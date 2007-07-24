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ЧМ-2019 по водным видам спорта. 25 июля. Гринев, Чимрова и Васькина поборются за медали

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Светлана Чимрова Владислав Гринев Дарья Васькина Водные виды

25 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

25 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

200 м, баттерфляй, женщины 

Российская участница – Светлана Чимрова. 

100 м, вольный стиль, мужчины 

Российский участник – Владислав Гринев. 

50 м, спина, женщины 

Российская участница – Дарья Васькина. 

200 м, комплекс, мужчины 

Российских участников в финале этой дисциплины нет.

4х200 м, вольный стиль, женщины

Состав будет определен позднее.

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

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