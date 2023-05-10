22 комментария

Денис Романцов – о легендах «Милана» и «Интера».

Обладатель «Золотого мяча»-1987 Руд Гуллит говорил о капитане своего «Милана»: «Франко Барези бывал жестким и безжалостным. Особенно когда в дерби Клинсманн снова и снова обыгрывал его. Тогда капитан пару раз бил Юргена и решал проблему».

Суровость Франко не распространялась только на одного игрока: «Когда мы с братом Беппе сходились на поле, я немного нерешительно шел с ним в стык – инстинктивно убирал ногу, опасаясь причинить ему боль, и видел, что он поступает так же».

Братья Барези выросли в деревне – до десяти лет Франко не видел футбол по телевизору

Франко родился в Травальято, недалеко от Брешии, через два года после Джузеппе (Беппе) и стал четвертым ребенком в семье. Жили Барези на ферме, где делили большой дом в форме подковы с еще пятью семьями.

Франко, Беппе и старший брат Анджело спали в одной кровати, а мылись зимой в конюшне, где было теплее всего. Братья доили коров, кормили цыплят, собирали пшеницу и давили ногами виноград в деревянных тазах.

Франко особенно любил сбор урожая – это позволяло пропускать уроки. Школу, особенно французский, он не любил и, вдохновленный воскресными радиорепортажами, при первой возможности несся к мячу, воображая себя то Луиджи Ривой, то Джанни Риверой, то Пьерино Прати.

При этом до десяти лет Франко не видел футбол по телевизору и играл только во дворе. Но в 1970-м тренер детского клуба «Травальято» Гвидо Сеттембрино (будущий шеф академии «Кремонезе» и первооткрыватель Джанлуки Виалли) наслушался рассказов Анджело Барези о младших братьях и взял их к себе.

«Мы с Беппе попали в команды разных возрастов, – вспоминал Франко. – Ему было легче, чем мне. Он старше и общительнее, а я страдал от обилия незнакомых лиц и привязки к конкретной позиции – в центре или на фланге обороны.

К тому же в команде царила суровая дисциплина. Тренер учил нас забивать молотком деревянные шипы в подошву и требовал всего выглядеть опрятно. Однажды меня оштрафовали на 50 лир за грязную обувь и не пустили на тренировку.

Назавтра я должен был принести деньги, но мне стало стыдно: я ничего не сказал родителям и просто бросил футбол».

В 1971-м «Милан» отверг старшего из братьев Барези – Анджело. А Беппе уехал в «Интер», хотя планировал стать трактористом

Через неделю основатель «Травальято» Пьеро Габелло вернул Франко, и в 1971-м тот заиграл в одной команде с Беппе. «Травальято» стал почти непобедим, на матчах клуба часто появлялись скауты итальянских топ-клубов.

В том же 1971-м «Милан» позвал на просмотр двух игроков «Травальято»: 14-летнего Джованни Лорини и 15-летнего Анджело Барези. Оставили только первого: в 20 лет Лорини выиграл с «Миланом» Кубок Италии, а в 29 завершил карьеру из-за скандала с договорняками.

«Анджело в академии «Милана» сочли слишком возрастным для перехода на новый уровень, – объяснил Франко Барези. – Думаю, появись в Травальято клуб не в 1966-м, а хотя бы на год раньше, Анджело тоже достиг бы «Интера» или «Милана». Вместо этого он поиграл в низших лигах и стал детским тренером.

А тогда, в 1972-м, после трансфера Лорини, «Интер», «Милан» и «Юве» активизировали контакты с «Травальято» и часто играли с нами, чтобы сравнить игроков. В итоге «Интер» забрал у нас пятерых – в том числе Беппе.

Я же был слишком юн для переезда, но скаут «Интера» по фамилии Гароя обещал, что в будущем заберет и меня. Потом он умер и переход сорвался.

Уточню, что вопреки слухам я никогда не проходил просмотр в «Интере». Все гораздо проще. После смерти Гарои босс «Травальято» Пьеро Габелло предложил меня «Интеру», а там, зная меня по товарищеским матчам, ответили, что я еще слабоват».

Беппе Барези добавил: «Я не думал, что стану футболистом. Любил сельскую местность, где вырос, и думал, что буду работать как папа: водить трактор, обрабатывать землю, стричь траву.

Для меня футбол был игрой, а не работой. Когда позвали в «Интер», я не хотел ехать. Хотел остаться в деревне, но тренер Гвидо Сеттембрино и друзья убедили принять предложение».

В «Милан» Барези купил нефтяник, ненавидимый фанатами

Незадолго до отъезда Беппе в «Интер» семья Барези наконец-то переселилась в отдельный, только что построенный дом – с горячей водой и ванной. Мать Франко Реджина давно об этом мечтала, но не прожила в новом доме и пары лет.

В 1974-м, через четыре года после рождения пятого ребенка, она умерла от болезни. «Я потерял мать в 13 лет, и время не залечило рану, – признался Франко. – Но именно на этой боли я построил футбольную карьеру».

Тренер Гвидо Сеттембрино обещал Реджине заботиться о ее младшем сыне и через четыре месяца после ее смерти отвез Франко на просмотр в «Милан». Он оказался провальным, но Сеттембрино добился второго шанса – в виде нового матча с «Травальято».

Партнеры заботливо делились с Франко мячом, и в конце игры он даже забил, но в «Милане» все равно сомневались: 164 см, маловат – вырастет ли?

Президент «Милана» нефтяник Альбино Бутикки все же купил 14-летнего Барези за полтора миллиона лир, пообещав доплатить, если подрастет – по миллиону за каждый сантиметр свыше 170.

В том же 1974-м – после седьмого места в Серии А и поражения в финале Кубка кубков от «Магдебурга» – Бутикки затеял обмен легенды «Милана» Джанни Риверы на полузащитника «Торино» Клаудио Салу.

Фанаты взбунтовались. Виллу Бутикки обстреляли, а Ривера через влиятельных друзей выдавил Альбино из «Милана». Потерпев еще несколько поражений в бизнесе и личной жизни, Бутикки предпринял попытку самоубийства, но выжил, потеряв зрение.

Позже он помирился с Риверой, а в 1992-м потерял четыреста миллионов лир и снова захотел уйти из жизни, но отделался переломом бедра. Бутикки до смерти (в 2003-м) ходил на «Сан-Сиро», и приятель пересказывал ему события на поле.

Для болельщиков «Милана» Альбино навсегда – тот, кто посягнул на Риверу. Но он же приобрел Франко Барези, который взял с клубом больше титулов, чем Джанни.

В 1977-м братья Барези потеряли отца. Через несколько месяцев Беппе дебютировал в Серии А

Через несколько лет после перехода в «Милан» – во время турнира в Ланчано – Франко узнал, что отца сбила машина. Он вернулся в Травальято и по виду братьев понял – надежд нет.

«В Милане мы с Франко жили далеко друг от друга и, став сиротами, даже не могли поддерживать друг друга», – говорил Беппе.

«В день похорон я чувствовал душераздирающее опустошение, – вспоминал Франко. – Вернулся в Миланелло с разбитым сердцем, и от депрессии спасло то, что на летние каникулы меня отправили в Лигурию, в семью моего одноклубника. Так в 17 лет я впервые увидел море».

А Беппе спустя пару месяцев впервые сыграл в Серии А. Тренер «Интера» Эудженио Берселлини выпустил его осенью 1977-го против «Виченцы», и Беппе сражался в центре поля с земляком – Джованни Лорини, годом ранее покинувшим «Милан».

«Попав в основу «Интера», я не умел пользоваться вилкой и ножом, – признался Беппе. – Этому меня научил врач Манлио Чиполла, игравший за «Интер» в сороковые».

Младшего же Барези опекал в «Милане» массажист Паоло Мариконти. На его груди Франко плакал как ребенок 5 июня 1979-го, когда сорокалетний тренер «Милана» Альваро Гаспарини умер от сердечного приступа во время турне по Аргентине.

В роли помощника Нильса Лидхольма Гаспарини помог Франко освоиться в основе после ухода центрального защитника Маурицио Туроне в «Катандзаро». 19-летний Барези дебютировал так, что по опросу тренеров и капитанов Серии А стал лучшим игроком чемпионского сезона-1978/79.

А заодно – одним из четырех игроков «Милана», участвовавших во всех матчах того чемпионата. Из-за травмы колена Франко пропустил только полтора тайма в декабрьском матче с «Вероной», хотя врач Джованни Монти требовал отдохнуть три недели.

«Мой брат говорил, что хочет прийти на нашу чемпионскую вечеринку, потому что «Интер» «подарил» нам три очка из четырех (за победу давали два – Sports.ru), – вспоминал Франко. – Но я ответил, что не хочу видеть на празднике «Милана» игроков «Интера».

В 1980-м Беппе стал чемпионом Италии, а Франко провалился в Серию В

В следующем сезоне чемпионство отмечал уже Беппе. Действуя на флангах обороны или в опорной зоне, он отработал без замен почти весь чемпионат и впервые обыграл младшего брата – 2:0 и 1:0.

Перед одним из дерби Беппе сообщил в программе «Дриблинг» на канале Rai: «В детстве я искренне болел за «Милан», но оказался в «Интере». Теперь счастлив здесь и равнодушен к остальным командам».

Через три недели после второго дерби-1979/80 в раздевалке «Милана» арестовали вратаря Энрико Альбертози, полузащитника Джорджо Морини и президента Феличе Коломбо. Их обвинили в организации договорного матча с «Лацио» (2:1) в январе 1980-го.

Второй полный сезон Франко во взрослом футболе завершился позорной ссылкой в Серию В. Звезды, на которых он смотрел с восхищением, ради небольших денег предали и его, и клуб, и болельщиков.

Причем Бруно Джордано, автор гола «Лацио» в постановочном матче, летом собирался в «Милан» в обмен на полузащитника Альберто Бигона, но тоже попал на скамью подсудимых. Вместо него из Рима прислали 20-летнего защитника Мауро Тассотти.

С ним и более опытными игроками – например, полузащитником Вальтером Лениным Новеллино, получившим второе имя с подачи отца, видного коммуниста городка Монтемарано – Франко вернул «Милан» Серии А. Правда, снова проиграл брату – в Кубке Италии-1980/81 (0:1).

«Милан» недурно начал сезон-1981/82 (две ничьи и победа в трех турах), но перед следующим матчем Франко занемог. Поднялась температура, заломило мышцы, стало тяжело дышать и шевелить руками. На инвалидной коляске его завезли в клинику «Луиджи Девото», где обнаружили заражение крови.

В 1982-м Франко Барези стал чемпионом мира и снова вылетел в Серию В

«Я сильно похудел и не мог даже одеться сам, – говорил Франко. – Когда ты прикован к постели, время течет надоедливо медленно: дни кажутся неделями.

К счастью, врачи все же нашли нужный антибиотик, через пару недель я покинул больницу. Старшая сестра отвезла меня в Понте-ди-Леньо – горный воздух помог мне. Я все больше ходил, набирал вес и размышлял, насколько же хрупка человеческая судьба».

Без Барези «Милан» победил лишь дважды в двенадцати турах и – несмотря на возвращение Франко и появление нового президента Джузеппе Фарины – опять свалился в Серию В.

К тому же в мартовской игре с «Комо» фанаты «Милана» попали камнем в капитана команды Фульвио Колловати, и летом 1982-го тот ушел в «Интер».

Его напарника – Барези-младшего – манил владелец «Сампдории» Мантовани, но Франко остался, поучаствовал как резервист в победном чемпионате мира-1982 и в двадцать два года стал капитаном «Милана» – других добытчиков последнего скудетто в команде не осталось.

Беппе же в 1982-м взял с «Интером» Кубок Италии, но на ЧМ не попал, хотя дебютировал в сборной на три года раньше брата.

«Я сам виноват, – признался Беппе. – Почувствовал себя слишком сильным и расслабился: позже ложился спать, меньше соблюдал диету, не тренировался на 100 % – и пропустил победный ЧМ. Этого было достаточно, чтобы взяться за голову».

Благодаря Серии В Франко Барези встретил любовь всей жизни

В следующем сезоне «Интер» – с новым тренером Рино Маркези – претендовал на второе место, но в предпоследнем туре проиграл «Юве» (из-за автогола Беппе) и финишировал третьим.

Франко в это время колесил по городам Серии В и в феврале 1983-го встретил любовь всей жизни. Он пропускал матч с «Ареццо» из-за дисквалификации, но по просьбе вице-президента Риверы поехал с командой и познакомился за ужином с Маурой, дочерью владельца ресторана Piccolo Alleluja Валерио Лари.

«Он болел за «Милан», а она ничего не понимала в футболе, но пыталась разобраться, чтобы угодить отцу, – вспоминал Франко. – Например, спросила, почему даже старшие называют меня Капитаном.

Наутро я осмелился позвать ее на матч. Мы вместе сидели на трибуне и, пожалуй, единственный раз в жизни я не следил за происходящим на поле. В следующие месяцы я после каждой игры спешил к ней в Монтеварки, устанавливая новые рекорды скорости».

Это не помешало Франко стать лучшим игроком Серии В по опросу журнала Guerin Sportivo, но возвращение наверх обернулось новым стрессом.

В 1988-м Беппе Барези стал капитаном «Интером» и взял скудетто – последнее для клуба в прошлом веке

Вытягивая «Милан» из долговой ямы, президент Джузеппе Фарина превратил клубную базу в таверну с рестораном, казино и музыкальным автоматом. «Миланелло даже сдавали в аренду для проведения свадеб», – добавил защитник Филиппо Галли.

Игрокам было не так весело, как гостям базы: три года топтались на 5-7 местах. Франко утешился тем, что осенью 1984-го впервые за шесть лет обыграл Беппе в дерби и благодаря тренеру Нильсу Лидхольму освоил зонную защиту.

В остальном – тревожно. В феврале 1986-го, спасаясь от ареста, Фарина скрылся в Африке. Перед этим он несколько месяцев пытался продать «Милан» Сильвио Берлускони за 33 миллиарда лир, но тот дождался, когда клуб приблизится к банкротству, и купил за 15 миллиардов.

Столько же «Сампдория» предлагала за одного Барези! «Никогда не забуду, как Берлускони презентовал команду после прихода в «Милан», – говорил Франко. – Его вертолет подобрал нас на базе и доставил на арену в центре Милана – под музыку из «Апокалипсиса сегодня».

Тот полет лишил нас дара речи. К его словам, что «Милан» станет лучшей командой мира, мы отнеслись со скепсисом, но Берлускони все знал наперед. Он первым понял необходимость длинной скамейки, правильного питания и подбора игроков с учетом совместимости характеров».

Новый президент «Интера» Эрнесто Пеллегрини тоже знал толк в еде – в 80-е его называли королем итальянского общепита. Вот только к скудетто он шел дольше, чем Берлускони.

В 1988-м, когда Сильвио впервые стал чемпионом, «Интер» финишировал пятым и потерял капитана Алессандро Альтобелли, который вскипел после замены в игре с «Пескарой» и швырнул повязку в тренера Трапаттони, а летом ушел в «Юве».

Новым капитаном стал Беппе Барези. После покупки Андреаса Бреме тот выпал из стартового состава, но в сезоне-1988/89 все равно сыграл 32 матча – замещал кого-то из основных или выходил во втором тайме для удержания счета. И помог «Интеру» стать чемпионом – последний раз в 20-м веке.

Правда, осенью 1989-го команда Беппе оступилась в первом же раунде Кубка чемпионов (проиграли «Мальме» Роя Ходжсона), но это пустяки на фоне проблем Франко, которому светило от полугода до пяти лет тюрьмы.

После прихода Сакки Барези хотел покинуть «Милан». Арриго попросил два месяца – и убедил Франко в своих идеях

Заместитель итальянского прокурора Илио Поппа допросил Франко по делу о неуплате налогов. Оказалось, во времена президентства Фарины капитан «Милана» получил черным налом 700 миллионов лир – обвинение сочло это платой за продление контракта после вылета из Серии А.

В ноябре 1989-го влепили десять месяцев, но после апелляции ограничились штрафом – шесть миллионов лир.

Нелегко было и с новым тренером. В октябре 1987-го, через несколько месяцев после прихода Арриго Сакки, друг Франко Альберто Коста написал в Corriere della Sera: «Франко хочет покинуть «Милан».

Тренер замучил видеосеансами – показывал матчи своей «Пармы» в Серии В и просил Барези играть как Джанлука Синьорини, который большую часть карьеры провел в третьей лиге.

Позже, по словам Анчелотти, Сакки призывал подражать «Болонье» тренера Джиджи Майфреди. То есть команде, забивавшей по 3-4 мяча за игру – правда, в Серии B.

«Франко не нравились мои идеи, он отвергал их, – признал Сакки. – Тогда я попросил дать мне два месяца. И переубедил его».

Барези добавил: «Сначала мы просто умирали после тренировок Сакки, приходили домой – и валились на кровать, не в силах пошевелиться. Но потом поняли: благодаря такой работе превратились в очень опасную команду».

Через пару лет после прихода Сакки, уже выиграв Серию А и Кубок чемпионов, Франко претендовал на «Золотой мяч» – и не расстроился из-за второго места. Уступить Марко ван Бастену – все равно что победить.

«Я сразу убедился: Барези – великий защитник: быстрый, проницательный, авторитетный», – говорил Ван Бастен. Тренер «Милана» по физподготовке Винченцо Пинколини добавил: «Главное его качество – ускорения. Он умел максимально разгоняться на ограниченном пространстве».

Франко уточнил: да, бегал быстро, но важнее, что быстро соображал. Немецкий режиссер Вернер Херцог восхищался умением Барези-младшего читать игру и признавался, что хочет так же глубоко понимать окружающий мир, как Франко – футбол.

«Франко мало говорит, но у него могучий темперамент. Он не давал обыграть себя один в один и руководил партнерами, – говорил Сакки. – По его команде вся защита двигалась синхронно – и мы ловко применяли искусственный офсайд, важный элемент нашей игры.

Помню, я на несколько дней отказался от привычных упражнений для защитников, и Франко возмутился: «Тренер, мы же теряем синхронность!» Правда, когда меня в «Милане» сменил Капелло, Барези снова противился тактическим изменениям».

Однажды Франко Барези прервал получасовую речь Берлускони накануне миланского дерби: «Нам пора вздремнуть»

Франко и раньше спорил с тренерами. Но если отказ играть в полузащите на Олимпиаде-1984 стоил ему двух лет вне сборной, то недовольство неопытным тренером Капелло быстро иссякло. Франко понял, что консервативная тактика Фабио еще лет на пять продлит его карьеру и пополнит коллекцию трофеев.

«Говорят, вы закончились как футболисты, – сказал Капелло на первом собрании. – Умом и сердцем я понимаю, что это не так. Я играл на высшем уровне до 34 лет и знаю: вы продержитесь еще несколько сезонов. Докажите, что еще можете побеждать».

Один из игроков «Милана» сказал биографу Капелло Габриэле Маркотти: «Лучше бы Фабио не приводил себя в пример. Он резко сдал в 31 и в последние сезоны приносил мало пользы. К счастью, большинство ребят об этом не знало».

Франко вспоминал: «Капелло дал нам больше конкретики в каждой игровой ситуации и повторял, что при подачах в штрафную важно контролировать соперника и не отвлекаться на мяч, который сам по себе в ворота не залетит. Мы стали еще надежнее в защите и эффективнее в атаке».

Важную роль в схемах Капелло играл Марсель Десайи, осенью 1993-го пришедший из «Марселя»: он отвечал за подбор на своей половине и быстрый выход в атаку.

Десайи говорил о Барези-младшем: «Сначала я даже боялся сесть с ним за один стол. Никто не смел беспокоить Франко, особенно когда он в плохом настроении, что бывало часто. Иногда Капелло даже разрешал ему тренироваться самостоятельно, по щадящей программе.

Пусть Франко и не весельчак, но величайший защитник: сильнее Беккенбауэра. На поле вел себя как босс. Когда требовалось загнать соперника в искусственный офсайд, он кричал: «А-а-а-а!» – и вся защита дружно выдвигалась вперед.

А однажды, накануне миланского дерби, он прервал получасовую напутственную речь Берлускони: «Думаю, нам пора вздремнуть. Завтра игра». Только Франко мог себе такое позволить».

После второго матча ЧМ-1994 Барези перенес операцию на колене – и вернулся к финалу. А там не забил первый пенальти

После ухода Сакки Франко считал себя выжатым и изношенным, но с Капелло выиграл третью Лигу чемпионов и как капитан вывел сборную Италии на первый матч чемпионата мира-1994.

Двумя годами ранее он завершил карьеру в сборной, но после 2:2 со Швейцарией в первом матче отбора ЧМ Сакки и президент федерации Матаррезе уговорили вернуться.

Но ЧМ начался ужасно. В первом туре Италия проиграла Ирландии, пропустив после неточной скидки Франко, а во второй игре – с Норвегией – он травмировал колено.

Врачи обнаружили разрыв медиального мениска – а это операция и возвращение лишь через месяц.

Сакки вспоминал: «Капелло хотел, чтобы его оперировали в Италии, но я сказал: «Франко, твои шансы – один процент. Но если успеешь выздороветь, а мы выйдем в финал, я выпущу тебя. Так что мы расстроимся, если ты полетишь на операцию домой». И Барези остался».

Франко тренировался отдельно от команды, со вторым тренером Анчелотти, и восстановился раньше времени. Сакки выпустил его на финал с Бразилией вместо дисквалифицированного Костакурты, и Франко сковал Ромарио с Бебето, а в серии пенальти вызвался бить первым.

В кубковом матче с «Мессиной» осенью 1990-го он реализовал сразу три пенальти, но теперь был финал чемпионата мира, а позади – 120 минут на жаре и три недели без игровой практики.

Франко собирался бить влево, но в последний момент передумал, и удар не получился – выше ворот. Потом не забили Массаро с Баджо, и Италия проиграла.

Дальше Франко отыграл за «Милан» еще три сезона, и последний получился кошмарным. Пришлось работать с Джорджо Морини, передававшим деньги перед договорным матчем с «Лацио» в 1980-м, – спустя 16 лет он помогал новому тренеру «Милана» Оскару Табаресу.

Вышло так себе: без Капелло «Милан» опустился в нижнюю половину таблицы, и Барези закончил карьеру в 11-й команде Италии. Зато Берлускони устроил шикарный прощальный матч – вывел из обращения шестой номер и подарил Франко символический «Золотой мяч».

В тот день на поле снова вышел Беппе – тремя годами ранее он завершил карьеру, ни разу не удалившись за 15 сезонов в «Интере» и 2 – в «Модене». Да и вообще – больше одной желтой получил только в чемпионате-1987/88 (зато сразу 7).

В 2008-м Франко завершил тренерскую карьеру, а Беппе стал ассистентом Моуринью

Жена Беппе – бывшая горнолыжница Элена Тальябуэ – в 2009-м основала женский «Интер», а дочь Беппе – Реджина – стала его капитаном. На свет она появилась осенью 1991-го, через восемь месяцев после первенца Франко Барези – Эдоардо. Ранее Маура перенесла несколько выкидышей.

Фанаты соперников «Милана» высмеивали смуглоту ребенка, и до конца карьеры, больше пяти лет, Франко выслушивал гадости с трибун, но не реагировал на провокации.

«Мы очень хотели, чтобы у Эдоардо был братик. Но бог не давал, – признался Франко на открытии тренировочного лагеря «Милана» в Киеве. – И тогда [в январе 1996-го] мы усыновили двухлетнего мальчика в Москве (на самом деле – в подмосковном детском доме – Sports.ru), дав ему имя Джанандреа».

Через семь лет, поработав с юниорами «Милана», Франко устроился спортивным директором «Фулхэма». Племянник владельца клуба Мохаммеда Аль-Файеда обещал перевести на тренерскую работу, но это не понравилось главному тренеру Жану Тигана, и Барези проработал в Лондоне всего 81 день.

Он вернулся в «Милан», где возглавил команду U19, но вскоре снова лишился покоя. В марте 2005-го жена Франко очутилась в тюрьме Монцы. Мауру обвиняли в содействии банде, которая по фальшивым документам продавала за границу угнанные машины.

Адвокат Роберто Тропенсковино настаивал, что Маура знакома с участниками банды, но не более. Прокурор же утверждал, что она свела преступников с вип-персонами, которые стали жертвами угонов.

После двух недель за решеткой Маура заключила сделку со следствием и вышла на свободу в обмен на 10-месячный условный срок.

Через четыре месяца она снова оказалась в суде – уже с мужем. В 2003-м супруги Барези убедили туринского галериста Джованни Мадзолени предоставить им восемь картин, стоивших в сумме три миллиона евро.

Через два года Мадзолени так и не дождался денег, а прокурор Тициано Мазини обвинил Барези в желании мошеннически перепродать картины. Франко признал, что не заплатил, но не по злому умыслу, а из-за финансовых проблем (кроме галериста, он задолжал банкам – четыре миллиона евро).

По информации La Repubblica, Барези отделался штрафом, размер которого (3,5 тысячи евро) взбесил адвоката потерпевшего Микеле Галассо: «А если бы моего клиента обманул на три миллиона евро не Барези, а неизвестный человек, штраф был бы так же смешон?»

Отделавшись от суда, Франко в 2008-м завершил тренерскую карьеру и стал послом «Милана». Беппе же в том году, напротив, взлетел – после семи лет в академии «Интера» стал ассистентом Жозе Моуринью и выиграл Лигу чемпионов-2010.

У Франко титулов все равно больше, но у Беппе перевес в братских дерби: 9 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Хотя это не главное.

«Никогда не устану благодарить Беппе, – говорил Франко. – Он опекал меня, когда мы ездили на великах играть в футбол в Травальято, а потом, в Милане, советовал, когда быть терпеливым, а когда – настойчивым.

Но главное – его дебют в Серии А стал для меня доказательством: мечты сбываются».

Фото: Gettyimages.ru/Keystone, Allsport UK, Shaun Botterill/Allsport, Mike Hewitt/ALLSPORT, China Photos, Vittorio Zunino Celotto