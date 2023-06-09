15 комментариев

Денис Романцов – о первом итальянском требле.

Моуринью приехал в «Интер» из-за Гвардиолы.

Осенью 2007-го Жозе покинул «Челси» с условием, что не примет другой клуб АПЛ (хотя звал владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви). Через журналиста News of the World Роберта Бизли Моуринью предложил себя сборной Англии, оставленной Стивом Маклареном, и вскоре агент Жорже Мендеш согласовал контракт.

Жозе представил директору английской Футбольной Ассоциации Брайану Барвику план работы, договорился по штабу, но в последний момент передумал – понял, что в 44 года не может без ежедневной работы.

Через месяц он встретился в лиссабонском банке (для конспирации) с вице-президентом и спортивном директором «Барсы» – Марком Инглой и Чики Бегиристайном. Обсудил зарплату (€9 млн в год), схему (4-3-3), расставание с Роналдиньо, желанные трансферы и список помощников.

Ингле понравилась презентация, и другой вице-президент – Ферран Сориано – считал Жозе идеальным преемником Райкарда. Но Бегиристайн опасался ярости фанатов после скандалов, окружавших матчи с «Челси» Моуринью, и склонил президента Лапорту к рискованной ставке – на тренера второй команды Гвардиолу.

Жозе не вернулся в «Барсу», где в 90-е помогал Робсону с Ван Галом, но все равно добился своего – стал самым высокооплачиваемым тренером мира (€11 млн в год) и оставался им до прихода Луиса Фелипе Сколари в узбекский «Бунедкор» летом 2009-го (€16 млн в год).

Президент «Интера» был слишком щедр – это мешало команде

Озолотил Моуринью владелец «Интера» Массимо Моратти, который дважды бил трансферные рекорды и давал любимчикам вроде Рекобы самые большие зарплаты в мире. Но первого скудетто дождался лишь после падения «Юве» в Серию В, а в ЛЧ ограничился полуфиналом-2003: негусто на фоне двух триумфов «Милана» за 5 лет.

«Моратти был слишком щедр, – сообщил Златан Ибрагимович, ставший в «Интере» самым высокооплачиваемым игроком мира. – Он давал огромные бонусы за победы в отдельных матчах, порой не самых важных. Это неправильно – игроки становились самодовольными».

Самодовольство и разобщенность игроков, на которую также указывал Златан, привели к тому, что чемпионство-2008 едва не уплыло к «Роме». Она лидировала с 8-й до 62-й минуты последнего тура, но «Интер» спас дубль Златана на залитом дождем стадионе «Эннио Тардини».

«После игры Моратти сказал нам: «Неужели вы и дальше будете меня мучить?» – вспоминал капитан «Интера» Хавьер Дзанетти. Через несколько дней, когда он ждал рейса в Буэнос-Айрес, позвонили с неизвестного номера:

– Привет, это Жозе Моуринью. Только что вышел из офиса «Интера». Я ваш новый тренер. Сообщаю тебе раньше всех, потому что ты будешь моим капитаном. Извини, пока плохо говорю по-итальянски – учу его только три недели.

– Но почему вы выбрали Италию?

– Я живу новыми впечатлениями. Работал в Испании, выигрывал в Португалии и Англии, а теперь приехал к вам.

В Италии Моуринью дерзил всем подряд, но Златан готов был умереть за него

На первой пресс-конференции Моуринью добавил: «Моратти подарил мне прекрасную книгу об истории «Интера», но я хочу написать новую. Люблю побеждать и забывать прошлое».

Впервые собрав игроков, Жозе продолжил: «Вам надо учиться завоевывать титулы. Первое скудетто вы взяли в суде. Еще два – без сильных конкурентов». Опубличивший эти слова защитник Кордоба возразил: «Вы только приехали и не знаете, что тут было. Уважайте клуб и игроков». Жозе не ответил, но разозлился.

Злила и ситуация с Лэмпардом. Он обещал Жозе примкнуть к «Интеру», но после смерти матери, тронутый поддержкой английских болельщиков, передумал и остался в «Челси».

В итоге «Интер» взял летом 2008-го двух вингеров – Куарежму с Мансини – и центрального полузащитника Мунтари: самое то для поддержания лидерства в Серии А, но не для борьбы с топ-клубами Европы.

В первом домашнем матче ЛЧ «Интер» сыграл вничью с «Вердером» 1:1, а тремя днями ранее уступил в миланском дерби 0:1, так что на пресс-конференции Моуринью услышал от одного из журналистов:

– За €9 миллионов даже я мог бы побеждать с этим составом.

– Ошибаетесь, – возразил Жозе, – я зарабатываю не €9 миллионов. Я получаю 11, а с учетом спонсорских контрактов – все €14 миллионов.

Со стороны и правда казалось – после ухода Манчини «Интер» не изменился: все та же команда для внутреннего пользования, только главный тренер получает больше предшественника и дерзит всем подряд – от судей до директора «Катании» Пьетро Ло Монако.

Но внутри команды виделось и другое: «Жозе детально готовился к каждому матчу и не полагался на случайности, ничего не оставлял на волю судьбы, – отметил Дзанетти. – Его мать – из семьи землевладельцев, которые в 70-е потеряли большую часть имущества с падением режима Салазара.

Возможно, поэтому он стал таким работоспособным и дотошным – боялся полагаться на удачу».

«Никогда еще не встречал тренера с таким огромным багажом информации о соперниках, – добавил Ибра. – И это не поверхностные сведения: у него было все – каждая мелочь, вплоть до размера обуви третьего вратаря. К тому же он постоянно общался с игроками через смс и email: даже узнавал, как дела у наших жен и детей.

И стал человеком, за которого я готов был умереть».

На прощание Жозе спросил Златана: «Уходишь в «Барсу», чтобы выиграть ЛЧ, да?»

В первом сезоне с Жозе «Интер» напоминал обожаемую Златаном команду Джиджи Симони, где задача большинства игроков формулировалась просто – доставить мяч Роналдо и бежать поздравлять его с голом. Только Феномен был теперь другой – Ибра.

В том сезоне он установил личный рекорд результативности и стал лучшим бомбардиром Серии А, но «Интер» слишком зависел от его состояния. Понимая это, Жозе не щадил игрока, которого публично ставил выше Роналду с Месси.

«Он запросто говорил мне в раздевалке: «Ты сегодня полный ноль, Златан. Ни хрена не сделал», – вспоминал Ибра. – И я не возражал, потому что чаще всего он был прав.

В январе 2009-го мне должны были вручить приз лучшему игроку Серии А, а накануне мы проигрывали после первого тайма «Аталанте» 0:2. Я будто растворился на поле, и в раздевалке Жозе сказал:

«Знаешь, что тебе следует сказать, когда получишь награду? Что тебе стыдно. Ты должен покраснеть. Ты не наиграл даже на самый дерьмовый приз. Разве можно награждать того, кто так ужасно играет. Лучше подари награду маме или кому-то другому, кто заслужил ее больше».

Я подумал: «Пусть только дождется второго тайма. Выйду и покажу ему» (Ибра забил на последних минутах – Sports.ru). И вот так всегда. Он то поднимал до небес, то опускал. Он – мастер в манипулировании командой».

В следующей игре – с «Ромой» в четвертьфинале Кубка Италии – Златан снова забил, но в восьми матчах Лиги чемпионов разразился лишь одним голом – «Вердеру» в группе. В 1/8 финала его сковали Фердинанд с Видичем, и Моуринью услышал с трибун «Олд Траффорд»: «Ты больше не особенный!»

После 0:2 от «МЮ» Ибра почувствовал, что никогда не выиграет с «Интером» Лигу чемпионов и надо менять клуб, а Жозе подбодрил игроков, призвав сфокусироваться на итальянских турнирах.

В итоге чемпионство в 2009-м оформили заранее и в последнем матче – с «Аталантой» – могли валять дурака. Все, кроме Златана, мечтавшего обогнать в бомбардирской гонке Ди Вайо с Милито.

На 12-й минуте он сделал счет 2:1, но хотел большего и бесился, когда партнеры не делились мячом. Во втором тайме Балотелли вместо паса Ибре пробил сам и промазал.

«Златан был в ярости, – вспоминал Моуринью. – Он заорал: «Я много сделал для чемпионства, а теперь мне никто не помогает. Хочу уйти – замените меня». Я сделал вид, что не понял его: «Хочешь пить? Дать воды?» Бросил ему бутылку и сказал: «Выпей и играй». Через несколько минут он прекрасно забил пяткой».

Летом 2009-го Моратти и слышать не хотел о продаже Златана, но через агента тот все же продавил трансфер в «Барсу». По просьбе Мино Райолы, возвращаясь с переговоров по Чигринскому, Бегиристайн с Инглой залетели в Милан и приняли условие Моратти – заплатить за Ибру не меньше, чем «Реал» за Кака (€65 млн).

– Уходишь в «Барсу», чтобы выиграть ЛЧ, да? – спросил Жозе Златана на прощание.

– Да, возможно.

– Запомни: выиграем все равно мы!

Отпустив одного Златана, «Интер» получил трех топ-игроков

Златана оценили в €66 млн. Правда, €20 млн «Интер» получил в виде трансфера Это’О, который в сезоне-2008/2009 забил на семь мячей больше Ибры, но все равно не подходил Гвардиоле. Летом 2009-го Это’О пообещал Марку Хьюзу перейти в «Ман Сити», поэтому сначала отказал «Интеру», но после звонка Жозе передумал.

Отвергал «Интер» и Диего Милито – но гораздо раньше, летом 2005-го. Его «Дженоа» за договорняк в последнем туре сослали в Серию С1, и Диего рвался к младшему брату в «Сарагосу». Президент Энрико Прециози склонял к аренде в «Интер».

«Я встретился с Манчини и сказал: «Нет, спасибо», – вспоминал Милито. – Аргентинцы «Интера» Самуэль, Дзанетти и Камбьяссо говорили мне: «Не валяй дурака, переходи к нам». Но там и без меня хватало нападающих. Чувствовал, что меня берут до кучи, и я не буду играть».

После 61 гола за 3 года в «Сарагосе» Милито снова проявил строптивость. «Тоттенхэм» готов был выполнить любой его каприз, но Диего поразил агента и босса «Сарагосы» требованием вернуть его в «Дженоа». А через год – заменил в «Интере» Златана.

За Милито и центрального полузащитника Тиаго Мотту клуб Моуринью отдал почти все деньги, полученные за Ибру, и несколько игроков – например, 22-летнего Леонардо Бонуччи.

Выходит, отпустив одного Златана, «Интер» разнообразил атаку и закрыл топ-игроками сразу три позиции. Хотя сначала Мотта не казался таким же важным, как Милито с Это’О.

«Его недооценивали, но Тиаго – один из лучших, с кем я играл, – говорил Милито. – В юности он уехал из Бразилии в «Барсу», где в нем видели альтернативу Хави. Но из-за проблем с коленями Мотта мало играл в Испании, показался бесперспективным, и его предложили «Дженоа».

Когда Прециози спросил мое мнение, я ответил, что это травматичный, но потрясающий игрок. Он и в «Дженоа» первые два месяца лечился, но потом шикарно раскрылся на месте опорника в атакующем футболе Гасперини.

Мощь, характер, техника, верховая борьба – в Мотте все превосходно! Он классно склеивал оборону с атакой. Я кайфовал от игр с ним».

В защиту «Интер» купил другого бразильца – 31-летнего Лусио из «Баварии». Но последний запрос Моуринью – на плеймейкера мирового уровня – генеральный директор Марко Бранка не мог удовлетворить почти до закрытия трансферного окна: Александр Глеб и Павел Недвед «Интеру» отказали.

До перехода в «Интер» лучшим другом Снейдера была бутылка водки

Остался запасной вариант – Уэсли Снейдер. Двумя годами ранее партнер Златана по «Аяксу» начала 2000-х мощно дебютировал в «Реале», хотя сначала раздражал Рауля привычкой держать перед игрой ноги в горячей воде, а другого ветерана Гути – тем, что занял его место в составе.

Рауль остыл после четырех голов Снейдера в трех первых матчах, а Гути – когда Уэсли присоединился к командным гулянкам в ночном клубе «Будда Бар». Там же отмечали и чемпионство-2008. Вечеринка завершилась поездкой домой в полицейской машине с мигалкой.

Уэсли не замечал, как наслаждение статусом звезды «Реала» портило его карьеру и жизнь. «Бутылка водки стала моим лучшим другом, – признал Снейдер. – Роббен и Ван Нистелрой говорили мне, что я так долго не протяну, но я обманывал себя и, сдав физически, пытался играть за счет техники».

Снейдер развелся, поссорился с новым руководством и после второго испанского сезона был отлучен от тренировок с основой. Занимался на резервном поле с другими опальными голландцами: Хунтеларом, ван дер Вартом, Роббеном и Дренте.

Однажды к ним прибежал помощник тренера Пеллегрини. Попросил заменить игрока основы, получившего травму. Голландцы дружно отказались. Снейдер долго отвергал и навязываемый трансфер в «Интер», но за неделю до конца трансферного периода сдался.

Повлияли слова Моуринью («Ты мне нужен. Вместе мы сделаем «Интер» великим» – перед этим Жозе говорил то же Глебу с Недведом, но не убедил) и новой девушки Иоланты Кабау: «Соглашайся. Чувствую, что это к лучшему».

Сразу после перехода Уэсли вышел в стартовом составе на миланское дерби и разместился на вершине полузащитного ромба. Занимавший это место ранее Деян Станкович отошел вглубь, что не помешало ему сделать счет 4:0.

«Он забил настолько дальним ударом, что мы сказали: «В следующий раз бей прямо из дома», – вспоминал Дзанетти.

Через несколько дней Снейдер сцепился с таксистом, презиравшим «Интер». В ответ на оскорбления Уэсли применил приемы кикбоксинга, освоенные в Мадриде, а таксист достал нож, но был обезврежен ударом остроносого сапога Иоланты.

Когда она уехала в Голландию, Уэсли затосковал, а Моуринью заметил это и отпустил его на несколько дней в Амстердам. «Но у нас же игра в субботу!» – «А ты возвращайся в пятницу. И тогда точно сыграешь хорошо».

В другой раз Моуринью отпустил Снейдера на Ибицу, заметив его усталость, и по возвращении Уэсли, по его же словам, готов был, как и Златан, умереть за тренера.

Милито уточнил: «Снейдер отпрашивался у Жозе к ребенку от первого брака: «Завтра вернусь». – «Нет, проведи в Амстердаме два дня и возвращайся в четверг». Через неделю Уэсли снова попросился к ребенку и услышал: «Нет, ты останешься и будешь тренироваться». Он прекрасно чередовал кнут и пряник».

Снейдер добавил: «Если на тренировке Жозе замечал, что накануне ты перебрал, то давал пощечину и говорил: «Пробеги два круга и езжай домой. Завтра жду в отличной форме».

Другой случай. В ноябрьской игре с «Болоньей» наш правый латераль Майкон получил нелепое удаление на последней минуте, и его забанили на два матча. На ближайшей тренировке Жозе сказал: «Глупый мальчик, лети к семье в Бразилию дней на десять и возвращайся отдохнувшим».

Жозе требовал дисциплины, но при нем игроки чувствовали себя свободно. Вот пример. Перед первым выездным матчем с «Интером» я последним поднялся в самолет. Впереди, как и в других клубах, сидело руководство, но Жозе там не было. Я увидел его на одном из задних рядов – тренер хохотал там с игроками.

Также у клуба был контракт с производителем строгих костюмов, но Жозе разрешал не надевать их перед матчами: «Вы футболисты, а не модели». И никто из боссов с ним не спорил. Собрав сильных игроков, Жозе дал нам больше свободы, чем мы привыкли, и взамен получил топовую команду.

Мы не только всех обыгрывали, но и крепко дружили. Это’О привез в Милан целый грузовик со своими тачками, и юный Арнаутович попросил у него «Бентли» на вечерок.

