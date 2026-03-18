Агкацев о 4:0 с ЦСКА: «Мечтаю, чтоб каждая игра «Краснодара» была такой. Главное, чтоб сзади на ноль»

Агкацев о 4:0 с ЦСКА: мечтаю, чтоб каждая игра «Краснодара» была такой.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев оценил победу над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 1:3).

— Удивило отсутствие работы в матче?

— Я мечтаю, чтоб каждая игра была такой, как с ЦСКА. Главное, чтоб сзади на ноль.

— Какой ответ дал «Краснодар» на сегодняшние провокации?

— Отвечать нужно голами и победой, — сказал Агкацев.