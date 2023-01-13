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Выбираем лучший баскетбольный блог. Здесь 10 номинантов – максимум конкуренции

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Баскетбольный раздел на Трибуне традиционно держит высокую планку. У нас сразу 10 претендентов на звание лучшего баскетбольного блогера-2022. Выбор за вами.

1. Forgotten Realm, автор – Shot Caller

Блог, в котором переживают за «Кливленд» и делают лонгриды с качественным уровнем аналитики.

• «Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

• Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)

2. Перехват, автор – Артем Комаров

Известный на Трибуне блог, в котором регулярно разговаривают с интересными представителями российского баскетбола.

• В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»

• «Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым

3. Баскетбольная болтовня, автор – Кирилл Колкин

Блог, в котором поддерживают «Рокетс» и верят в то, что у «Хьюстона» есть что-то, кроме проблем.

• «В Хьюстоне спасли мою жизнь». Кокаин разрушил карьеру 1-го пика 1976 года, но Лукас стал легендарным дедом-ассистентом

• Знакомое похмелье: как стартовала самая хаотичная команда лиги

4. Inside The Ball, автор – Дмитрий Фостер

В этом блоге рассказывают о разных видах баскетбола, в том числе и о Лиге ВТБ.

• «Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

• 10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ

5. Персональный фол, автор – Вадим Борисов

В этом блоге рассказывают о любом интересном баскетболе. Велком, если еще не подписаны.

• Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

• Данки через соперника – сокровища НБА. Здесь целое исследование, чтобы определить лучших из лучших

6. Просто и со вкусом о НБА, автор – Knicks_GM

Аналитика с юмором и статистическими обоснованиями, а в комментариях часто живое обсуждение.

• Тари Исон новый Кавай? Деннис Смит не просто данкер? Кто станет новым Шаем Гилджес-Александером? Все о молодых талантах

• Большой материал с оценкой почти всех подписаний и обменов межсезонья-2022 в НБА, а также подытогами для каждого клуба!

7. Баскетбол 63-й регион, автор – bolshoyleha

Самарский и российский баскетбол глазами зрителей и непосредственных участников.

• «Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

• «Всегда мечтал об НБА — но реальной мечтой было бы попасть в Единую лигу». Лето чемпиона Суперлиги-2

8. Minnesota Timberwolves, автор – minimuz

Здесь видят «Миннесоту» на вершине НБА и делают подробные посты о команде с наглядными видео и картинками. 

• Новый состав «Миннесоты»: аномалии и эффект чирлидерш

• «Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?

9. Тренер о баскетболе, автор – 24ph

Блог, который ведет тренер Павел Гооге, известный по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью».

• Счастлив ли Владимир Родионов? Колонка Павла Гооге

• Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

10. God Damn It!, автор – Максим Коршунов

Лучший блог на Трибуне в 2021 году, автор сериала межсезонья – с представлением команд НБА перед стартом сезона.

• Перемен! «Хьюстон»

• Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 12 по 19 января.

Фото: East News; Gettyimages.ru

Выбираем лучший баскетбольный блог
68 голосов
Forgotten Realm
11%
Кливленд
Перехват
1%
Единая лига ВТБ
Баскетбольная болтовня
1%
Хьюстон
Inside The Ball
0%
Единая лига ВТБ
Персональный фол
10%
НБА
Просто и со вкусом о НБА
3%
НБА
Баскетбол 63-й регион
4%
Самара
Minnesota Timberwolves
6%
Миннесота
Тренер о баскетболе
6%
Павел Гооге
God Damn It!
58%
НБА

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Keerya
А где блог Рахона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pprcut47
Рахон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rolliewizza
Blogg на паркете -vs- everybody
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrBeliy
Уровень аналитики баскетбола на спортсе топовый, иногда доходит до жуткой нудятины с разбором ковыряния в носу и количества твитов по отношению к уровню перфоманса, дочитать которую могут жуткие фанаты. Всем авторам респект за труды, вы сумасшедшие фанаты лучшей игры с мячом.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
konwar
Почему нету Драйв н кик Рахона???
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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