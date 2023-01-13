Выбираем лучший баскетбольный блог. Здесь 10 номинантов – максимум конкуренции

Баскетбольный раздел на Трибуне традиционно держит высокую планку. У нас сразу 10 претендентов на звание лучшего баскетбольного блогера-2022. Выбор за вами.

Блог, в котором переживают за «Кливленд» и делают лонгриды с качественным уровнем аналитики.

Известный на Трибуне блог, в котором регулярно разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.

Блог, в котором поддерживают «Рокетс» и верят в то, что у «Хьюстона» есть что-то, кроме проблем.

В этом блоге рассказывают о разных видах баскетбола, в том числе и о Лиге ВТБ.

В этом блоге рассказывают о любом интересном баскетболе. Велком, если еще не подписаны.

Аналитика с юмором и статистическими обоснованиями, а в комментариях часто живое обсуждение.

Самарский и российский баскетбол глазами зрителей и непосредственных участников.

Здесь видят «Миннесоту» на вершине НБА и делают подробные посты о команде с наглядными видео и картинками.

Блог, который ведет тренер Павел Гооге, известный по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью».

Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 12 по 19 января.

Фото: East News; Gettyimages.ru