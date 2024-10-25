Волейболист Панков: «Наши топ-5 команд могли бы конкурировать на международной арене и выигрывать еврокубки. Мощи мы точно не растеряли»

Волейболист Павел Панков рассказал, что соскучился по международным турнирам.

– Наши команды всегда хорошо смотрелись на международной арене. Сейчас уже третий сезон мы остаемся без еврокубков. Как бы мы могли в данный момент смотреться в Европе? Не растеряли ли мы своей мощи за эти два с половиной года?

– Мощи точно не растеряли. Думаю, что как раз наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки.

– Сборной сейчас тоже особо не с кем играть. Соскучились ли вы по международным матчам и турнирам?

– Конечно, соскучился. Жду не дождусь, когда нас допустят до международных соревнований и мы покажем наш уровень — как клуба, так и сборной команды.

– Футбольная сборная России сейчас находит в соперники команд разного уровня. Иногда значительно ниже нашего. Может, и волейбольной команде стоит проводить матчи с условным Пакистаном и Таиландом?

– Почему бы и нет? Любой международный матч – это опыт.

– Смотрели ли волейбольный олимпийский турнир этим летом?

– Да, смотрел. Очень хотел там быть вместе с нашей сборной. Мы бы достигли наивысших результатов в Париже, – сказал связующий московского «Динамо» и сборной России.