Кубку Содружества – 30 лет. В 90-е там был футбол вне политики и дружба народов

Уникальная ярмарка талантов.

В начале 1992-го Федерацию футбола СССР преобразовали в Ассоциацию федераций футбола СНГ. Ее босс Вячеслав Колосков заявил на январском пленуме: «Скоро все республики обретут реальный суверенитет, но в ближайшие 2-3 года надо сохранить старые связи и проверенную структуру чемпионата».

В тексте соглашения говорилось: «Для сохранения высокого уровня подготовки клубов и сборных, понимая ответственность за судьбы футболистов и тренеров, единства в условиях переходного периода федерации футбола России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также Абхазии и Приднестровья считают необходимым проводить соревнования по футболу между клубами СНГ».

Кубком Содружества в той конфигурации назывался бы бывший Кубок СССР. А чемпионат стартовал бы 1 марта 1992-го с участием 22 команд.

Обо всем вроде договорились, но слова попросил Анзор Кавазашвили (вратарь сборной 60-х, после возвращения из Гвинеи 5 лет остававшийся без тренерской работы). В смутный период демонтажа СССР он создал Всероссийскую ассоциацию футбола и надеялся перехватить власть у Колоскова.

На пленуме Кавазашвили обратился к представителям союзных республик: «Зря думаете, что дома вам начальство спасибо скажет за такой неверный шаг. Подумайте хорошенько, ведь чемпионата СНГ не может быть, потому что нет такой страны»

Ответил Рауф Адигезалов из Азербайджана: «Прежде чем ехать на пленум, мы у себя советовались, 10 раз все взвесили, обдумали и пришли к выводу, что на ближайшие 2-3 года необходимо сохранить действующие структуры управления футболом.

И не просто сохранить, а использовать опыт и авторитет Ассоциации для развития в эти годы самостоятельных республиканских структур, а затем цивилизованно вступить в ФИФА и другие международные организации. Мы столько лет жили и работали вместе, так давайте по-человечески и разойдемся».

Чемпионат СНГ уничтожили московские клубы

Идея Чемпионата Содружества не понравилась Олегу Романцеву.

Вернувшись с турниров по мини-футболу в Швейцарии и Германии, он сказал в интервью «Футболу»: «Я за спортивный принцип. Пусть команды республик завоюют право на высшую лигу в борьбе. Почему некоторых из них включают туда за счет чьих-то политических амбиций?

А кто-нибудь подумал, выдержат ли клубы сезон в финансовом отношении, в условиях многократного повышения транспортных тарифов, увеличения расходов на содержание команд? Если раньше сезонный бюджет команды составлял 2-3 миллиона рублей, то теперь выскакивает за 20».

Через пару недель эти сомнения переросли в меморандум пяти московских клубов об отказе от участия в Чемпионате СНГ.

«Происходит кардинальное изменение экономической ситуации в СНГ. Введение свободных цен и последовавший в результате многократный рост транспортных тарифов, резкий скачок цен на продовольствие и гостиничный сервис, предстоящее появление в некоторых суверенных республиках собственных валют создают в рамках чемпионата СНГ реальную угрозу бюджету наших клубов.

Это, а также продолжающаяся неразбериха в транспорте, отсутствие надежных гарантий для команд гостей, в том числе и их безопасности в ряде регионов, ставят под сомнение реализацию на практике календаря чемпионата СНГ.

Целесообразно ли тратить время и средства на турнир, у которого нет будущего?»

Среди подписавших документ был и тренер «Динамо» Валерий Газзаев, будущий гендиректор Оргкомитета объединенного чемпионата России и Украины.

Кубок Содружества затеяли как утешение для Азербайджана, Казахстана и центрально-азиатских республик

Представители Азербайджана, Казахстана и центрально-азиатских республик просили сохранить объединенный турнир хоть в каком-то формате, и летом 1992-го, перед расформированием, футбольная Ассоциация СНГ объявила о создании зимнего Кубка чемпионов Содружества.

До 1997-го турнир финансировался Национальным фондом спорта. Основанный Шамилем Тарпищевым, советником Ельцина по спорту, фонд получил право беспошлинного ввоза в страну алкоголя с табаком и, как писал Пол Хлебников в «Истории разграбления России», за два года получил прибыль в 1,8 миллиарда долларов.

НФС обеспечил призовой фонд (50 тысяч долларов), плюс – транспортировку, размещение и питание гостей, а также аренду манежей ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

Украина – единственная республика бывшего Союза, которая полностью проигнорировала первый Кубок Содружества (да и второй тоже): журналист Юрий Юдин сообщил в «Футболе», что «Таврия» не выбралась из-под жесткого прессинга президента федерации футбола Виктора Банникова.

Другие страны хоть кого-то да прислали.

Таджикистан из-за гражданской войны делегировал вместо «Памира» вторую команду страны – «Регар» из Турсун-Заде (итог: 3 поражения в группе с общим счетом 3-13).

Чемпионом Литвы-91/92 стал «Жальгирис», но в Москву прибыло что-то вроде сборной лиги – причем под вывеской «Экранаса» из Паневежиса, победителя первого круга-92/93.

Именно литовцы открыли турнир победой над юниорской сборной России тренера Пискарева, а игравший за «Экранас» форвард «Жальгириса» Эймантас Подерис (мелькнул потом в «Алании») забил первый мяч в истории Кубков Содружества.

Литовцы вышли в полуфинал, где по пенальти проиграли «Беларуси» – фарм-клубу минского «Динамо», которое вместо Москвы полетело в турне по Южной Америке.

Фарм оказался что надо: Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Петр Качуро, Александр Лухвич, Андрей Лаврик, Сергей Яскович и Олег Путило разлетелись потом по серьезным клубам.

Конкретно Тумилович получил в финале от «Спартака» 8 мячей, но все равно заинтересовал Романцева и очутился в Тарасовке – с одним из лучших бомбардиров Кубка Содружества-1993 Валерием Кечиновым из «Пахтакора».

Правда, из Беларуси не отпускали игроков моложе 23, а Геннадию было 22.

«Такая же ситуация была у Кечинова с Узбекистаном, – вспоминал Тумилович. – Так мы и маялись несколько месяцев в Тарасовке. Но Валерка потерпеливее, а я устал от неопределенности.

Смущало и то, что «Спартак» Помазуном укрепился, который в юношеской сборной выше меня котировался. А тут из Лиссабона в отпуск Серега Щербаков подъехал, предложил в Ялте отдохнуть.

В общем, отпросился я у Тарханова, помощника Романцева, на пару дней якобы домой, а сам с Щербаковым на море рванул. Через месяц вернулся в Тарасовку, тихонечко забрал вещи и поплелся в родное минское «Динамо».

Эх, дубина, такой шанс упустил!»

Команда Бердыева не вышла на второй матч Кубка-1993: надеялись на день отдыха, а получили техническое поражение

Зато Кечинов шанс не упустил и 6 раз стал чемпионом России. Перед этим он забил больше всех в первом чемпионате независимого Узбекистана, а вот его «Пахтакор» набрал равное количество очков с «Нефтчи».

Регламентом подразумевался золотой матч, но клуб из Ферганы предложил его не проводить. «Пахтакор» согласился, и золотые медали вручили обеим командам. А уж на Кубок Содружества отправился более статусный клуб из Ташкента.

Двойное чемпионство – не то чтобы изобретение Узбекистана. Такая же ситуация сложилась тогда и в Армении, где «Ширак» из Гюмри и «Хоментмен» из Еревана набрали по 37 очков с одинаковой разницей мячей +44.

Золотой матч там тоже отменили – из-за «непредсказуемых последствий» игры и отсутствия в республике «стадиона, соответствующего требованиям ФИФА и обеспечивающего безопасность зрителей».

Из двух чемпионов в Москву отправился «Хоментмен», располагавший будущим защитником «Зенита» Саркисом Овсепяном. Ереванцы набрали в группе 3 очка (за победу давалось 2) и не вышли в плей-офф.

Такие же показатели у «Кайрата» из Алма-Аты, но там интереснее. Команда тренера Курбана Бердыева (и вратаря Виталия Кафанова) обыграла в первом туре «Алгу» из Бишкека 3:2, а от матча с юниорской сборной России отказалась.

В «Кайрате» ошибочно полагали, что очки с выступающей вне конкурса командой не учитываются, и надеялись на день отдыха перед игрой третьего тура с «Экранасом» (матчи-то шли ежедневно – с обеда 25 января до вечера 27-го).

В итоге – техническое поражение 0:3 и вылет после ничьей с литовцами.

Два матча до плей-офф провел и «Спартак» (в группе А было три команды, а не четыре, как в остальных) – и размазал «Сконто» с «Нефтчи» так же, как «Беларусь» в финале (8:0 и 7:0).

Намучились только с тбилисским «Динамо» в полуфинале – перед перерывом пропустили от Муртаза Шелии, но потом Валерий Карпин сравнял, а Виктор Онопко за три минуты до конца забил победный.

Карпин с четырьмя голами поделил второе место в списке бомбардиров с Кечиновым, Подерисом и форвардом таллинской «Нормы» Александром Пуштовым, который забил первый мяч в новой истории сборной Эстонии, но только через 30 лет ходатайствовал о получении эстонского гражданства.

На один гол их опередил будущий чемпион Голландии и Шотландии Шота Арвеладзе, которому содействовали будущие игроки «Ман Сити» – Георгий Кинкладзе, Михаил Кавелашвили и тот же Шелия.

Начал Шота с дубля в игре с «Пахтакором» (5:2), который потом дважды сделал чемпионом Узбекистана как тренер. Последний из пяти мячей «Динамо» в том матче забил отец Хвичи Кварацхелии Бадри, игравший позже за сборную Азербайджана.

