Последний трофей «Байера» взял тренер, который играл в прощальном матче Пеле, был капитаном «Сити» и дал уникальное интервью Клоппу

Денис Романцов – о Драгославе Степановиче.

Кто только ни тренировал «Байер» до Хаби Алонсо. Чемпион Европы-1988 Ринус Михелс, чемпион Европы-1996 Берти Фогтс, вице-чемпион мира-2002 Руди Феллер, чемпион Германии-1992 Кристоф Даум, победитель двух ЛЧ Юпп Хайнкес и другие достойные люди в диапазоне от Клауса Топмеллера до Рогера Шмидта.

Но последний титул – Кубок Германии-1993 – «Байер» добыл с сербом Драгославом Степановичем, который за всю жизнь (а ему сейчас 75) проработал в Бундеслиге только два полных сезона. И этим не исчерпывается самобытность того достижения. Еще два факта:

● Соперником «Байера» в финале стала вторая (или как говорят в Германии – любительская) команда берлинской «Герты». Выступали тогда дублеры в Третьей Лиге.

● За полтора месяца до финала Кубка команда Степановича проиграла полуфинал того же турнира. Причем проиграла «Байеру».

За десять лет до встречи с Пеле на «Маракане» Степановичу запрещали играть в футбол

В аэропорту Франкфурта Степановича все знали, и в июне 2005-го, накануне Кубка Конфедераций в Германии, он без труда пробился к черному лимузину, уже вместившему Пеле, Беккенбауэра и Блаттера.

Драгослав добивался беседы с Пеле. В машину его не пустили, но Беккенбауэр предложил: «Приезжай вечером в отель Hyatt». Там Пеле встретил Степановича словами: «Привет, друг мой, как дела?» и крепко обнял.

После серии любезностей Драгослав напомнил легенде об обещании 34-летней давности – прислать видеозапись прощального матча за сборную, где Бразилии противостояла Югославия.

В тот день, 17 июля 1971-го, на «Маракане» собралось 140 тысяч болельщиков, а защитник Степанович отлично сработал против бразильских звезд – Ривелино, Жерсона, самого Пеле – и широко прославился.

Десятью годами ранее другая «Маракана», белградская, еще только строилась, а 13-летний Степанович, чтобы поиграть в футбол с друзьями, уезжал на трамвае № 7 подальше от родного района Звездара.

Ездил без билета и однажды, в сентябре 1961-го, попался, нарвавшись на изощренное наказание: ехать по всему маршруту туда-обратно и два часа слушать ругань старика-кондуктора. Прервался тот только при виде строящегося стадиона.

– Ты футболист?

– Нет. Так, играю иногда.

– Выходит, не знаешь, что это.

– Это новый стадион «Црвены Звезды».

– А говоришь – не футболист.

– Я хотел бы играть в каком-нибудь клубе, но родители запрещают.

– Слушай меня внимательно: запишись в футбольный клуб и, если будет получаться, уезжай из Белграда как можно скорее.

Степанович прислушался: с четырнадцати лет втайне от родителей, считавших футбол бесперспективным и опасным занятием, тренировался в «Млади Пролетер» и часто прогуливал школу.

Когда нависла угроза отчисления, выручила любимая девушка, чемпионка Белграда в беге на сто метров Елена Йованович. Она готовилась к медицинской карьере, стажировалась в больнице и штамповала Драгославу липовые справки о болезнях – для школы.

Степанович успешно доучился, а зимой 1965-го пробился в молодежку ОФК, третьего по популярности белградского клуба. При знакомстве тренер спросил:

– Как звать?

– Драгослав.

– Нет-нет. Я о прозвище. Драгослав – слишком длинно. Может, Драги?

– О, нет, пожалуйста, не надо. Лучше Степи.

Тренер не расслышал и с тех пор называл Драгослава хорватским именем Стипе.

Йохан Кройфф говорил, что его сборной не хватает такого игрока, как Степанович

Таиться от родителей стало неудобно, и 17-летний Драгослав признался отцу, что играет за ОФК. Живомир Степанович замахнулся на сына, но тот увернулся и схватил отца за ворот: «Ты больше никогда меня не ударишь».

