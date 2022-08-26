«Слезы на глазах». На Sports.ru есть фанат «Вадуца» из Лихтенштейна, который впервые в группе еврокубков ❤️

Верный болельщик маленького клуба.

Фиксируем очередное историческое событие из Лиги Конференций: в групповом этапе сыграет клуб из второго по силе дивизиона Швейцарии. Вообще «Вадуц» – команда из Лихтенштейна и попадает в еврокубки благодаря Кубку Лихтенштейна. Других турниров в стране-карлике нет.

В топе новости о выходе «Вадуца» в группу мы нашли вот такой комментарий.

Александр Цыганков (он же imposted) – давний фанат «Вадуца». С 2013 года ведет группу в ВК, есть и блог на Трибуне. Мы с ним поговорили.

– Расскажите, как и почему начали болеть за «Вадуц»? Простите, но это не самый очевидный выбор.

– Все началось еще в 1998 году, когда сборная Лихтенштейна одержала первую в истории победу. Меня всегда привлекали маленькие команды, и это был повод внимательнее за ними последить. Тогда-то и решил, что буду болеть за Лихтенштейн. На «Вадуц» впервые обратил внимание в 2008 году, когда они впервые вышли в Суперлигу, а года с 2010-го, когда у меня наконец появился стабильный интернет, начал следить регулярно.

В 2013 году решил, что неплохо было бы вести что-то вроде дневника или, громко будет сказано, летописи. Так уже родилась группа в ВК.

– Что за время вашего боления произошло в клубе?

– В первый год существования группы мы вышли в Суперлигу во второй раз. И играли там три сезона. Это 2013-16. Джорджо Контини тогда был тренером, и это лучший тренер (пока) в истории команды. Потом был кризис, когда у клуба толком не было средств на игроков, странные приобретения, своеобразное безвременье. Это 2017-18 годы.

Затем пришел Марио Фрик в качестве тренера. Сначала был скепсис, потому что результатов не было, но в итоге снова Суперлига, причем очень мощный сезон был, несмотря на вылет в итоге.

– Кого бы вы могли выделить в нынешнем составе команды и почему за ними стоит следить?

– Тунахан Чичек. Это мотор команды и атакующая мощь. Играет не центрфорварда, а скорее атакующего полузащитника. Может в одиночку решить эпизод.

Мануэль Зуттер. Легенда клуба, 200+ матчей. В команде с перерывом с 2013 года.

Беньямин Бюхель. Наследник Петера Йеле в воротах клуба и сборной. Надежен и спокоен.

Милан Гайич. Король стандартов. В команде тоже довольно давно, в этом сезоне сыграет 200-й матч.

Николас Хаслер. Один из лучших лихтенштейнских игроков. Чемпион МЛС в свое время. Вернулся в клуб спустя 6 лет.

– Возможно, вы следите за другими небольшими клубами из других стран?

– Я считаю, что у футбольного болельщика на первом месте должна быть команда из его города, а затем уже большие клубы. С удовольствием хожу на чемпионат Тульской области. Мой родной город – Узловая, там есть клуб «Олимпик».

В Англии слежу за «Юнайтед оф Манчестер», нравится эстетика «Венеции». Почитываю паблики о нон-лигах разных стран.

– С кем можно сравнить «Вадуц», если говорить о более знаменитых клубах? Это, условный, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или может быть «Челси», «Бавария», «Барселона»?

– «Вадуц» – это «Вадуц». Я бы не стал его сравнивать ни с кем из грандов. Это клуб, который по устройству ближе к командам из вторых-третьих дивизионов топ-5. Живем по средствам. Есть своя локальная история, свои герои прошлого. Вся футбольная Швейцария так живет (за исключением грандов, пожалуй).

– Расскажите о ваших эмоциях после победы, как оцениваете шансы команды? Читаете ли вы местную прессу, что пишут там?

– Не верилось до последнего. Хотя было предчувствие, что должно случиться чудо. Сегодняшнюю прессу еще не смотрел. Так, почитываю Liechtensteiner Volksblatt, например.

Думаю, выступим не хуже «Линкольна» из Гибралтара) Все зависит от жеребьевки. Надеюсь на пару-тройку очков и несколько забитых мячей без крупных поражений. Нам еще в Суперлигу возвращаться нужно!

В комментариях поздравляйте «Вадуц» и Сашу с выходом в еврокубки.

Фото: vk.com/id19738848; East NewsAA/ABACA/Abaca/East News