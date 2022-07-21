Все о Зените
Блог

Андрей Аршавин: «Только Матвей Сафонов сможет усилить вратарскую позицию в «Зените»

Клубы
Краснодар Краснодар
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Даниил Одоевский Даниил Одоевский
Зенит Зенит
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Футбол Футбол

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ни один российский вратарь, кроме голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, не сможет усилить команду из Санкт-Петербурга.

«Моя позиция простая — в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги? У нас есть сильные Даниил Одоевский и Давид Бязров. Сейчас Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально».

Также Аршавин поделился мнением о перспективах воспитанника «Зенита» Даниила Одоевского.

«Главный защитник Даниила Одоевского — это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его. Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари. Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь», — добавил Аршавин.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Нынешний контракт 23-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 16 миллионов евро.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные