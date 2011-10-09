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Юрий Ганус: «В Чувашии было выявлено 69 положительных допинг-проб. О каком восстановлении ВФЛА может идти речь?»

Теги допинг ВФЛА IAAF РУСАДА Юрий Ганус Легкая атлетика

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился прогнозом насчет того, допустят ли Россию до Олимпийских игр, и рассказал о допинговых делах спортсменов в Чувашии.

– Два самых важных вопроса: допустят ли Россию на Олимпиады и сможем ли мы проводить у себя международные соревнования?

– Насчет соревнований – сразу нет. Об этом даже речи быть не может. По поводу участия в Олимпиаде, без сомнения, будут какие-то ограничения для российских спортсменов.

Но есть еще вариант, что РУСАДА в той или иной мере сохранит свой статус. Ведь уже были заявления, что оно не имеет никакого отношения к этой ситуации.

В мире уже поняли: мы как раз действуем по правилам, нам можно доверять. Такое РУСАДА необходимо российскому спорту. Не потому, что я возглавляю агентство, а потому что мы реально наводим порядок.

– Какова вероятность, что весь российский спорт будет низведен до нынешнего состояния нашей легкой атлетики? 

– Это зависит от нас. Нужны новые подходы, новые люди, которые болеют интересами спорта, а не решальщики.

Наш спорт не настолько порочен, как может показаться из-за его сегодняшнего имиджа. В руководстве федераций достаточно профессионалов, в том числе из бывших спортсменов.

Но они недостаточно вовлечены в мировое спортивное движение. В том числе – из-за этой истории с лабораторией. Мы утратили позиции в руководящих органах по видам спорта. Яркий пример – биатлон.

А что до легкой атлетики, то я еще весной, когда был в штаб-квартире IAAF в Монако, понял, что ВФЛА не восстановят до чемпионата мира в Дохе.

Вот мы в РУСАДА сформировали пакет дел по Чувашии: там, если не ошибаюсь, 69 положительных допинг-проб, и 39 из них – легкоатлеты. В том числе трое несовершеннолетних. И все это было выявлено в одном медицинском центре. О каком восстановлении может идти речь?

– Сегодняшняя ситуация хуже, чем перед Играми 2016 года в Рио и 2018-го в Пхенчхане?

– Безусловно. Так плохо никогда не было, – сказал Ганус.

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