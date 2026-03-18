Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: «Чудеса бывают, в российском футболе особенно»

Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: чудеса бывают.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Спартака » в противостоянии с «Динамо » в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В первом матче бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 5:2. Сегодня команды проведут ответную игру на «Лукойл Арене».

— Может ли «Спартак» отыграть три мяча у «Динамо»?

— Вообще «Спартак» атакующая команда. Кубок — очень интересная история, все может быть. Но будет очень трудно, мягко говоря.

Чудеса бывают, в российском футболе особенно. Сейчас у нас он очень непредсказуемый в хорошем смысле. Главное, чтобы все держали себя в руках, — сказал Губерниев.