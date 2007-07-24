ЧМ-2019 по водным видам спорта. 25 июля. Гринев, Чимрова и Васькина поборются за медали

25 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

Водные виды спорта

Чемпионат мира-2019

Кванджу, Корея

25 июля

Плавание

Начало заплывов – 14:00

200 м, баттерфляй, женщины

Российская участница – Светлана Чимрова.



100 м, вольный стиль, мужчины



Российский участник – Владислав Гринев.



50 м, спина, женщины

Российская участница – Дарья Васькина.



200 м, комплекс, мужчины



Российских участников в финале этой дисциплины нет.



4х200 м, вольный стиль, женщины



Состав будет определен позднее.

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам