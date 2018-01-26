Екатерина Гамова: «В сложившейся ситуации удручает, что наживаются на беде. Маски стоят как чугунный мост!»

Двукратная чемпионка мира по волейболу поделилась мнением о повышении цен на медицинские маски в связи с пандемией коронавируса.

«Что может быть лучше, чем подарок по утру... одноразовые маски! Я не думала, что буду так им когда-то радоваться, но ситуация диктует свои правила!

Спасибо нашему водителю Дмитрию за такой дефицитный подарок! В сложившейся ситуации удручает одно... что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост!

Я помню, как при терактах в московском метро цены на такси ломили во много раз выше, но были и люди, которые везли всех бесплатно! Почему так?

Всем здоровья, берегите себя и своих близких!» – написала Гамова.