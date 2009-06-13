Дмитрий Шляхтин: «Завтра Ласицкене могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал заявление Марии Ласицкене о необходимости отставки руководства и тренеров, связанных с допингом.

«Вот Маша Ласицкене высказалась, что все. Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус. Легко.

А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета , где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается.

А спортсмены, не важно кто, говорят, что федерация — уроды, что они ничего не делают. Ага, значит, культура у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовем нейтральный статус.

Маше сегодня объективно эти вещи с точки зрения психологии надо понимать, потому что она лидер сборной, она человек, который ездит за границу, она понимать это должна больше, чем кто-либо.

А для них это козырь, который они выкатят, как это произошло с Лысенко», – сказал Шляхтин во время встречи с членами сборной России, находящимися на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

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