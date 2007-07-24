ЧМ-2019 по водным видам спорта. 25 июля. Гринев, Чимрова и Васькина поборются за медали

25 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.
Водные виды спорта
Чемпионат мира-2019
Кванджу, Корея
25 июля
Плавание
Начало заплывов – 14:00
200 м, баттерфляй, женщины
Российская участница – Светлана Чимрова.
100 м, вольный стиль, мужчины
Российский участник – Владислав Гринев.
50 м, спина, женщины
Российская участница – Дарья Васькина.
200 м, комплекс, мужчины
Российских участников в финале этой дисциплины нет.
4х200 м, вольный стиль, женщины
Состав будет определен позднее.