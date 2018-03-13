Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») может сменить название из-за обвинений в расизме

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» может поменять название из-за обвинений в расизме.

Команду уже давно критикуют из-за названия и логотипа. «Редскинз» переводится как «краснокожие», а на лого клуба изображен индеец. Многие считают, что это оскорбляет коренных американцев.

«В свете последних событий в стране и после откликов от нашего сообщества мы приняли решение тщательно проанализировать название команды», – говорится в сообщении команды.

Спонсоры команды и сама НФЛ поддерживают идею о смене названия.

Владелец команды Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику.

Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.

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