  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Волейболист Панков: «Наши топ-5 команд могли бы конкурировать на международной арене и выигрывать еврокубки. Мощи мы точно не растеряли»
0

Волейболист Панков: «Наши топ-5 команд могли бы конкурировать на международной арене и выигрывать еврокубки. Мощи мы точно не растеряли»

Волейболист Павел Панков рассказал, что соскучился по международным турнирам.

– Наши команды всегда хорошо смотрелись на международной арене. Сейчас уже третий сезон мы остаемся без еврокубков. Как бы мы могли в данный момент смотреться в Европе? Не растеряли ли мы своей мощи за эти два с половиной года?

– Мощи точно не растеряли. Думаю, что как раз наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки.

– Сборной сейчас тоже особо не с кем играть. Соскучились ли вы по международным матчам и турнирам?

– Конечно, соскучился. Жду не дождусь, когда нас допустят до международных соревнований и мы покажем наш уровень — как клуба, так и сборной команды.

– Футбольная сборная России сейчас находит в соперники команд разного уровня. Иногда значительно ниже нашего. Может, и волейбольной команде стоит проводить матчи с условным Пакистаном и Таиландом?

– Почему бы и нет? Любой международный матч – это опыт.

– Смотрели ли волейбольный олимпийский турнир этим летом?

– Да, смотрел. Очень хотел там быть вместе с нашей сборной. Мы бы достигли наивысших результатов в Париже, – сказал связующий московского «Динамо» и сборной России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Спорт-Экспресс&raquo;
logoДинамо Москва
logoсборная России по волейболу
logoПавел Панков
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Волейбол в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Омичка» сыграет с московским «Динамо», «Заречье-Одинцово» против «Ленинградки», другие матчи
127 минут назад
Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Газпром-Югрой», «Белогорье» против «Факела», другие матчи
143 минуты назад
Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо», «Енисей» победил «Газпром-Югру», другие результаты
722 октября, 15:40
Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Протон» обыграл «Спарту», казанское «Динамо» победило «Динамо-Метар», другие результаты
221 октября, 16:25
Пять волейбольных команд в студенческой лиге США отказались от матчей из-за трансгендера в составе соперника
2415 октября, 20:45
Денис Богдан: «Интерес к волейболу в России растет. Не большими шагами, конечно, но потихоньку движемся вперед»
14 октября, 15:56
Денис Богдан: «Зачем натурализовывать иностранца, вследствие чего у российского волейболиста не будет шанса заиграть в сборной? Это неправильно»
14 октября, 15:47
Кубок легенд. Казанское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале, «Локомотив» победил московское «Динамо» в матче за 3-е место
713 октября, 17:57
Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Кузбасс» уступил московскому «Динамо», «Динамо-ЛО» победило МГТУ и другие результаты
313 октября, 16:48
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, «Заречье-Одинцово» победило «Уралочку», другие результаты
16 октября, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53
Министерства спорта России и Сербии подпишут меморандум о сотрудничестве
227 июня 2023, 12:10