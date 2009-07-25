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Гринев принес России первую с 2003 года медаль ЧМ на стометровке кролем. 16 лет назад было золото у Попова

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России рекорды Александр Попов Владислав Гринев Водные виды

Российский пловец Владислав Гринев завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира в корейском Кванджу.

Этот успех стал первым для российского плавания за 16 лет на королевской стометровке.

До Гринева последнюю медаль на этой дистанции завоевывал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. На чемпионате мира-2003 в Барселоне Попов победил, на его счету также золото ЧМ-1994 и ЧМ-1998.

Гринев стал третьим призером в истории России. Помимо него и Попова, медаль чемпионата мира на 100 м брал Владимир Буре (серебро, ЧМ-1975).

Для 23-летнего Гринева это вторая награда чемпионата мира: ранее в Кванджу он взял серебро в составе кролевой эстафеты 4х100 м.

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