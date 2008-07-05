Попов об обвинениях в коррупции: «Я даже не голосовал за Рио. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов прокомментировал слова бывшего мэра Рио-де-Жанейро о том, что россиянин получал деньги за голосование при выборах столицы Олимпиады-2016.

«Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро.

Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро.

Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно.



Шок ли это для меня? Это вы мягко выразились. Это вы очень мягко выразились. За что меня так приложили», – рассказал Попов.