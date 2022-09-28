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Есть такая мысль Хорхе Луиса Борхеса, которую я слышал в разных вариациях. Дескать, в мировой литературе – только четыре сюжета: об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои, о возвращении Одиссея, о поиске, о самоубийстве Бога. Мне всегда казалось, что сводить все к четырем сюжетам – это некоторый эпатаж от классика. Но, так или иначе, ничего ближе к категории «Возвращение Одиссея», чем этот текст, я никогда раньше не писал.

Вообще эта статья не совсем про хоккей в Мордовии. В Мордовии то ли благодаря 110-процентной поддержке «Единой России», то ли по каким-то другим причинам аж 12 крытых катков – чуть ли не в каждом районном центре. При этом на улицу никого не выманить, все как-то скучновато, и даже знаменитая мусульманская татарская команда «Белозерье», многократный чемпион совершенно немусульманской в общем-то республики, дома не играет. Хотя было бы очень интересно. В Мордовии родились Иван Трегубов, Виктор Шувалов, Павел Торгаев (а также предки Александра Овечкина по маме) – но только Торгаев, похоже, может считаться воспитанником местного хоккея.

В этой поездке я, чтобы не быть голословным, сходил на часть матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Саранска. Матч как матч. А вот человеческая история, о которой этот рассказ, показалась мне важной.

Вообще-то я хотел на длинные выходные в Благовещенск: там обещали одновременно матч с китайцами на льду Амура (что само по себе странно и прекрасно), отдельный турнир местных команд и, вдобавок, областные соревнования по бенди. Такой набор, возможно, позволил бы мне восстановить силы не хуже недели на море, но, мониторя остальные турниры, я обратил внимание на анонс некоего кубка в селе Мордовская поляна – и написал в WhatsApp организатору. После этого вечером мы поговорили минут двадцать по телефону, а на следующий день я зашел в магазин, купил несколько детских клюшек и налокотников и со всем этим багажом уехал в Мордовию.

– Так-то у нас довольно богатый район, – говорит таксист, который везет меня из районного центра Зубова поляна в Мордовскую поляну. Я вот поработал несколько лет в Москве – на фиг надо! Если не бухать, тут можно достойно жить. За месяц тысяч пятьдесят реально заработать. А еще я на рыбалку в Астрахань съезжу, привезу машину рыбы, тут продам. А туда, например, грибы маринованные отвезу. Зато дети под присмотром, жена (тут он подмигнул как в рекламе различных БАДов) довольна, ну и я дома.

– А хоккей у нас был крутой! – проявил таксист осведомленность в теме. – Нет, что врать, сейчас дети лучше играют. У нас коньков и клюшек таких и близко не было. Но на республику мы шумели. И Зубова поляна, и Морд-поляна. Там всегда особо кусачие ребята были.

Зубова Поляна – поселок примерно посредине между Рязанью и Саранском. На север от него – мордовские лагеря; чуть на запад – село Умет с десятками разнообразных кафе; на юго-восток – Спасск Пензенской области, куда зубовополянские хоккеисты, одни из немногих, оставшиеся в Мордовии без дворца, ездят играть чаще, чем в столицу региона; а небольшое село Мордовская (все говорят Морд-) поляна – строго на юг.

В километре от него есть деревня Ивановка, в которой родился Александр Чекаев. Саша подавал надежды в разных видах спорта, играл во все подряд. В Морд-поляне надеялись, что он и дальше будет развивать спорт в селе и районе, но Александр, отслужив в армии в Чехословакии, закончил пединститут и уехал на север.

Север – это город Стрежевой в Томской области.

