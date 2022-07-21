Андрей Аршавин: «Только Матвей Сафонов сможет усилить вратарскую позицию в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ни один российский вратарь, кроме голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, не сможет усилить команду из Санкт-Петербурга.

«Моя позиция простая — в России нет вратарей, которые нас усилят, кроме Сафонова. Какой смысл тратить деньги? У нас есть сильные Даниил Одоевский и Давид Бязров. Сейчас Одоевский лучше, но мы в кулуарах академии считаем, что Бязров не хуже и очень силен ментально».

Также Аршавин поделился мнением о перспективах воспитанника «Зенита» Даниила Одоевского.

«Главный защитник Даниила Одоевского — это сам Слава Малафеев. Он привел Даню в «Зенит», подписал с ним контракт и поддерживает его. Никакого протекционизма лично к Одоевскому я не испытываю. Считаю, что он большой талант, но у нас есть и другие хорошие вратари. Миша Кержаков для меня тоже вратарь, который ничем не хуже тех, кого мы покупаем. Он питерский, давным-давно здесь», — добавил Аршавин.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Нынешний контракт 23-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 16 миллионов евро.