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Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не имеет отношения к базе данных московской лаборатории, но последствия ложатся на наши плечи»

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что агентство могут признать несоответствующим кодексу WADA из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Российской стороне, начиная с прошлой недели, дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, (и сопоставившего ее) с той базой данных, которая у них была в распоряжении.

Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес РФ, ждем ответа от РФ», – сказала Пахноцкая.

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью.

С другой стороны, есть документы – международный кодекс, стандарты – и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам», – добавила функционер.

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