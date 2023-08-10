13 комментариев

Борьба только на двух позициях.

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Почти месяц мы фиксировали 10 лет «МЮ» после Фергюсона и величие самого сэра Алекса.

Финальный штрих − символическая сборная футболистов времен великого шотландца. Ее мы выбрали вместе с вами.

Ниже победители голосования по каждой позиции и результаты опроса. А самих футболистов лучше других опишет сам Алекс Фергюсон − ему слово.

Посмотрите, какая борьба! Они связаны даже в воспоминаниях сэра Алекса:

«Нам было очень тяжело найти замену Петеру Шмейхелю, но мы успешно с этим справились. Но признаюсь: Мне стоило бы сразу подписать Эдвина ван дер Сара после ухода Петера».

«Характер Гари Невилла и его отношение к делу усиливали команду. Он заставлял себя работать больше других потому, что от природы одарен менее щедро, чем многие его товарищи по команде. Мне никогда не доводилось беспокоиться о том, будет ли он полностью готов к игре».

«Рио − лучший центральный защитник в мире на сегодняшний день. Он на голову выше любого конкурента, − говорил САФ в 2008-м. − Ему 30, и он только приближается к пику».

«Сколько центральных защитников вы можете назвать, которые действительно любят защищаться? Видич обожает − ему нравилось с головой нырять в борьбу».

«В течение всего времени моей работы в «Манчестер Юнайтед» я мог положиться лишь на нескольких футболистов практически всегда, они готовы были играть в большинстве матчей сезона. Один из них − Патрис Эвра».

«Дэвид Бекхэм был единственным известным мне игроком, на которого его собственные ошибки не оказывали никакого влияния. Он мог провести худший матч в карьере и все равно быть уверенным, что выступил отлично. А укажи ты ему на его ошибку, он просто бы отмахнулся от твоих слов. Дэвид обладал какой-то невероятной самозащитой в этом плане».‎

«В «Манчестер Юнайтед» переиграло множество игроков, обладавших необходимым для достижения успеха драйвом: неудержимый порыв добиться успеха напоминает волшебное зелье, передаваемое от одного другому. Неудержимый драйв Роя Кина питался вдохновением, он был неутомимым и неукротимым энерджайзером».

«Я питаю слабость к креативным игрокам атакующего плана − они меняют ход игры, воодушевляют товарищей по команде. Они видят то, чего другие не замечают. Например, Пол Скоулз, который может одинаково успешно сделать невероятно точную передачу на 50 метров или вскрыть оборону соперника всего одним коротким пасом».

«Однажды я заявил Рио Фердинанду, что он не может считать себя игроком нашей команды, пока не достигнет уровня мастерства Райана Гиггза, хотя это было невозможно. Райан − уникальный футболист. Ему повезло с физическими данными, у него нет лишнего веса, и никогда не было. Он всегда в форме. Он должен следить за собой, чтобы играть до такого возраста − и он это делает».

«Мне всегда доставляло огромное удовольствие обнаруживать новый талант там, где меньше всего ожидаешь. Редко приходится встретить настолько потрясающего футболиста, что он кажется пришельцем с другой планеты. Именно такое впечатление производил Эрик Кантона в лучшие годы».

«Уэйн был бы великим игроком в любую эпоху. Даже во времена Бобби Чарльтона. В 2004 году я подумывал о завершении карьеры, но посмотрел на молодых игроков и решил остаться. Этими игроками были Руни и Криштиану Роналду».

И вся сборная целиком.

Графика: Алиса Ефремова, Алина Комиссарова

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