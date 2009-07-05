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Сергей Бубка: «Полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора Рио о покупке моего голоса»

Теги МОК Сергей Бубка Рио-2016 Папа Массата Диак Легкая атлетика

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка опроверг слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Серхио Кабрала о том, что получил деньги за голосование на выборах столицы Олимпиады-2016.

«Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего мэра Рио, который сейчас отбывает длительный тюремный срок за коррупцию.

Мистер Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голоса на на выборах столицы Олимпиады-2016. Мои адвокаты напишут ему, чтобы он объяснил слова Кабрала, который заявляет, будто бы Диак мог купить мой голос», – написал Бубка.

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