Журналист «Футбола» Юрий Юдин отметил, что игра «Спартак» и тбилисского «Динамо» вытянула турнир – на фоне «удручающе безликого состоянии» других участников.

В том же номере за 7 февраля 1993-го Шамиль Тарпищев сообщил, что «Спартак» после победы в Кубке Содружества передал мяч с автографами Борису Ельцину – и тот «был счастлив».

Не менее важное сообщение находится на следующей странице – и оно тоже относится к Кубку Содружества.

«Костоломы в милицейской форме» (7 февраля 1993-го)

«Выведен из игры полузащитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе. Но не на поле, не костоломами от футбола, а одетыми в милицейскую форму. Поздним вечером 1 февраля он был избит в гостинице «Москва» сотрудниками 17-го отделения милиции.

«Омари заглянул в гостиницу «Москва» купить себе что-нибудь на ужин. Он был одет в спортивный костюм и куртку «Умбро», – рассказывает главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев. – Видимо, «нестандартный» внешний вид и привлек внимание работников милиции к футболисту.

Они начали обыскивать его и вдруг обнаружили в кармане обычный перочинный нож. Хотя Тетрадзе пытался предъявить документы, его начали избивать, сломали челюсть...

Ни причины, ни сколь-нибудь серьезного повода для такого вероломства футболист не подал. Даже протокол задержания составлен не был.

После устроенного мною скандала старший оперуполномоченный 17-го отделения милиции принес извинения. Но из них, как говорится, шубу не сошьешь. Наш футболист мог остаться калекой».

В последнее время популярные футболисты все чаще становятся объектами нападения. Были жестоко избиты хулиганами полузащитник «Ротора» Веретенников, вратарь московского «Динамо» Сметанин, нападающий ЦСКА Сергеев. Но когда бьют игрока те, кто по своему долгу должны защищать, это уже полный абсурд».

Бесчастных стал лучшим бомбардиром второго Кубка. Прямо перед турниром его квартиру ограбили

Через два года Тетрадзе выиграл Кубок Содружества со «Спартаком», но не остался у Романцева и воссоединился с Газзаевым во Владикавказе. На Кубке Содружества-1994 в «Спартаке» тоже был игрок-фантом – Олег Терехин.

Тот самый, что нарвался на полугодовой бан за подписание контрактов с пятью клубами. В одно межсезонье.

«Выдвигаюсь [зимой 1994-го] на сборы с «Ротором», уже форму получил. В Москве пересадка, – вспоминал Олег. – Был у меня друг хороший – Вова Сайдалинов, агент. Убили в конце 90-х, расстреляли в упор.

А тогда говорит: «Спартак» интересуется». Поехали в Тарасовку, потом в манеж, где игрался Кубок Содружества.

Я в форме «Ротора», с пятью контрактами, хожу, головой верчу. Вдруг попадаю в состав, не помню, с кем играли (с эстонской «Нормой» – Sports.ru), забиваю. Следом второй матч. Романцев дает указание: «Связывайтесь с его клубом, забираем».

А «Сокол» на сборах в Кисловодске. Корешков мне сразу вдогонку сказал: «Куда хочешь езжай, все равно назад вернешься, у тебя еще год контракта». И когда услышал про запрос «Спартака», выдал жесткое «нет».

Я – на поезд, и вместо «Ротора» со «Спартаком» – в Кисловодск. Веселое межсезонье. Потом рассказали: «Сокол» просил денег, Москва ответила: «Мы «Спартак», никому не платим».

Гол «Норме» остался для Терехина единственным в «Спартаке». В следующем году он перешел в «Динамо» и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России.

А на Кубке Содружества-1994, снова уверенно выигранном «Спартаком», больше всех забил Владимир Бесчастных – 10 голов. Хотя перед турниром он тоже попал в криминальную хронику «Футбола».

Несчастный Бесчастных (30 января 1994-го)

«В собственной квартире на Открытом шоссе, куда молодожены Владимир и Светлана Бесчастных переехали после недавней свадьбы, ограбили одного из лучших форвардов российского футбола и московского «Спартака».

Ближе к полуночи раздался звонок. Володя, ждавший знакомых, не раздумывая, открыл и увидел направленные на него дула пистолетов.

Трое злоумышленников пэтэушного возраста связали хозяина квартиры. Правда, один из них узнал известного нападающего и попытался отговорить приятелей от преступных действий. Но двое других налетчиков не вняли уговорам сподвижника и приступили к «обыску».

Прихватив пару кожаных курток, спортивные костюмы и видео, злодеи не забыли «подчистить» даже холодильник. Милиция, «подоспевшая» по вызову соседей, приехала, когда негодяев и след простыл».

Киевское «Динамо» приехало на Кубок Содружества из-за бана в еврокубках

В 1994-м Кубок Содружества впервые проник в «Олимпийский», и на финале, где «Спартак» разгромил «Нефтчи» из Ферганы 7:0, собралось аж 18 тысяч зрителей.

К следующему году призовой фонд удвоился (до 100 тысяч долларов), но с «Олимпийским» об аренде не договорились, и на финал «Спартак» – «Динамо» Тбилиси попало лишь 5 тысяч человек.

«Интерес к матчу громадный. Тысячи болельщиков спрашивают лишний билет, – сообщил комментатор Владимир Перетурин. – Спекулянты (ныне их называют бизнесменами) получают колоссальный навар. Билеты, стоящие 10 тысяч рублей, вырываются из рук за 500 тысяч.

И, честно говоря, игра стоила таких денег».

Тбилисское «Динамо» уступило 1:5, но очаровало всех зажигательным футболом, и Кинкладзе признали лучшим нападающим турнира (хотя он полузащитник), а Кавелашвили – самым волевым игроком.

На финал Михаил вышел с травмой и только в середине второго тайма уступил место Георгию Деметрадзе.

«Конечно, манежи есть манежи, не обходится и без травм, но все же, думаю, Кубок Содружества необходим, – заявил один из организаторов турнира Алексей Парамонов. – В первую очередь даже не «Спартаку» или тбилисцам, а командам других стран СНГ, вынужденным в силу обстоятельств вариться в не очень сильных чемпионатах.

В Москве они могут хоть раз в год вспомнить, что есть и другой футбол, чем тот, в который им приходится играть дома».

Самую серьезную травму получил Сергей Ателькин из «Шахтера». Будущий форвард «Лечче» забил армянскому «Шираку» первый украинский мяч в истории Кубков Содружества, но на ближайшей тренировке сломал малую берцовую кость и выбыл до конца сезона.

Причем «Шахтер» приехал тогда в Москву, потому что чемпион Украины – «Динамо» – счел игру на синтетике слишком опасной для игроков.

Через год ситуация изменилась. За попытку подкупа испанского судьи Лопеса Ньето киевлян убрали из Лиги чемпионов по ходу группового этапа и на три года отстранили от еврокубков.

«Теперь будем играть во всех соревнованиях, где должно участвовать «Динамо», – сказал начальник команды Николай Павлов.

В том же репортаже для «Футбольного клуба» корреспондент Захар Бутырский произнес загадочную фразу.

«Естественно, существуют и другие причины благосклонности киевских футболистов к Кубку СНГ [кроме желания сыграть хоть в каком-то международном турнире], о которых они пока умалчивают или не догадываются».

Вячеслав Колосков, работавший тогда президентом РФС и вице-президентом УЕФА, вспоминал в книге «В игре и вне игры»: «Украинскую команду решено было дисквалифицировать за попытку подкупа судейской бригады (так называемое «шубное дело»).

Я был в это время в Женеве на Исполкоме УЕФА. Там меня разыскал экс-президент Украины Кравчук: «Помогите, мы же братья, славяне, друзья. Дисквалификация – это позор для нашей нации, ведь футбол – визитная карточка страны».

Я хлопотал за украинцев перед Юханссоном. В конечном итоге проблему удалось решить. По прошествии какого-то времени политики об этом забыли. Мои украинские коллеги и друзья – нет. И первый среди них [босс «Динамо»] Григорий Суркис».

В апреле 1996-го УЕФА снял дисквалификацию «Динамо» «в целях способствования развитию украинского футбола», а на Кубке Содружества-1998 Григорий Суркис сообщил – в ответ на вопрос о целесообразности дальнейшего участия клуба в московском турнире.

«Есть такие вещи, как честь и совесть. Когда киевскому «Динамо» было тяжело, Вячеслав Иванович Колосков сделал все возможное, чтобы киевское «Динамо» вернулось на европейскую арену.

Разве сегодня в рамках отношений с людьми можно предавать их?»

В 1998-м «Динамо» третий раз подряд выиграло Кубок Содружества, а началось все с победы 1:0 над «Аланией» в финале-1996.

Причем в плей-офф команда Йожефа Сабо вышла лишь со второго места, уступив минскому «Динамо» – и к следующему Кубку Содружества белорусские звезды – Белькевич, Хацкевич и братья Маковские – были уже в киевском «Динамо», у вернувшегося Валерия Лобановского.

В 1996-м игроки «Жальгириса» в рамках экскурсии посетили Ваганьковское кладбище, а Газзаев перед финалом обратился к Ельцину

В четвертьфинале-1996 украинцы встретились с «Жальгирисом», который после побед над тбилисским «Динамо» (3:1) и «Памиром» (5:2) посвятил свободный день экскурсии по Москве.

На Ваганьковском кладбище литовцы возложили цветы к могилам Владимира Высоцкого и Эдуарда Стрельцова. «Одного литовцы не могли понять, – отметил в репортаже Дмитрий Федоров. – Почему рядом с лучшими людьми России находятся могилы криминальных авторитетов».

В том же году четырех игроков «Жальгириса» Александр Тарханов забрал в ЦСКА.

Но если защитник Терешкинас сыграл только тайм в еврокубковой игре с исландским «Акранесом», а полузащитники Прейкшайтис с Ражанаускасом почти сразу перешли за тренером в «Торпедо», то форвард Янкаускас забил за 3,5 месяца в ЦСКА 11 мячей.

Эдгарас рассказал мне, что мог покинуть «Жальгирис» гораздо раньше:

«В 16 лет я хорошо сыграл за «Жальгирис», и наш тренер Зелькявичюс сказал: «Тебя заметили, назвали перспективным. Поедешь в Австрию». Я уже собрал чемодан, готовился ехать с концами в Австрию, и тут отец попросил помочь в гараже.

Мы переносили бетонный блок, и я наступил на гвоздь, торчавший из пола. Был в кроссовках, но ногу пробило насквозь. Умолял родителей: «Сделайте что-нибудь!» Началось воспаление, не мог не то что ходить – даже наступать на ногу. Но тренеру ничего не сказал и поехал в Австрию.

Сыграл так, что там сказали: «Нет, это не тот игрок, которого мы видели». Вернулся ни с чем. Была сильная моральная травма.

Через 4 года, после Кубка Содружества, я уже имел соглашение со «Спартаком» (а именно – с вице-президентом Есауленко), но кто-то наверху договорился и предложил лучшие условия – причем не мне, а людям, рулившим «Жальгирисом» после Зелькявичюса.

Все решили без меня. Я-то хотел в «Спартак», но попал в ЦСКА – и там тоже сначала было сложно. Приехал с порванным пахом. Огромный город, жара 30 градусов, я не могу тренироваться. Обратился к Тарханову: «Давайте разорвем контракт». Наплел, что надо домой к маленькому сыну.

Тарханов ответил: «Успокойся. Мы тебя вылечим. Будем ждать, сколько надо». Спасибо Тарханову. Это были ключевые слова».

В четвертьфинале Кубка Содружества-1996 команда Янкаускаса проиграла 0:3. Хет-трик удался атакующему полузащитнику киевского «Динамо» Евгению Похлебаеву – через полтора года он потерял память из-за редкой инфекции и не вернулся в футбол.

Но это потом, а 1 февраля 1996-го он забил один из четырех мячей минскому «Динамо» в полуфинале Кубка. Лучший игрок киевлян Виктор Леоненко в том матче получил вторую на турнире желтую и лишился финала.

Йожеф Сабо обвинил российского судью Анохина в помощи другому финалисту, «Алании», а ее тренер Валерий Газзаев не спорил и обратился в оргкомитет с просьбой амнистировать лидера соперника. Ему отказали, но «Динамо» победило и без Леоненко.

Автора победного мяча Андрея Шевченко Газзаев звал в «Аланию», но нарвался на грубый отказ и так обиделся, что не отпустил потом в «Динамо» полузащитника Гахокидзе.

Тот вспоминал: «Киевляне предлагали не меньше, чем ПСВ, но из-за истории с Шевченко Газзаев категорично заявил: игроки моей команды не перейдут в «Динамо».

Шевченко же в разговорах с Газзаевым категоричности избегал: «Во время наших встреч Андрей проявил себя дипломатом, – говорил тренер. – Ни разу не произнес слово «нет», но при этом подчеркнул, что последнее слово за руководством киевского клуба.

Уверен: при Шевченко до «золотого матча»-1996 со «Спартаком» дело бы не дошло. С Андреем «Алания» обеспечила бы себе первое место задолго до конца чемпионата».

Утешением для «Алании» в финале ее единственного Кубка Содружества стали призы лучшему игроку и полузащитнику турнира – их получили Омари Тетрадзе и Бахва Тедеев.

«Финал сопровождался и другими торжественными моментами, – писал в еженедельнике «Футбол» Павел Алешин. – Валерий Газзаев перед началом игры от имени команды обратился к присутствовавшему в ложе почетных гостей Борису Ельцину с призывом выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах».

Перед серией пенальти Старков выпустил нового вратаря. Тот взял три удара и сам забил победный

Через год на Кубке Содружества дебютировал МПКЦ из Мозыря. Команда Анатолия Юревича, вскоре уступившего тренерский пост Александру Бубнову, проиграла в группе все матчи, хотя раньше всех приехала в Москву и две недели тренировалась в Новогорске.

За это время 20-летний Максим Ромащенко дал пару коротких, но незабываемых интервью. Сначала в майке «Барсы» задорно рассказал об интересе российских клубов.

А потом – о знакомстве с женой и желании побыстрее заработать на жизнь.

Сосед Максима по номеру – и тоже будущий московский динамовец – Александр Кульчий между делом сообщил, что находится в МПКЦ против воли.

«Я-то думал, что мой контракт закончился 31 декабря 1996-го. А оказалось, что он еще на полтора года. Сказали, что я продлил контракт. Но я его не подписывал».

Другой дебютант Кубка Содружества – казахстанский «Тараз» – выступил в 1997-м успешнее и обыграл в первом туре душанбинское «Динамо». Ранее казахи привезли в гостиницу «Космос», где жили все участники, кастрюли для приготовления национальной пищи.

«Необходимость в собственной кулинарии забавно сопрягается со сферой бизнеса главного спонсора «Тараза» – одноименной фирмы, производящей водку, – отметил в репортаже Роман Трушечкин. – Этот напиток требует большого количества закуски».

Журналист Юрий Петров в еженедельнике «Футбол» добавил: «Чемпион Казахстана, как утверждают, самый бедный клуб в стране – многим футболистам не выплачены премии и зарплата за минувший сезон.

В Таразе – бывшем Джамбуле – часто не бывает электричества, воды, люди месяцами не получают зарплату. Одна радость – футбол: по 10-15 тысяч зрителей приходят на игры любимой команды».

В борьбе за место в плей-офф казахов опередила эстонская «Лантана», составленная в основном из русских игроков. Управлял ей Анатолий Белов – бывший борец греко-римского стиля, ставший в 90-е бизнесменом и футбольным тренером.

Первый его проект – команда «Тевалте» – была дисквалифицирована за подкуп судей, но Белов взял другой клуб, сделал сына президентом, себя главным тренером, и после чемпионства-95/96 достиг с «Лантаной» четвертьфинала Кубка Содружества-1997.

Эстонский клуб впервые вышел из группы, но Анатолий Белов грустно признал в интервью «Футболу»: «Не уверен, что наше выступление вызовет адекватный резонанс.

Вот если бы подобного успеха добилась, например, «Флора», составленная из эстонских игроков, реакция прессы и руководителей футбола страны была бы более эмоциональной.

Увы, акценты расставляются так, как удобнее национальному большинству. Спасибо, что хотя бы палки в колеса нам не ставят».

Другой прибалтийский дебютант – литовская «Кареда» – в плей-офф не вышла, но делегировала в российский футбол с десяток крепких игроков – Пошкуса, Барасу, Фоменко и других.

«Название клуба образовано от имен детей владельца – Карина и Эдвин, – объяснил мне Александр Пискарев, тренер «Кареды» (1998-1999). – Руководили «Каредой» братки, но ко мне они относились нормально. Я даже был у одного из них в гостях. Потом его, правда, застрелили.

Доходило до того, что владельцы делали ставки на игры своих команд – тысяч по двести.

Самые крутые братки контролировали «Экранас» из Паневежиса. У них было больше криминала. Брат брату отправил посылку, тот раскрыл, а там бомба – бабах. Об этом мне рассказал владелец «Кареды» Эгидиус Шимкус».

Совершенно бомбически на Кубке Содружества-1997 выступил «Копетдаг». С двумя техничными грузинами в атаке – Кахой Гоголадзе и Георгием Ткавадзе – туркменский клуб вышел в полуфинал, где только по пенальти проиграл «Спартаку».

Олег Романцев после той игры проигнорировал пресс-конференцию, что возмутило корреспондента «Футбола» Александра Шмурнова и добавило уважения тренеру «Копетдага» Тачмураду Агамурадову, который пришел и ответил на все вопросы.

«Тренер [Агамурадов] сообщил, что оба грузинских игрока решают вопрос о получении гражданства Туркмении, – писал Шмурнов, – и, стало быть, о возможности сыграть за национальную сборную в отборочном турнире ЧМ.

Вот и еще одна интересная подробность, наводящая на рассуждения о том, как все-таки до сих пор общо, едино и склонно к внутреннему симбиозу футбольное пространство на территории бывшего СССР.

Жаль, что московский зимний турнир, остававшийся единственным осязаемым проявлением того, что это пространство существует, может почить в бозе (а разговоры об этом уже идут).

Но сохранить Кубок Содружества при том отношении, которое выказывают к нему тренеры фаворитов, увы, будет непросто».

Другой полуфиналист – «Сконто» – тоже опирался на грузинских игроков – защитника Левана Силагадзе, опорника Александра Рехвиашвили и форварда Давида Чаладзе (все трое потом играли в России).

В четвертьфинале «Сконто» обыграл по пенальти тбилисское «Динамо» благодаря хитрости тренера Старкова – на последней минуте он выпустил вместо вратаря Александра Колинько спеца по 11-метровым Раймонда Лайзанса.

Тот взял три пенальти из семи и сам реализовал решающий удар. Один из тех, кто все же забил Лайзансу – Георгий Деметрадзе, который после очередного исхода динамовских звезд стал лидером команды.

Во время его интервью «Футбольному клубу» рядом скромно сидел будущий мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В том же году Деметрадзе уехал в «Фейенорд», а в 1999-м воссоединился с Кахой в Киеве.

В 1997-м же Лобановский справился и без них. Счет в финале открыл Егор Титов, но во втором тайме Валентин Белькевич сделал дубль и заработал пенальти для Шевченко – 3:2. Первый пропущенный мяч поставил крест на карьере в «Спартаке» Руслана Нигматуллина.

«Игра была нормальная до того, как наш вратарь пропустил нелепый гол, – сказал Андрей Тихонов. – Мне кажется, из-за этого все сломалось».

Через год «Спартак» проиграл уже с Филимоновым в воротах, пропустив единственный мяч от Каладзе. «На следующий год мы уже вряд ли сюда приедем», – сказал лидер «Динамо» Юрий Калитвинцев, разочарованный уровнем большинства участников Кубка Содружества.

Достаточно сказать, что «Спартак» обыграл соперников по группе с общим счетом 30-2. Особенно досталось «Вахшу» – 19:0.

Но и тот турнир оправдал статус ярмарки талантов. Карен Дохоян из «Еревана», Игорь Тарловский из минского «Динамо», Олег Шишкин из «Конструкторула», а также группа игроков «Сконто», тбилисского «Динамо» и «Кареды» долго выступали потом в российских клубах.

Главным открытием турнира стал латыш Штолцерс, забивший четыре мяча.

«До этого у меня не особо хорошо шли дела в «Сконто», – сказал мне Андрей, – например, в игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов-1997/98 меня выпустили только на несколько минут.

Делать в Риге было больше нечего: я же видел, сколько пропадало на лавке футболистов – и не хотел быть одним из них.

Надо было что-то срочно менять – играть в сильной команде, ну, естественно, и денежку заработать. Я здорово подготовился в Риге, неплохо выступил на Кубке Содружества. Позвали в «Торпедо», а потом их тренер Александр Тарханов сказал, что у меня больное сердце.

Это ерунда. Скорее всего, по деньгам не договорились. Что-то не поделили или кому-то чего-то не хватило, а на меня все свалили, нашли козла отпущения.

Я это понял после того, как «Шахтер» отправил меня на обследование в Мюнхен, где меня детально обследовали и не нашли никаких патологий».

Через два года Штолцерс перешел в «Спартак» и в первых шести матчах – меньше чем за месяц – забил пять мячей.

«Спартак» впервые обыграл «Динамо» в финале Кубка Содружества с двумя дублерами в защите

За полтора года до прихода Штолцерса «Спартак» наконец обыграл «Динамо» в финале Кубка Содружества.

Формулу турнира изменили, спрятав часть команд во второй дивизион и добавив еще один групповой этап, чтобы «Спартак» сыграл с Киевом не только в финале.

Но «Динамо» все равно прислало на турнир второй состав, а звезды вроде Шевы с Ребровым подтянулись ближе к финалу. В итоге «Спартак» победил 2:1, даже играя в защите с дублерами Александром Буровым и Эдуардом Мором, который годом ранее приехал из луганской «Зари».

– Весной 1999-го вас делили Украина и Россия. Сильно давили?

– Да, я несколько ночей не спал, – признался Мор. – Из Украины звонил Виктор Колотов, легенда киевского «Динамо»: «В тебе заинтересован Лобановский!» Вроде как уговорил. Я согласился играть за Украину.

В то же время [помощник Романцева] Вячеслав Грозный убеждал, что у игрока «Спартака» больше шансов заиграть в сборной России, у Романцева, чем в сборной Украины, действующей в другом стиле.

Я очень сильно сомневался, но Грозный меня убедил. При этом Колотов воспринял это спокойно. Предателем не называл.

С Онищенко, тренировавшим молодежку Украины, получилось интереснее. Осенью 1999-го – перед матчем первых сборных – молодежки играли на «Динамо». Всегда, когда я пробегал мимо тренерской скамейки, Онищенко кричал: «Прыгай! Прыгай! Убей его!»

Естественно, в меня никто не прыгал – в украинской молодежке меня все знали. Ее капитан Гена Зубов был моим одноклассником в луганском интернате.

– Вашего отца не стало в конце 90-х?

– Да, второго января 1999-го. Нервы, экология. Может, выпил лишнего. Поставили неправильный диагноз. Врачи убили почти всех моих родственников. Моего деда, абсолютно здорового, залечили до смерти.

Если бы вообще не трогали, он бы еще долго жил. То же самое с бабушкой…

Через неделю после смерти отца я заиграл в «Спартаке» на Кубке Содружества. Он долго этого ждал. Даже «Спартак» полюбил из-за меня.

— Самое яркое воспоминание от Кубка Содружества-1999?

— «Спартак» несколько лет подряд проигрывал финал киевскому «Динамо». Тогда это было очень принципиально.

О матче говорили на каждом шагу, и его даже перенесли из манежа ЦСКА, где проходил весь турнир, в «Олимпийский» — там специально для нашей игры постелили футбольное поле. «Динамо» тем составом вскоре дошло до полуфинала Лиги чемпионов, но нам проиграло 1:2.

Я отыграл на кураже — как во сне все пролетело. Недавно мне скинули видео голов, и я с удивлением обнаружил, что Белькевич забил из-под меня.

Из того матча помню только, как столкнулся с Каладзе. Он в меня влетел, и по видео было ощущение, что я уже не встану. Но я, худой, ничего не почувствовал, а Каха, хоть и мощный, долго лежал.

