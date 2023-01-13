Выбираем лучший баскетбольный блог. Здесь 10 номинантов – максимум конкуренции
Баскетбольный раздел на Трибуне традиционно держит высокую планку. У нас сразу 10 претендентов на звание лучшего баскетбольного блогера-2022. Выбор за вами.
1. Forgotten Realm, автор – Shot Caller
Блог, в котором переживают за «Кливленд» и делают лонгриды с качественным уровнем аналитики.
• «Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
• Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)
2. Перехват, автор – Артем Комаров
Известный на Трибуне блог, в котором регулярно разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.
• В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»
• «Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым
3. Баскетбольная болтовня, автор – Кирилл Колкин
Блог, в котором поддерживают «Рокетс» и верят в то, что у «Хьюстона» есть что-то, кроме проблем.
• «В Хьюстоне спасли мою жизнь». Кокаин разрушил карьеру 1-го пика 1976 года, но Лукас стал легендарным дедом-ассистентом
• Знакомое похмелье: как стартовала самая хаотичная команда лиги
4. Inside The Ball, автор – Дмитрий Фостер
В этом блоге рассказывают о разных видах баскетбола, в том числе и о Лиге ВТБ.
• «Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн
• 10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ
5. Персональный фол, автор – Вадим Борисов
В этом блоге рассказывают о любом интересном баскетболе. Велком, если еще не подписаны.
• Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты
• Данки через соперника – сокровища НБА. Здесь целое исследование, чтобы определить лучших из лучших
6. Просто и со вкусом о НБА, автор – Knicks_GM
Аналитика с юмором и статистическими обоснованиями, а в комментариях часто живое обсуждение.
• Тари Исон новый Кавай? Деннис Смит не просто данкер? Кто станет новым Шаем Гилджес-Александером? Все о молодых талантах
• Большой материал с оценкой почти всех подписаний и обменов межсезонья-2022 в НБА, а также подытогами для каждого клуба!
7. Баскетбол 63-й регион, автор – bolshoyleha
Самарский и российский баскетбол глазами зрителей и непосредственных участников.
• «Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
• «Всегда мечтал об НБА — но реальной мечтой было бы попасть в Единую лигу». Лето чемпиона Суперлиги-2
8. Minnesota Timberwolves, автор – minimuz
Здесь видят «Миннесоту» на вершине НБА и делают подробные посты о команде с наглядными видео и картинками.
• Новый состав «Миннесоты»: аномалии и эффект чирлидерш
• «Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?
9. Тренер о баскетболе, автор – 24ph
Блог, который ведет тренер Павел Гооге, известный по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью».
• Счастлив ли Владимир Родионов? Колонка Павла Гооге
• Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие
10. God Damn It!, автор – Максим Коршунов
Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.
• Перемен! «Хьюстон»
• Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков
***
А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 12 по 19 января.
Фото: East News; Gettyimages.ru
5 комментариев