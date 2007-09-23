Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не имеет отношения к базе данных московской лаборатории, но последствия ложатся на наши плечи»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что агентство могут признать несоответствующим кодексу из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Российской стороне, начиная с прошлой недели, дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, (и сопоставившего ее) с той базой данных, которая у них была в распоряжении.

Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес РФ, ждем ответа от РФ», – сказала Пахноцкая.

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью.

С другой стороны, есть документы – международный кодекс, стандарты – и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам», – добавила функционер.

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