Приехав в ресторан, Марко увидел у входа какого-то мужчину и дал ему ключи от машины, чтобы тот ее припарковал. Оказалось, это был случайный прохожий. После ужина Арнаутович не нашел ни его, ни «Бентли».

Случилось это через пару дней после того, как Это’О забил с паса Снейдера на «Стэмфорд Бридж» и вывел «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это был второй и последний гол Самюэля в том турнире: в Серии А он забивал почаще (13 vs 2).

У Уэсли более интересная статистика: сыграв в ЛЧ вдвое меньше, чем в чемпионате (948 vs 1936 минут), он выдал почти ту же результативность – 3+6 vs 4+8. В этих цифрах важнее всего то, что без голов и ассистов Снейдера «Интер» просто не вышел бы из группы.

На пути к финалу ЛЧ Моуринью обыграл Газзаева, Бердыева и Слуцкого

После ничьих с «Барсой» и «Рубином» Самуэль забил с подачи Снейдера и спас от поражения в домашней игре с киевским «Динамо». Через две недели «Интер» уже не мог терять очки в матче с командой Газзаева, но проигрывал к перерыву 0:1.

«Перед игрой Жозе рассказывал нам, что мечтал привести Это’О в «Челси», потому что Шевченко был слишком плох в паре с Дрогба, – вспоминал Дзанетти. – И именно Андрей забил нам в тот морозный вечер.

Но в раздевалке Моуринью был спокоен как на тренировке: «Ребята, так мы вылетим из Лиги чемпионов. Нужно перестраиваться. Камбьяссо, сядешь ко мне на скамейку. В защите остаются трое – Дзанетти, Лусио и Майкон. Самуэль поднимается в центр к Мотте.

Снейдер, выдвигайся вперед и бей при первой же возможности. Знаю, ты нездоров, на улице холод, но стисни зубы и не волнуйся. Милито, следуй за Уэсли как тень. Балотелли и Это’О, действуйте в атаке широко. Уводите за собой защитников и открывайте центр для Диего с Уэсли».

К 86-й минуте «Интер» все еще проигрывал, но потом Милито со Снейдером забили по мячу.

Через месяц выход в плей-офф обеспечил другой парный перфоманс – Это’О и Балотелли забили «Рубину», взявшему в той группе 4 очка в играх с «Барсой».

Тот матч я смотрел в «Джон Донне» на Никитском бульваре с блогером Sports.ru Александром Низеликом, который весь вечер восхищался работоспособностью Это’О. Узнай я тогда, что через месяц Саша станет переводчиком Спаллетти, а через полтора года они будут соперничать в РПЛ с Это’О – пожалуй, немного удивился бы.

А уж как удивился Снейдер, когда накануне одной из следующих игр Балотелли покинул базу «Интера».

«В пол-одиннадцатого вечера он сказал: «Тренер не воспринимает меня всерьез. Я слишком мало играю. Я ухожу», – вспоминал Уэсли. – Мы не находили слов, и только Киву сказал: «Хорошего вечера». Услышав, как хлопнула дверь, я кинулся за Марио и бежал аж до шлагбаума.

Догнав, сказал: «Ты не можешь просто взять и бросить такой клуб». Но он все равно ушел. Потом, конечно, вернулся, и Моуринью заставил извиниться перед командой и перед самим собой. Но Марио извинился только перед нами».

«Балотелли – футбольный джазмен, импровизатор, – говорил Дзанетти. – Он верил в свой талант и не хотел встраиваться в схемы Жозе. Даже Златан слушался Моуринью, а Марио – нет. И все понимали, кого имел в виду Жозе, говоря: «У одного нашего игрока в голове всего один нейрон, да и тот, возможно, поврежден».

Выросший в приемной семье, Балотелли искал в команде опору, и ее великодушно предложил Это’О. Я много раз видел, как Самюэль отводил Марио в сторону и говорил о жизни, футболе и рабочей этике».

Правда, этичность Это’О показалась Моуринью чрезмерной за несколько дней до второй игры с «Челси» в плей-офф.

Милито вспоминал: «Мы проиграли 1:3 «Катании», и тренер сказал Самюэлю: «Ты полная противоположность того, что я жду от футболиста. Вчера судья назначил удар от ворот, но соперники требовали углового и давили на тебя, чтобы ты подтвердил, от кого ушел мяч. И ты сказал, что там угловой.

Слушай, я борюсь не за Приз Fair Play, а за чемпионство. Если продолжишь в том же духе – больше не будешь у меня играть». Через три дня Жозе выпустил Это’О центрфорвардом в схеме 4-2-3-1, и тот забил «Челси» единственный мяч».

С тем же счетом 1:0 «Интер» оба раза обыграл ЦСКА в четвертьфинале. Из миланской игры мне запомнилось, что фанаты «Интера», встречая командный автобус, пели «Жо-зе Моу-ринью!» на мотив I Love You Baby, а потом оглушительно свистели, когда в перерыве на табло показали Златана в игре «Барса» – «Арсенал».

Ответный матч после раннего гола Снейдера получился малособытийным, и в памяти отложилось только, что для поездки на метро в «Лужники» я принес в обменник последние монеты (кажется, 3-4 евро – два евровыезда за две недели, в Севилью и Милан, меня слегка разорили).

На трибунах тогда собралось 62 тысячи, и только 500 человек – в гостевом секторе. И те почти все – русскоязычные интеристы. Интуристам же посоветовали воздержаться от поездки в Москву после взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры», случившихся за два дня до миланского четвертьфинала.

Во второй игре с «Барсой» даже Это’О пахал в защите, а Снейдер так нервничал, что убежал в туалет

Перед полуфиналом перемещения между городами осложнил исландский вулкан, и «Барселона» ехала в Милан 14 часов. Невиданно долгой получилась и установка Моуринью.

«Обычно он укладывался в 10 минут, после чего давал нам по диску с действиями персонального соперника, – говорил Снейдер. – Но перед «Барсой», действующим победителем ЛЧ, он выступал 40 минут. Сначала мы все были немного подавлены, но Жозе уверенно заговорил о слабостях «Барсы» и нашей силе».

Дзанетти вспоминал: «На перерыв мы ушли при счете 1:1, что в домашнем матче считалось почти проигрышным счетом, но Жозе был само спокойствие: «Ничего не меняем, играем дальше 4-2-3-1. Мы победим 4:1».

Ключом к победе стал феноменальный Майкон: как циклон налетел через три минуты после перерыва и вывел нас вперед. А потом Милито забил с паса Снейдера, и Гвардиола заменил Ибрагимовича на защитника Абидаля, словно опасаясь исполнения прогноза Жозе.

В тот вечер мы превратили тики-таку «Барсы» в безобидное вязание бабушки на лавочке».

Перед матчем на «Камп Ноу» барселонцы давили рассказами об уверенности в победе, но Моуринью расслабил игроков: «Не знаю, зачем они так нагнетают. Просто играйте. Это футбол, а не война. Они движимы одержимостью [выиграть финал ЛЧ на «Бернабеу»], а мы мечтой. И наша мечта чище их одержимости».

Сотрудники «Интера» предложили Моуринью телохранителя в Барселоне, но Жозе отрицательно фыркнул и перед выходом на поле сказал команде: «Наша мечта уже здесь, идем за ней. Выстраивайтесь за мной. Я пойду первым. Болельщики «Барсы» меня ненавидят. Будут свистеть, кричать и к вашему выходу уже выпустят пар».

На разминке «Интер» потерял из-за травмы Пандева, а в середине первого тайма Мотту, удаленного за отмашку: «Даже быки на скотобойнях Буэнос-Айреса после удара током падают не так трагично, как Бускетс», – сообщил Дзанетти.

В оставшийся час с лишним «Интер» защищался так, что даже Это’О сражался в обороне, как неукротимый лев. «В середине второго тайма у меня кончились силы, и я уступил место Мунтари, – добавил Снейдер. – Я так нервничал, что, прибежав в раздевалку, сразу сел на унитаз. А в конце услышал радостные возгласы болельщиков и ругань сотрудников «Интера», но второй гол «Барсы» все же не засчитали. Так и осталось 0:1. После матча Моуринью первым делом сказал, что теперь мы фавориты финала».

В мае 2010-го «Интер» взял 3 титула за 3 недели

Через три дня – гостевой матч с «Лацио», который шел на 16-м месте и в 6 очках от зоны вылета. Команда Моуринью опережала «Рому» всего на 2 очка и нуждалась только в победе, а ультрас «Лацио» еще и давние друзья интеристов, так что разместили баннер с обращением к своим: «Не мешайте им».

«Мы знали, что победим, – признался Снейдер. – Мяч долго не шел в ворота, но после голов Самуэля с Моттой болельщики «Лацио» были в восторге».

Еще через три дня «Интер» обыграл на «Олимпико» «Рому» в финале Кубка, и после победы игроки дружно повторяли эпичное падение Жозе месячной давности – взбешенный 2:2 с «Фиорентиной», он пнул сумку в раздевалке и поскользнулся почти так же эффектно, как через 9 лет на «Арене Балашиха».

Жозе было от чего злиться. Ничья во Флоренции откатила «Интер» на второе место – «Рома» оторвалась на очко. Перед матчами с «Барсой» команда Моуринью обыграла «Юве» с «Аталантой», и на следующий день после встречи «Интера» с бергамасками «Рома» принимала «Сампдорию», шедшую четвертой.

Милито так волновался перед просмотром этого матча, что позвал Дзанетти. Хавьер рассказал: «Я принял приглашение и мы устроились перед экраном вчетвером: я, Диего, его жена и дочка.

В первом тайме «Рома» повела и чудом не забила второй. «Что я тебе говорил? – запричитал Диего. – Они не упустят скудетто». В этот момент нам доставили пиццу, а курьер оказался фанатом «Интера» и, увидев Милито, чуть ли не прыгнул на него от радости: «Я помню каждый твой гол! Каждый финт! О, и Дзанетти здесь!»

Но Диего был чернее тучи: «Да чему радоваться-то? Чего стоят мои голы – ты на счет посмотри». Отпустив курьера, грустный Диего взял дочь на руки и вернулся на диван.

Во втором тайме игра изменилась: теперь уже «Сампдория» безостановочно атаковала. Комментатор и фанаты шумели, но девочка безмятежно спала. Жена Диего попросила: «Дай мне ее – отнесу в постель».

И тогда Милито – взрослый человек, практикующий католик – крепче прижал дочь к себе и заявил: «Еще чего. Как только я взял ее, игра изменилась». Потом Паццини сравнял счет, и мы закричали от радости как на стадионе, придвинув диван к телевизору.

«Позволь я хотя бы подгузники поменяю!» Но Диего даже не повернулся к жене: «Дочь будет со мной до 90-й минуты». На 85-й Паццини вывел «Сампдорию» вперед, и мы закричали еще громче, но дочка не плакала, а улыбалась на руках отца. Плакал в тот вечер защитник «Ромы» Мексес.

Милито, кстати, до сих пор уверен, что «Интер» стал чемпионом из-за его объятий с дочерью».

Команда Моуринью взяла два титула за полторы недели, а через шесть дней добавила третий – после дубля Милито в финале ЛЧ против «Баварии» плакал уже Дзанетти.

Он шел к этому титулу дольше всех в команде – 15 лет. А накануне узнал, что Марадона не берет его на чемпионат мира. Хавьер плакал, а на трибунах его жена Паула обнимала маму Снейдера, которая надела максимально яркое платье, чтобы Уэсли обязательно разглядел ее с поля.

Снейдер добавил: «А знаете, как Жозе проучил Марио? После перерыва сказал ему разминаться, и тот разминался 45 минут, но в конце вышел не Балотелли, а Матерацци».

А потом, прощаясь с уходящим в «Реал» Моуринью, Матерацци сказал: «Что мне делать? Уходить из футбола? После тебя у меня не может быть другого тренера».

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Нина Зотина; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Michael Regan, Julian Finney, Phil Cole, Giuseppe Bellini, Claudio Villa, Jasper Juinen, Giuseppe Bellini, Laurence Griffiths, Kevork Djansezian, New Press