Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: «Чудеса бывают, в российском футболе особенно»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Динамо» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
В первом матче бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 5:2. Сегодня команды проведут ответную игру на «Лукойл Арене».
— Может ли «Спартак» отыграть три мяча у «Динамо»?
— Вообще «Спартак» атакующая команда. Кубок — очень интересная история, все может быть. Но будет очень трудно, мягко говоря.
Чудеса бывают, в российском футболе особенно. Сейчас у нас он очень непредсказуемый в хорошем смысле. Главное, чтобы все держали себя в руках, — сказал Губерниев.
И что делать с Челестини?12234 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже если забьем 3, то Максименко пропустит 1(
Чудесно было бы ,чтобы тебя больше не слышать ,не видеть ......
Зачем спрашивать у людей которые не разбираются в футболе? Хотя кто спрашивает ,такие же хайпажеры.
Спартак и с меньшей разницей голов чем 3 не прошел бы так как команда абсолютно бесхарактерная. Им лучше привезти молодняк и бросить все силы на рпл, а то их Динамо и там обойдет
Продажный губошлеп вылез. Что, биатлон закончился?!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем