НФЛ. 5-я неделя. «Кливленд» против «Сан-Франциско»

Очередная неделя сотого сезона НФЛ началась с матча «Сиэтл» – «Рэмс»
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
5-я неделя
4 октября
Сиэтл – Рэмс – 30:29 (7:6, 7:7, 7:13, 9:3)
6 октября
Цинциннати – Аризона – 23:26 (3:7, 3:0, 3:0, 14:13)
Теннесси – Баффало – 7:14 (0:0, 0:7, 7:0, 0:7)
Окленд – Чикаго – 24:21 (0:0, 17:0, 0:21, 7:0)
Нью-Орлеан – Тампа-Бэй – 31:24 (3:7, 14:3, 7:7, 7:7)
Джайентс – Миннесота – 10:28 (0:3, 7:15, 3:7, 0:3)
Филадельфия – Джетс – 31:6 (14:0, 7:0, 3:0, 7:6)
Питтсбург – Балтимор – 23:26 (7:10, 6:7, 7:0, 3:6, 0:3)
Вашингтон – Нью-Ингленд – 7:33 (7:6, 0:6, 0:14, 0:7)
Каролина – Джексонвиль – 34:27 (14:7, 7:10, 7:7, 6:3)
Хьюстон – Атланта – 53:32 (7:7, 9:10, 17:0, 20:15)
Чарджерз – Денвер – 13:20 (0:14, 0:3, 7:0, 6:3)
Даллас – Грин-Бэй – 24:34 (0:14, 0:3, 10:14, 14:3)
7 октября
Канзас-Сити – Индианаполис – начало в 03:20
8 октября
Сан-Франциско – Кливленд – начало в 03:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.