Спортивный агент Андрей Митьков: президент ВФЛА Шляхтин причастен к фальсификации доказательств по допинговому делу Лысенко

Спортивный агент Андрей Митьков назвал фамилии чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые подозреваются в фальсификации доказательств по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Как сообщил сегодня «Матч ТВ», Лысенко представил IAAF фальсифицированные документы, в которых говорилось о том, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. По словам спортсмена, помощь с документами ему оказывали чиновники ВФЛА.
«Узнал все фамилии. Дмитрий Шляхтин, Александр Паркин, Андрей Крупорушников – пора уже ответить за то, что вы натворили.
Ну, и где Минспорт с ОКР?» – написал Митьков.
Дмитрий Шляхтин занимает должность президента ВФЛА, Андрей Крупорушников является членом президиума организации, Александр Паркин – исполнительным директором федерации.
Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко и чиновники ВФЛА подозреваются в фальсификации доказательств в деле о пропуске трех допинг-тестов