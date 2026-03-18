15

Агкацев о 4:0 с ЦСКА: «Мечтаю, чтоб каждая игра «Краснодара» была такой. Главное, чтоб сзади на ноль»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил победу над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 1:3).

— Удивило отсутствие работы в матче?

— Я мечтаю, чтоб каждая игра была такой, как с ЦСКА. Главное, чтоб сзади на ноль.

— Какой ответ дал «Краснодар» на сегодняшние провокации?

— Отвечать нужно голами и победой, — сказал Агкацев.

И что делать с Челестини?12220 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
15 комментариев
мечта вратаря: чтоб по воротам не били))) армейцы ее воплотили вчера
Какой ответ дал «Краснодар» на сегодняшние провокации?
— Отвечать нужно голами и победой, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Это про что Петросян спрашивал?
Ответ Клирик
Тот, что Спартак. 😊
Мечтает играть против развалившихся команд? Так и запишем...
Ответ Gfnhbjn68
кто развалился? ЦДКА? зимние лидеры
Я правильно прочитал?!
Ответ Ваго2
Впереди пошире, сзади поуже. (С) 😊
Молодцы! Красавцы!!!! Играли очень прилично
Сзади на ноль-ну и сказанул!
Материалы по теме
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
вчера, 20:47
Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. Постарались ответить на поле, забивая голы, а не получая карточки»
вчера, 20:09
Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
вчера, 19:54
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»
41 минуту назад
Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
50 минут назад
«Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 06:19
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
сегодня, 06:10
Нам нужен golang-разработчик в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – хотим самую точную информацию по спортивным событиям!
сегодня, 06:00Вакансия
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
сегодня, 05:27
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 04:57
Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»
сегодня, 04:47
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер Сенегала ле Руа о пересмотре результатов Кубка Африки: «Инфантино с самого начала хотел победы Марокко, он ведет себя как хозяин африканского футбола. Там было полно махинаций»
2 минуты назад
Энрике о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» был точен на контратаках – два гола фактически решили игру. Защищаться, владея мячом, – одна из наших задач»
26 минут назад
«Бавария» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:57
Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: «Чудеса бывают, в российском футболе особенно»
сегодня, 07:47
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:35
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 07:07
«Барселона» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:55
Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА
сегодня, 06:43
«Спартак» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:30
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:58
Рекомендуем