Реклама 18+
Реклама 18+

Глава РУСАДА: «Соревнований внутри страны для спортсменов будет недостаточно. Они сменят юрисдикцию»

Теги допинг ВФЛА РУСАДА Юрий Ганус ТАСС Легкая атлетика

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что недопуск российских спортсменов к международным стартам повлечет их отток за границу. 

«Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно – они сменят юрисдикцию.

У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет.

Так что давайте жить в рамках международных прав и норм, тем более регулирующих спорт. Здесь речь не о санкциях, а о ценностях, очень сложно менять отношение к тем, кто нарушает ценности.

Бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб сказал, что в гиперволатильном мире единственное, что ценно – доверие. Разрушив доверие, его сложно вернуть», – заявил Ганус на форуме «Россия – спортивная держава».

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах с 2015 года. Россияне, имеющие допуск на международные соревнования, выступают под нейтральным флагом.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья