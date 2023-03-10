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🏆 Итоги голосования за лучших блогеров-2022. Задержались, но пришли с подарками!

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Привет! На протяжении января мы с вами выбирали лучшие блоги Трибуны за 2022-й.

Вот итоги голосований.

Теперь до нас доехали подарки, которые отправятся победителям, поэтому мы с полной уверенностью можем подводить итоги.

Триумфатор года – Андрей Осадченко, который проделывает гигантский объем работы в блоге Hockey Books, публикуя топовые переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста.

Мы отправим Андрею книжный приз на выбор и мерч от Sports.ru. А вот такой прекрасный свитшот получат победители всех остальных номинаций, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Поздравляем победителей! И напоминаем, что лучшая награда для авторов – ваша поддержка, которая выражается в плюсах, подписках, комментариях и с недавних пор донатов.

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3 комментария

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Harry Hole
Огромное спасибо за номинацию!

И поздравляю всех остальных, включая Андрея, было здорово на неделю посоперничать:)
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Тюменский медвежонок
не в обиду будет сказано, но дизайн подарочного мерча выглядит мягко сказать "не очень"...
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Павел Морев
Триумфатор года – Андрей Осадченко. Заслуженно!
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