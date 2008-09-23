Сегодня исполком WADA на заседании в Токио обсудит вопрос РУСАДА

Сегодня в Токио пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства ( ).

Как сообщили в пресс-службе WADA, исполком обсудит вопрос РУСАДА.

«Исполнительный комитет WADA встретится в Токио в понедельник и обсудит вопрос РУСАДА. После этого мы сделаем заявление для СМИ», – сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся.

По словам главы Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэля Аска, у российской стороны будет три недели на объяснение по поводу изменениях данных.

«Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало», – цитирует заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую ТАСС.

РУСАДА было ограничено в правах с ноября 2015 года после доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В сентябре прошлого года агентство было признано соответствующим кодексу WADA.

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