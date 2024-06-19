В нашем регби осваивают матчдэй: «Енисей-СТМ» устраивает фестивали и собирает полные трибуны

От редакции Sports: это «Железное регби» – блог об одном из самых брутальных видов спорта. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты чаще появлялись в вашей ленте.

● Матчдэи в мире спорта набирают популярность и в последние годы чаще воспринимаются как данность. Это игровой день, наполненный не только соревнованиями, но и досугом.

Для таких видов спорта, как футбол, хоккей и, к примеру, баскетбол – это уже база. Особенно если мы говорим про топ-лиги и топ-клубы мира и России. Для болельщиков популярных видов поход на матч вышел за пределы простого посещения игры и переживания за команду.

Но для многих других менее популярных видов спорта и чемпионатов это по-прежнему далеко не всегда достижимая точка. Причин может быть множество: как от самых банальных – нехватки финансов на организацию таких ивентов и человеческих ресурсов, так и до таких, что клубы попросту не думают о матчдэях как об инструменте для привлечения новой аудитории и, соответственно, увеличения фан-базы.

Что же в регби? Особенно в российском. Здесь матчдэи медленно, но все же входят в обиход, набирают популярность и местами даже расширяются. Однако все же это скорее единичные случаи. Навскидку вспоминаются матчдэй от ЦСКА и «Динамо» в Спортивном городке «Лужники», развлекательная программа в преддверии матча сборной России против Грузии в Калининграде и несколько мероприятий перед большими матчами – к примеру, перед финалами национальных турниров.

Новую планку среди российских регбийных клубов задал красноярский «Енисей-СТМ» . Клуб с правого берега и до этого делал матчдэи для посетителей стадиона «Авангард», однако перед первым домашним матчем чемпионата России в 2024 году – против «Динамо» – пошел дальше и анонсировал «концептуально новую» для себя развлекательную программу.

● Что же «тяжелая машина» предложила поклонникам? Во-первых, клуб значительно увеличил территорию матчдэя, который был назван «СТМ-Фестом». Теперь вместо традиционной площадки перед стадионом и подтрибунки программа разрослась десятками локаций в четырех зонах.

– Мы расширили территорию матчдэя практически в три раза, – рассказал главный тренер клуба Александр Первухин . – В результате у нас появилась локация на половине искусственного поля, находящегося возле стадиона. Как показала предматчевая ситуация, на них была большая активность и родителей, и детей – все эти площадки бурлили, было интересно и весело. Это то, для чего и существует предматчевая программа. Я думаю, она сделала кардинальный шаг вперед, по которому мы дальше и будем идти.

Во-вторых, за счет увеличения пространства был увеличен и ассортимент развлечений. Важный момент: логистика активностей выстроена таким образом, что болельщики по пути на единственную большую трибуну стадиона на 2500 мест проходят мимо всех четырех зон. Это предоставляет людям большой выбор для времяпровождения перед матчем, а партнерам клуба – высокую проходимость. Ситуация win-win.

Так, при входе на территорию «Авангарда» болельщики сразу попадают в праздничную атмосферу, где их ожидают живая музыка, аквагрим, фотозона, несколько точек питания и регбийные активности: броски мяча в дырки в надувных воротах, а также возможность попробовать себя в роли хукера и бросить мяч из-за головы в специальный сачок – все как на тренировке по отработке точности броска в коридор.

● Следующую зону активностей «Енисей» посвятил мастер-классам, локациям для фотографий и благотворительности.

В ней расположились точки для рисования, изготовления поделок из бумаги и дерева, а также фотозона от местного магазина фейерверков «Бабах» и точка благотворительного фонда «Все свои», которая знакомила посетителей стадиона со своей деятельностью.

Зона 3 – это та самая новая площадка, которая значительно расширила территорию фестиваля.

Речь про запасное искусственное поле «Авангарда». В основном она предназначена для детей, которые здесь могут попрыгать на батуте, поучаствовать в научных опытах, поучиться в школе детской безопасности, заняться хэндмэйдом, получить автограф регбиста «Енисея», потренироваться в ударах по воротам и посоревноваться в «Перевернутом мире».

