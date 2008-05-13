Глава РУСАДА призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики и всех тренеров сборной

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) и всех тренеров сборной.

Об этом Ганус сообщил в открытом письме президенту Олимпийского комитета России ( ) Станиславу Позднякову.

Руководитель РУСАДА заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ).

«В состав этой группы должны войти заслуженные представители легкой атлетики России, не запятнавшие себя допингом, IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, к созданию которой нужно приступить незамедлительно», – написал Ганус.

Также он считает, что кандидатуры новых тренеров сборной России нужно предварительно согласовать с рабочей группой IAAF.

ВФЛА с 2016 года возглавляет Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России – . Организация была лишена полноценного членства в IAAF в 2015 году из-за допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена. Российские спортсмены выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что руководства ВФЛА и лично Шляхтин могут быть причастны к фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов прыгуна в высоту Данила Лысенко.