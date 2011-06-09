Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту призвала тренеров, связанных с допингом, а также все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) уйти в отставку.

Сегодня Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) в очередной раз продлил отстранение ВЛФА, которое длится с ноября 2015 года.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать.

Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело – прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга.

Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит.

Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а ее любому спортсмену закладывает именно тренер.

Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», – написала Ласицкене.

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