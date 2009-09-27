Реклама 18+
Реклама 18+

Ласицкене, Шубенков, Клишина и еще 27 российских легкоатлетов выступят на чемпионате мира в Дохе

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России сборная России жен Дарья Клишина Алексей Федоров Ксения Аксенова (Усталова) Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Илья Шкуренев Илья Иванюк Анжелика Сидорова Александр Лесной Алена Лутковская Сардана Трофимова Полина Миллер Василий Мизинов Легкая атлетика

Тридцать российских легкоатлетов выступят на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе (Катар). 

Чемпионат мира по легкой атлетике

Сборная России 

Мужчины: Михаил Акименко, Илья Иванюк (оба – прыжки в высоту), Дмитрий Сорокин, Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (оба – толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский (оба – метание молота), Алексей Худяков (метание диска), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 км), Федор Шутов, (спортивная ходьба, марафон), Сергей Шубенков (110 м с/б).

Женщины: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ирина Иванова, Алена Лутковская (все – прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе – прыжки в длину), Елизавета Царева, Софья Палкина (обе – метание диска),  Яна Смердова (спортивная ходьба, 20 км), Сардана Трофимова (спортивная ходьба, марафон), Полина Миллер, Ксения Аксенова, Алена Мамина (все – 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе – 400 м с/б), Анна Тропина, Екатерина Ивонина (3000 м с/п). 

Российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. 

Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в Дохе. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья