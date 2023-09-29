Игнашевич – самая необычная легенда ЦСКА: мечтал уйти после четырех сезонов, но остался еще на десять лет

В субботу впервые за 20 лет сразится с ЦСКА.

9 декабря 2014-го. «Альянц Арена» в Мюнхене. Минута до начала предыгровой тренировки ЦСКА. Я стою у подтрибунного тоннеля и вижу, как при выходе на поле Игнашевич по-дедовски толкает вперед Чепчугова.

– Осторожно, оставишь команду без второго вратаря, – говорит Чепчугов.

– А у нас первый, что ли, есть? – парирует Игнашевич.

Короткая фраза много подчеркивает в лучшем русском защитнике XXI века. Тут и ироничность, и следование трендам (Акинфеева тогда хейтили сильнее, чем сейчас Дзюбу) и ореол чужого среди своих, который окружал Сергей в ЦСКА с 2008-го, когда Газзаев лишил его повязки.

А еще – подчеркивает обидчивость Игнашевича. Ведь наверняка в основе шутки про первого номера – неизжитое ощущение несправедливости из-за предсезонки-2008, когда игроков бесили ежеутренние взвешивания: Сергей выкрал весы ради всей команды, а добился только того, что капитаном стал Акинфеев.

С другой стороны, именно обидчивость привела Игнашевича в ЦСКА. После чемпионства-2002 игроков «Локо» премировало руководство РЖД, а не Филатов с Семиным: в итоге Лоськов получил «Мерседес», Измайлов – квартиру, а Игнашевича наградили как рядового игрока.

«Считаю, что большие руководители тогда поступили несправедливо – и у меня ощущение, что парень мог обидеться. И как актер я это понял, – говорил артист Валерий Баринов, близкий друг Семина. – Когда тебя в театре даже не критикуют, а просто замалчивают твой объективный успех – становится досадно.

В такой момент, насколько мне известно, Игнашевича и подловил ЦСКА. Причем «Локомотив» уже было договорился с английским «Болтоном» – и тут выяснилось, что Сережа переходит к армейцам».

Игнашевич вспоминал: «Мы сели втроем [c Гинером и Газзаевым], и они были очень убедительны. Особенно впечатлила фраза Валерия Георгиевича: «И еще я хочу выиграть еврокубок». В 2003-м это были слова из другого мира. Где российский футбол и где еврокубок?

Газзаев рассказывал про вложения, которые делаются в клуб, про игроков, которых они планируют купить. В ЦСКА только что пришел Олич, в команде уже был Ярошик. Это был очень заманчивый проект».

«ЦСКА мне предложил зарплату в семь раз выше, чем по новому контракту предлагал «Локомотив», – добавил Сергей. – Семин перед заключительным матчем сезона с «Арсеналом» попытался убедить меня не уходить.

Но я был категоричен: уже дал слово Гинеру и назад его не возьму. Юрий Палыч – человек эмоциональный, отреагировал соответствующе: «Да пошел ты ##### со своим Гинером!» Так я получил благословение на переход к прямому конкуренту».

Сразу после победы в Кубке УЕФА Игнашевич не понимал, зачем дальше играть в футбол

Гинер с Газзаевым звали и другого защитника «Локо» Геннадия Нижегородова, но тот отказался, а через год после трансфера Игнашевича ушел из-за разногласий с руководством в «Терек», где порвал передние крестообразные связки и навсегда выпал из обоймы сборной.

Для Игнашевича первый сезон вне «Локо» тоже сложился так, что можно было пожалеть об уходе. В третьем туре нарвался на дисквалификацию из-за стычки с Булыкиным, потом пропустил Евро-2004 из-за травмы колена, а в конце осени еще и чемпионство уплыло от ЦСКА к «Локо».

А всего через полгода Сергей пил пиво в раздевалке стадиона «Жозе Алваладе» (шампанского не было из суеверий), мыл бутсы и говорил, что пора вешать их на гвоздь.

О чем еще мечтать, если раньше лишь по телевизору видел, как Леннарт Юханссон вручает капитанам европейские трофеи, а сегодня ты тот самый капитан, и это тебе Юханссон вручает Кубок УЕФА.

В автобусе после игры Газзаев сказал: «Орлы! Спасибо вам за победу. Каждый из вас станет заслуженным мастером спорта». В ответ Игнашевич завел: «Газ-за-ев! Газ-за-ев!» В благодарность Газзаев отвесил семь поклонов и станцевал в проходе лезгинку. Следующим – с гопаком – выступил второй тренер Николай Латыш.

В самолете рекой лились шампанское и портвейн. «Вот он, родимый!» – закричал Игнашевич, когда администратор Якунчиков внес в салон 15-килограммовый трофей. Достигнув кондиции, Мандрыкин, Гусев, Шершун и Акинфеев пошли в кабину пилота. Игорь потом хвастался, что сидел за штурвалом, когда пролетали над Мюнхеном.

В «Шереметьево-1» ЦСКА приземлился в 8:03 утра, и у зала прилета ждало больше тысячи человек.

Это фото идеально передает атмосферу 19 мая 2005-го: «Спорт-Экспресс» с заголовком «Гуляй, Россия», прорвавшийся сквозь оцепление болельщик и светящийся от счастья Игнашевич.

Через несколько минут болельщики уже качали Газзаева, а некоторые – напоминали об обещании сбрить усы. Через полгода, когда ЦСКА стал чемпионом, напомнил и Игнашевич: «Георгич, обещали сбрить! Чего тянуть-то?»

По ночам Игнашевич изучал в Википедии европейские города, куда его звали играть, и не мог определиться

«С Игнашевичем я познакомился в 2001-м, когда пригласил его в молодежную сборную, – говорил Газзаев в книге 2006 года «Приговорен к победе». – Сразу почувствовал в нем личность.

И меня не смутила его ошибка в решающем матче отбора Евро U-21, из-за которой мы не вышли из группы. Тренер должен прощать технический брак. Во всем остальном я не видел у Игнашевича слабостей.

Почти полтора года я мечтал о том, чтобы такой защитник оказался у меня в ЦСКА. Перетянуть Сережу из «Локомотива» оказалось непросто; не сосчитать, сколько раз мы с ним беседовали, прежде чем он согласился. Полагаю, Игнашевич не пожалел о таком решении.

В лице Сережи команда приобрела лидера, стержневого игрока. Причем не только на поле. Игнашевич силен своими принципами, убеждениями, заставить его свернуть с избранного пути нереально. Не случайно ведь я назначил Игнашевича капитаном ЦСКА в первый же год».

После двух золотых сезонов отношения Газзаева и Игнашевича изменились. Летом 2007-го Жо с Вагнером уехали на ЧМ U-20 и Кубок Америки, и ЦСКА не забивал в четырех матчах подряд. В конце игры с «Крыльями», при счете 0:1, Игнашевич вместо удара навесил – получилось неопасно, и ЦСКА проиграл.

В раздевалке Газзаев наорал на Игнашевича, и тот ответил: «Что вы на меня кричите, как собака?»

В конце сезона-2007 бразильцы свинтили из Москвы перед последним, ничего уже не решавшим матчем ЛЧ, и Сергей обвинил в этом тренера, а через несколько месяцев, после истории с весами на сборе, так яростно отстаивал права игроков, что услышал от Газзаева: «Можешь уезжать из команды, не хочу тебя видеть».

По просьбе игроков Газзаев оставил Игнашевича, но в апреле 2008-го не выпустил на игру с «Тереком» из-за пропуска предматчевого взвешивания – в итоге ЦСКА впервые в том чемпионате проиграл (0:1). Позже Сергей признался, что в 2008-м так хотел покинуть ЦСКА, что изучал любой вариант – вплоть до «Луча».

«Начиная с 2007 года, каждое трансферное окно я рассматривал как потенциальную возможность уехать, – говорил Игнашевич. – Были варианты, когда мой агент Герман Ткаченко говорил: такой клуб и такой. Мне нужно было выбирать.

Помню, была ночь, не мог уснуть. В Википедию вбивал города, читал все вплоть до количества населения, изучал достопримечательности. И не мог определиться. На утро что-то говорил ему, но в итоге ничего не срослось.

Были варианты с «Эвертоном» и «Гамбургом», но дальше интереса дело не зашло. Заинтересованным должен быть не только футболист и агент, но и клуб, который тебя продает. В то же время считаю это своим достижением – я никогда не был активом для продажи. Клуб всегда был сильно заинтересован во мне».

В 2009-м Игнашевич открыто критиковал игру ЦСКА и партнеров – это взбесило фанатов

Летом 2008-го Игнашевич мог стать партнером Паоло Мальдини, но в итоге «Милан» выбрал другого игрока не из ЕС.

«Игнашевич был одной из наших кандидатур, – подтвердил трансферный консультант «Милана» Эрнесто Бронцетти. – Его хорошо знает и ценит Карло Анчелотти, да и Гус Хиддинк дал соответствующие рекомендации.

Но после того как в команде появился [арендованный у «Челси»] Андрей Шевченко, мы отдали предпочтение игроку с паспортом ЕС и взяли Сендероса».

Через год Игнашевичу исполнилось тридцать. Вариант с «Эвертоном» сорвался, и Сергей остался в ЦСКА, но за пределами поля усилилось ощущение его отстраненности.

После откровенного интервью о прохладных отношениях с Акинфеевым и Газзаевым Игнашевич открыл сайт, где, отвечая на вопросы болельщиков, критиковал игру ЦСКА Зико и Хуанде Рамоса.

При этом Сергей не был ни дисквалифицирован, ни травмирован, ни сослан в запас. Он выходил в старте, но говорил о своей команде, например, так:

«Как можно бороться за первое место, имея такую плохую статистику выигранных единоборств? Качество игры оставляет желать лучшего. Нужно больше работать на тренировках, прибавлять каждому футболисту, ведь все беды идут от тренировок, от отношения к работе».

После 1:2 со «Спартаком» в июле 2009-го Сергей написал о неэффективности опусканий Вагнера в середину поля, а так отрецензировал 0:1 от «МЮ» с голом Валенсии на 86-й минуте:

«В эпизоде с голом последовал не самый сложный навес в штрафную, но двое наших футболистов, оказавшись в трех-пяти метрах друг от друга, сыграли несогласованно.

Кто-то должен был подсказать Васе, что мяч спокойно можно остановить или выбить на угловой. Но подсказки не было, и Вася перевел мяч на другой фланг, на ногу Нани».

После 3:3 на «Олд Траффорд» Игнашевич признался, что выполнил работу Слуцкого:

«Когда удалили Шембераса, все замены были исчерпаны, Слуцкий никак не мог повлиять на игру, а докричаться до нас на последних минутах было невозможно. Поэтому я попросил Алдонина сместиться на место Шембераса, а Карвальо с позиции диспетчера – на левый фланг.

Мне кажется, наш тренер принял бы такое же решение.

Во втором тайме мы перестали цепляться за мяч впереди, и нам элементарно не хватило в этой игре опыта. И, возможно, не хватило сил играть на таких скоростях и терпеть. Половина команды впервые ощутила на себе мощь такого соперника, и выдержали не все».

«Я женился на журналистке, и этим все сказано», – так объяснял Игнашевич внезапную откровенность. Но фанатам ЦСКА такая словоохотливость не понравилась, и осенью 2009-го на их трибуне появился баннер «Играйте в футбол, а не в блоги».

«В ЦСКА как-то так повелось, что сор из избы не выносят, – говорил болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров (Дима Лысый). – Понятно, что проблемы есть везде. Вот у тебя семья есть? Не поверю, что все всегда в порядке – какие-то конфликты всегда есть. Но ты же не выходишь на улицу и не рассказываешь соседям, какая она дура.

Ты улаживаешь конфликт, а для всех остальных твоя семья – самая лучшая. Когда начались эти интервью про весы, про Акинфеева, блог появился. Плюс игра упала, конечно. На трибунах появился баннер, пошло-поехало».

«Меня театр в первую очередь интересует. Ну и кинофестивали»

В 2011-м конфликт Игнашевича с болельщиками ЦСКА обострился. Он не забил пенальти «Рубину», услышал «У вас зарплата, у нас мечта!» и перестал благодарить фанатов после матчей. Обиделся.

Интересно, что после обоих вспышек конфликта ЦСКА выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Вскоре после игры с «Реалом» в Москве, когда гол Вернблума на последней минуте расстроил старшего сына Игнашевича Романа, болевшего за мадридцев, я наконец-то встретился с Сергеем для интервью.

Образ хмурого и закрытого человека со специфическим юмором (не всех, скажем, рассмешило его фото Секу Олисе с книгой Прилепина «Черная обезьяна») рассыпался в первую же минуту. Игнашевич был так приветлив и улыбчив, как будто это он приехал брать интервью и пытался расположить к себе.

В общем, нормальное поведение при знакомстве, но другие звезды премьер-лиги вели себя иначе. Сергей же вкладывался в каждый ответ, пару раз говорил: «Так стоп, сейчас почетче сформулирую», а некоторые его мысли вспоминались и много лет спустя – причем не по футбольным поводам.

– Откуда у вас любовь к Высоцкому?

– Когда я еще учился в школе, отец его слушал – но не те песни, что мне нравятся сейчас. Ему нравились юмористические – «Диалог у телевизора», «Тау Кита»…

– «Милицейский протокол»?

– Нет, блатные не слушал. Единственное, что я в детстве запомнил, – харизматичный голос Высоцкого. Не могу его представить сегодня. Человеку такого масштаба, прямолинейному, искреннему и справедливому, тяжело жилось бы в нынешнем мире фальши и несерьезности.

– Какие афиши вас привлекают сегодня?

– Меня театр в первую очередь интересует – один-два раза в месяц стараюсь куда-то выбираться. Ну и кинофестивали.

Семья уезжала во Францию, и я три недели провел один. Со старшим сыном за неделю сходили на три спектакля: «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» в МТЮЗе и «Заркана» «Цирка дю Солей», но больше всего сыну понравился «Бесстрашный барин» в РАМТе.

А на прошлой неделе я трижды ходил в театр с другом: на «Королевские игры» в «Ленкоме» и дважды в «Современник» – на спектакль «С наступающим», где играли Ярмольник и Гармаш, и на «Анархию» Сукачева.

Мой друг, болельщик «Динамо», просил меня выйти на сцену и подарить Мише Ефремову цветы с красно-синим вымпелом. Но мысль пришла слишком поздно. Еще нравится «Мастерская Петра Фоменко». Жаль, на некоторые спектакли нереально попасть: маленький зал, билеты раскупают мгновенно, люди годами ждут очереди.

– Среди ваших любимых фильмов много картин Шукшина. Как вам его проза?

– Увлекся им после окончания школы – годам к 23 прочитал почти все рассказы. В детстве моими любимыми фильмами были «Калина красная» и «Живет такой парень», но я даже не знал, что их режиссер Шукшин. В детстве не обращаешь внимание на такие детали.

– С кем из киноактеров знакомы?

– Вспомнил забавный случай: на товарищескую игру с Францией Романцев взял друзей-актеров: Фатюшина и Абдулова. Канун ЧМ-2002, меня впервые вызвали в сборную. Абдулова, легенду, я видел живьем впервые.

Сидели мы в парижском аэропорту перед вылетом домой. Было раннее утро, Романцев с актерами выпивали. Мне прямо впилось в память лицо Абдулова: красные глаза, сидит минут пять молча, будто застыл, и смотрит в рот Романцеву, который ему что-то объясняет.

– Познакомиться так и не удалось?

– Да нет. Я в сборную не за этим ездил. Я и с Романцевым-то толком не познакомился.

– Как так?

– Во время сборов в аэропорту и полета во Францию тренерский штаб держался особняком от команды. Даже опытные игроки не подходили к тренерам, а молодые только шепотом произносили фамилию главного тренера.

Прилетели в Париж, заселились в гостиницу, наступило время спускаться на обед. Мы жили на одном этаже, и так совпало, что вдвоем вошли в один лифт.

– Так и познакомились?

– Нет, и так не познакомились. Я стоял прижавшись к стенке и не знал, о чем можно заговорить с самим Романцевым. Кстати, больше меня в сборную он не вызывал.

– Павлюченко, Тимощук, Гусев покупают недвижимость за рубежом. Нет мысли последовать их примеру?

– Родители жены часто ездят во Францию, обзавелись там жильем, и вот мы стали чаще выбираться на север Франции, в Нормандию. Во Франции, в Италии, в Центральной Европе нам очень нравится. Еще в Америке, где провели два отпуска подряд, но это все-таки далековато.

– Могли бы жить за рубежом постоянно?

– Такие мысли часто посещают. Стоишь в московской пробке, солнца несколько месяцев нет, устаешь психологически, семья устает, думаешь: «Надо валить». Но потом понимаешь, что нас там никто не ждет и надо коренным образом менять образ жизни. Это отрезвляет.

– Три самых ярких перформанса ЦСКА последних лет – Стамбул-2009, Севилья-2010 и Милан-2011. Когда радость была самой сильной?

– Наверное, в Севилье, когда вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Всем уже было плевать, кто попадется в четвертьфинале, – настолько мы были счастливы, победив испанцев.

В Турции я испытывал смешанные чувства: с одной стороны, эта история с судафедом, с другой – мы впервые вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Сезон уже закончился, все уходили в отпуск, и ночью после игры руководство устроило нам вечеринку – прямо в Стамбуле. Гинер посидел с нами час и дипломатично срулил.

