Привет! На протяжении января мы с вами выбирали лучшие блоги Трибуны за 2022-й.

Вот итоги голосований.

Теперь до нас доехали подарки, которые отправятся победителям, поэтому мы с полной уверенностью можем подводить итоги.

Триумфатор года – Андрей Осадченко, который проделывает гигантский объем работы в блоге Hockey Books, публикуя топовые переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста.

Мы отправим Андрею книжный приз на выбор и мерч от Sports.ru. А вот такой прекрасный свитшот получат победители всех остальных номинаций, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Поздравляем победителей! И напоминаем, что лучшая награда для авторов – ваша поддержка, которая выражается в плюсах, подписках, комментариях и с недавних пор донатов.