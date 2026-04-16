  • Киммих про 4:3 с «Реалом»: «Много драматизма. Не думаю, что «Бавария» показал лучший футбол, допустили много ошибок. Матчи с «ПСЖ» всегда проходили на высоком уровне»
7

Киммих про 4:3 с «Реалом»: «Много драматизма. Не думаю, что «Бавария» показал лучший футбол, допустили много ошибок. Матчи с «ПСЖ» всегда проходили на высоком уровне»

Йозуа Киммих высказался о победе над «Реалом».

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий после победы над «Реалом» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Было много драматизма. Мы начали не так, как надеялись, но к перерыву уже понимали: чем дольше длится игра, тем больше у нас преимущество. Думаю, стоило досмотреть матч до конца.

Еще до матча мы понимали, что обе команды могут навредить друг другу: мы прессингом и владением мячом, «Реал» – контратаками.

Первый тайм был полон событий. Второй был немного спокойнее, с меньшим количеством моментов и менее зрелищными игровыми эпизодами, хотя последние пять минут это компенсировали.

Не думаю, что мы показали лучший футбол. Допустили много ошибок, но в итоге победили – мы это принимаем.

«ПСЖ» в хорошей форме. Встречи с ними всегда проходили на очень высоком уровне. Я с нетерпением жду обоих матчей», – сказал Йозуа Киммих.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
Впереди нас ждет ещë один топ-матч!
Ответ Эд
Впереди нас ждет ещë один топ-матч!
Два топ матча дружище, два!
Обидно, что две яркие атакующие команды встретятся в полуфинале. ПСЖ-Бавария в финале было бы интересно.
Ну а так, подозреваю, с той стороны сетки будет Атлетико, а с этой... А фиг его знает. Пусть победит сильнейший))
