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НФЛ. 5-я неделя. «Кливленд» против «Сан-Франциско»

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Очередная неделя сотого сезона НФЛ началась с матча «Сиэтл» – «Рэмс» 

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

5-я неделя

4 октября

Сиэтл – Рэмс – 30:29 (7:6, 7:7, 7:13, 9:3)

 

6 октября

Цинциннати – Аризона – 23:26 (3:7, 3:0, 3:0, 14:13)

 

Теннесси – Баффало – 7:14 (0:0, 0:7, 7:0, 0:7)

 

Окленд – Чикаго – 24:21 (0:0, 17:0, 0:21, 7:0)

 

Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 31:24 (3:7, 14:3, 7:7, 7:7)

 

Джайентс – Миннесота – 10:28 (0:3, 7:15, 3:7, 0:3)

 

Филадельфия – Джетс – 31:6 (14:0, 7:0, 3:0, 7:6)

 

Питтсбург – Балтимор – 23:26 (7:10, 6:7, 7:0, 3:6, 0:3)

 

Вашингтон – Нью-Ингленд – 7:33 (7:6, 0:6, 0:14, 0:7)

 

Каролина – Джексонвиль – 34:27 (14:7, 7:10, 7:7, 6:3)

 

Хьюстон – Атланта – 53:32 (7:7, 9:10, 17:0, 20:15)

 

Чарджерз – Денвер – 13:20 (0:14, 0:3, 7:0, 6:3)

 

Даллас – Грин-Бэй – 24:34 (0:14, 0:3, 10:14, 14:3)

 

7 октября

Канзас-Сити – Индианаполис – начало в 03:20

 

8 октября

Сан-Франциско – Кливленд – начало в 03:15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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