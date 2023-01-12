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История Марсело Гальярдо: его бил Гальтье, вдохновлял Бьелса и хвалил Гвардиола

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Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
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Sports.ru продолжает сериал о людях, которые выстрелят в 2023-м. В новой серии – лучший тренер Южной Америки Марсело Гальярдо. Его давно ждут в Европе, а пока он возглавил команду Роналду – сборную «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» – для товарищеской игры с «ПСЖ».   

Проводив весной 2018-го Роберто Манчини, «Зенит» устроил в соцсетях опрос по поводу нового тренера. Предложили 5 кандидатов – и вот как проголосовали болельщики: 

1. Сергей Семак – 62,9%

2. Маурицио Сарри – 20,6%

3. Паулу Фонсека – 6,5%

4. Хорхе Сампаоли – 6,1%

5. Марсело Гальярдо – 3,9%

Вскоре тренер, подготовивший для «Зенита» Мамману, Дриусси и Краневиттера, выиграл второй Кубок Либертадорес за три года. 

В следующем году он снова занял пятое место, но уже в рейтинге лучших тренеров мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. После Клоппа, Гвардиолы, Тен Хага и Почеттино. 

За 8 лет в «Ривере» Гальярдо взял 14 титулов и его переезд в Европу – главная тренерская интрига 2023-го.  

Тренерская карьера Марсело началась с веры в Рекобу и конфликта с руководством

12 мая 2011-го Гальярдо сыграл последний матч в карьере и пообещал жене совместный полугодовой отпуск. А через полторы недели услышал от гендиректора уругвайского «Насьоналя» Даниэля Энрикеса. 

– За год ты изучил клуб, показал себя лидером – будь нашим главным тренером (журналист El Gráfico Диего Борински привел этот диалог в первой книге о Гальярдо – Sports.ru). 

– Ты меня удивляешь, – сказал Марсело. – Дай подумать. 

– Чего думать? Впереди Кубок Либертадорес. По инфраструктуре мы всем проигрываем, но на поле поборемся с кем угодно. Мы уругвайцы, двукратные чемпионы мира, а за наш клуб болеет полстраны. 

– Ты войдешь в пятерку самых важных людей Уругвая, – добавил президент «Насьоналя» Рикардо Аларкон. – У нас главнее всех президенты страны и «Насьоналя» с «Пеньяролем», а также главные тренеры этих клубов.  

Гальярдо согласился, но провалил старт чемпионата – 2 победы в 7 турах. Еще и испортил отношения с боссами, которые навязывали жесткого защитника Джо Бисеру из «Пеньяроля» – чтобы досадить конкурентам и усилить защиту. 

«Если он придет, я уйду», – заявил Марсело, уверенный: нельзя начинать тренерскую карьеру с того, чтобы давать переступать через себя. 

Но отвергал он не всех. За два месяца до Бисеры гендиректор посоветовал Альваро Рекобу, который напросился в «Насьональ» через папу – после того, как вернулся из Европы битый-перебитый и слабо провел полтора года в «Данубио».

– Мне 35, и я мечтаю выиграть чемпионат с «Насьоналем», – сказал Рекоба Гальярдо. – Готов выходить хоть на 10, хоть на 30 минут – главное, чтобы дети увидели меня в этой футболке. 

– Все, я понял, мы на одной волне, – ответил Марсело. – Год назад я тоже пришел сюда в возрасте и состоянии, когда нельзя особо выпендриваться, и мне нравятся твои слова. Жду завтра на тренировке.   

Выходя на 15-20 минут, Рекоба забил в двух первых турах, но «Насьональ» набрал лишь два очка и к концу сентября 2011-го отлетел на 8-е место. Тогда гендиректор Энрикес приехал на тренировку и сообщил Гальярдо:

– Я буду жестко говорить с ребятами. Они тусуются по средам и четвергам – это недопустимо! Не лезу в твою работу, но игроки должны знать позицию правления – мы против дуракаваляния. Хочешь – пойдем со мной. Если нет – не надо. 

– Иди без меня, – рассердился Гальярдо. 

С Гальярдо Рекоба впервые за много лет наслаждался футболом

«Мы проиграли в воскресенье, потому что четверо или пятеро из вас развлекались перед матчем, – сказал игрокам Энрикес. – Соберитесь или вышвырнем из клуба. До конца сезона не хочу видеть вас на улице после 12 ночи». 

Гальярдо три дня не разговаривал с Энрикесом, а потом сказал: «Дани, спасибо, команда изменилась, совсем другое отношение. Я понял: ты сделал это от чистого сердца, чтобы помочь мне». 

На выходных «Насьональ» разгромил аутсайдера «Серрито» (3:0 и гол+пас Рекобы за полчаса) и к концу года поднялся на первое место, выиграв 6 матчей из семи (с победными мячами Альваро «Пеньяролю» и «Ливерпулю» из Монтевидео).

Во второй части сезона Гальярдо заметил нервозность Рекобы на тренировках. 

– Что случилось? 

– Все в порядке, Марсело. 

– Выкладывай, в чем дело. Злит, что не выходишь в старте (ранее на это часто жаловался в прессе отец Рекобы – Sports.ru)?

– Если честно, я хотел бы играть больше. 

В финале сезона против «Дефенсора» Рекоба вышел с капитанской повязкой на все 90 минут и забил единственный мяч. 

«Меня тренировали Липпи, Купер, Пассарелла, Манчини, но Гальярдо – лучший, – сказал Рекоба. – С ним я впервые за много лет наслаждался футболом. 

На вечеринке в честь чемпионства-2012 он посоветовал мне завершить карьеру: «Тебе будет трудно пережить те же эмоции, что сейчас». Он оказался прав. Мне хотелось играть дальше, и я продолжил, но так хорошо, как при Марсело, уже не было».

На той же вечеринке Гальярдо сообщил об уходе из «Насьоналя». Он посвятил два года семье, а потом другой уругваец – Энцо Франческоли – вернул его в «Ривер Плейт». 

В сборную U17 Гальярдо приехал босым, в одних джинсах

Форма «Ривера» появилась у Гальярдо в два года. Подарила мама, Ана Мария Майдана, сотрудница дома престарелых – вся ее семья болела за клуб со стадиона «Монументаль». 

До 8 лет Гальярдо был равнодушен к футболу. «Для Аргентины это ненормально, но, когда друзья гоняли мяч на улице, я занимался чем-то другим: велосипеда у меня не была, но я запускал воздушного змея, – признался Марсело. – В 6-7 лет пробовал сыграть в мини-футбол, но чувствовал себя потерянным. Пару раз получил мячом в голову, и меня унесли с поля. А потом во мне проснулась страсть, и я уже не останавливался».

В 12 лет Марсело приехал на просмотр в «Ривер». Собралось человек 80, поэтому тренер Габриэль Родригес подзывал игроков группами, делил на команды и устраивал матчи. 

Гальярдо сидел на пригорке час, другой, третий, уже стемнело, многие дети разъехались по домам, а его не звали. Тогда он напомнил о себе Родригесу, вышел на поле, возмутился жадностью партнеров, потребовал перевода в другую команду и пленил тренера упрямством. 

Примкнув к «Риверу», Марсело забыл про учебу и в 13 лет бросил школу. Зато в 15 – попал в юношескую сборную.

