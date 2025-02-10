У Махоумса шесть сэков и два перехвата в Супербоуле-2025. Это худший результат в карьере
У Махоумса шесть сэков и два перехвата в Супербоуле-2025.
У Патрика 21 удачное действие в атаке из 32.
Квотербек «Канзас-Сити» допустил два сэка и перехват в одном из розыгрышей во второй четверти – ошибки привели к тачдауну от «Филадельфии».
Шесть сэков в одной игре – худший результат в карьере Махоумса.
Махоумс трижды признавался MVP Супербоула – в 2019, 2023 и 2024 годах.
«Канзас-Сити» проиграл Супербоул-2025 «Филадельфии» со счетом 22:40.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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