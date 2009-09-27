Ласицкене, Шубенков, Клишина и еще 27 российских легкоатлетов выступят на чемпионате мира в Дохе

Тридцать российских легкоатлетов выступят на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе (Катар).

Чемпионат мира по легкой атлетике



Сборная России

Мужчины: Михаил Акименко, Илья Иванюк (оба – прыжки в высоту), Дмитрий Сорокин, Алексей Федоров (тройной прыжок), Максим Афонин, Александр Лесной (оба – толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский (оба – метание молота), Алексей Худяков (метание диска), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 км), Федор Шутов, (спортивная ходьба, марафон), (110 м с/б).

Женщины: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ирина Иванова, Алена Лутковская (все – прыжки с шестом), , Елена Соколова (обе – прыжки в длину), Елизавета Царева, Софья Палкина (обе – метание диска), Яна Смердова (спортивная ходьба, 20 км), Сардана Трофимова (спортивная ходьба, марафон), , Ксения Аксенова, Алена Мамина (все – 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе – 400 м с/б), Анна Тропина, Екатерина Ивонина (3000 м с/п).

Российские легкоатлеты из-за отстранения федерации легкой атлетики могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в Дохе.