Его суть: человеку дают специальные очки, которые меняют верх и низ – в них и необходимо пройти незамысловатую полосу препятствий с регбийным мячом. Именно он наряду с детским бассейном с шариками пользовался особой популярностью у маленьких посетителей.

- Была классная история, – начал рассказ руководитель PR-отдела «Енисея» Игорь Жуков . – На автограф-сессию на запасном поле я взял капитана команды (Дмитрия Герасимова, пропускавшего игру), где был весь движ. Он увидел, что там происходит, и не стал просто сидеть за столом, подписывать карточки, а пошел ко всем посетителям на локации – то на одну, то на другую. Потом с мальчишками стал возиться по регбийным моментам, учил, как бить по воротам и так далее.

После участия в активностях болельщики могут расслабиться, для чего также была организована зона отдыха с креслами-мешками – прямо на поле. И все это, а также многое другое – под музыкальное сопровождение приглашенного ди-джея.

● А ближе к матчу люди уже плавно перемещаются на трибуну «Авангарда» – и это заключительная зона активностей. В ней клуб разместил еще несколько точек питания, точку с продажей мерча, болельщицких мелочей и 3D-игрушек. Фишкой зоны 4 стала стена пожеланий, где каждый желающий мог оставить послания команде.

После всей программы посетители «Авангарда» смогли уже непосредственно поболеть за «Енисей». Родители же при желании имели возможность оставить детей на время матча под присмотром аниматоров, что также впервые было применено на регби.

– На запасном поле было действительно много детей с родителями, – продолжает Первухин. – Самое интересное для нас на будущее – это площадка, которая для маленьких детей становится детской комнатой. В ней дети могут оставаться с аниматорами, играть в течение всего матча со всеми условиями – питанием, обслуживанием… Родители же в это время могут спокойно смотреть игру. Сейчас мы имеем детскую комнату на 10-12 детей. А когда мы сможем привлекать несколько десятков детей и их родителей, то это будет хорошая и интересная тема на перспективу.

Такой формат матчдэя был проведен не только на игре против «Динамо», но и во время домашнего тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, а позже – еще на одном матче мужской команды «Енисея», против «ВВА-Подмосковья».

● Но как «Енисей» пришел к переосмыслению своего матчдэя?

Идея его переформатирования появилась в клубе еще летом 2023 года. Мотивация сотрудников «тяжелой машины» была разная: кто-то, как главный тренер женской команды СТМ Никита Ильенко, через матчдэй хотел привлечь внимание к матчам, кто-то, как упоминавшийся Игорь Жуков, говорил о том, что прежний формат уже не соответствует желаниям клуба.

Однако общий посыл был понятен – делать надо.

- Мы поговорили с Никитой и поняли, что мыслим примерно одинаково, – признался Жуков. – Он меня познакомил с Анастасией, которая делает в Красноярске семейные фестивали Mom’s Bazaar. Мы все вместе встретились, поговорили, и буквально через 2 дня картина уже сложилась.

После этого, по словам Игоря, в клубе уже сформировалась концепция по работе с партнерами. Ведь в 2024 году на «Авангарде» планируется проведение порядка 50 событий с участием основы, женской команды, молодежки, юношей, всевозможных Всероссийских соревнований, первенств России и множества детских турниров. В них могут участвовать, например, до 32 команд, в которых по 15 игроков в каждой плюс родители.

- Это огромная тусовка, которая интересна партнерам, – отметил Жуков.

- И так все начало складываться. Мы пришли с Никитой и Настей к Александру Юрьевичу, предварительно все обсудив, и рассказали ему про свои взгляды. И тут надо отдать ему должное – когда мы попросили предоставить нам половину запасного поля под матчдэй, расписав ему, что и как там будет и как мы это видим, он согласился вообще за 5 минут. Не секрет, что подавляющее большинство людей, которые знают Первухина, считают его консервативным… Но скажу, что почти за 2 года работы с ним я открыл в нем человека достаточно открытого к новым идеям.

Собственно и все. После этого мы начали работать по реализации проекта: Настя со своей стороны, я – со своей, – продолжил глава PR-отдела.

Жуков отметил, что перед тем, как начинать работу над новым фестивалем, он ездил в командировку в Омск. Там он решил оценить опыт организации матчдэя на хоккее, в котором ранее и работал. Его поездка пришлась на две игры Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ладой», которые проводились на «G-Drive Арене».

По признанию Игоря, тогда ему особо бросились в глаза совершенно иные масштабы и человеческие ресурсы при организации. Но при этом общие концепции и идеи брать и переносить на регби, даже с меньшим количеством рук, можно и нужно.

Он отметил, что организовывать такие истории пятью людьми, как это и происходит в «Енисее», достаточно сложно, и, к примеру, матчдэй перед «Динамо» не обошелся без недочетов. Однако после первого подобного опыта – уже на следующем матче с ВВА – все прошло значительно лучше.

● Так, одной из сложностей для организаторов фестиваля стала синхронизация двух ведущих матча. Один из них работал на бровке больше диктором по стадиону, второй – был на трибунах и локациях.

Персоналу «Енисея» предстояло понять, как сделать так, чтобы они не мешали друг другу, а скорее дополняли. В итоге после нескольких совместных бесед было решено обойтись без применения раций для улучшения коммуникации – ведущие просто сошлись на том, что будут смотреть друг на друга и передавать эстафету.

Как итог – команде сотрудников СТМ удалось достичь желаемого – полной синхронизации ведущих, а посетителям органично посмотреть матч. По итогам матча с «Динамо» клуб констатировал солд-аут – все имевшиеся в продаже билеты были реализованы, а на не самом громком матче с ВВА была третья посещаемость для «Енисея-СТМ» в сезоне – серьезные 2500.

– Отзывы получили очень хорошие! – признается Первухин. – Минут за 40 до матча мы с министром спорта Красноярского края Денисом Витальевичем Петровским обошли все локации, ему очень понравилось. Буквально в течение следующей недели он рекомендовал представителям красноярского спорта посмотреть на наш день матча.

И то, что столько людей, столько зрителей… Наверное, это третий случай полной заполняемости стадиона, даже с дополнительными билетами и дополнительными трибунами (перед матчем с «Динамо» были установлены небольшие сборные трибуны за воротами) плюс хорошая погода – все это поспособствовало большому и хорошему празднику регби. В целом, количество зрителей, их настроение и заинтересованность говорят о том, что это реально хорошие шаги, которые нужно продолжать.

– После солд-аутов есть ощущение, что при имеющейся вместительности клубу становится тесновато на «Авангарде». Об этом в комментариях пишут и болельщики. Знаю, что у клуба есть проект второй большой трибуны, но пока построить ее не получается. Стоит ли ждать ее в ближайшие годы? Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?

– Мы продолжаем работать в этом направлении на уровне Министерства спорта России, на уровне нашего правительства… Было несколько встреч с Александром Валентиновичем Новаком, с губернатором Красноярского края Михаилом Михайловичем Котюковым…

Впереди у нас 400-летие Красноярска, мы есть в программе тех проектов, которые планируется построить. Сейчас будем стараться его осметить. Очень надеемся, что все получится, мы продолжаем встречи со сформированным новым правительством России, новым министром спорта и я верю, что нам удастся это сделать и уже полностью сделать стадион региональным центром подготовки.

- Мы показали, что можно делать в регби, – подводит итоги Игорь Жуков. – Да, были баги, но после первого матчдэя мы это проговорили и исправили. Теперь мы несомненно будем идти дальше, делать подобное на детских турнирах, женских турах по «семерке».

Увы, пока в российском регби к такому не привыкли, и нам, очевидно, не хватает человеческих ресурсов. Мы даже шутили, что если бы нам повесили датчики, как у игроков во время матчей, то у нас была бы схожая с регбистами статистика… Было очень интенсивно.

Тем не менее, нужно двигаться дальше. Затея, на мой взгляд, правильная. Будем ее продолжать. Надеюсь, дальше все тоже сложится и будет хорошо.

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Фото: Ника Берсенева, Григорий Накалюжный, Наталья Мальчикова/«Енисей-СТМ» .