После финала Кубка Содружества нас с Васей Барановым высадили возле моего дома (он жил в соседнем). Впереди — два выходных, настроение хорошее.

Прощаясь, я сказал: «Ну все, пока. Вот мой подъезд. Заходи как-нибудь в гости». — «Хорошо. Когда?» — «Когда будет желание». — «А сегодня можно?» — «Ну да». — «Буду через пять минут».

Я поднялся, не успел толком переодеться — звонок в дверь. Там Вася с пакетами в руках. Зашел, поставил. За ним — жена. Тоже с пакетами. За ней — доченька четырех-пяти лет. Тоже с пакетиком. Душевно посидели.

Теневым открытием турнира стал нападающий Тракис из «Каунаса», поигравший в итоге за 15 клубов из 9 стран.

Вальдас рассказал мне: «Я хорошо выступил на Кубке Содружества, меня приглашали в несколько московских клубов, например, «Динамо», но владелец «Каунаса» Владимир Романов сотрудничал по бизнесу с Владимиром Алешиным, президентом «Торпедо», и я оказался именно в этом клубе.

Странная история. С «Динамо» я успел даже контракт подписать в кабинете Николая Толстых.

Команду «Каунас» тогда на время взял у Романова Шабтай Калманович. Он переименовал ее в «Жальгирис», и в 1999-м мы стали чемпионами Литвы. Калманович договорился о моем трансфере в «Динамо», но потом не выполнил каких-то договоренностей, и «Каунас» вернулся Романову, которому было выгоднее, чтобы я оказался у Алешина.

В итоге мне сказали: «Или «Торпедо» – или едешь домой». Не знаю, что стало с моим контрактом с «Динамо» – скорее всего, его просто разорвали».

Последний настоящий Кубок Содружества состоялся в 2002-м – с неудержимым Сычевым и драматичной победой «Динамо» в финале

На двух следующих турнирах, спокойно выигранных «Спартаком», снова прогремели прибалты.

Лучший бомбардир-2000 Владимир Колесниченко не заиграл потом в «Москве», но стал в 2012-м президентом «Сконто», а другой рижанин Юрис Лайзанс, забивший «Спартаку» в финале-2001, оказался первым новичком ЦСКА при Гинере.

«Павел Садырин сказал, что ЦСКА решил взять меня, когда увидел мой гол «Спартаку» на Кубке Содружества», – говорил мне Юрис.

А главным перформансом турнира-2001 стала пресс-конференция Олега Романцева после игры с белорусской «Славией» – про Грановского, который перебегает Роберто Карлоса, и хорошего Мукунку.

Автор единственного мяча «Славии» в том матче (1:3) Роман Василюк через полгода перешел в «Спартак» за $850 тысяч, но забил у Романцева лишь пару мячей.

Киевское «Динамо» после 1999-го подзабило на турнир и в 2001-м даже вылетело во второй дивизион, из-за чего ту формулу свернули и в 2002-м снова сделали четыре группы. Тогда уж Лобановский привез всех сильнейших.

И мы увидели последний настоящий Кубок Содружества – с неудержимым Сычевым и драматичной победой «Динамо» 4:3 в финале.

Дальше прерывать предсезонку ради турнира в манеже стало как-то совсем не комильфо. Президенты ФИФА и УЕФА еще приезжали, но турнир стремительно деградировал.

В 2003-м победил «Шериф» с Одиа, Тудором и Даду, в 2004-м Жирков наиграл за ЦСКА-2 на приглашение в основу, в 2005-м «Локо» заманили гарантированным местом в полуфинале, а потом привозили даже клубы из Сербии и Финляндии, но все это было уже, конечно, не то, что в 90-е.

К тому же в 2003-м стартовал турнир памяти Лобановского, а в 2006-м Кубок Первого канала – с участием лучших клубов России и Украины. Роман Абрамович запустил КПК с подачи Евгения Гинера и Германа Ткаченко, которые уже тогда задумали русско-украинскую лигу.

После трех розыгрышей КПК закрылся из-за финансового кризиса-2008, а идею объединенного чемпионата зачехлили до конца 2012-го, когда Миллеру с Гинером стало некомфортно в условиях внезапного господства в РФС Николая Толстых и захотелось создать новый, наднациональный турнир.

Идея уже тогда – в декабре 2012-го – выглядела безумной, но пробный объединенный кубок все же провели дважды. Причем второй закончился за несколько недель до переезда Виктора Януковича из Киева в Ростов.

А двумя днями ранее в Питере завершился 22-й Кубок Содружества, уже третий год существовавший в формате турнира молодежных сборных. В финале Кубка-2014 Украина обыграла Россию 4:0.

На следующий год победитель не приехал защищать трофей, и в финале молодежная сборная ЮАР превзошла финнов 2:1. В 2016-м состоялся последний Кубок Содружества. Победила Россия, а первый из четырех мячей в ворота Молдавии забил полузащитник «Волгаря» Алексея Сутормин.

Ярмаркой талантов турнир оставался до последнего.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко