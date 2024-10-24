Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с казанским, другие матчи
С 24 по 27 октября пройдет 9-й тур мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
9-й тур
24 октября
Зенит Санкт-Петербург – Зенит-Казань – 19.30
25 октября
Енисей – Нефтяник – 15.00
Урал – Динамо-ЛО – 17.00
26 октября
Кузбасс – Газпром-Югра – 13.00
Локомотив – МГТУ – 1-3 – 15.00
Белогорье – Факел – 18.00
27 октября
Динамо Москва – Нова – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Белогорье – 6-1 (18), Локомотив – 6-1 (17), Динамо Москва – 6-2 (17), Урал – 5-2 (16), Зенит Санкт-Петербург – 4-4 (13), Кузбасс – 4-3 (12), Енисей – 4-3 (11), Динамо-ЛО – 4-4 (12), Факел – 3-5 (9), Газпром-Югра – 3-5 (7), Нова – 2-5 (8), Нефтяник – 1-7 (4), МГТУ – 1-6 (3), АСК – 0-8 (1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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