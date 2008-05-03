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    Спортивный агент Андрей Митьков: президент ВФЛА Шляхтин причастен к фальсификации доказательств по допинговому делу Лысенко

    Теги допинг сборная России прыжки в высоту ВФЛА ОКР IAAF Дмитрий Шляхтин Андрей Митьков Данил Лысенко Матч ТВ Александр Паркин Андрей Крупорушников Легкая атлетика

    Спортивный агент Андрей Митьков назвал фамилии чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые подозреваются в фальсификации доказательств по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

    Как сообщил сегодня «Матч ТВ», Лысенко представил IAAF фальсифицированные документы, в которых говорилось о том, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. По словам спортсмена, помощь с документами ему оказывали чиновники ВФЛА.

    «Узнал все фамилии. Дмитрий Шляхтин, Александр Паркин, Андрей Крупорушников – пора уже ответить за то, что вы натворили.

    Ну, и где Минспорт с ОКР?» – написал Митьков.

    Дмитрий Шляхтин занимает должность президента ВФЛА, Андрей Крупорушников является членом президиума организации, Александр Паркин – исполнительным директором федерации.

    Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов

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