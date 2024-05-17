Денис Адамов: «Надеюсь, выход в финал Кубка России даст «Зениту» позитивный заряд»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился ожиданиями от концовки сезона-2023/24. «Надеюсь, выход в финал Кубка даст толчок и заряд на концовку сезона — оставшиеся игры чемпионата и финал Кубка. В Кубке всегда бывали неожиданности. «Балтика» — это команда, которая хорошо обороняется и так же хорошо использует свои шансы на контратаках. Поэтому в данном случае все закономерно. Мы же хотим устроить в «Лужниках» праздник для своих болельщиков, — цитирует Адамова «Матч ТВ».

15 мая в Санкт-Петербурге прошел второй матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Победу одержали подопечные Сергея Семака (0:0, 5:4 пен.). Таким образом, сине-бело-голубые вышли в Суперфинал турнира, где они сыграют с «Балтикой», которая обыграла «Спартак» в финале Пути регионов. Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 по московскому времени. Адамов присоединился к «Зениту» 25 июля 2023 года. За сине-бело-голубых 26-летний голкипер сыграл 13 матчей, в которых пропустил 7 мячей и 6 сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро. Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник