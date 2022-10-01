Егор Клюка: « Мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах. Всегда с удовольствием это делаю»

Российский волейболист поделился эмоциями от выступления за национальную команду.

В сентябре сборная России провела два товарищеских матча в Москве против Беларуси, одержав две победы.

— Каково было сыграть за сборную впервые после того, как ее отстранили от всех официальных международных стартов?

— Все прекрасно. Мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах. Всегда с удовольствием это делаю. Особенно с такой поддержкой болельщиков, как была во время обоих матчей с Беларусью.

— Испытывали особые чувства от игры против сборной из родной страны, тоже оказавшейся в спортивной изоляции?

— Да, это вдвойне приятно — видеть знакомые лица и играть против них.

— На ваш взгляд, в каком формате дальше должна существовать сборная, пока ее не допустили до международных соревнований?

— Я об этом не думаю. Есть здесь и сейчас. Мы сыграли два матча с Беларусью. Я получил от этого удовольствие и кучу эмоций. Надеюсь, болельщики тоже. Это важно. А что там будет дальше — кто его знает, – сказал Клюка.