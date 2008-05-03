Спортивный агент Андрей Митьков: президент ВФЛА Шляхтин причастен к фальсификации доказательств по допинговому делу Лысенко

Спортивный агент Андрей Митьков назвал фамилии чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики ( ), которые подозреваются в фальсификации доказательств по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Как сообщил сегодня , Лысенко представил IAAF фальсифицированные документы, в которых говорилось о том, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. По словам спортсмена, помощь с документами ему оказывали чиновники ВФЛА.

«Узнал все фамилии. , Александр Паркин, Андрей Крупорушников – пора уже ответить за то, что вы натворили.

Ну, и где Минспорт с ?» – написал Митьков.

Дмитрий Шляхтин занимает должность президента ВФЛА, Андрей Крупорушников является членом президиума организации, Александр Паркин – исполнительным директором федерации.

Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов