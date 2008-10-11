Глава РУСАДА: «Соревнований внутри страны для спортсменов будет недостаточно. Они сменят юрисдикцию»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус считает, что недопуск российских спортсменов к международным стартам повлечет их отток за границу.

«Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно – они сменят юрисдикцию.

У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет.

Так что давайте жить в рамках международных прав и норм, тем более регулирующих спорт. Здесь речь не о санкциях, а о ценностях, очень сложно менять отношение к тем, кто нарушает ценности.

Бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб сказал, что в гиперволатильном мире единственное, что ценно – доверие. Разрушив доверие, его сложно вернуть», – заявил Ганус на форуме «Россия – спортивная держава».

Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) ограничена в правах с 2015 года. Россияне, имеющие допуск на международные соревнования, выступают под нейтральным флагом.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы