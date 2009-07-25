Гринев принес России первую с 2003 года медаль ЧМ на стометровке кролем. 16 лет назад было золото у Попова

Российский пловец Владислав Гринев завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира в корейском Кванджу.

Этот успех стал первым для российского плавания за 16 лет на королевской стометровке.

До Гринева последнюю медаль на этой дистанции завоевывал четырехкратный олимпийский чемпион . На чемпионате мира-2003 в Барселоне Попов победил, на его счету также золото ЧМ-1994 и ЧМ-1998.

Гринев стал третьим призером в истории России. Помимо него и Попова, медаль чемпионата мира на 100 м брал Владимир Буре (серебро, ЧМ-1975).

Для 23-летнего Гринева это вторая награда чемпионата мира: ранее в Кванджу он взял серебро в составе кролевой эстафеты 4х100 м.