У Махоумса шесть сэков и два перехвата в Супербоуле-2025. Это худший результат в карьере

У Махоумса шесть сэков и два перехвата в Супербоуле-2025.

У Патрика 21 удачное действие в атаке из 32.

Квотербек «Канзас-Сити» допустил два сэка и перехват в одном из розыгрышей во второй четверти – ошибки привели к тачдауну от «Филадельфии».

Шесть сэков в одной игре – худший результат в карьере Махоумса.

Махоумс трижды признавался MVP Супербоула – в 2019, 2023 и 2024 годах.

«Канзас-Сити» проиграл Супербоул-2025 «Филадельфии» со счетом 22:40.