Гамова о снятии карантина: «Я бы открыла базы профессиональных команд и парки. С магазинами можно повременить»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о постепенном снятии карантина в России из-за эпидемии коронавируса.

– Я думаю, что в первую очередь должна быть дисциплина у людей, как бы это странно ни звучало. Потому что, к сожалению, не все соблюдают режим самоизоляции, поэтому у нас цифры заболевших не так быстро падают, как нам бы всем хотелось.

Многие просто не верят в этот вирус, многие противятся ношению масок и перчаток. То есть странная у нас немножко ситуация, поэтому я бы хотела, наверное, больше дисциплины от людей.

Если бы мы все жестко перетерпели месяц-полтора, или даже два, то мы бы уже намного быстрее выходили из этой ситуации.

– Но спортом-то уже, наверное, можно заниматься? Какие из спортивных объектов вы бы разрешили открыть?

– Я бы открыла базы по подготовкам профессиональных команд и разрешила бы тренировки, но при определенных условиях. Например, малыми группами и с обязательным тестированием на коронавирус. Как это уже делают в нескольких странах.

– А из магазинов?

– Ну, у нас народ такой – открыли магазин – все, ломанулись сразу же... Поэтому, учитывая, что у нас очень развит онлайн-шопинг и доставка в Москве, я бы пока повременила с открытием шопинг-центров.

– А что бы вы сделали с прогулками детей, обращаемся к вам как к молодой маме?

– Я бы все-таки открыла парки. Незнакомые люди ведь не гуляют друг с другом по дорожкам. В любом случае они ходят на безопасном расстоянии. И с детьми, особенно грудными, также можно гулять. Но детские площадки, где все кучкуются, открывать, на мой взгляд, еще рано, – сказала Гамова.