Александр хотел учить детей хоккею: вроде и зима хорошая, длинная; но в Стрежевом уже было 3-4 тренера и всего одна площадка на улице. Это сейчас в Стрежевом большой дворец, а в то время с базой было плоховато. Тогда Александр воспользовался своим универсализмом и переключился на мини-футбол:

– На северах спорт очень развит, потому что там особо нечем заниматься. Стрежевой тогда был маленький городок на болоте. Охота, рыбалка и спорт – больше там нечего было делать. И вот я там и на лыжах бегал, и легкой атлетикой занимался, и футболом, и волейболом, и баскетболом, и плаванием. Марафоны бегал, и легкоатлетические и лыжные – у меня и разряды есть, и медалей всяких куча дома. Так и не научился пить и курить – времени не было.

Устроился инструктором по спорту в «Стрежевойдосртрой» – мы на нефтяников работали и дороги строили. Говорю руководству: «Нужно построить футбольный спортзал». Построили арочник 30 на 15. И тут как начался ажиотаж! Я пригласил двух тренеров отсюда, с Морд-поляны, моих воспитанников, чуть помоложе меня, еще четырех тренеров из других городов пригласили на полставки – и я открыл школу футбола. Что там творилось! Ходило 200 человек детей; и в первую, и во вторую смену – мы с утра до вечера с детьми, с детьми, с детьми… 12 футбольных групп детских, такое впечатление, что все дети города там были. Уже потом построили бассейн, другие залы, ледовый дворец…

Так и жили довольно долго, а потом, как у нас водится, начали поджимать. Занятия были хоть чуть-чуть, но платные – надо ж было зарплату платить тренерам. Финансирования нигде не было, все за счет родителей. Администрация говорит: давайте бесплатно, мы тренерам будем зарплату платить. Я говорю: «Хорошо, сколько?». Ну, обещали много. А потом один тренер ушел прямо с командой, а ему вместо 17-18 тысяч, сколько я платил, они стали платить 6-7 тысяч. Тренер такой: зачем мы тогда ушли? «Ну вот, мы не можем, у нас такие ставки».

Устал я от этого и уехал в Тюмень. Меня пригласили в Тюмени в академию футзала «Суходолье». В Тюмени мини-футбол очень популярен, там все серьезно устроено. Я там был инструктором-методистом, мы конспекты разрабатывали, программы писали, соревнования проводили. Были хорошие годы, но потом у семьи хозяев возникли сложности и клуб распался.

Пока Александр организовывал мини-футбол в Сибири, в Мордовской поляне спорт в это время поддерживал Степан Федорович Пинясов:

– Он одержим был спортом. Футбол, хоккей – во все он здорово играл, сильный спортсмен был и хороший организатор – он мог разговаривать с людьми, умел общаться. Боролся, бился, невысокого росточка такой. Был бы жив – уверен, и сегодня бы играл, 71 год – это вообще не проблема.

К сожалению, 13 лет назад Степан Пинясов погиб.

– Обидная смерть, – говорит Александр, – остановился на обочине, вышел, и тут рядом с ним столкнулись две машины. Одна отлетела прямо в него. Там никто не пострадал, а он погиб.

Спустя 13 лет после ухода Степана Александр Чекаев вернулся домой в Мордовскую поляну и увидел, что от спортивных традиций практически ничего не осталось. Ни хоккея, ни футбола, ни катка.

– Моей маме 89 лет, ей одной тяжело. Надо быть рядом, – говорит Александр. В Сибири его особо ничего больше не держало. Клуб распался, сын умер в 27 лет от онкологии, с женой на этом фоне они разошлись. Александр полностью погрузился в жизни других детей.

– Приехал, сказал: «Будем восстанавливать». Никто не верил. Народу нет, зачем? Я говорю: «Даже если пять человек есть, пусть играют в футбол, в хоккей». А если так думать, что ничего не получится, то ничего и не будет.

Сначала футбольное поле подновили. Оно было полноценное, но 11 на 11 тут, боюсь, уже никогда не собрать. И такая проблема далеко не только у нас, а по всей стране существует. Сделали поле под 8 на 8, но приличное. Хоккейную площадку построили. У нас и клуба нет, разобрали два года назад. Хочу восстановить клуб как центр досуга. Сейчас народ просто приходит на каток вечером: смотреть, кататься, общаться – других мест-то нету. Вот около площадки остов здания, мы его восстановим, и будет у нас раздевалка, бильярд поставим, теннисный стол…

Кубок памяти Степана Пинясова – первая попытка «оформить» хоккей в Мордовской поляне как официально возродившееся явление. Правда, в телефонном разговоре Александр лишь намекал, что у его подопечных некоторые проблемы с формой, а на месте видно, что проблемы серьезные: молодежь и ветераны еще из «тех» времен экипированы кто во что горазд.

– Была у нас когда-то форма, простенькая такая, и сумки были, но они все сгнили, все потерялось, ничего не осталось.

В гости приехал смешанный состав Зубовой поляны – несколько хоккеистов из основы, несколько детей, несколько ветеранов.

Александр собирает разношерстную стайку в круг, долго что-то объясняет. Вообще его основательность вызывает уважение. Площадка сделана вручную, но очень аккуратная, досточка к досточке. Сказано «начало в 11» – значит, будем начинать в 11. Кубок за победу – серьезный, со специальной гравировкой.

– Есть такое, – улыбается Александр. – Тут, наверное, никогда не видели таких тренировок, как я провожу. Я ж все-таки опытный тренер, с образованием, с некоторыми успехами.

Александра довольно быстро после его возвращения позвали руководить спортом во всем районе, но он пока отказывается. Дело даже не в зарплате 13 тысяч рублей, а в том, что абсолютно нет бюджета на соревнования. Ничего сделать нельзя.

– Да и я все-таки к маме приехал. Что я опять все время буду где-то пропадать, – пожимает плечами он.

С деньгами тут действительно непросто.

– Районный центр кое-как 70 тысяч рублей на стройку выделил, пацаны-коммерсанты с освещением помогли, друзья моих друзей передали кабель 100 метров, потом еще 50, потом фонари передали, купили за свои деньги. Потом установили трубы, откуда-то с насосной башни вытащили, такие ржавые колоритные трубы. 60 тысяч собрали жители села: кто тысячу дал, кто 500, кто 300, кто 50, кто сколько мог. Ну и я иногда – платишь, платишь, а потом посчитаешь, ничего себе, незаметно пенсию полностью отдал.

На площадке игра проходит с ощутимым преимуществом гостей, но, конечно, счет сегодня не главное. Важно дать всем поиграть почти в официальном матче и показать, что дело пошло. Александр в свои 60 – один из лучших, но он старается проводить короткие смены, чтобы давать побольше играть молодежи.

Среди болельщиков можно услышать мордовскую речь.

– Эрзя или мокша? – спрашиваю я.

– Мокша, – отвечают. Про жизнь мокшанского села я читал в прекрасном сборнике Юрия Коваля «Полынные сказки», от Морд-поляны до Палаевки часа два езды.

Фотографирую колоритных зрителей, Александр смеется.

– Я ведь тоже немного журналист. В Стрежевом 10 лет вел новости спорта. Сам снимал, сам монтировал, и три раза в неделю эти новости выходили на местном телеканале. Потом передачу свою сделал про мини-футбол – «5 на 5», раз в неделю выходила. Ходил с тренерами общался, с футболистами, с родителями – все за свой счет, мне просто интересно было. Потом на телеканале говорят: «Может, вам ставку дать?». Давайте, говорю. Дали ставку, и почти сразу начали командовать – туда-то прийти, тогда-то… Я говорю: «Да мне некогда, я ж тренер, ну на фиг вашу ставку, берите назад».

Заканчивают со счетом 2:11. За Морд-поляну забрасывают парень из молодежи, который явно больше всех выкладывался, и один из ветеранов, показавший, что бросать издалека в девятку тут когда-то хорошо умели. По-своему символично.

Задаю Александру Чекаеву вопрос, который беспокоит меня весь матч.

– А вы из этих ребят сможете команду сделать?

– Детскую? Детскую мы сделаем. У нас проблема в чем? Кстати, не только у нас, и не только в Мордовии, а вообще по стране. Дети учатся по 2-3 человека в классе, команду плюс-минус одного возраста невозможно набрать. Больше всего – пять человек, по-моему, 2008 года рождения. Потом двое 2009 года рождения, двое – 2010-го, потом меньше: 2011-го – один, 2012-го – один, 2013 года – тоже, по-моему, один. А вот 2014-го – человека четыре. Так что соседние деревни подтягиваю, там тоже такие же детки. Там два человека, тут два человека – тогда будет у нас команда.

– А летом эти же ребята играют в футбол?

– В основном эти же. Не только летом, но и зимой. Вчера вот ездили в в соседний поселок Ширингуши, в зимний футбол играли. Дети выиграли у местных 1:0. В хоккей мы пока не можем никуда ездить, потому что у нас формы нет, нас не пустят. А в футбол ездим. Александр Егоров, бывший арбитр известный, а теперь председатель мордовской федерации, нам форму выделил. Поехали тут в Спасск Пензенской области, тут недалеко. Первый раз проиграли типа 0:30. Второй раз 1:25. А там тренер молодой, заводится, кричит: «Не дайте им забить, не давайте им мяч!». Я говорю ему: «Слушай, Сергей Сергеич, мы, конечно, не обижаемся, что проигрываем, но ты тоже давай поспокойнее – отработайте схемы какие-то на нас, стандарты». «Ну понял, понял». Вроде успокоились, он старших убрал, средним проиграли 4:15, в следующий раз поехали – 6:12. Наши уже почувствовали прогресс.

В Рязань съездили на турнир. Да, проигрывали: 7:8, 4:6, 3:5, 4:5. Но ребята довольные, все им понравилось, маечки дали, какие-то маленькие призочки, Рязань немного посмотрели. И они ходят стабильно заниматься, 16-18 человек стабильно ходят, кто не болеет. В зал маленький толком не умещаемся.

– А чего в плане формы больше всего не хватает?

– Если говорить о хоккее, то много чего. Понятно, что защита нужна, клюшки. Сейчас многие даже не лезут в борьбу. Я сам помню: когда только форму выдали, перчатки надел, как я начал куролесить! Ты сразу чувствуешь себя уверенно, уже по рукам не ударят, по ногам. Да хоть даже свитера нужны, хоть они толком ни от чего не защищают. Надели хотя бы майки одинаковые, стали как настоящие хоккеисты – сразу же крылья от этого ощущения вырастают.

Они же через спорт развиваются, быстрее мужают. Туда поехали, сюда – они жизнь иначе видят. Там на автобусе прокатились, тут на поезде, здесь на машине, а тут такой спортзал, а тут такие общежитие и гостиница. Они начинают быстрее ориентироваться по жизни. Я сколько их возил из Стрежевого – всю Россию вдоль и поперек объездил, от Владивостока до Кингисеппа, Мирный, Воркута, Салехард, весь Урал и всю Западную Сибирь. И я вижу, как дети растут, вижу, как они развиваются. Да, профессиональным футболистом у меня стал только один воспитанник, наверное – Дима Соколов, он играл за московское «Торпедо». Но главное же – развивать личность. Остальные ребята – любители очень хорошего уровня, и они в лидерах, они бомбардиры, они капитаны, и где бы они ни находились, мы поддерживаем связь.

Едем на вокзал Зубовой Поляны.

– Как-то вышел тут вечером из дома, – говорит Александр. – Смотрю – на катке 38 человек детей, 13 взрослых. Полная площадка, как горох рассыпали. Хорошо…

–-

Я все-таки хочу понемногу продолжить помогать команде Александра в плане покупки формы. Если у вас есть централизованные ресурсы и возможность, скажем, предоставить комплект формы для команды – это будет гораздо эффективнее. Пишите мне или самому Александру Чекаеву (+7 905 991 56 48). Хочется, чтобы у ребят в Мордовской поляне все получилось.