«Я порвал Кану крестообразную связку левым яйцом». Этот немец выиграл с «Ливерпулем» 5 титулов за полгода

Денис Романцов – о Маркусе Баббеле.

В субботу встречаются «Штутгарт» и «Бавария» – последняя и первая команды Маркуса Баббеля, одного из лучших немецких защитников конца девяностых.

С обоими клубами он выиграл Бундеслигу, а на пороге 30-летия перешел в «Ливерпуль» и c 25 февраля по 24 августа 2001-го отработал без замен победные финалы Кубков Лиги, Англии и УЕФА, а также Суперкубки страны и Европы.

Феноменальный год Баббель завершал в реанимации мюнхенской клиники «Харлахинг» – с онемевшими до колена ногами.

В 17 лет Баббель потерял старшего брата

В «Баварию» Маркус попал девятилетним и стал капитаном, хотя в юношеской команде хватало игроков посильнее – например, Макс Эберль и Кристиан Нерлингер, будущие спортивные директоры клуба.

Баббель дружил с обоими. С Нерлингером жил в Ленинграде, когда приехали на Турнир Гранаткина, и щедро делился колбасками, которыми мама, провожая, набила целую сумку.

Благодаря Эберлю Баббель заработал первые деньги. Макс жаловался, что мюнхенским воспитанникам «Баварии» – в отличие от иногородних – не полагалась зарплата, только командировочные, и с тех пор местным юниорам начисляли по 250 марок в месяц.

Инвестиции парни отработали: летом 1989-го выиграли Бундеслигу U17, которая покорилась «Баварии» впервые за 13 лет существования. Среди 2500 зрителей финала с «Гертой» был брат Маркуса, Герхард.

Он старше на четыре года и в детстве, когда делили двухъярусную кровать, располагался внизу. Герхард привил брату любовь к року – Running Wild, Iron Maiden, Scorpions – и подарил ковбойские сапоги, когда стали малы (Маркус хвастался, что чувствовал себя в них непревзойденно крутым).

Братья часами пинали мяч в коридоре дома в Гильхинге, в 20 км от Мюнхена, но футбол Герхарда не увлек. Он женился, незадолго до финала Бундеслиги U17 стал отцом и был в шаге от поста директора стекольной фирмы, в которой работал.

В сентябре 1989-го, на дне рождения мамы, Маркус заметил, что Герхард непривычно вял, но не заподозрил депрессии. А через три дня, за завтраком в юношеской сборной, услышал от менеджера Бернда Пфаффа: «Вынужден сообщить печальную новость. Твой брат погиб в автокатастрофе».

Возвращаясь домой, Маркус гадал, как это могло случиться на маленьких проселочных дорогах Гильхинга, а потом узнал от отца: Герхард покончил с собой. Маркус впал в такой шок, что в отличие от родителей и вдовы брата совсем не плакал, а на похоронах упал в обморок.

В ближайшие выходные он отыграл 90 минут за молодежку «Баварии», а через год тренировался с основой.

В 19 лет Баббель поссорился с тренером «Баварии»

Осенью 1990-го Маркусу предстоял экзамен в автошколе, и именно в тот день его впервые включил в запас на товарищескую игру тренер «Баварии» Юпп Хайнкес . Баббель вышел после перерыва и весь второй тайм находился меж двух огней: когда пасовал Манни Шваблю, ругался другой полузащитник, Ханси Дорфнер. И наоборот.

После игры Дорфнер подошел в раздевалке к обессилевшему дебютанту:

– Эй, как тебя зовут?

– Маркус.

– Маркус, если еще раз сыграешь за нас и не дашь мне мяч, я позабочусь о том, чтобы тебя выгнали из команды.

Жена добряка Дорфнера стала крестной дочери Баббеля, но это потом, а осенью 1990-го Маркус учился на промышленного механика и играл за молодежку, все еще получая 250 марок. А в конце апреля 1991-го – из-за кадрового кризиса – попал в запас на полуфинал Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой».

Автогол Клауса Аугенталера лишил «Баварию» финала, но не отменил послематчевую гулянку в Белграде. Под давлением старших трезвенник Баббель выпил шесть бокалов виски и, склонившись потом над унитазом, утешался ощущением, что теперь-то стал частью команды.

Правда, еще не было контракта с «Баварией», только паспорт воспитанника, но менеджер клуба Ули Хенесс исправил это сразу после игры с «Црвеной Звездой». А перед следующим сезоном пришел в мастерскую, где проходил практику Баббель, и попросил: «Отпускайте его пораньше. Он нужен Хайнкесу».

Вариант – вообще не работать – не рассматривался. Практика требовалась для получения образования, а бросать учебу на последнем курсе было глупо: Баббель часто играл в начале чемпионата-1991/92, но сомневался, что закрепится в Бундеслиге.

От футбола отвлекала и Сандра, с которой познакомился на дискотеке в том же 1991-м. Плененный любовью, Баббель еще при Хайнкесе выпал из состава, а потом поругался с новым тренером: Эриха Риббека взбесило, что Маркус отказал болельщику в автографе перед тренировкой.

Объяснение – спешил, искал потом фаната, не нашел – Риббека не устроило, и Баббель взбрыкнул: «Если думаете, что проблема «Баварии» во мне [команда шла 10-й], ваши дела плохи». Спор с 54-летним тренером не приблизил 19-летнего защитника к основе.

В 22 года Баббель пробился в основу «Баварии» через интервью мюнхенскому таблоиду

Из полугодовой опалы вытащил бывший помощник Хайнкеса: Эгон Кордес принял «Гамбург» и договорился об аренде Баббеля, который как раз доучился и отвязался от механической рутины.

Возникла, правда, армейская: казарма, подъем в 5:30, построение, стрелковые упражнения, поездка на тренировку «Гамбурга» и обратно. Баббель даже слетал на ЧМ-1993 среди военных в Марокко и вернулся с бронзовой медалью.

«Гамбург» же о третьем месте и не мечтал. Осенью 1992-го игроки взбунтовались против тренера, устав от хамства и отжиманий как наказания. Накануне матча с «Карлсруэ» провели голосование. За изгнание Кордеса выступило 15 игроков. Против – полузащитники Хартманн со Шписом и либеро Баббель.

Репортер Юрген Шнитгерханс огласил результаты голосования в свежем номере Bild, что не очень-то расположило к Маркусу нового тренера Бенно Мельманна. Заскучав на лавке, Баббель отважился на разговор, который потом процитировал в автобиографии.

– Бенно, по-моему, я лучше ребят из стартового состава.

– Согласен.

– Тогда почему я не играю?

– Ну, ты же тут в аренде.

В итоге договорились, что Баббель продлится с «Гамбургом» и вернется на поле.

Менеджер Хериберт Бруххаген согласовал покупку Маркуса за 1,5 млн марок (около $1 млн), но в предпоследнем туре «Гамбург» проиграл в Бремене 0:5, приблизив «Вердер» в чемпионству: Ули Хенесс заподозрил антибаварский сговор, рассвирепел и отменил трансфер Баббеля, одобрив лишь продление аренды.

В следующем сезоне Маркус стал в Бундеслиге третьим по отборам, и злился уже президент «Баварии» Франц Беккенбауэр: «В топ-3 ни одного нашего, и мы позволяем Баббелю играть за «Гамбург»?»

Против своей воли Маркус вернулся в Мюнхен, но в первых турах чемпионата-1994/95 сидел под Оливером Кройцером – тот сотрудничал в защите с Лотаром Маттеусом и Томасом Хельмером, лидерами двух противоборствующих групп внутри команды.

Баббель насмотрелся на старших, которые скандалили на поле, в раздевалке и газетах, и пожаловался в интервью мюнхенскому таблоиду: мол, выдернули из «Гамбурга» и замуровали в запасе.

Второй тренер Клаус Аугенталер поругал за неуместную искренность, а главный – Джованни Трапаттони – поставил в основу. Вскоре Маркус впервые забил за родной клуб, а через полтора месяца врезался в Оливера Кана в игре с «Байером» и на пять месяцев лишил «Баварию» основного вратаря.

«Я порвал ему крестообразную связку левым яйцом, – уточнил Баббель в мемуарах. – Знаю это, потому что после столкновения вынужденно обращался к урологу».

В 23 года Баббель забил «Барсе» на «Камп Ноу» и стал чемпионом Европы

Через несколько недель после визита к врачу, в декабре 1994-го, Маркус женился на Сандре, а спустя девять месяцев стал отцом. 26 сентября 1995-го Баббель громил с «Баварией» «Локомотив» в Кубке УЕФА, а по прилете из Москвы ринулся в больницу и успел к рождению дочери, чем здорово обрадовал жену.

Сандра потом не раз удивлялась ранним приездам мужа – тренировки у Отто Рехагеля, сменившего Трапаттони, редко длились дольше 45 минут. Из-за недостатка физподготовки «Бавария» снова, как и в двух предыдущих сезонах с Баббелем, не выиграла чемпионат.

Зато достигла полуфинала Кубка УЕФА, где встретилась с «Барсой». В Мюнхене – при счете 2:1 – Маркус неуклюже катнул мяч Кану, и Георге Хаджи сравнял счет, но вскоре поругался с тренером, Йоханом Кройффом, и пропустил ответный матч.

А за ошибку в первой игре Баббель извинился перед одноклубниками трижды. Сначала – устно – в раздевалке. Потом угостил всех белыми сосисками с брецелями. А на «Камп Ноу» открыл счет, добив мяч в ворота Бускетса-старшего после удара Мехмета Шолля.

Через пару недель после победы над «Барсой» Беккенбауэр уволил Рехагеля и сам руководил командой в финалах с «Бордо». В конце второй игры – при общем счете 5:1 в пользу немцев – Зинедин Зидан наступил Баббелю на пятку. Маркус по-немецки выругался и получил от Зизу пощечину, но судья Вадим Жук не достал даже желтую.

Баббель утешился первым титулом в карьере. Праздновал, правда, недолго: предстоял Евро в Англии. Сыграть там Маркус не надеялся и в первом матче – с чехами – устроился в конце скамейки, встроенной в трибуну «Олд Траффорд»: все равно не выпустят.

Но уже на 15-й минуте основной центральный защитник Юрген Колер порвал медиальную связку, и Баббель, суетливо переступая через ступни других запасных, протиснулся к полю. После его выхода Германия открыла счет и победила 2:0, а через неделю разгромила Россию 3:0.

Третий матч Баббель пропустил из-за двух желтых, зато в четвертьфинале с хорватами ассистировал автору победного гола Матиасу Заммеру. Маркус признавался, что перед голевым пасом сбил соперника, но шведский судья Лейф Сундель не остановил игру.

Пронесло и в полуфинале с Англией, когда дошло до послематчевых пенальти. Маркус боялся их, как дети – привидений, и после пяти точных ударов партнеров в ужасе смотрел на приближающегося Берти Фогтса.

«Шестым бьет Анди Меллер! – прокричал тренер сквозь шум 75 тысяч болельщиков. – А вы – номер семь и номер восемь!» – «Что он сказал?» – уточнил стоявший с Баббелем полузащитник Марко Боде. – «Ты номер семь, а я номер восемь», – нашелся Маркус.

К счастью для него, Кепке взял пенальти от Саутгейта, и удар Меллера вывел Германию в финал. Из-за травм в запас набиралось только четыре полевых, и Фогтс добился разрешения – в случае чего – выпустить в поле третьего вратаря Река. Но выручил другой резервист: Бирхофф сравнял и забил золотой гол.

Баббель ликовал на поле в майке чешского защитника Сухопарека, а потом с другими чемпионами скандировал в раздевалке переиначенную фанатскую кричалку, требуя от стоявшего рядом канцлера Коля не облагать налогами призовые за первое место.

Праздничное настроение подпортили сотрудники отеля Mottram Hall, закрыв на ночь ресторан. Вернувшись с «Уэмбли», Маркус и партнеры отмечали первый футбольный триумф объединенной Германии мелочевкой из мини-баров.

В 24 года Баббель отказал «МЮ» – не устроила зарплата

Баббель привыкал к торжествам: через год впервые выиграл Бундеслигу, хотя после 0:3 от «Вердера» в восьмом туре едва не подрался с Хенессом, разоравшимся в раздевалке. Маркус схватил Ули за воротник и предупредил: «Еще слово – и врежу по губам».

Хенесс замолк, но назавтра заговорил Беккенбауэр: «Маркус, понимаю тебя, и все же – надо извиниться. Мы оштрафуем тебя на 10 тысяч марок. Если все будет хорошо, вернем со следующей зарплатой».

Баббель помирился с Хенессом, но в клубе хватало других конфликтов, которые подпитывались привычкой Маттеуса делиться с Bild сведениями из раздевалки. Устав от этого, Маркус искал зарубежные варианты. Помогал швейцарский агент Анди Гросс, которого посоветовал одноклубник, Юрген Клинсманн.

Сначала возник «Ньюкасл» . Предложили солидные $1,5 млн в год, но Баббель грезил о клубе покрупнее. Потом «МЮ» посулил рекордные для немецких защитников $9 млн (за трансфер) и на удивление низкий оклад.

Хенесс склонял Баббеля к выгодному для «Баварии» переходу и обещал вознаграждение. Вот только в Мюнхене Баббель получал чуть ли не меньше всех основных игроков и после рождения второго ребенка – в сентябре 1997-го – хотел контракт пожирнее.

Той же осенью он предложил себя Оттмару Хитцфельду, спортивному директору «Боруссии» – действующему победителю ЛЧ , который бил трансферные рекорды и зарабатывал больше всех в Германии.

Баббель и Хитцфельд ограничились ознакомительной беседой и не перешли к обсуждению контракта, но летом 1998-го оказались в одной команде. Оттмар возглавил «Баварию» и приструнил бретеров вроде Маттеуса, а заодно привел из «Нюрнберга» тренера по физподготовке Норберта Хайенштайна.

Ранее Баббель элитно отдохнул на ЧМ-1998, где почти не играл, пил белое вино и играл в карты в отеле Le Mas d’Artigny на Лазурном берегу. На предсезонку приехал свежий и благодаря Норберту набрал такую форму, что позабыл о желании уйти. Да и раздевалка уже не выглядела павильоном для реалити-шоу.

Правда, «Бавария» рано обеспечила чемпионство, весь май 1999-го играла в Бундеслиге вполноги и остыла к финалу ЛЧ с «МЮ». Баббель вспоминал, что был не в тонусе и оттого сильно волновался, упустив шанс сделать счет 2:0. А после победного гола Сульшера думал об одном: наконец-то кошмар закончился.

Боль от упущенной на последних минутах победы требовала заглушения, поэтому похоронная атмосфера в раздевалке сменилась неистовым весельем в отеле с танцами на столах.

После третьей игры за «Ливерпуль» Баббель набросился на второго тренера Томпсона

Через полгода Баббель сказал Хитцфельду: «Очень жаль, но вы приехали в Мюнхен слишком поздно. Я устал от «Баварии». Летом 2000-го мой контракт истекает, и я уйду в «Ливерпуль».

В новом клубе зарплата Маркуса вырастала втрое. С «Ливерпулем» он договорился в декабре 1999-го, более чем за полгода до конца контракта с «Баварией». Это противоречило правилам УЕФА, но мюнхенский директор Карл Хопфнер зацепился за другую формальность.

Баббель отделался устным предупреждением об уходе, а надо было официально уведомить руководство до апреля 2000-го – иначе контракт автоматически продлевался на год.

Его, правда, не удерживали насильно – предложили ту же зарплату, что и в «Ливерпуле», но Баббель упорствовал. Сказал, что все равно не будет играть за «Баварию» после 30.06.2000, и попросил: «Отпустите в благодарность за 16 лет в клубе».

Через несколько недель он отмечал новое чемпионство в ресторане-оранжерее Alte Gärtnerei и пылко приветствовал футболистов «Унтерхахинга», подъехавших после сенсационной победы над «Байером» – она и обеспечила «Баварии» титул.

Дальше – Евро-2000 с Эрихом Риббеком, которого Баббель ненавидел с начала девяностых. Когда тот сменил Фогтса, Маркус думал об отказе от сборной, но предыдущий тренер отговорил: «Играй за Германию, а не за Риббека», – посоветовал Берти.

Баббель прислушался и пожалел. Появление в центре защиты 39-летнего Маттеуса обернулось катастрофой: Германия не вышла из группы. После незначительного мышечного повреждения во втором туре Маркус попросил доктора Мюллер-Вольфарта: «Скажите Риббеку, что я не могу играть».

Последней в сборной для Баббеля стала игра с Англией (0:1), где ему противостояли Оуэн с Джеррардом. Через несколько недель он присоединился к ним в «Ливерпуле» и, получив подписной бонус, задумался о покупке дорогого авто.

Защитник Стив Стонтон предупредил: «Еще недавно мы смеялись над парнями, которые приезжали на машинах. Считали их белыми воронами, потому что 15 игроков – основа «Ливерпуля» – лишились прав за пьяное вождение».

Баббель все равно купил Porsche 911 Turbo и вскоре – по пути на тренировку – врезался в припаркованный Opel Corsa. Проходивший мимо мужчина указал на дом хозяина пострадавшей машины. Открывшая дверь женщина выслушала Маркуса и позвала сына – взлохмаченного, едва проснувшегося.

Он уставился на Баббеля, протер глаза и сообщил матери:

– Ты с ума сошла! Это Маркус Баббель! Почему не приглашаешь его в дом?

– Спасибо, – смутился гость, – но ваша машина…

– Да к черту ее! Лучше расскажи, как будем играть на выходных.

Дело было в сентябре 2000-го, но Баббель уже полюбился и болельщикам, и новым партнерам. В первом туре – с «Брэдфордом» (1:0) – выложился настолько, что извинился перед немецким другом, который ждал экскурсии по ночному Ливерпулю, и в девять вечера рухнул в постель.

После третьего тура, где 3:0 с «Саутгемптоном» за 13 минут превратились в 3:3, второй тренер Фил Томпсон орал на игроков в раздевалке. Когда дошло до Баббеля, повторилась история с Хенессом. С той разницей, что теперь Маркус анонсировал удар в нос, а не по губам.

Когда их разняли, Томпсон продолжил ворчание, и Баббель метнул в него бутсой, но промахнулся и только после этого поинтересовался у полузащитника Диди Хаманна, который приехал в «Ливерпуль» годом ранее и лучше понимал местный английский:

– А что он мне, собственно, говорил?

– Что перед одним из голов «Саутгемптона» ты мог сыграть получше.

Баббелю стало неловко – подумал: как, наверное, удивился Томпсон, когда на него набросился новичок команды, которого ругали меньше всех. Наутро Маркус извинился, но сохранил уважение британских игроков, увидевших: это не очередной иностранец, приехавший за деньгами, а парень что надо.

В 28 лет Баббель открыл счет в одном из самых остросюжетных финалов в истории еврокубков

Одноклубники не знали, что Баббель вспылил не только из-за футбольных эмоций: после переезда в Англию рушился брак. Сандре было одиноко в Ливерпуле, но Маркус, возвращаясь домой, не восполнял дефицит общения, а уходил в себя и молча отдыхал.

Долго ругались и решили: до конца учебного года поживут в одном доме, а потом Сандра с детьми вернется в Мюнхен. Тяжелое решение облегчило жизнь: Маркус заиграл без тягостных мыслей и в феврале 2001-го выиграл с «Ливерпулем» Кубок Лиги, а через полтора месяца забил в гостях «Эвертону» с паса Робби Фаулера .

В середине мая предстояло два финала – Кубка Англии с «Арсеналом» и Кубка УЕФА с «Алавесом». В первой игре «Ливерпуль» уступал 0:1 до 83-й, но Маркус прибежал на угловой, опередил в воздухе Тони Адамса и скинул Оуэну, который сравнял, а через пять минут забил победный.

На четвертой минуте следующего финала – в Дортмунде – Баббель открыл счет, замкнув подачу Гари Макаллистера, а во втором тайме перешел с правого фланга обороны в центр – на место Стефана Аншо, которого после двух голов «Алавеса» заменил вингер Владимир Шмицер.

В овертайме «Ливерпуль» победил 5:4 благодаря автоголу будущего президента «Жироны» Дельфи Жели .

«Физически и ментально мы были на нуле, но через четыре дня разгромили в АПЛ «Чарльтон» и вышли в ЛЧ, – вспоминал Баббель. – Потом: пиво из супермаркета в автобусе, ночной клуб Blue Angel рядом с музеем Beatles, а в десять утра – тур по городу на открытом автобусе.

На улицах собралось более миллиона человек, почти вдвое больше, чем живет в Ливерпуле. И не все оказались нашими болельщиками: из толпы кто-то – думаю, завистливый эвертонец – бросил в нас яйцо. Я, хоть и был пьян, увернулся, и яйцо попало в голову генеральному директору Питеру Робинсону».

В августе 2001-го Баббель выиграл с «Ливерпулем» еще два титула – Суперкубки Англии и Европы. Второй из них добыл в Монако – обыграли там «Баварию», чьи болельщики назойливо освистывали Баббеля. И это еще не самое страшное.

В первых играх сезона Маркус чувствовал вымотанность, словно позади целый сезон. Вскоре быстрая утомляемость сменилась проблемами посерьезнее: Баббель с трудом вставал со стула и поднимался по лестнице. Хаманн посоветовал профессора Хаберля, и тот диагностировал редкий синдром Гийена-Барре.

Маркус стремительно слабел. Онемели ноги и одно время не закрывался левый глаз. По больничному коридору он передвигался на инвалидной коляске. Ночью его будили каждые два часа – проверяли, функционируют ли дыхательные мышцы. Еще повезло, что мог сам добраться до туалета – соседи по палате лежали в памперсах.

Когда о беде Баббеля раструбила пресса, его навестил Мехмет Шолль. В «Баварии» они враждовали, а тут Мехмет принес mp3-плеер с хорошей музыкой. Появился и певец Крис де Бург (подружились на корпоративе «Ливерпуля») – вручил хрустальную соляную лампу, которая якобы заряжала позитивной энергией.

В 33 года Баббель проиграл конкуренцию будущему спартаковцу

Баббель мучительно восстанавливал подвижность и, пропустив сезон, вернулся летом 2002-го: тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выпустил в конце английского Суперкубка с «Арсеналом». Когда Маркус заменил Абеля Шавьера, болельщики обеих команд аплодировали ему, а Тьерри Анри пожал руку: «С возвращением!»

Но дальше Улье доверял только в Кубке Лиге, да и там заменил в первом тайме игры с «Астон Виллой». «Мне не 18 лет, – напомнил Баббель тренеру. – Вы не можете так со мной поступать».

За «Ливерпуль» Маркус больше не играл. Всю вторую половину сезона-2002/2003 тусовался с новой девушкой и «погружался в болото жалости к себе». Вытащил оттуда звездный полузащитник «Ливерпуля» восьмидесятых Грэм Сунесс, заманивший в «Блэкберн».

В апреле 2004-го Сунесс появился на тренировке с загипсованной рукой и поразил Баббеля объяснением: увидел бывшую жену с ее новым парнем. Дальше – как у Битова при встрече с Вознесенским: «Мог ли я не дать ему по физиономии?»

Аналогичная угроза нависала и над Баббелем. Капитан «Блэкберна» Барри Фергюсон выводил команду из кризиса алкотурами в Глазго и Марбелью. Мусульманин Тугай Керимоглу воздерживался, а Маркус вливался, но однажды не выдержал британского темпа и перешел на воду.

Заметив это, полузащитник Гарри Флиткрофт уведомил: «Не будешь пить пиво – вырублю». После пьянки в Марбелье «Блэкберн» снова набирал очки и спасся от вылета, но Баббель не остался в АПЛ: по зову Заммера влился в «Штутгарт», где защищался вместе с Ламом и будущими спартаковцами – Штранцлем и Хинкелем.

Через год Заммера сменил Трапаттони, который подзабыл язык со времен работы в Мюнхене и просчитался с тренером-переводчиком – игравшим в его «Интере» Анди Бреме. Тот помнил итальянский не лучше, чем Трап немецкий, и, например, слова босса о нужности баланса между защитой и атакой перевел так: «Ребята, следите за весом».

Вскоре Трапаттони не включил в заявку одного из лидеров – полузащитника Хорста Хельдта – и после игры спросил: «Как тебе видится с трибуны – что нам стоит изменить?» – «Выпустить меня на поле».

Через полгода Хельдт стал спортивным директором и уволил Трапаттони, рискованно доверившись Армину Фе – тот почти два года не работал после ухода из «Аугсбурга», команды Третьей Лиги.

Баббель удивился, но не паниковал – хватало других забот. Во втором браке родилась дочь, а через восемь месяцев Маркус и Зильке снова ждали ребенка. Мальчику уже придумали имя (Ромео), но из-за осложнений при беременности пришлось делать аборт на позднем сроке.

Похороны Ромео состоялись 2 февраля 2006-го. Когда крошечный гроб опускался в могилу, Маркус почувствовал: отношения с женой уже не будут прежними. Вскоре он поучаствовал в победе над «Мидлсбро» в Кубке УЕФА, а после смены тренера проиграл конкуренцию еще одному будущему спартаковцу – Сердару Ташчи.

На тренерских курсах в Кельне только Баббель обходился без лэптопа

По договоренности с Армином Фе Баббель стал проводником между командой и тренерами: не выходил в старте после 0:3 от «Нюрнберга» в первом туре, но внес ощутимый вклад в сенсационное чемпионство.

Например, когда опорник Пабло Пардо пожаловался на вечеринки защитника Артура Бока, жившего этажом выше, тренер распорядился: «Убираем его из команды». Баббель отговорил от спешки и обратился к Бока: «Если выгоним за гулянки, в приличный клуб тебя не возьмут. Лучше отстепенись и отложи веселье до отпуска».

Бока играл за «Штутгарт» еще семь лет, а Баббель после чемпионства-2007 стал помощником главного тренера и через полтора года сменил Фе.

Маркус регулярно консультировался с шурином Хельдта, опытным бизнес-управленцем Вольфгангом Йенневейном, и поднял «Штутгарт» с 11-го места на 3-е, но потерял лучших игроков – Гомеса с Хитцльшпергером – и вынужденно совмещал предсезонку с тренерскими курсами в Кельне.

Это привело к провальному первому кругу и увольнению в декабре 2009-го. Баббель продолжил тренерское образование и был на курсе единственным, кто обходился без ноутбука. Хватало тетради с ручкой.

Консерватизм не отпугнул директора «Герты» Михаэля Претца, который позвал Баббеля вытаскивать берлинцев из Второй Бундеслиги. Брак с Зильке к тому времени распался, и Маркус переехал в столицу один.

Берлинские таблоиды наполнились слухами о новых романах Баббеля, но это не помешало привести «Герту» к первому месту. На вечеринке в честь возвращения в Бундеслигу 34-летний защитник Леван Кобиашвили сказал, что впервые играл в такой сплоченной команде.

Если бы не доверие игроков, Баббель покинул бы команду после того сезона – устал от высокомерия Претца, который публично отругал Маркуса за отправку травмированного опорника Лустенбергера к ушедшему из клуба физиотерапевту и без согласования купил защитника «Айнтрахта» Майка Франца.

Баббель дотерпел до конца первого круга-2011/12, когда конфликт с Претцем уже нельзя было терпеть и скрывать.

После 1:1 с «Хоффенхаймом» в последнем матче года тренер соперников Хольгер Станиславски подколол Маркуса на пресс-конференции: «Ты сказал, что послезавтра у вас рождественская вечеринка. К тому времени ты еще будешь в «Герте»?» – «Придурок», – парировал Баббель с улыбкой.

Вместо приглашения на вечеринку он получил уведомление об увольнении, а через два месяца сменил Станиславски в «Хоффенхайме». Маркус принял команду на 11-м месте и там же финишировал – из-за поражения от «Герты» в последнем туре (победа вывела берлинцев в стыки, где они проиграли «Фортуне»).

Через полгода Баббель покинул «Хоффенхайм», но перед этим, осенью 2012-го, получил самый важный комплимент в тренерской карьере. Выйдя из комы после столкновения с грузовиком, 22-летний полузащитник Борис Вукчевич сказал, что выжил благодаря тренеру: «Я никогда не был в такой форме, как при Баббеле».

А еще, работая в Зинсхайме, Маркус встретил новую любовь – телеведущую Тину Рис: познакомились на благотворительном турнире в гольф-клубе Дитмара Хоппа, владельца «Хоффенхайма».

Поработав потом в Швейцарии и Австралии, Баббель вконец устал от тренерского давления и по примеру третьей жены устроился на ТВ: стал экспертом и снова получает удовольствие от футбола.

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Фото : Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein/Bongarts, Lutz Bongarts/Bongarts, Alex Livesey/ALLSPORT, Gary M. Prior/ALLSPORT, Christof Koepsel/Bongarts, Matthias Kern/Bongarts; Markus Babbel – It’s not only Football