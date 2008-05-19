Максим Михайлов: «Зенит» опустили на дно. Дальше падать уже некуда – надо выбираться»

Волейболист казанского Максим Михайлов прокомментировал поражение команды от в финале Лиги чемпионов (1-3).

«Проиграла команда «Зенит». Но последние две-три недели, наверное, мы не были командой. Поэтому мы почти вчистую проиграли и «Кузбассу» (в финале ЧР), и сегодня.

Мы не чуть-чуть проиграли, а действительно провалились. Мы приучили всех, что в последние годы все время выигрываем, но, оказывается, можем и проигрывать. Для нас это большой урок.

В первой партии мы играли не сказать, что очень хорошо, играли средне, а они вообще плохо. Мы остались на том же уровне, даже хуже, а они очень сильно прибавили. Мы переживали из-за ошибок.

Но это урок. Нас опустили на дно. Дальше падать уже некуда. Нужно выбираться со дна, но это получится сделать только командой», – сказал Михайлов в интервью YouTube-каналу «Зенита».

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