Несколько месяцев спустя, в марте 1966-го, Драгослав попал на просмотр в давно обожаемый «Партизан». После трех тренировок его сочли бесталанным и выгнали, но он утешился дебютным походом на стадион любимого клуба и увидел победу над «Спартой» в четвертьфинале Кубка чемпионов – 5:0 (после 1:4 в Праге).

«Партизан» в том сезоне достиг финала Кубка чемпионов, а ОФК – Кубка Югославии, где обыграл загребское «Динамо». Вскоре ушло 14 игроков, Степановича взяли в основу, и в первом матче, в Крушеваце, он неловко упал на грунтовое поле, в кровь разодрал грудь и всю ночь не спал от боли.

Зато потом: первый контракт (в пересчете на евро – 200 в месяц), свадьба, гол «Партизану», рождение сына и дебют в сборной весной 1970-го. Через год югославы обыграли в Сплите Голландию 2:0, и Йохан Кройфф сказал: «У нас слишком много Джаичей (лидер атаки Югославии – Sports.ru). Нам нужен хоть один Степанович».

В том же 1971-м Драгослав не только сыграл в прощальном матче Пеле, но и стал футболистом года в Югославии – по результатам голосования капитанов Первой Лиги.

В ноябре 1972-го он забил победный мяч «Фейеноорду» в 1/16 Кубка УЕФА. Голландцы предложили контракт, но югославских футболистов не пускали в зарубежные клубы до 28 лет, и в июне 1973-го, вскоре после рождения дочери, 25-летний Степанович сменил ОФК на «Црвену Звезду», любимый клуб тестя.

Там Драгослав почти год страдал из-за проблем с коленом и пропустил ЧМ-1974. Когда Югославия играла во Франкфурте с Бразилией, он лежал на операционном столе в Белграде и слышал от хирурга: «Лет в 40-50 начнутся сильные боли, зато сейчас быстро вернешься в футбол».

Он и вернулся, но через год призвали в армию. Это несколько тормозило футбольную карьеру, к тому же его невзлюбил новый тренер сборной Анте Младинич, и Степанович пропустил Евро-1976 в Загребе и Белграде.

А осенью 1976-го вырвался в немецкий «Айнтрахт», где сразу всех ошеломил: приехал на тренировку в эффектном костюме в полоску и, открыв сумку в раздевалке, обнажил два блока сигарет. А на поле еще и не щадил лидеров, отправив в лазарет чемпиона мира Юргена Грабовски.

Вечерами игроки «Айнтрахта» дружно выпивали, и Степи присоединялся к ним для освоения немецкого. Как-то раз все незаметно разошлись, он остался один, понял, что должен за всех платить, но марок в кошельке не нашлось, только доллары. Их не приняли, вышла неловкость, и дальше Степи избегал будничных посиделок.

Его первые появления в Бундеслиге не принесли «Айнтрахту» побед. Шли третьими с конца и в ноябре 1976-го получили нового тренера – олимпийского чемпиона-1952 Дьюлу Лоранта. Его футбольные идеи Степи усвоил быстрее всех, но в остальном взаимопонимания не хватало.

Из неприязни к сербам венгерский тренер часто ругал Драгослава, хотя команда к концу чемпионата взлетела на четвертое место, а Степи – как единственного иностранца в команде и бойкого защитника – полюбили болельщики: за одну его карточку давали пять с изображением Юргена Грабовски.

Степанович не говорил по-английски, но через несколько недель после переезда в Англию стал капитаном «Ман Сити»

Через год после прихода Лоранта «Айнтрахт» лишь на четыре очка отставал от первого места, но после 4:0 с «Баварией» произошла неслыханная рокировка. Лоранта и его помощника Паля Чернаи переманили в Мюнхен, и «Айнтрахт» возглавил уволенный из «Баварии» Деттмар Крамер.

По словам Степи, 52-летний тренер впечатлил только тем, что в рамках знакомства с игроками отжался на трех пальцах 50 раз и призвал следовать его примеру. Результаты это не улучшило, и через полгода Крамера сменил Отто Кнефлер. С ним Степи не сработался и с сохранением зарплаты опустился во Вторую Бундеслигу.

В «Ворматии» из старинного города Вормс, где раньше находился зимний дворец Карла Великого, игроки сами стирали форму, а в дождливую погоду лезли через забор, чтобы потренироваться – городская администрация боялась порчи газона и закрывала стадион.

В то же время президент клуба Винфрид Хайн на большинство выездных игр летал на частном самолете и иногда премировал команду путешествиями на матчи мадридского «Реала». Правда, в декабре 1978-го, через полгода после появления Степи, игрокам «Ворматии» перестали платить, а Драгослава вызвали на допрос.

Выяснилось, что его трансфер провернули с налоговыми нарушениями, которых у Хайна оказалось в избытке. Винфрида обвинили в мошенничестве и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, и Степи – при содействии лондонского журналиста Савы Поповича – примкнул к «Ман Сити».

В Англии тоже пришлось несладко: в первую же неделю квартиру Степи обчистили, стащив драгоценности жены, а тактические наставления тренера Малколма Эллисона ограничивались криками: «Давай-давай!», «Вперед!» и «Поехали!»

Примерно теми же словами исчерпывалось знание Степи английского, но уже через несколько недель он стал капитаном «Ман Сити» – настолько Эллисон ценил его темперамент и универсализм (совмещал роли последнего защитника и нападающего).

Игрок того «Ман Сити» Майкл Робинсон вспоминал, что Степи получал мяч на своей половине, пасовал на фланги Вилли Донахи или Полу Пауэру и несся в атаку, где номинальные форварды освобождали зону, отвлекая защитников соперника.

После 15 минут метаний между штрафными Степи уставал и ни разу за «Ман Сити» не забил. А потом повредил колено, пропустил сезон-1980/81 и вернулся в «Ворматию», где тренер Зепп Штабель доконал беготней и склонил к завершению карьеры.

Степанович получил тренерский диплом, но никуда не устроился и открыл паб во Франкфурте

Дальше Степи возглавил франкфуртский «Прогрес», любительскую команду югославских мигрантов, и поступил на тренерские курсы в Кельне. Занятия длились с семи утра до семи вечера, после чего студенты напивались и однажды вытащили из актового зала на улицу пианино.

Наутро руководитель курса Геро Бизанц обвинил в этом Степи и пригрозил отчислением, но серба отстоял однокашник – Клаус Топмеллер: «Если отправите его домой – мы все уедем». В итоге Драгослав доучился и получил тренерский диплом.

Сразу позвали в ОФК, но жена отговорила от возвращения в Белград, и Степи попросился во франкфуртский «Айнтрахт» – помощником хорвата Бранко Зебеца, а тот ответил: «Если начнешь вторым тренером – так и им останешься. Начинай главным».

Легко сказать! В солидные клубы Степи не звали, и, вдохновленный английской пивной культурой, он открыл паб Stepi’s Treff в торговом центре Hessen. Вплотную им занималась жена, а Степи тренировал любителей из «Прогреса» и посещал матчи более статусных команд.

На одном из них, в Ханау весной 1985-го, он познакомился с президентом «ФСФ» (Франкфурт) Вернером Торхауэром и очаровал его рассуждениями о прессинге, зонной обороне, атакующем футболе и развитии молодых игроков.

Назавтра разговор продолжился за кофе и пирожными в доме Вернера, чья жена Эрика заключила: «Ты должен нанять Степи. Он наш человек».

Через два года Степи приблизил «ФСФ» к выходу во Вторую Бундеслигу, но проиграл в последнем туре «Баунаталю» и так разозлился, что отказался ехать домой в клубном автобусе. Потом согласился, а, когда заглохли на подъезде к Франкфурту, заставил игроков толкать автобус к заправке.

Торхауэр жалел денег на трансферы, и Степи покинул «ФСФ», а через год, в 1988-м, принял другой франкфуртский клуб Третьей Лиги «Ройт-Вайс». Менеджером там трудился его партнер по «Айнтрахту» Герт Тринкляйн, а президентом – завсегдатай паба Stepi’s Treff Вольфганг Штойбинг.

Он разделял отношение Степи к футболу как к шоу и запустил еженедельные пресс-конференции, где дымил с тренером сигарами и угощал журналистов шампанским. Народу собиралось больше, чем на брифингах «Айнтрахта» в Бундеслиге.

Степанович полгода держал Клоппа в резерве, но дал шанс по просьбе жены, и Юрген забил за один круг 14 мячей

Для выхода во Вторую Бундеслигу требовалось усиление, и по совету приятеля Степи обратил внимание на 22-летнего правого полузащитника «Зиндлингена» Юргена Клоппа, который талантливо ускользал от соперников и навешивал в штрафную.

«Рот-Вайс» купил Клоппа за 8 000 марок (около 4 000 евро), но уже на летних сборах-1989 Степи разочаровался в новичке и отправил в дубль, а Юргена и там посадили на лавку.

Зимой Клопп порывался уйти, но менеджер Тринкляйн не отпустил, и во втором круге Степи – по совету жены – дал Юргену шанс, причем в центре атаки. За несколько месяцев Клопп забил 14 мячей, обеспечив «Рот-Вайсу» первое место и участие в переходном турнире за выход во Вторую Бундеслигу.

Вечеринка в честь победы в гессенском дивизионе Третьей Лиги получилась насыщенной: Степи танцевал на столе с руководителями клуба, а, заметив потом Клоппа с сигаретой, пошутил: «Если бы знал, что ты тоже курильщик, выпускал бы с первых туров».

В тот же день Клопп сообщил, что после сезона-1989/1990 уходит в «Майнц», к конкуренту «Рот-Вайса» по переходному турниру. В итоге проиграли и «Майнцу», и другим соперникам, и остались в Третьей Лиге, а Степи поругался с Тринкляйном, который лез в тренерские дела, и в конце 1990-го покинул клуб.

В феврале 1991-го он взялся за «Айнтрахт» из Трира, в той же Третьей Лиге. Начал так бодро (9 побед и 2 ничьи в 11 матчах), что всего через полтора месяца позвали в Бундеслигу, в «Айнтрахт» из Франкфурта – его вице-президент Бернд Хельценбайн играл со Степи в семидесятые.

Бернд уволил Йорга Бергера, чей футбол считал старомодным, но по условиям контракта должен был и дальше платить ему 60% зарплаты, а оставшиеся 40% – предложил Степи. Тот был так рад долгожданному шансу, что принял бы любые условия.

Правда, предыдущему клубу требовалось заплатить за разрыв контракта 70 000 тысяч марок, но это взял на себя Вольфганг Штойбинг, который звал Степи в «Рот-Вайс», а потом вошел в совет директоров «Айнтрахта» и горячо поддержал идею Хельценбайна о новом тренере.

На дебютную пресс-конференцию Драгослав пришел с женой, и Елена отразила атаку журналиста ZDF Гюнтера-Петера Плога, напиравшего на неопытность нового тренера: «Степи – талант. Дайте ему шанс показать, на что способен. Тогда вы полюбите его так же, как я».

Хельценбайн добавил, что уйдет в отставку, если протеже провалится, но журналисты все равно иронизировали над Степи. Frankfurter Bild встретил новичка заголовком: «Айнтрахт» привел тренера из паба» – намекнули, что о пивной Степи во Франкфурте знали больше, чем о его тренерских успехах.

Драгослав еще и говорил по-немецки с сербским акцентом, и защитник Ральф Вебер с плеймейкером Уве Байном жаловались, что с трудом понимали тренера. Это, правда, не помешало Веберу ненадолго стать бойфрендом дочери Степи.

Когда Ивана зашла на тренировку, засмотрелся на нее и лидер «Айнтрахта» Анди Меллер, но Степи заметил это и крикнул через все поле: «У тебя нет шансов! А теперь – ускорься» – и спустил на него ротвейлера Рэмбо, приведенного дочерью.

Перед последним туром-1991/92 Степи отказывался от интервью, но у трапа самолета сделал исключение для Клоппа

Степи эпатировал не только внутри команды. Сигара во рту, длинные волосы, усы, еще и галстук, пиджак, плащ – в то время как остальные тренеры Бундеслиги появлялись на матчах в спортивных костюмах и пуховиках.

Все это вызывало бы глумление, а не восхищение, играй «Айнтрахт» абы как, но в первых трех турах Бундеслиги Степи разгромил «Ваттеншайд» (4:0), «Дортмунд» (3:0), «Герту» (5:1) и финишировал четвертым.

Он быстро приучил игроков к «смелому футболу на всех парах», но добиться агрессивного прессинга в разгар сезона было сложнее – требовалось как следует побегать на сборах.

Занялись этим летом 1991-го, перед первым чемпионатом объединенной Германии, когда Бундеслига приняла «Ганзу» с дрезденским «Динамо» и расширилась до 20 команд.

Для улучшения физподготовки команды Степи пригласил в тренерский штаб многоборца Вольфганга Шельхорна и хвастался потом: «Я выжимаю из игроков все соки на тренировках, а потом мы вместе пьем пиво».

В итоге пара форвардов Йебоа – Зиппель стала самой опасной в Бундеслиге, Меллер раскрылся так, что позвали в «Юве», и «Айнтрахт» осенью 1991-го поднялся на первое место.

Правда, не все в клубе восторгались новаторствами Степи. Тренера поддерживали почитатели его дочери Меллер с Вебером и другие молодые игроки, а вот ребята постарше сформировали оппозицию.

Вратарь Ули Штайн возмущался чрезмерной, на его взгляд, зарплатой Меллера, а нападающий Аксель Крузе, сбежавший из ГДР в ФРГ за четыре месяца до падения Берлинской стены, – своим местом в запасе. По словам Крузе, он и Штайн ругались с тренером почти ежедневно.

Настроение Степи портили и письма с угрозами, приходившие на фоне войны в Югославии. Он скрывал их от жены, но после 2:2 с «Вердером» в предпоследнем туре, когда «Айнтрахт» утратил единоличное лидерство и сравнялся по очкам с «Боруссией» и «Штутгартом», Елена все же наткнулась на одно из них.

Это добавило нервозности перед решающим матчем с «Ганзой», занимавшей предпоследнее место. Все вокруг (руководство, фанаты, жены) готовились отмечать чемпионство, а внутри команды не утихали конфликты, и за несколько дней до последнего тура Степи увез игроков подальше от Франкфурта.

Лучшие журналисты мечтали об интервью с ним, но нарвались на отказ. Повезло лишь телеканалу Sat.1, который тогда спонсировал «Майнц». В начале 1992-го стажером на канал устроился старый знакомый Степи Юрген Клопп, переживавший, что низкооплачиваемая футбольная карьера может в любой момент закончиться.

Без отрыва от выступлений за «Майнц» он сделал сюжет о сноубордистках сестрах Решингер, а в мае с помощью одноклубника Хендрика Вайса, чья мать работала в аэропорту Франкфурта, пробился к Степи перед вылетом «Айнтрахта» в Росток и прямо у трапа самолета получил лаконичное, но, главное, эксклюзивное интервью.

Степанович ждал от «Айнтрахта» двухлетнего контракта, но предлагали годичный, и этим воспользовался «Байер»

Степи потом признал, что слишком рано вывез команду в Росток – игроки перенастроились. Сам тренер так разволновался накануне матча, что ночью трижды менял состав, и в итоге добавил в атаку Крузе, апеллируя к его опыту: Аксель играл за «Ганзу» восемь лет.

Утром Степи вдруг встретил в лобби отеля второго тренера «Штутгарта» (другого претендента на первое место) Роланда Коха, которого шеф, Кристоф Даум, послал в Росток, чтобы пообещать игрокам «Ганзы» сто литров пива за победу.

Заодно Роланд сообщил главному тренеру «Ганзы» Эриху Рутемеллеру, что в «Айнтрахте» уже закупились шампанским для празднования чемпионства. Это дополнительно мотивировало ростокцев, которые еще могли зацепиться за место в Бундеслиге.

В середине второго тайма они открыли счет, вскоре Крузе сравнял, но ничьей было недостаточно. Немецкие журналисты Петер Мошински и Мартин Тайн писали, что на последних минутах второй вратарь «Айнтрахта» Томас Эрнст прибежал за ворота «Ганзы» с криком: «Вы уже вылетели! Пропустите!»

Помощник Степи Чарли Кербель обратился с аналогичной просьбой к тренеру «Ганзы» Рутемеллеру, но пропустил в итоге «Айнтрахт» (от правого защитника Стефана Бегера на 89-й минуте). Чемпионом стал «Штутгарт», второй – «Боруссия».

Из-за побед конкурентов «Ганза» все равно вылетела, а команда Степи финишировала третьей, озадачив франкфуртские газеты: они приготовили заголовки и заметки только под триумф и вице-чемпионство «Айнтрахта».

Зато пригодилась другая заготовка – шампанское. Игроки распили его с горя по пути в аэропорт – по предложению вратаря Штайна, который вскоре обвинил в поражении от «Ганзы» главного тренера, слишком нервничавшего перед игрой.

С тем же Штайном в воротах, но уже без Меллера и Зиппеля, «Айнтрахт» круто начал следующий сезон и к концу первого круга лишь на очко отставал от лидера, «Баварии».

Степи ожидал нового двухлетнего контракта, но вице-президент Хельценбайн предложил годичный, и этим воспользовался менеджер «Байера» Райнер Кальмунд. После секретной восьмичасовой встречи в январе 1993-го он договорился со Степи о двухлетнем соглашении.

Драгослав должен был переехать в Леверкузен через полгода, а сезон-1992/93 доработать в «Айнтрахте», но весной проиграл «Баварии» и обеим «Боруссиям», а потом и «Байеру» в полуфинале Кубка Германии – 0:3. Сразу после поражения, 30 марта 1993-го, он объявил об отставке.

Через несколько дней президент «Кельна» Клаус Хартманн позвал Степи на пару месяцев – удержать клуб в Бундеслиге. Но менеджер «Байера» Кальмунд не хотел, чтобы его будущий тренер так распылялся, и 4 мая досрочно уволил Райнхарда Шафтига, назначив вместо него Драгослава.

В первой игре во главе «Байера» Степи разгромил «Кельн» (3:0). До финала Кубка Германии-1993 оставалось чуть больше месяца.

Почему «Байер» играл в финале с дублем «Герты»?

Как и «РБ Лейпциг» двадцать лет спустя, «Байер» считали в Германии искусственным (пластиковым) клубом, богатым не футбольными традициями, а ресурсами фармацевтической компании. Совсем иначе относились к сопернику «Байера» по финалу.

Дублеры «Герты» проникли в Кубок Германии, выиграв чемпионат Берлина. Самому старшему игроку – вратарю Дирку Хейнрихсу – было 24 года, а будущему вице-чемпиону мира Карстену Рамелову, как и половине команды, – 18.

На первую игру резервистов в Кубке (против «Кирххайма» – 3:0) пришло 487 зрителей, но к следующему раунду аудитория увеличилась втрое. Тренер Йохем Цигерт говорил, что поле на Osloer Straße было таким кочкодромом, что у соперников не было шансов.

3:0 с «Лейпцигом» отправили дубль «Герты» в 1/8 финала и на более вместительный стадион «Моммзен». Там команда Цигерта поборола «Ганновер» (4:3), а на следующий день основа «Герты» уступила «Байеру» 0:1.

Умерла интрига (сыграют ли две команды одного клуба в финале), но в то же время любители очаровывали все больше нейтральных болельщиков. Дальше дублеры «Герты» прошли «Нюрнберг» с «Кемницером», и к финалу на Олимпийском стадионе Берлина почти вся Германия ждала от них победы.

Степи чувствовал это и изменил себе, выбрав осторожную тактику. «Байер» играл так аккуратно, что к 76-й минуте было 0:0, но потом Ульф Кирстен замкнул головой подачу Павела Хапала, и леверкузенцы взяли свой последний на сегодня титул.

Лидеры «Байера» ненавидели друг друга, и Степанович сгорел меж двух огней

После матча Степи не притронулся к трофею. Считал, что сделал для победы маловато. Летом он усилил состав плеймейкером «Атлетико» Берндом Шустером, но в следующем Кубке Германии продвинулся недалеко – в четвертьфинале проиграли дрезденскому «Динамо» после сэйва Черчесова в серии пенальти.

Зато через несколько дней добыли гостевую ничью с «Баварией» и ушли на зимние каникулы, деля первое место с «Айнтрахтом» Клауса Топмеллера – того самого, что вступался за Степи на тренерских курсах.

Перед отпуском Драгослав увез игроков в Тироль, где по утрам изводил катанием на лыжах, а вечерами – футзалом. Игроки травмировались, возмущались, но Драгослав все же довел пятидневный сбор до конца.

После отпуска он угостил игроков выпивкой, а потом убийственно нагружал в Орландо. По словам Шустера, к концу тренировок команда делилась на две группы – одни падали от усталости, а других рвало. Но тренер не прекращал занятие и кричал: «Помните девушку, о которой я вам говорил? Впереди последний круг!»

Он имел в виду знакомую фигуристку, которая сообщила, что на сборах ежедневно работает как триатлонистка (бег 12 км, 50 км на велике и 1,5 км вплавь) и вдохновила Степи на новую тренировочную программу.

В общем, после этой подготовки «Байер» проиграл четыре из пяти матчей Бундеслиги, отлетел на седьмое место, но в мае 1994-го вырулил к третьему – лучший на ту пору результат в истории клуба. И это на фоне конфликта двух главных звезд – Шустер считал, что Кирстен недостаточно хорош для его передач.

Вскоре Степи добился покупки 34-летнего форварда сборной Германии Руди Феллера, который в леверкузенской междоусобице встал на сторону Кирстена.

Степи пытался улучшить атмосферу в команде и хохмил на сборах. На одной тренировке уселся с мегафоном в высоком кресле, как у теннисных судей, на другую пригласил в качестве игроков двух случайных парней с улицы, на третьей задействовал телеведущего ZDF Михаэля Штайнбрехера.

Выглядело забавно, но лидеры команды все так же ненавидели друг друга, и весной 1995-го «Байер» скатился на 11-е место. Дальше предстоял полуфинал Кубка УЕФА с «Пармой», и Степи выбрал оборонительную тактику. Оставалось решить, кого из атакующих игроков оставить в запасе.

Про Шустера Степи знал: отдаст сотню неточных передач, но в конце решит матч двумя голевыми. В итоге пожертвовал Феллером, который после пяти лет в Серии А считал, что лучше всех готов к «Парме», и Руди вскипел : «Тогда играйте с двумя вратарями!»

Феллер вышел лишь на 61-й минуте, при счете 1:2, ничего уже не изменил и после игры пожаловался на тренера Кальмунду. Тот уволил Степи и позже признал, что поторопился: Драгослав был тренером-новатором, одержимым саморазвитием (брал в отпуск чемодан футбольных видеокассет), и еще помог бы «Байеру».

После увольнения в Степи будто что-то надломилось. Юпп Хайнкес порекомендовал его «Атлетику», и Драгослав начал с победы над «Реалом» в Мадриде, но к марту 1996-го опустился на 16-е место и вновь остался без работы.

Причем в Бильбао его любили: игроки устроили на прощание банкет и подарили красивую коробку для сигар – Степи аж расплакался. Он купил дом в Испании и хотел посвятить остаток сезона отдыху, но позвали спасать «Айнтрахт». Степи ввязался, не справился, вылетел и потом полтора года не тренировал.

Дальше: Греция, Вторая Бундеслига, Китай, Египет, Сербия, Босния. Конфликты с президентами и фанатами, долги по зарплате и суды. К середине нулевых никто уже не считал Степи самым ярким тренером Германии, но Пеле был ему рад, пообещал прислать-таки запись игры Бразилия – Югославия и снова этого не сделал.

С помощью репортера Руди Шмальц-Гебельса Степи все же добыл диск с матчем 1971 года, приехал домой в Берген-Энкхайм, уютно устроился в кресле и наслаждался важнейшей игрой в жизни до 73-й минуты, когда запись вдруг прервалась – так же внезапно и обидно, как его тренерская карьера в Бундеслиге.

Фото: twitter.com/bayer04fussball; facebook.com/wormatia; facebook.com/dragoslav.stepanovic; Gettyimages.ru/Gunnar Berning/Bongarts, Ruediger Fessel/Bongarts, Beate Mueller/Bongarts