Слуцкий остался и танцевал вместе со всеми на танцполе. Он к тому моменту всего-то месяца полтора работал в клубе и, конечно, произвел приятное впечатление.

Игнашевич признался, что у Газзаева взял больше, чем у остальных тренеров

Через год после матча в Стамбуле ЦСКА играл с «Лозанной» в Лиге Европы. В тот же день Россия получила в Цюрихе право провести ЧМ-2018.

Все стали гадать, какие тогдашние юниоры через восемь лет составят основу сборной, и после игры с «Лозанной» журналисты остановили 18-летнего полузащитника ЦСКА Александра Васильева, вышедшего на последние 15 минут.

«Мы все очень обрадовались, узнав, что Россия проведет чемпионат мира, – сказал Васильев. – Для нашей страны это огромное событие. В том числе это большой стимул для молодых игроков, ведь каждый мечтает сыграть на ЧМ, тем более, перед своими болельщиками.

Хотя, может быть, это не только молодых касается – после сегодняшнего матча Игнашевич в раздевалке сказал, что еще сыграет в 2018 году в 39 лет».

Тогда это выглядело очередной иронией от Сергея. Но в итоге Васильев в 2018-м играл за крымский «Авангард-Инкомспорт», а Игнашевич остался лучшим защитником страны, и его возвращение в сборную перед чемпионатом мира воспринималось как подарок.

После тридцати Сергей смирился, что не перейдет в европейский клуб, отказал «Анжи» несмотря на уговоры Германа Ткаченко и в последние пять лет с ЦСКА трижды стал чемпионом, а под конец – достиг четвертьфинала Лиги Европы.

Он по-прежнему откровенно говорил о партнерах:

«После возвращения из аренды Вагнер, как показалось, приехал с твердым желанием поскорее вернуться на родину. Тренировался вполноги».

«Хонда не скрывает, что ЦСКА для него – трамплин в большой европейский клуб, поэтому учит не русский, а испанский язык».

«По ходу матча я еле сдерживаю себя, когда Муса упускает очередной голевой момент».

«Темнокожие игроки ЦСКА в холодную погоду ведут себя как военнопленные».

Но воспринималось это не так, как в 2009-м: уже не вынос сора из избы, а строгость самого возрастного игрока команды.

Да и ясно стало, что это не отстраненность, а особенность характера: Сергей, вероятно, глубже и вдумчивее большинства других наших топовых игроков, потому и высказывался не на эмоциях в микст-зоне, а дома, у ноутбука, рядом с надежным медиа-консультантом.

И, думаю, внутрикомандные подробности про Хонду с Вагнером – не от недовольства ими (тем более с Кейсуке Сергей дружил), но от желания быть честным и интересным, а не лукавым и скандальным.

Мне тогда часто вспоминалась мысль Игнашевича о Высоцком из нашего интервью 2012 года – причем он сразу сказал именно так, а не вписал это потом: «Человеку такого масштаба, прямолинейному, искреннему и справедливому, тяжело жилось бы в нынешнем мире фальши и несерьезности».

И я поразился, прочитав в 2019-м слова одного знакомого Сергея о его тренерском будущем: «С трудом представляю человека моральных принципов и устоев Игнашевича в системе современного российского футбола».

Сергей – возможно, самый необычный человек из всех наших звезд XXI века, и карьера его получилась соответствующей: в 2008-м мечтал уйти хоть куда, а к лету 2018-го, когда закончил, набралось 14 сезонов в ЦСКА. Больше, чем у Альберта Шестернева – главной оборонительной легенды клуба.

«Недавно [оставшийся в резерве] Игнашевич подошел ко мне в Хабаровске прямо по ходу игры, – говорил в мае 2018-го Виктор Гончаренко. – После того как мы забили, он сказал: «Михалыч, не надо менять схему и опускать Понтуса в глубину – он оказывает давление на защиту соперника». Это очень помогло.

Помню, запасные тогда очень замерзли, и мы отправили их в раздевалку. А Игнашевич один остался на скамейке смотреть футбол».

Еще один пример нестандартности мышления Игнашевича – его слова 2021 года: «У Валерия Газзаева я взял больше, чем у остальных тренеров. Оглядываясь назад, понимаю, насколько эффективно он работал. Сейчас в тренировочном процессе часто от этого опыта отталкиваюсь».

Став тренером, Игнашевич не перестал удивлять.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Michael Regan, Dima Korotayev, Jamie McDonald; ПФК ЦСКА