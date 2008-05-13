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    Глава РУСАДА призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики и всех тренеров сборной

    Теги допинг сборная России сборная России жен Юрий Борзаковский Станислав Поздняков ВФЛА ОКР IAAF РУСАДА Дмитрий Шляхтин Юрий Ганус Легкая атлетика

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и всех тренеров сборной.

    Об этом Ганус сообщил в открытом письме президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову.

    Руководитель РУСАДА заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    «В состав этой группы должны войти заслуженные представители легкой атлетики России, не запятнавшие себя допингом, IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, к созданию которой нужно приступить незамедлительно», – написал Ганус.

    Также он считает, что кандидатуры новых тренеров сборной России нужно предварительно согласовать с рабочей группой IAAF.

    ВФЛА с 2016 года возглавляет Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России – Юрий Борзаковский. Организация была лишена полноценного членства в IAAF в 2015 году из-за допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена. Российские спортсмены выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.

    Ранее сообщалось, что руководства ВФЛА и лично Шляхтин могут быть причастны к фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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