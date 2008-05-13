Глава РУСАДА призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики и всех тренеров сборной

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и всех тренеров сборной.
Об этом Ганус сообщил в открытом письме президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову.
Руководитель РУСАДА заявил о том, что ВФЛА нуждается в качественно новом управлении. Ганус предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
«В состав этой группы должны войти заслуженные представители легкой атлетики России, не запятнавшие себя допингом, IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, к созданию которой нужно приступить незамедлительно», – написал Ганус.
Также он считает, что кандидатуры новых тренеров сборной России нужно предварительно согласовать с рабочей группой IAAF.
ВФЛА с 2016 года возглавляет Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России – Юрий Борзаковский. Организация была лишена полноценного членства в IAAF в 2015 году из-за допинг-скандалов и до сих пор не восстановлена. Российские спортсмены выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что руководства ВФЛА и лично Шляхтин могут быть причастны к фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов прыгуна в высоту Данила Лысенко.