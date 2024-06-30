Мялин о переходе в Узбекистан: «В России вряд ли смог бы пробиться. Для многих занятие спортом – главная цель, а за какую страну выступать, не так уж важно»

Прыгун в воду Игорь Мялин объяснил переход из России в Узбекистан.

Мялин выступает за Узбекистан с 2023 года и будет представлять эту страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Почему решились на такой шаг (на переход – Sports)?

– Почему бы и нет? В сборной России мне не удавалось выходить на высокие призовые места. Получалось только вместе с напарником.

– То есть, вы перешли в сборную Узбекистана, чтобы чувствовать себя более свободно и реализовать свой потенциал?

– Да, поездить на соревнования и сборы, здесь есть такая возможность. <...>

– Но вы сменили гражданство в 2021 году, когда еще не было всей истории с отстранением спортсменов.

– Мы сменили гражданство в 2023 году, а начали делать документы в 2021-м. Мне нельзя было прыгать два года за сборную России.

– Почему вы захотели сменить гражданство в 2021-м, когда ситуация в мире была относительно нормальной, Россия была представлена на тот момент на международных турнирах. Выступать за Россию на Олимпиаде или чемпионате мира более престижно, разве не так?

– Не совсем корректный вопрос, потому что в принципе выступать на Олимпиаде очень престижно. Для многих спортсменов занятие спортом – главная цель, а за какую страну выступать, не так уж важно. Для спортсмена сама цель – это Олимпиада.

– За Россию смогли бы поехать на Олимпиаду?

– Слишком большая конкуренция. В России вряд ли смог бы пробиться, – ответил Мялин.