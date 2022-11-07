Римское дерби – одно из самых эмоциональных в мире. Теперь это доказал «Лацио» Сарри

Репортаж Дениса Романцова.

Это вид на Рим с Авентина – одного из семи местных холмов.

Рим. 4 часа до дерби

Франческо Тотти, забивший в 44 римских дерби 11 мячей, приехал сюда летом 2001-го – продолжать отмечать чемпионство.

Рим. 3,5 часа до дерби

Здешний ресторан закрыли для посторонних, но слух о приезде Тотти мигом разнесся по окрестностям. Через двадцать минут к заведению стянулось несколько тысяч болельщиков «Ромы».

Хозяин ресторана предложил единственный вариант спасения: выйти через черный ход и перелезть двухметровый забор. За ним – сад церкви Святого Ансельма, но вечером там никого быть не должно.

Забравшись на забор с братом Риккардо, кузеном Анджело и тренером Вито Скалой, Тотти спрыгнул на мягкий газон и наткнулся на монаха. Узнав гостя и выяснив причину его появления, тот рассмеялся.

«Пойдемте, я открою вам ворота», – вспоминал Тотти слова монаха в автобиографии. – На прощание он обнял меня. Прежде чем сесть в машину отца, я увидел сквозь замочную скважину ворот, защищающих виллу Мальтийского ордена, купол собора Святого Петра».

Рим. 3 часа до дерби

Страстную любовь к «Роме» Тотти унаследовал от дедушки Джанлуки. «Этот клуб – часть нашей семьи, нашей крови, наших душ», – признался Франческо в колонке для сайта The Players Tribune. «Лацио» он не любил настолько, что в альбомах Panini наклеивал игроков этого клуба вверх ногами.

Больше Тотти в римском дерби не забил никто (ближайший преследователь среди действующих игроков – Иммобиле с 6 мячами). Правда, первый гол случился только в десятом дерби.

В ноябре 1998-го «Рома» Земана проигрывала «Лацио» Эрикссона 1:3 (после четырех поражений в сезоне-97/98!), и до конца оставалось 12 минут. Но на 78-й Тотти ассистировал Ди Франческо, а потом забил с паса Дельвеккьо. Итог – 3:3.

Рим. 2,5 часа до дерби

Тот матч украсил и Роберто Манчини – двумя неповторимыми по красоте голами.

А, возможно, самый важный гол «Лацио» в истории дерби (как минимум – в 21-м веке) забил Сенад Лулич – на 71-й минуте финала Кубка Италии-2013.

Участник того матча Миро Клозе рассказывал в автобиографии, что вскоре после игры его и Лулича остановили на улице фанаты:

«Великие чемпионы, дайте что-нибудь на память об этом дне». – «У нас ничего с собой нет». – «Дайте ваши поло с эмблемой «Лацио». – «А мы в чем пойдем?» – «Мы дадим вам наши майки».

«Зачем мне его потная майка?» – по-немецки уточнил Клозе у Лулича. – «Лучше дать, что просят, – ответил Сенад. – А то и трусы заберут».

Стадио Олимпико. 1,5 часа до дерби

Лулич помогал Клозе осваиваться в Риме и готовил его к первому дерби – осенью 2011-го. «Дерби тут круглый год, – говорил Сенад, – сначала люди обсуждают прошедший матч с «Ромой», а потом – предстоящий».

На свое первое дерби Миро вышел через год после гола «Роме» за «Баварию» в ЛЧ. Команда Луиса Энрике вела с 5-й минуты, а на 50-й – удаление Симона Кьера, пенальти и 1:1.

«Лацио» же сделал три вынужденные замены из-за травм Раду, Гонсалеса и Брокки, которого заменил Матузалем – с его паса Миро и забил победный мяч на 93-й минуте.

Клозе вспоминал, что после этого администратор «Лацио» Вальтер Пела обнажил плечо в раздевалке, показывая тату с эмблемой клуба, а доктор Романо Папола плакал и повторял: «Grazie, Miro, grazie!»

«Эти люди – не просто сотрудники «Лацио», это фанаты, – объяснил Лулич. – Они радуются победам больше, чем игроки».

Стадио Олимпико. 30 минут до дерби

Когда игроки «Лацио» возвращались на автобусе в тренировочный центр Формелло, где остались их машины, им перегородили дорогу 3000 болельщиков – чтобы поблагодарить за победу.

«Через несколько дней Клозе думал, что безумие улеглось, но открыл дверь почтальону, а тот встал на колени, чтобы поцеловать победную ногу», – писал биограф Миро Рональд Ренг.

Другой кумир фанатов «Лацио» (и сам – тоже фанат) Паоло Ди Канио называл дерби «величайшим испытанием».

«Тифози «Ромы» и «Лацио» больше переживают за исходы дерби, чем за итоговое место в Серии А, – говорил Паоло. – В первом дерби я старался оставаться спокойным, но это было невозможно.

Сердце выскакивало, когда я выходил на поле. Было так громко, что я мог почувствовать, как шум давит на плечи.

Стадио Олимпико. 20 минут до дерби

Мой одноклубник Рубен Соса был в нескольких метрах от меня – я видел, как двигались его губы, но ничего не слышал. Будучи ультрас, я знал, какими фанаты громкие и страстные, но у меня не было и мысли, какой эффект они производят на игроков!

Фанаты «Лацио» накрыли полностью Курву Норд гигантской мозаикой. Она изображала белое сердце на небесно-голубом фоне – это отражало то, что было у меня в груди.

Я просто уставился на фанатов. Мне чудилось, что мое место там, среди ультрас. В тот момент я был фанатом на поле, переживал величайшую мечту любого болельщика».

Стадио Олимпико. 10 минут до дерби

В первом же дерби – в январе 1989-го – Ди Канио забил победный мяч и немедленно показал фанатам «Ромы» средний палец, повторяя поступок легенды «Лацио» 70-х Джорджо Кинальи.

«Мое лицо исказилось от смеси экстаза, облегчения и ярости, – говорил Ди Канио. – Я не планировал тот жест, это просто было спонтанное извержение.

Только один игрок в истории подбегал к фанатам «Ромы» и показывал фак – Киналья – и это спровоцировало национальный скандал. Правда, Джорджо был игроком сборной, а я – 20-летним парнем, проводившим 9-й матч за «Лацио».

Но забив тот мяч, я понял, что тоже навсегда останусь в сердцах болельщиков. Победный мяч в дерби – нечто неописуемое для меня, парня, который с детства путешествовал по стране, болея за «Лацио».

Стадио Олимпико. 7 минут до дерби

Признаюсь, если бы я закончил с футболом прямо в тот момент и в том месте, я бы все равно чувствовал себя счастливчиком».

Стадио Олимпико. 5 минут до дерби

У «Ромы» тоже хватает эмоциональных побед в дерби. Весной 2015-го команды Стефано Пиоли и Руди Гарсии бились за второе место, выводившее в группу ЛЧ. «Рома» опережала «Лацио» на очко и в предпоследнем туре повела после гола Итурбе на 73-й минуте.

На 82-й Джорджевич сравнял с паса Клозе, но на 85-й победный забил французский защитник Мапу Янга-Мбива – это его единственный мяч в единственном сезоне за «Рому». До того дня Мапу не забивал почти четыре года.

Вскоре гендиректор «Ромы» Вальтер Сабатини получил предложение, от которого невозможно отказаться. И продал нового героя фанатов «Лиону» за 10 миллионов евро.

«Я никогда так не страдал под пристальным взглядом игрока, – вспоминал Сабатини прощание с Мапу. – Он ничего не говорил – только глядел на меня минут десять, а потом ушел».

Стадио Олимпико. 4 минуты до дерби

Спустя два года Янга-Мбива отказался уходить в аренду и был сослан в дубль «Лиона», откуда не вытащил даже Руди Гарсия. Через пять лет после культового гола Мапу завершил карьеру.

Правда, среди самых обидных поражений «Лацио» от «Ромы» матч имени Янга-Мбива, пожалуй, уступает последнему дерби 20-го века, которое, кстати, посетили Леонардо Ди Каприо с Кэмерон Диас, снимавшиеся на киностудии Чинечитта в «Бандах Нью-Йорка».

Началось с того, что Кафу поиздевался в середине поля над Недведом, а на 71-й победный для банды Капелло мяч в свои ворота срезал защитник «Лацио» Негро – обидная, но не уникальная история для защитника. А усугубило ее то, что накануне Паоло пообещал в интервью забить. И не уточнил, в чьи ворота.

«Наши болельщики потом издевались над Негро – сделали даже майки «Ромы» с его фамилией, – сообщил Тотти в мемуарах. – Но мне не жаль его. Он провоцировал, оскорблял соперников, чтобы выставить себя красавчиком перед фанатами «Лацио».

Но и это пустяки по сравнению с тем, что «Рома» сделала с резко обедневшим «Лацио» в следующем сезоне: 5:1 с покером Монтеллы и магическим голом Тотти.

Через четыре года «Лацио» впервые разгромил «Рому» в Серии А. Ледесма, Мутарелли и Оддо обеспечили победу 3:0, а тренер Делио Росси, выполняя предматчевое обещание, искупался после игры в фонтане на холме Яникул.

К слову, в восьми километрах от него, в районе Винья Клара, вот-вот поселится Тотти.

Многие фанаты «Ромы» неприятно удивились: Франческо переезжает поближе к новой девушке Ноэми, на север Рима, а там в основном живут болельщики «Лацио». Плюс – Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле и другие игроки Сарри.

Стадио Олимпико. 2 минуты до дерби

Но обо всем этом забылось, когда перед игрой объявили, что Тотти – на трибуне с сыном Кристианом (нападающим «Ромы» U18). Болельщики «Ромы» зашумели, как после легендарного гола Франческо в январе 2015-го с последующим селфи.

А отшумев – хором подпевали соседу Тотти по трибуне Антонелло Вендитти.

Дерби уникально тем, что даже довольно случайные люди (вроде того же Янга-Мбива или Лукаса Кастромана) могут за несколько секунд стать вечными героями.

Или наоборот.

В воскресенье антигероем стал бразильский защитник «Ромы» Рожер Ибанес.

На излете первого получаса вингер «Лацио» Педро, забивший в прошлогодних дерби за обе римские команды, перекрыл Ибанесу возможность паса налево, а в центр – на Кристанте – тот почему-то сам не отдал и включил режим Виктора Васина, что привело к голу другого бразильца – Фелипе Андерсона.

От радости на поле выбежали все запасные «Лацио»!

Стадио Олимпико. 30-я минута дерби

«Рома» ответила ударом Дзаньоло в перекладину и серией менее впечатляющих моментов – гол Андерсона остался единственным.

«Я так кричал, что потерял голос, но это того стоит, – сказал Фелипе, заменяющий в центре атаки Иммобиле. – Я навсегда сохраню майку, в которой сегодня играл.

[Травмированный, но заявленный на матч Иммобиле и дисквалифицированный Милинкович-Савич] зажгли нас сегодня и помогли тем, кто находился на поле. Чиро – настоящий лидер. Он дал мне совет, который здорово пригодился».

Стадио Олимпико. 32-я минута дерби

Жозе Моуринью назвал победную атаку «Лацио» полуголом: «Нелегко играть против команды, которая сидит столь глубоко и так хорошо контролирует темп матча.

Открыв счет, она хорошо оборонялась, а нам не хватало точности и мастерства в атаке. Нам не хватает не только голов. Нам не хватает командной игры, мы не выигрываем единоборства.

Когда играешь прямолинейно, нужно выигрывать единоборства, но это нам не удавалось. Думаю, «Рома» проиграла незаслуженно».

Стадио Олимпико. 80-я минута дерби

Маурицио Сарри несколько дней назад тоже жаловался – на фанатов «Фейеноорда», бросавших в скамейку «Лацио» пакеты с мочой. Но после дерби он наконец-то заговорил о приятном:

«Мы осчастливили наших болельщиков – и это главное. Матч получился не самым красивым, но отнял много физических и умственных сил.

Наши защитники отлично справились, особенно при забросах «Ромы» в конце. А еще приятнее видеть, что ребята играют сердцем.

Римское дерби – одно из самых эмоциональных в мире. Даже в Англии такого нет».

Фото: Денис Романцов; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio