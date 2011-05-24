Татьяна Кошелева: «Слава и деньги – большая ответственность и искушение. Жаль, что Кокорин и Мамаев выбрали такой опыт»

Чемпионка мира по волейболу 2010 года поделилась мнением о присвоении игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта после выхода в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

«В этом вопросе я полностью солидарна с Катей Гамовой. Такие решения обесценивают заслуги других спортсменов.

В прошлом году девчонки в волейболе сделали то же самое, что и наши парни в футболе. Почему им не вручили звания заслуженных мастеров спорта? Правила едины для всех, а такие исключения вызывают у меня только недоумение.

Но хочу сказать, что я искренне радуюсь выступлениям наших ребят, и я так же вместе со всеми болельщиками в восторге от грандиозного праздника футбола, который был в нашей стране. В той же Бразилии я получала много отзывов от людей, которым удалось посетить Россию во время чемпионата мира.

– Создается впечатление, что футболисты находятся на особом положении. Однако к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отнеслись со всей строгостью. Стоило ли, на ваш взгляд, давать им реальный тюремный срок?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Могу сказать только то, что слава и деньги – это большая ответственность и искушение. К сожалению, многие люди не могут с этим справиться.

Мне жаль, что ребята выбрали такой путь получения опыта. Я искренне желаю им выйти из этой ситуации достойно, найти в себе силы для того, чтобы поменять отношение к происходящему вокруг, к спорту, и соответствовать тому статусу, который они имеют», – сказала Кошелева.