«На ее базу воспитанники «Ривера» ездили на автобусе, – вспоминал Марсело. – Однажды я пошел на остановку один, и на меня напали. Два парня повалили на землю и приставили нож – забрали сумку, кроссовки и майку.

В сборную я приковылял бледный, дрожащий и босой, в одних джинсах. Через десять дней меня снова ограбили – увели часы и золотую цепочку». 

Выходя потом на улицу, Гальярдо всегда был начеку и смотрел по сторонам, здорово развив периферическое зрение – это пригодилось на поле.

После провала в сборной его поддержал Марадона

Его наблюдательность понравилась тренеру «Ривера» Даниэлю Пассарелле.

В 1993-м Марсело занял в составе «Ривера» место уругвайца Да Силвы, ушедшего в «Боку», и так осмелел, что после жесткого стыка на тренировке сцепился с Альмейдой, который выше, мощнее и на 3 года старше. 

Правда, единственный удар Матиас пропустил, когда его держали прибежавшие одноклубники.

«После тренировки я ждал Гальярдо два часа, – вспоминал Альмейда, – но помощник Пассареллы Сабелья сказал мне: «Все кончено. Пожалуйста, иди домой». 

Мы потом много лет играли с Марсело в клубе и сборной, хорошо общались, но я постоянно угрожал отомстить ему». 

На другой тренировке Гальярдо столкнулся с Эрнаном Креспо и повредил лодыжку – понадобилась операция. Марсело признался: «С тех пор я играл с болью в правой ноге». 

Ей же он впервые забил в чемпионате – в ноябре 1994-го, через полтора года после дебюта, в ворота «Депортиво Мандию» тренера Марадоны. 

Вскоре тот врезал президенту клуба Освальдо Крусу, нахамившему игрокам, и ушел в отставку, а Гальярдо – попал в сборную на матч с Чили. 

Дальше – новое испытание. В конце июня 1995-го Марсело не забил пенальти Австралии и до конца игры слышал свист аргентинских болельщиков. А как иначе? Год назад десяткой был Марадона, а теперь – 19-летний любимчик Пассареллы, принявшего сборную после «Ривера». 

Дальше в Уругвае стартовал Кубок Америки, и, перегорев, Гальярдо провалил матч с Боливией. 

Через пару дней его позвали к телефону. Взяв трубку, Марсело сразу узнал голос и услышал свое подростковое прозвище: 

– Кукла, не обращай внимание на свист, двигайся вперед. Настоящих личностей всегда бьют. Я с тобой. 

– Спасибо, Диего.

На ЧМ-1998 Гальярдо оскорбил Пассареллу и пропустил четвертьфинал

Звонок Марадоны улучшил настроение, но боль в лодыжке все так же сковывала, и Гальярдо на два года исчез из сборной, а в «Ривере» стал запасным. 

Зато после отъезда Ариэля Ортеги в «Валенсию» выдал лучший сезон в карьере и, помогая в атаке чилийцу Саласу, выиграл два трофея за четыре декабрьских дня – Суперкубок Либертадорес и чемпионат Аргентины. 

Через полтора часа после второго триумфа Гальярдо женился на подруге детства – Геральдин Ла Роса. 

Марсело вспоминал: «Главной проблемой было убедить священника обвенчать нас в воскресенье – тогда все женились в пятницу или субботу, но в эти дни мы готовились к решающей игре чемпионата с «Архентинос Хуниорс». 

Священник согласился, но с условием – не позже 22:30. А игра начиналась в 19:00». 

После матча Гальярдо – прямо в игровой форме – выбрался со стадиона в полицейской машине, пересел в скорую и, приняв дома душ, рванул в церковь. А на вечеринке в честь двух титулов и свадьбы получил поздравление от президента Аргентины Карлоса Менема.

Марсело вернулся в сборную, но за месяц до чемпионата мира-1998 повредил подколенное сухожилие. Какая боль! 

Пропустив первый матч, он сыграл 15 минут против Ямайки (5:0), забил англичанам в серии пенальти, но в той же игре неприличным жестом отреагировал на замечание Пассареллы и не вышел на четвертьфинал с Голландией (1:2).

А через год – узнал от агента Хуанито Берроса о предложении «Монако». Сосед по номеру, ветеран Леонардо Астрада, посоветовал ехать, и Гальярдо прислушался, но для начала пошел в тренажерный зал. 

И, крутя педали, травмировал мениск. 

Играя на уколах, Гальярдо вывел «Монако» на первое место 

В тот же день он перенес операцию и быстро поправился благодаря кинезиологу Хорхе Бомбичино. Тот потом работал в «Вильярреале» и достиг полуфинала ЛЧ-2006, а в 1999-м стал одним из первых гостей Гальярдо в Монте-Карло – в квартире с видом на трассу «Формулы-1». 

«Монако» купил Марсело за $9,36 млн, хотя медосмотр вышел так себе. Марсело напряг мышцы, надеясь скрыть недавнюю травму, но врач попросил расслабиться, и в колене раздался треск. 

Боль мешала тренироваться на предсезонке и с помощью нападающего «Монако» Давида Трезеге, выросшего в Аргентине, Гальярдо объяснил: в «Ривере» ему перед каждым матчем кололи противовоспалительное – иначе он просто не может играть. 

Доктор долго отказывался, но все же сделал укол. Гальярдо вернулся к тренировкам и в матче третьего тура с «Бастией», сотрудничая в полузащите с Коштиньей и Лямуши, помог оформить дубль Трезеге.

Марсело вспоминал: «В игре первого тура я попросил Давида чуть опуститься, а он гневно сказал: «Я здесь, чтобы забивать». – «И я здесь, чтобы ты забивал. Так помоги мне». Эта стычка сблизила нас. Голам Давида с моих пасов я радовался так, будто сам забил».   

Давид селил Марсело в свой номер перед выездными матчами (другие игроки «Монако» жили поодиночке) и звал на обеды, но Гальярдо все равно скучал по Аргентине: постоянно созванивался с Астрадой и каждое воскресенье смотрел по кабельному ТВ матчи «Ривера». 

Но на поле тоска забывалась. Его дубль в декабрьской игре с «Осером» вывел «Монако» на первое место, но чем сильнее играл Гальярдо, тем больше его били. За 60 минут февральского матча с «Лионом» он получил по ногам 20 раз.

«В том матче я понял, какой же он феномен, – признался защитник «Монако» (1994 – 2002) Брюно Ирлеc. – Я видел техничных игроков, сникавших после двух-трех ударов, а его, напротив, агрессия только раззадоривала. Хотя он не был атлетом вроде Зидана. Скорее – уличным футболистом».

Спустя два месяца «Монако» выиграл бы чемпионат-99/00 в случае гостевой победы над «Марселем», который боролся за выживание. Гальярдо любил выездные матчи (везде собиралось в 5-10 раз больше людей, чем в Монако), но именно тот обернулся кошмаром. 

В избиении Гальярдо участвовал Кристоф Гальтье

Соперник повел 1:0, и за 8 минут до перерыва судья Ален Сар удалил лидера «ОМ» Де Ла Пенью. Гальярдо приобнял и успокоил Ивана, что марсельцы сочли провокацией. 

В перерыве его остановил тренер «Олимпика» Кристоф Гальтье. 

«Это была засада, – говорил Гальярдо. – Гальтье схватил за волосы, подошли марсельские игроки, и меня били со всех сторон секунд 15-20. Я зашел в раздевалку в крови, а мои партнеры сидели на своих местах как будто ничего не случилось. 

Я взбесился. Закричал, перевернул стол с напитками, разбросал бутылки, после чего меня успокоили и оказали медицинскую помощь». 

«Наш массажист Мишель Франко уложил его на массажный стол и снял майку, – вспоминал тренер «Монако» (1999-2001) Клод Пюэль. – Марсело был весь в синяках. Оказалось, его снесли с ног в туннеле и избили. 

Гальярдо – потрясающий футболист, поэтому его игра (и иногда слова) злили многих соперников, но это не оправдывает избиение на «Велодроме». 

Назавтра спортивный директор «Монако» Анри Бьянкери заявил: «У Гальярдо фингал под глазом и сильные боли внизу живота. Наш врач боялся, что будет внутреннее кровотечение, и до четырех утра Гальярдо оставался в больнице». 

В итоге Гальтье дисквалифицировали на полгода, «Монако» стал чемпионом, а французские журналисты признали Гальярдо лучшим игроком сезона.

После чемпионского сезона Гальярдо не пустили в «Баварию» он был любимым игроком принца Альберта

«После ухода Али Бенарбиа в «Бордо» мы целый год обходились без плеймейкера, – вспоминал Трезеге, – и Гальярдо стал как раз тем, кого нам не хватало. У нас сложился фантастический квартет с Жюли и Симоне». 

«Никогда больше я не чувствовал такого взаимопонимания с партнерами, – добавил Гальярдо в автобиографии Трезеге. – Уже через несколько недель мне казалось, что знаю Давида, Людовика и Марко всю жизнь. 

Иногда мы были настолько уверены в себе, что как будто выходили на матч с преимуществом в два мяча». 

Гальярдо грустил, что в Монако никому нет дела до футбола, но в то же время восхищался атмосферой княжества, где на улице можно встретить Мэджика Джонсона или Михаэля Шумахера, а в баре – поющего а-капелла Боно из U2. 

Ну, или Марсело Бьелсу, тренера Гальярдо в сборной с 1998-го. В Монако он прилетел в 2003-м. Гальярдо пригласил его в роскошный Hotel de París и оделся соответствующе. Бьелса же появился в спортивном костюме, и его не пустили в ресторан отеля.

А Гальярдо после чемпионского сезона не пустили в «Баварию». За два года «Монако» продал всех лидеров – Трезеге, Бартеза, Саньоля, Лямуши – но Марсело был любимым игроком принца Альберта, и это исключало его уход. 

Дешам мариновал Гальярдо на лавке, а президент склонял к уходу в «Марсель» 

А в 2001-м тренером стал Дидье Дешам. Он хвалил Марсело в личных беседах, но редко выпускал. Теперь уже «Монако» хотел продать Гальярдо («Марселю»!), но тот добивался разрыва контракта и возвращения в «Ривер», где получал бы в 4 раза меньше.

В клубном офисе перестали отвечать на звонки, и Марсело приехал к временному президенту Пьеру Свара. Секретарь сказала, что босса нет, и Гальярдо стал долбить в дверь, пока не открыли.

В кабинете сидели Свара и агент Дешама Жанно Верт, отвечавший в «Монако» за трансферы. 

Они снова склоняли к «Марселю», но Марсело отказался, разорвал-таки контракт и 17 августа 2003-го снова сыграл за «Ривер Плейт», заменив в перерыве матча с «Ньюэллс» будущего плеймейкера «Сатурна» Даниэля Монтенегро.   

На 25-й минуте второго тайма Гальярдо попытался в подкате остановить Ариэля Росаду, и набежавший Диего Вильяр вместе с мячом ударил Марсело по колену. 

«В той ситуации глупо было лететь в борьбу, – сокрушался Гальярдо. – Но я так ждал возвращения и вышел с таким рвением, что перестарался и навредил себе». 

Марсело выбыл на три с лишним месяца, но вернулся после консервативного лечения – и сразу попал в стартовый состав на полуфинал Южноамериканского кубка против «Сан-Паулу». 

На 10-й минуте он подхватил мяч, сместился в центр и эффектно забил с левой, а после перерыва сделал дубль. Это случилось через три дня после рождения его второго сына Матиаса, выступающего сейчас за молодежку «Ривера».  

«Бесподобное ощущение: я как будто впервые надел майку «Ривера», – сказал Гальярдо. – Хотя играл практически на одной ноге, после укола. 

Потом тренером стал Астрада (президент Агилар назначил его по совету Гальярдо – Sports.ru), мы лидировали в чемпионате, и было некогда оперироваться. Я продолжил играть под наркозом. 

Уколы делали до и во время матчей, а потом я страдал всю неделю, не в силах нормально двигаться. 

Так продолжалось четыре месяца, но однажды на тренировке стало так больно, что я психанул – сел в машину и уехал куда глаза глядят. В пути позвонил жене и сказал, что бросаю футбол». 

Гальярдо не вернулся в сборную из-за травмы, поругался с тренером «Ривера» и получил предложение из России 

После двух дней в Уругвае он вернулся в Буэнос-Айрес и доиграл чемпионат через боль. Из-за нее в мартовском матче с «Арсеналом» (Саранди) Марсело отрезал часть бутсы, обмотал ступню черным пластырем и забил в тот день три мяча. 

Через несколько месяцев «Ривер» выиграл 34-й чемпионский титул, и Гальярдо лег под нож.  А потом – заиграл так, что даже главный тренер сборной Хосе Пекерман, не взявший Марсело на МЧМ-95 в Катаре, воскликнул: «Я без ума от Гальярдо!» 

«О моем возвращении в сборную много говорили, – вспоминал Марсело. – Но получилось как всегда – набрав отличную форму, я повредил связки».

Вернувшись, Гальярдо поссорился с новым тренером «Ривера» Рейнальдо Мерло. 

В перерыве игры с «Химнасией» – в ноябре 2005-го – тот наорал на Гальярдо за удаление в первом тайме (обстановку накаляли слухи о том, что «Ривер» нарочно сольет конкуренту «Боки» за титул), и Марсело пошел в контратаку. 

Ругань затянулась, и на второй тайм «Ривер» вышел с 10-минутным опозданием. «Химнасия» победила 3:1, но все равно не обогнала «Боку», а Мерло на ближайшей тренировке извинился перед Гальярдо. Но Марсело все равно настроился на уход. 

Его биограф Диего Борински добавил: «Марсело получил предложение на миллион долларов из России (вероятно из ФК «Москва» – Sports.ru)». 

Гальярдо не сработался с тренером «ПСЖ» и уехал в США 

В выходной на январском сборе в Мар-дель-Плате Марсело выпил пива на пляже, раскрепостился и заявил Мерло: «Мне не нравится то, что вы делаете с «Ривером», и как меня используете. Я ухожу». – «Что думают остальные?» – «Большинство согласно со мной». 

«Это была моя ошибка, – признал Гальярдо 10 лет спустя. – Я хотел лишь предупредить его об уходе и не имел права говорить за других. И подумать не мог, что после нашего разговора Мерло уйдет в отставку».

Вернувшийся в «Ривер» Пассарелла отговорил Гальярдо от ухода, а в октябре не выпустил на матч с «Бокой», сделав ставку на Фернандо Беллуски. 

Марсело обиделся и вернулся во Францию, в «ПСЖ», но – в неудачное время. 

Зимой 2007-го клуб опустился на 17 место, и Ги Лякомба уволили через несколько дней после дебюта Гальярдо (1:2 с «Валансьеном»). Первое, что Марсело услышал от нового тренера Поля Ле Гуэна: «Ты мне не подходишь». 

Угрозы вылета вынуждала Ле Гуэна иногда выпускать Гальярдо – тот даже забивал, но отношение тренера не менялось. 

Жене Марсело нравилось в Париже, дети ходили во франко-испанскую школу в трех кварталах от дома, но Гальярдо не сработался с Ле Гуэном и настоял на уходе из «ПСЖ». 

Он отказал любимому клубу отца – «Сан-Лоренсо» – и улетел в вашингтонский «Ди Си Юнайтед». Этот выбор привел его к инвалидной коляске.

В 2009-м Гальярдо заново научился ходить, триумфально вернулся в «Ривер» и пережил вооруженное ограбление 

Получив новую травму, Гальярдо попросился к кинезиологу Бомбичино, но американцы отправили в Мюнхен. Там у Марсело обнаружили две паховые грыжи и назначили пару операций. 

«Не знаю, почему нельзя было обойтись одной, – недоумевал Гальярдо. – Обещали, что через 10 дней я вернусь к тренировкам, но, выехав из клиники на инвалидной коляске, я через 10 дней не начал даже ходить. Они испортили мою карьеру». 

Встав на ноги, Гальярдо вернулся в «Ривер». Тренер Пипо Горосито сомневался насчет его формы, но уже через месяц, в марте 2009-го, бросил на спасение команды. 

После первого тайма «Ривер» уступал «Арсеналу» 0:1 и играл в меньшинстве, но Гальярдо хватило 10 минут и пары касаний, чтобы забить два мяча.

В том же месяце в его дом ворвались вооруженные грабители, перепугав жену и детей. Гальярдо сменил жилье, а через год оставил «Ривер», уязвленный равнодушием нового тренера Анхеля Каппы. 

Перед майской игрой с «Тигре» ему устроили торжественные проводы, но к перерыву «Ривер» горел 0:5, и Каппа не выпустил Марсело даже на замену. 

Гальярдо посмотрел ЧМ-2010 и вернулся в футбол

«Я собирался заканчивать с футболом, но посмотрел одну из игр ЧМ-2010 и спросил себя: «Что я делаю?» – вспоминал Гальярдо. – Нельзя же завершать карьеру на скамейке!

Правда, звали только в Эмираты и другие экзотические места, а туда не тянуло. Но потом [экс-левый защитник сборной Аргентины] Хуампи Сорин, выступая кем-то вроде посредника, спросил, не хочу ли я в уругвайский «Насьональ». 

Мне понравилась эта идея: семье не пришлось бы переезжать, и я мог часто летать в Буэнос-Айрес». 

13 августа 2010-го Гальярдо подписал годичный контракт с «Насьоналем», но во второй игре порвал связки колена и выбыл на полгода.  

 

Навестив Марсело после операции, президент «Насьоналя» Рикардо Аларкон и гендиректор Даниэль Энрикес услышали:

– Извините, ничего не вышло, это конец. 

– Не сдавайся, – сказал Энрикес. – Ты пример для молодых игроков. Мне приснилось, что в следующем году ты забьешь очень важный мяч. 

В марте 2011-го Гальярдо заменил Орасио Перальту при счете 1:0 в пользу «Мирамара» и за 7 минут оформил гол+пас. Победив 3:1, «Насьональ» вскоре поднялся с шестого места на первое и стал чемпионом. 

После финала с «Дефенсором» игроки качали не тренера Хуана Рамона Карраско, который позволял себе опаздывать на тренировки и даже пропускать их, а Гальярдо.   

 

«Для меня тот день – самый счастливый в карьере игрока, – признался Марсело. – Я почувствовал, что отдал футболу абсолютно все, что позволило здоровье».  

После Уругвая Гальярдо погрузился в изучение «Барсы» Гвардиолы и «Милана» Сакки  

Через две недели после игры с «Дефенсором» Марсело плакал с сыновьями у телевизора – «Ривер Плейт» уступил «Бельграно» и вылетел во вторую лигу. 

Спустя месяц, 5 августа 2011-го, Гальярдо вернулся на «Монументаль» как главный тренер «Насьоналя». В товарищеской игре его команда вела 3:0, но не удержала победу, пропустив от Карлоса Санчеса и дважды – от Фернандо Кавенаги. 

Через 11 месяцев дубль друга Гальярдо Давида Трезеге в игре с «Альмиранте Браун» вернул «Ривер» в примеру. К тому моменту Марсело уже прилетел в Буэнос-Айрес после тренерского чемпионства с «Насьоналем». 

Перед вылетом он встретил в аэропорту Монтевидео партнера по «Риверу» 90-х Энцо Франческоли.

«В короткой беседе он открылся мне с новой стороны, – вспоминал уругваец. – Как мыслящий тренер с интересной концепцией. Месяцы спустя мы общались в ресторане и сошлись на том, что «Ривер» должен играть смелее, метров на 15 дальше от своих ворот. 

Также я расспросил о нем Рекобу и узнал, что Марсело колесит по Европе, изучая работу лучших коллег. Окончательно сформировался портрет интересного тренера». 

Сначала Марсело путешествовал в рамках семейных каникул и совмещал их с вылазками к Почеттино в Барселоне, Симеоне в Мадриде и Аллегри в Милане (свел защитник Йепес, партнер по «ПСЖ»). 

В 2013-м Гальярдо открыл офис рядом с домом, где смотрел и анализировал футбол с помощниками – Матиасом Бискаем и Эрнаном Буханом. Больше всего исследовали «Милан» Сакки и «Барсу» Гвардиолы.  

В 2014-м Гальярдо вернулся в тренерскую профессию, но не прошел два собеседования

На матч Пепа выбрались в апреле 2014-го, когда «Бавария» играла с «Сити» в Манчестере, и тогда же пообщались с Мануэлем Пеллегрини. 

Марсело расспросил его о полномочиях тренера в Англии и кое-что из услышанного реализовал потом в «Ривере», где не только тренировал, но также курировал младшие команды и развитие инфраструктуры.

Из Манчестера Гальярдо рванул в Париж, где перед игрой «ПСЖ» – «Челси» обнялся в вип-зале «Парк де Пренс» с Марсело Бьелсой, изучавшим во Франции предложение «Марселя».

Бьелса – один из тех, кто пробудил в Гальярдо интерес к тренерской работе. В молодости Марсело думал, что сильная команда начинается с сильных игроков, но с Бьелсой впервые ощутил, каким огромным бывает вклад тренера. 

«Марсело был отличным атакующим полузащитником, – отметил Бьелса в сентябре 2015-го. – На поле просчитывал ситуацию наперед и направлял игру в незащищенную соперником зону. Сейчас он переносит эту мудрость в новое ремесло».  

Почти через два месяца, 27 мая 2014-го, «Марсель» назначил Бьелсу главным тренером, а Гальярдо встретился в кафе Rond Point с агентом Хуанито Берросом и сообщил, что отменил очередные переговоры. 

Ранее он уже общался с двумя клубами, но «Универсидад Католика» выбрала Хулио Сесара Фальсьони, а «Расинг» – Диего Кокку. 

– Хватит, – объявил Гальярдо. – Если я опять в одном мешке с тренерами, далекими от моих идей, то мне это неинтересно. 

– Руководители клубов не всегда такие, как тебе хочется. 

– Тогда я открою хозяйственный магазин, мне все равно. 

Гальярдо договорился о работе в «Ньюэллс Олд Бойс», но позвонили из «Ривера»  

Дальше Марсело с Хуанито посмеялись над слухами об уходе Рамона Диаса после чемпионства «Ривера» (первого за 6 лет) и отвлеклись на звонок директора «Ньюэллс Олд Бойс» Себастьяна Сехаса, экс-вратаря «Фиорентины».  

«Мы хотим видеть Гальярдо нашим новым тренером, – сказал Сехас. – Пообщаемся завтра в Сан-Педро [между Буэнос-Айресом и Росарио]?»

В 4-часовом разговоре Марсело впечатлил вице-президента «Ньюэллса» Хорхе Рикобелли, взял сутки на раздумья и поехал в отель Sofitel, где его друзья Йепес и Фалькао жили со сборной Колумбии. 

Там он получил сообщение от Энцо Франческоли, недавно вернувшегося в «Ривер» спортивным директором: «Рамон ушел. Сможем встретиться и поговорить?»

Ранее отвалились другие кандидаты. Рикардо Гарека принял «Палмейрас», Эдуардо Бериссо «Сельту», а Тата Мартино нуждался в отдыхе после неудачного сезона с «Барсой».    

Марсело казался безотказным вариантом, но внезапно ответил: «Честно говоря, я полон решимости работать с «Ньюэллсом».

Гальярдо склонил Трезеге к уходу из «Ривера» 

Франческоли все же уговорил Гальярдо встретиться следующим утром у вице-президента «Ривера» Матиаса Патаняна – при максимальной секретности. Патанян даже не сказал привратнику фамилию гостя – только номер машины.

Марсело удивил президента «Ривера» Родольфо Д’Онофрио тем, что знал даже игроков юношеской команды (там играл сын Гальярдо Науэль), и не только убедил, что подходит клубу, но и передумал насчет своего будущего.   

 «Правда, 6 июня 2014-го, на первой пресс-конференции в роли главного тренера «Ривера» Марсело так волновался, что назвал президента «Ривера» Адольфо», – вспоминал биограф Гальярдо Диего Борински.   

Волнительным получился и разговор с Трезеге. Давид вернулся из аренды и узнал, что Марсело строит команду с высокой линией обороны, в которой центрфорварду придется прессинговать. Дружба дружбой, но Трезеге для такой игры не годился. 

Давид поблагодарил Марсело за прямоту и уехал в Индию, а Гальярдо сделал основным форвардом уругвайца Родриго Мору, вернувшегося из аренды в «Универсидад де Чили». 

Это одна из пяти команд, которые Марсело показывал игрокам «Ривера» в качестве примера (также «Барсу» Пепа, Германию Лева и сборные Чили – Бьелсы и Сампаоли).

«С «Насьоналем» я дважды проиграл «Универсидаду» Сампаоли и назвал соперника одной из лучших команд Южной Америки, – вспоминал Гальярдо. – Меня привлекло, как высоко они действовали, как возвращали мяч и как молниеносно атаковали.

В Уругвае к моим словам отнеслись с сарказмом, но потом «Универсидад» выиграл Южноамериканский Кубок».

Гальярдо назвал первый титул с «Ривером» самым важным. Потому что шел к нему вместе с мамой  

Если Мору перепрошили с помощью видео Алексиса Санчеса и Эдуардо Варгаса, то другому уругвайскому возвращенцу, Карлосу Санчесу, показали видео с его же игрой – за «Ривер» и в аренде за «Пуэблу».

«Я знал тебя полузащитником, который много бегал и работал, а теперь ты играешь стоя, – сказал Гальярдо. – Если продолжишь в том же духе, то гарантирую тебе 6-месячный отпуск и расставание в конце года. Не знаю, заметил ли ты, но вчера я уже подобрал игрока на твою позицию [Себастьяна Дриусси]».

Гальярдо сместил Санчеса в центр, освободив правый фланг для защитника Габриэля Меркадо, и добился, чтобы Карлос больше бегал без мяча и стал менее предсказуемым. 

В итоге 30-летний Санчес впервые попал в сборную Уругвая и помог «Риверу» выиграть Южноамериканский Кубок-2014. 

В полуфинале того турнира попалась «Бока». Ранее Гальярдо чуть не проиграл ей в чемпионате, но спас игру (1:1) внезапной отправкой защитника Хермана Пессельи в атаку. 

«Я тогда сильно переживал из-за болезни мамы, – признался Гальярдо. – 13 ноября 2014-го она приходила на матч с «Эстудиантесом», а уже через неделю – за три дня до игры с «Бокой» в Южноамериканском Кубке – ее не стало.

Мне казалось, что я нахожу выход из любых ситуаций, но смерть мамы поставила меня в тупик. Поэтому я испытал такое сильное и странное чувство, когда наш Пискуличи забил победный мяч. 

Я шел к тому титулу вместе с мамой, и для меня он навсегда самый важный». 

После 0:5 от «Боки» Гальярдо ел отдельно от команды. Чтобы не показывать злость и грусть 

После победы в Южноамериканском Кубке Гальярдо попросил добавить четырех игроков с дриблингом (чтобы выезжать не только на отработанных комбинациях) и никого не отпускать – даже латераля Меркадо и полузащитника Рохаса, у которых через полгода заканчивались контракты. 

Второй задачу выполнили (оставили даже Мору, которого звал «Аль-Наср»), а вот усилились лишь двумя футболистами – плеймейкером «Уракана» Пити Мартинесом и латералем «Данубио» Камило Майядой.   

Первый недавно сенсационно выиграл Кубок Аргентины, а второй стал лучшим игроком уругвайской лиги. Но «Бока» закупилась круче (Освальдо, Лодейро и еще 6 человек), и 2015-й начался для Гальярдо ужасно – 0:1 и 0:5 в двух (пусть и товарищеских) суперкласико за неделю. 

На следующий день Гальярдо позавтракал отдельно от команды, чтобы никто не видел его злость и печаль, и после совещания с помощниками обратился к игрокам: 

«Если вы ждали, что я приду с кнутом – напрасно. Вы доставили много радости болельщикам, не говоря уж обо мне. Я не забуду это из-за одной провальной игры. Даю вам возможность исправиться».

Через неделю Гальярдо выпустил против «Сан-Лоренсо» в Суперкубке Южной Америки 10 из 11 человек, разгромленных «Бокой». Заменил только Майяду на Санчеса, который и забил победный мяч с паса Пити Мартинеса. 

Гальярдо взял второй международный титул за два месяца, но до главного – Кубка Либертадорес – было еще далеко. В апреле 2015-го «Ривер» чудом (благодаря двум голам мексиканским «Тигрес» в последние три минуты) залез в плей-офф и опять наткнулся на «Боку».  

Команда Роберто Арруабаррены казалась фаворитом. И не только из-за январских 5:0. В группе «Бока» выиграла все 6 матчей с общим счетом 19-2, а «Ривер» погряз в ничьих (четыре!), обыграв лишь боливийский «Сан-Хосе».     

До суперкласико в Кубке Либертадорес предстояли Суперкубок Аргентины и матч с «Бокой» в чемпионате. Оба матча «Ривер» проиграл.

Кавенаги не мог бегать, когда Гальярдо пришел в «Ривер», а потом жаловался, что пропускает важные матчи 

После 0:1 с «Ураканом» Гальярдо гневно запретил игрокам уходить с церемонии награждения победителей, за что получил благодарность от телекомпании Globo, а после 0:2 на «Бомбонере» поменял схему – с 4-3-1-2 на 4-2-2-2. 

Появление рядом с Матиасом Краневиттером второго опорника – Лео Понсио – добавило «Риверу» надежности. 

За 135 минут (второй тайм ответного матча отменили – игроков «Ривера» закидали файерами) «Бока» так и не забила, а единственный мяч пропустила за 8 минут до конца первой игры – от Санчеса, решительно реализовавшего пенальти после самоотвода форвардов Гутьерреса и Моры.

Другой нападающий – Кавенаги – не сыграл с «Бокой» ни минуты, хотя в первых 10 турах чемпионата забил 6 мячей. 

Фернандо оставил «Ривер» в 20 лет ради «Спартака», но не взлетел, как Креспо или Салас, и в 2011-м вернулся вытаскивать родной клуб из второй лиги. Когда Гальярдо возглавил «Ривер», Кавенаги из-за травмы пальца ноги не мог даже надеть бутсу. 

«Он не то что не хотел, а просто не мог бегать, – вспоминал Марсело. – Я объяснил ему, что в моем понимании нападающие – первые защитники. Но Кавенаги даже после выздоровления не мог прессинговать, как Мора с Гутьерресом, и годился только для выходов на замену».  

К маю 2015-го Фернандо устал от роли резервиста и после 0:1 в первом четвертьфинале Кубка Либертадорес с «Крузейро» объявил об уходе. Для ближайшей домашней игры подготовили прощальное видео, но после 3:0 в Белу-Оризонти Кавенаги передумал и попросился назад. 

Гальярдо с радостью его принял: ведь Гутьеррес, в январе 2015-го отказавшийся играть с «Бокой» из-за денежного конфликта с руководством, после четвертьфинала предупредил, что уезжает в сборную Колумбии и не вернется в «Ривер».

Перед трансфером аргентинского Ван Бастена Гальярдо узнавал о его личной жизни и отношении к тренировкам

До полуфинала оставалось два с половиной месяца, и разрешалось заявить новых игроков. Больше всего Гальярдо нуждался в форварде – а именно в Лукасе Аларио из «Колона», которого тренер золотой Аргентины-1978 Сесар Луис Менотти назвал новым Ван Бастеном. 

«Для разнообразия я хотел форварда штрафной, который резюмировал бы наши фланговые атаки, – говорил Гальярдо. – Мы пригляделись к Аларио в кубковой игре с «Колоном» и стали собирать информацию – о его личной жизни, об отношении к тренировкам. 

Мы не детективы, но хотелось минимизировать риск ошибки». 

Когда Гальярдо узнал достаточно, «Ривер» договорился о покупке 60% трансфера Лукаса за $2,4 млн, но на медосмотре выяснилось, что колено Аларио уязвимо после операции по удалению мениска. 

«Ривер» предложил новую схему: $1,2 млн за 30% трансфера сразу и столько же через год, если обойдется без травм. «Колон» отказался, переговоры затянулись, а Лукас с агентом ждали за дверью. 

Узнав, что ситуацией вот-вот воспользуется «Индепендьенте», Гальярдо приехал в офис и впервые поговорил с Аларио вживую. После этого Лукас заявил: «Я не уеду отсюда. Буду играть за «Ривер».

Его слова ускорили переговоры. «Колон» принял условия «Ривера», и 1+2 Лукаса обеспечили «Риверу» победу над «Гуарани» в полуфинале Кубка Либертадорес (2:0, 1:1).       

На решающий матч Кубка Либертадорес-2015 Гальярдо выпустил Кавенаги в старте с капитанской повязкой

Соперники «Ривера» по финалу – «Тигрес» – тоже неплохо усилились, подписав форварда сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Но первый матч – в Мексике – обошелся без голов. Гальярдо к тому же нарвался на удаление и потерял из-за травмы Родриго Мору. 

В Буэнос-Айрес возвращались с двумя пересадками, в Панаме и Лиме. Жутко вымотались, от безделья игроки кидались подушками, а у тренера было время решить, кем заменить Мору. 

– Ты грустил, что не играешь в важных матчах, – сказал он Кавенаги. – Я дарю тебе самый важный матч года. 

– Года? Самый важный матч моей жизни! 

Фернандо вышел на финал с капитанской повязкой и заменился на 77-й минуте – после голов Аларио и Санчеса. Через пару минут Рамиро Фунес Мори забил третий мяч.

«Я самый плаксивый мужик в Аргентине, потому что реву, когда фанаты скандируют имя моего сына, – говорил отец Гальярдо Максимо. – Когда «Ривер» выигрывал финал Кубка Либертадорес-2015, я спустился в раздевалку за 5 минут до конца. 

И увидел там Марсело. Не находя слов, мы обнялись и заплакали. 

Он был очень близок с матерью. Рак унес ее слишком быстро. Она ходила на матчи Марсело, даже когда ей стало трудно передвигаться. После игр целовала его у дверей раздевалки – очень гордилась сыном».

В финале клубного ЧМ-2015 Гальярдо крупно проиграл «Барсе» и вскоре лишился почти всех лидеров 

Выиграв Кубок Либертадорес, «Ривер» попал на клубный чемпионат мира, куда прилетело 20 тысяч аргентинских болельщиков. Перед полуфиналом с японским «Санфречче» Гальярдо сказал:

«Мы должны сыграть так, чтобы нами гордились те, кто ради поездки в Японию многим пожертвовали и влезли в долги, а также те, кто хотел приехать, но не смог. Мы проникнемся их страстью».

После натужной победы 1:0 с поздним голом Аларио Гальярдо признал: ответственность перед фанатами закрепостила команду. Против японцев трижды выручил вратарь Марсело Бароверо – а то остались бы без игры с «Барсой».

На 12-й минуте финала Бароверо отразил удар Месси, а потом прыгнул за мячом, чтобы избежать углового. Подбежавший Лео протянул вратарю руку, помог встать и потрепал по затылку. 

Позже Бароверо рассказал Лео о 9-летнем сыне Агустине, начинающем вратаре. Глядя по телевизору Лигу чемпионов, тот вечно спрашивал: «Папа, когда ты сыграешь с «Барсой»? Когда отобьешь удар Месси?»

«Нам это казалось чем-то недостижимым», – сказал Бароверо в интервью El Gráfico. Дождавшись встречи с «Барсой» на четвертом десятке, Марсело отбил что мог, но «Ривер» все равно проиграл 0:3. 

После матча Месси вынес из раздевалки пару бутс и протянул их Бароверо: «Это твоему сыну».

Полторы недели спустя Бароверо и еще пять игроков «Ривера» (Меркадо, Майдана, Фунес Мори, Краневиттер и Санчес) вошли в южноамериканскую команду года по опросу газеты El País. 

К середине следующего года у Гальярдо из этой шестерки остался только Хонатан Майдана.

Ради звонка игроку (насчет трансфера) Гальярдо прервал пресс-конференцию

В декабре 2015-го Марсело отказал «Лиону», искавшему замену Юберу Фурнье, и взялся за перестройку «Ривера».

Обзванивая игроков, говорил, где их видит, и выяснял, хотят ли они в «Ривер». Защитник Хавьер Пинола, 10 лет посвятивший «Нюрнбергу», медлил с ответом и был отвергнут тренером – правда, все же пришел в «Ривер» через полтора года. 

Гальярдо даже прервал пресс-конференцию перед матчем с парагвайским «Гуарани» для решающего звонка Пиноле, на которого претендовали также «Бока» и «Расинг»: «Не тяни резину, идешь к нам или нет?» – «Конечно!»

А хавбек Начо Фернандес согласился сразу, отказав «Ботафого» и мексиканскому «Чьяпасу». Хватило слов Гальярдо: «У нас перебор игроков, нацеленных на вертикальный футбол, а ты дашь то, чего не хватает: контроль мяча, понимание игры, качество паса». 

Игровой интеллект оказался для Гальярдо важнее слабых сторон Начо (например, удара). Марсело говорил, что больше всего ценит в игроках умение предугадывать действия соперников и партнеров.

Почти через три года Начо влетел в штрафную «Боки» в финале Кубка Либертадорес-2018 и при счете 0:1 отдал голевой пас Лукасу Пратто. 

К тому моменту в «Ривере» осталось всего три добытчика Кубка Либертадорес-2015.

Когда Д’Алессандро достал Гальярдо, Марсело увел его на разговор в душевую

Обновляя команду, Гальярдо пережил кошмарный 2016-й: 10 травм в 11 первых играх, поражения от «Боки», гастроэнтерит, сразивший в конце марта аж девятерых, откат на 9-е место и расслабленность ветеранов. 

Например, Андрес Д’Алессандро, напросившийся в клуб после 13-летней разлуки, заменился из-за травмы на 20-й минуте майского матча с «Сан-Лоренсо» и уткнулся в телефон – а «Ривер» проигрывал.

После другой игры Д’Алессандро упрекнул Гальярдо в том, что тот убрал его сразу после гола, и окончательно достал тренера. 

Марсело увел Андреса в душевую и сообщил: «Во-первых, я сделал это, чтобы тебе похлопали. Во-вторых, все решения я принимаю во благо команды».

Наладив отношения, они выиграли в декабре-2016 еще и Кубок Аргентины. С главным турниром не сложилось, но Марсело не унывал.

«Я мало спал в эти месяцы, – сказал Гальярдо после домашней победы над «Индепендьенте» 1:0, которой не хватило для выхода в четвертьфинал Кубка Либертадорес-2016. – Мы расстроены, но сегодня я засну спокойно. 

Мои игроки действовали терпеливо и умно, хотя требовалось нестись вперед. Это тот «Ривер», который мне нужен».

Гальярдо взбесило, что Дриусси не смотрит матчи «Боки» 

Через пару месяцев ушли вратарь-капитан Бароверо, четыре основных защитника (Маммана, Баланта, Ванджони и Меркадо) и форвард Симеоне. 

«Велес» с «Ураканом» манили Дриусси, но он сообщил Гальярдо, что хочет остаться и конкурировать за место в атаке – слегка самонадеянно для форварда, не забивавшего почти год, но, видимо, это и понравилось тренеру.

Содействуя в атаке Лукасу Аларио, Дриусси открыл счет сначала в Суперкубке Южной Америки, а потом и в первом туре чемпионата. 

Во второй половине 2016-го он забил 13 мячей, но это не спасло от гнева тренера в апреле 2017-го, когда Себастьян сболтнул в интервью, что не смотрит матчи «Боки» (клуба, который покинул в 9 лет).

«Профессионал должен смотреть все игры, особенно главного соперника», – заявил тренер, изучавший большинство из 15 матчей аргентинского тура (обычно 10-11 – и это без учета нарезок видеоаналитика Науэля Идальго).

Как и Дриусси, из «Боки» в детстве пришел другой новичок основного состава – правый защитник Монтиэль. 

А куда бы он делся? Его дед Херонимо так любил «Ривер», что требовал назвать ребенка в честь своего кумира, причем захватив и имя, и фамилию – Ариэлем Ортегой Монтиэлем. 

Дочь Херонимо Мариса, экс-футболистка «Лаферрере», сочла это перебором, и ее сын стал Гонсало Ариэлем.

Достигнув основы «Ривера», Монтиэль в первой же игре отдал пас не глядя в стиле Роналдиньо, а через полтора года забив «Ланусу» в полуфинале Кубка Либертадорес, указал пальцами на небо – в память о деде Херонимо. 

Того убили в уличной драке, когда Гонсало Ариэлю было 7 лет.

Гальярдо считает, что победный дух важнее тактики

Прогресс юниоров – Монтиэля и Дриусси – убедил Гальярдо остаться в «Ривере». 

Взяв Кубок Аргентины-2016, он сказал: «Я не боюсь заново изобретать команды – эти трудности наполняют меня энергией. Не знаю, сможем ли мы всегда побеждать, но хотя бы попытаемся».

В книге «Гальярдо. Перезагрузка» Марсело раскрыл один из своих секретов: победный дух куется в тренировках, где игроки действуют так же страстно и интенсивно, как в матчах. 

«Иногда мы останавливаем занятия: ребята достигают такой агрессии, что рискуют травмировать друг друга, – признался Марсело. – Новички поражаются: «Вы всегда так тренируетесь?» – «Да». – «Вы сумасшедшие!» 

Победный дух важнее тактики, потому что поддерживает нас, когда игра не клеится».

Этот дух олицетворял хавбек Лео Понсио. Он не молча выполнял приказы, а постоянно выяснял у Гальярдо цель тренировочных упражнений и тактических маневров. 

У предыдущего тренера Рамона Диаса Лео не попадал в запас и, по словам Марсело, смахивал на Тома Хэнкса в фильме «Изгой» – человека, четыре года жившего на необитаемом острове. 

Через пару лет – благодаря вере и терпению Гальярдо – Понсио стал капитаном и в конце 2016-го отказался ради «Ривера» от щедрого предложения из Китая.

Гальярдо послал фанату «Боки» воздушный поцелуй и не взял в «Ривер» Чори Домингеса 

После гостевой победой над «Бокой» в мае 2017-го Гальярдо снова удивил. 

«Один из болельщиков соперника все время оскорблял меня и даже не смотрел игру, – вспоминал Марсело. – После финального свистка я послал ему воздушный поцелуй – в благодарность за то, что он не поддерживал свою команду и сосредоточился на мне».

Через полторы недели «Ривер» проиграл дома колумбийскому «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес, но и это Гальярдо обратил в свою пользу. 

Он впечатлился активностью правого вингера соперников Кинтеро и через полгода привел его в «Ривер». Поработав с Гальярдо, Хуан после трехлетнего перерыва вернулся в сборную, забил ее первый мяч на ЧМ в России, а в декабре 2018-го – победный «Боке» в финале Кубка Либертадорес.

Другую ценного новичка Марсело взял на место Дриусси, ушедшего в «Зенит». 

В клуб просились два ветерана: Чори Домингес (выиграл два чемпионства, а через 10 лет поучаствовал в возвращении из второй лиги) и Игнасио Скокко, который с детства болел за «Ривер», но всю карьеру провел в других клубах.

Изучив обе полные игры Домингеса в предыдущем сезоне, Гальярдо отверг его и выбрал Скокко, подкупившего мобильностью (и двумя голами) в матче 1/32 Кубка Аргентины-2017 за «Ньюэллс». Благодаря голу Игнасио «Ривер» спустя полгода выиграл этот турнир. 

Получив трофей, капитан Понсио тут же передал его партнерам, пропустившим почти весь год – Родриго Море, пережившему сложную операцию на бедре, и Камило Майяде с Лукасом Мартинесом Квартой, забаненным за допинг (как считали в «Ривере», несправедливо).

Перед финалом Кубка Либертадорес-2018 Гальярдо провел тренировку, закрытую даже для сотрудников «Ривера» 

Через год – за неделю до финала Кубка Либертадорес-2018 – из машины Гальярдо украли портфель с айпадом, паспортом и аналитическими записями для предстоящей игры. 

Айпад остался у воров, а все остальное обнаружил и принес в клуб 30-летний дворник, оказавшийся болельщиком «Ривера». 

Журналист Диего Борински в книге «Гальярдо. Перезагрузка» задался вопросом: «А как сложился бы финал, если бы дворник болел за «Боку» и отдал ее тренеру Скелотто подробный план Марсело на игру?»

План был так засекречен, что перед первой игрой с «Бокой» Гальярдо провел абсолютно закрытую тренировку. Чтобы даже сотрудники клуба не узнали, что «Ривер» репетирует схему с тремя центральными защитниками, примененную в 2018-м только раз – в майском матче с «Индепендьенте». 

Такая схема принесла клубу ничью 2:2 на стадионе «Боки», а потом, по словам Гальярдо, снова произошло воровство. 

Он назвал так перенос второй серии финала в Мадрид из-за того, что фанаты «Ривера» закидали камнями автобус с игроками «Боки»: «Наших болельщиков ограбили, лишив возможности увидеть финал, и мы защитим их там, где чувствуем себя лучше всего, – на поле». 

Между двумя матчами с «Бокой» «Ривер» проиграл полуфинал Кубка Аргентины, а победа в этом турнире – после 8-го места в чемпионате – была предпоследней возможностью попасть в следующий Кубок Либертадорес. 

Осталась последняя – победить на «Бернабеу». 

«Бока» начала матч осторожно, ожидая ошибки игроков «Ривера», а те слишком нервничали и перед перерывом пропустили. Во втором тайме «Бока» действовала еще менее агрессивно, и Гальярдо переломил игру заменой капитана Понсио на Кинтеро.

Из-за полученной в полуфинале дисквалификации Марсело смотрел игру из ложи и через 10 минут после гола Кинтеро, сделавшего счет 2:1, пошел в раздевалку. Спускаясь, услышал рев трибун и не увидел, что произошло. 

Лишь через несколько минут Моника, организатор поездок «Ривера», успокоила: забил Пити Мартинес — 3:1. Победа.

В 2021-м Гальярдо выиграл матч Кубка Либертадорес с травмированным полузащитником в воротах и без запасных

В следующем году Гальярдо стал самым титулованным тренером в истории «Ривера» и обогнал Рамона Диаса с его девятью трофеями. 

Гальярдо взял Южноамериканский Кубок, по два Кубка Либертадорес и Суперкубка Аргентины, по три Кубка Аргентины и Суперкубка Южной Америки, но чемпионат страны долго не давался.

В начале 2021-го Гальярдо потерял Начо Фернандеса, проданного в «Атлетико Минейро», а в марте – еще 20 человек из ковида. На решающий матч за выход в плей-офф Кубка Либертадорес «Ривер» вышел без запасных и с травмированным полузащитником Энцо Пересом в воротах. 

Он потащил 4 удара из 5, и «Ривер» победил «Индепендьенте» (Санта-Фе) 2:1. 

«Я до сих пор не осознал, какое место займет эта игра в моей тренерской карьере и в истории «Ривера», – сказал Гальярдо. – В нас поверило множество людей – и это убедило команду, что вместе мы сможем достичь цели, хоть это и будет очень сложно. 

Энцо встал в ворота, потому что у него было небольшое повреждение [колена] – и он не мог нормально играть в поле. Мы с ним посовещались: он был уверен, но всю ответственность за это решение я взял на себя. 

Перес принял новую роль с большой страстью. Других кандидатов мы даже не рассматривали».

Дальше клуб покинули Гонсало Монтиэль и лучший бомбардир «Ривера» в эпоху Гальярдо Рафаэль Сантос Борре. В августе команда крупно проиграла «Боке» в Кубке Аргентины и «Атлетико Минейро» в Кубке Либертадорес. 

Казалось, что «Ривер» посыпался, но Гальярдо положился на воспитанников, и один из них – Хулиан Альварес – стал лучшим бомбардиром чемпионата-2021 (хотя еще в июле был 4-м форвардом команды), а вернувшийся из аренды Энцо Фернандес через два месяца попал в сборную.

«Знаю, что «Ривер Плейт» выиграл чемпионат Аргентины. У Марсело Гальярдо еще один титул», – сказал Гвардиола в конце ноября 2021-го, когда на пресс-конференции перед игрой с «Вест Хэмом» его спросили о южноамериканском футболе. 

Ранее, на церемонии награждения лучшего тренера 2019-го, Пеп заявил: «То, что сделал Гальярдо в «Ривере», – невероятно. Они постоянно теряют игроков, но остаются на высоком уровне». 

Через два месяца после чемпионства-2021 «Ман Сити» купил Альвареса за 21,4 млн евро – самая крупная продажа «Ривера» в эпоху Гальярдо. Всего при Марсело продали больше 30 игроков на $ 270 млн.  

В 2022-м к привычным изменениям добавились личные – Марсело расстался с женой. 

Журналист Clarin Максимильяно Беносси отметил, что Гальярдо весь год казался более нервным, чем обычно. Новая перестройка команды затянулась на весь сезон и не принесла привычных результатов – Марсело не взял ни одного титула. 

«Мы не смогли создать новую сильную команду», – признал он в сентябре 2022-го, а через месяц – объявил об уходе из «Ривера».  

К 46 годам Гальярдо выиграл в Южной Америке все, о чем может мечтать аргентинский клубный тренер. Хорошо, что в Европе есть много неосвоенных турниров. 

Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?

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Фото: Gettyimages.ru/Amilcar Orfali / Stringer, Henri Szwarc / Stringer, Clive Rose, Mike Hewitt, Friedemann Vogel / Stringer, , Shaun Botterill, Marcelo Endelli / Stringer, Lucas Uebel / Stringer, Atsushi Tomura / Stringer, Gabriel Rossi / Stringer, Atsushi Tomura / Stringer, Rodrigo Valle / Stringer, Marcos Brindicci / Stringer, Raul Sifuentes / Stringer, Matthias Hangst, Juan Ignacio Roncoroni – Pool

3 комментария

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krupin82
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Железный человек: столько травм,а он возвращался и творил на поле .И тренерская чуйка похоже сумасшедшая, столько раз поверить в игроков и попасть в точку.Красавчик!
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Direct free kick
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Марсело Гажардо в сборной Бразилии: сон или реальность?
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xG`
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Аргентинская тренерская школа - лучшая в мире
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