Юрий Ганус: «В Чувашии было выявлено 69 положительных допинг-проб. О каком восстановлении ВФЛА может идти речь?»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус поделился прогнозом насчет того, допустят ли Россию до Олимпийских игр, и рассказал о допинговых делах спортсменов в Чувашии.

– Два самых важных вопроса: допустят ли Россию на Олимпиады и сможем ли мы проводить у себя международные соревнования?



– Насчет соревнований – сразу нет. Об этом даже речи быть не может. По поводу участия в Олимпиаде, без сомнения, будут какие-то ограничения для российских спортсменов.

Но есть еще вариант, что РУСАДА в той или иной мере сохранит свой статус. Ведь уже были заявления, что оно не имеет никакого отношения к этой ситуации.



В мире уже поняли: мы как раз действуем по правилам, нам можно доверять. Такое РУСАДА необходимо российскому спорту. Не потому, что я возглавляю агентство, а потому что мы реально наводим порядок.

– Какова вероятность, что весь российский спорт будет низведен до нынешнего состояния нашей легкой атлетики?



– Это зависит от нас. Нужны новые подходы, новые люди, которые болеют интересами спорта, а не решальщики.



Наш спорт не настолько порочен, как может показаться из-за его сегодняшнего имиджа. В руководстве федераций достаточно профессионалов, в том числе из бывших спортсменов.

Но они недостаточно вовлечены в мировое спортивное движение. В том числе – из-за этой истории с лабораторией. Мы утратили позиции в руководящих органах по видам спорта. Яркий пример – биатлон.

А что до легкой атлетики, то я еще весной, когда был в штаб-квартире IAAF в Монако, понял, что ВФЛА не восстановят до чемпионата мира в Дохе.

Вот мы в РУСАДА сформировали пакет дел по Чувашии: там, если не ошибаюсь, 69 положительных допинг-проб, и 39 из них – легкоатлеты. В том числе трое несовершеннолетних. И все это было выявлено в одном медицинском центре. О каком восстановлении может идти речь?

– Сегодняшняя ситуация хуже, чем перед Играми 2016 года в Рио и 2018-го в Пхенчхане?



– Безусловно. Так плохо никогда не было, – сказал Ганус.

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