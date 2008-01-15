Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в ДТП в Турции. Команда не пострадала

Автобус, перевозивший волейболистов казанского , попал в аварию в Анкаре.

Два человека получили ранения в результате столкновения с участием автобуса «Зенита», полицейской машины и еще трех автомобилей. Сообщается, что среди пострадавших волейболистов нет.

Спортсменам пришлось покинуть автобус и добираться до отеля пешком, так как движение по дороге было приостановлено.

«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции.

Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась.

Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке!

А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», – рассказал доигровщик клуба Алексей Спиридонов, которого цитирует «Р-Спорт».

16 января Казанский «Зенит» проведет матч с турецким в рамках группового этапа Лиги чемпионов.