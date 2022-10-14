Новый клуб Миранчука не всегда был середняком. В 90-е «Торино» побеждал «Реал», играл в финале еврокубка и мечтал о скудетто

Денис Романцов – о туринском гранде.

Турин построен так, что в нем трудно заблудиться. Нужно на стадион «Торино»? Из вокзала налево и полчаса прямо – по улице Паоло Сакки, переходящей в проспект Филиппо Турати. Не петляя и не отвлекаясь на карту.

«Олимпико Гранде Торино» – бывший «Комунале» и «Стадио Муссолини» – возвели к ЧМ-1934. Матчи обоих туринских клубов он принимал до ЧМ-1990, когда появился «Делле Альпи». Но тот получился таким неуютным, что не прожил и 20 лет – снесли ради строительства арены «Юве».

«Торино» же в середине нулевых вернулся на «Олимпико», где и принял в воскресенье «Эмполи».

Матч начался рановато, в половине первого, но даже несмотря на дождь большинство из 16 тысяч болельщиков заняли свои места еще в двенадцатом часу.

В это время тут грохотали Freed From Desire и другие футбольные хиты, а веселее всего было детям на трибуне Примавера – они пели и прыгали минут сорок. И кажется, не останавливались бы еще долго, если б не началась игра.

«Олимпико» находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома «Торино» – спортивного центра «Филадельфия». Здесь же клуб праздновал чемпионство-75/76. С тренером Джиджи Радиче, увлекавшим игроков йогой, и бомбардиром Паолино Пуличи, который десятью годами ранее работал на заводе цветных металлов и тогда же услышал от тренера «Интера»: «Ты слишком быстр для футбола. Иди лучше в легкую атлетику».

Сезон-75/76 – последний в эпоху черно-белого телевидения, а триумф в нем – первый для «Торино» со времен гибели великой команды 40-х в авиакатастрофе. В 1985-м – с вернувшимся Радиче – «Торино» снова боролся за скудетто, но отстал на 4 очка от «Вероны» и финишировал вторым.

Через два года владелец «Торино» Серджо Росси поругался с болельщиками, недовольными трансферами гендиректора Лучано Моджи, под присмотром полиции добрался до дома и продал клуб заместителям – Марио Герби и Микеле Де Финису.

С помощью бухгалтера Джакомо Дзунино они активно искали нового владельца и упустили момент, когда команда пошла ко дну.

В конце 80-х «Торино» спас бизнесмен, чьим адвокатом был президент «Юве» (2003-2006)

В декабре 1988-го игроки сплавили тренера Радиче, а спустя два месяца молодой полузащитник Альвизе Дзаго открыл счет в матче с «Сампдорией», но через 3 минуты порвал связки колена, а без него «Торино» проиграл 1:5 и застрял на предпоследнем месте.

К тому моменту Герби с Де Финисом отказались продать клуб братьям (29-летнему Луке и 26-летнему Оскару) Бланджино, которые экспортировали в Италию белорусское мясо и способствовали трансферу Заварова в «Юве».

На «Торино» их вывел Моджи, работавший уже в «Наполи», но переговоры не заладились – братья рвались управлять без участия Герби с Де Финисом, но не убедили в финансовой надежности.

В конце февраля 1989-го возник новый претендент – 42-летний предприниматель Джан Мауро Борзано, который спонсировал баскетбольную команду Турина и заманил туда центрового «Детройта» Дэррила Доукинза.

В 28 лет Борзано основал компанию по производству глушителей, а потом женился на дочери гендиректора Fiat Ferriere, открыл строительную фирму GIMA и купил в туринском районе Крочетта виллу Орфео Пьянелло – президента золотого «Торино»-75/76.

Именно Пьянелло убедил Борзано взяться за «Торино». 2 марта 1989-го тот купил 74,85% акций клуба и пообещал потратить летом на трансферы 10 млрд лир (около $5 млн) даже в случае вылета.

Но болельщики все равно сомневались в новом боссе. Смущала близость Борзано к «Фиату», семье Аньелли и «Ювентусу» (адвокат GIMA Францо Гранде Стивенс даже стал потом президентом «Юве»), но и тут помог Пьянелло: «Я тоже работал с «Фиатом» – что тут такого?

Когда начались поиски владельца, я сразу подумал о Борзано. Смотрю на него и будто возвращаюсь в молодость, когда сам был президентом клуба».

В «Торино» появилась главная молодая звезда Италии начала 90-х

Борзано пылко взялся за дело и последний матч сезона-88/89 смотрел со скамейки запасных. Не помогло: «Торино» проиграл 1:3 «Лечче» и вылетел, но сразу вернулся, а за год в Серии В в основе освоились воспитанники клуба: защитник Панкаро, полузащитники Сордо, Вентурин и Дино Баджо, а также вингер Лентини.

«Майка Лентини с седьмым номером после игр всегда была разорвана, – говорил его тренер в молодежке «Торино» Серджо Ватта. – А однажды он взбесил Джанлуку Пальюку, будущего вратаря сборной.

Лентини забил «Сампдории» четыре мяча: перед последним голом обвел чуть ли не полкоманды вместе с вратарем и остановился на линии ворот. Дождался, пока прибежит Пальюка, и катнул мяч в сетку».

За длинные волосы и южноамериканские черты лица тренер «Торино» Радиче прозвал Лентини Боливийцем, 11 раз выпустил в Серии А, но не дождался голов. Результативность Лентини наладил в «Анконе», где совмещал тренировки с армейской службой. Он играл за сборную вооруженных сил и еженедельно мотался между казармой Барлетты и Анконой, разделенными 400 километрами.

После вылета «Торино» Борзано вернул Лентини, но новый тренер Эудженио Фашетти выпускал в атаке бразильца Мюллера и боснийца Скоро, а Джиджи редко включал даже в запас.

«Ты должен много работать или просидишь весь сезон на трибуне», – предупредил Фашетти. Лентини прислушался, в октябре замелькал на поле, но на тренировке перед игрой с «Мессиной» сломал ногу и пропустил два месяца.

Избавившись от гипса, Лентини услышал от тренера: «Как ты? В воскресенье игра». Джиджи ответил, что нога еще беспокоит, но сыграл и в воскресенье, и через неделю, и во всех оставшихся матчах, забив 6 мячей и обеспечив «Торино» возвращение в Серию А.

У Лентини было все, что нужно фланговому нападающему – и техника, и скорость, но сам он признался весной 1990-го, что все еще не хватает умения вовремя расставаться с мячом.

Этот недостаток устранил вингер «Торино» конца 60-х Эмилиано Мондонико, возглавивший клуб после Фашетти. «Мондонико сделал меня незаменимым игроком основы, чего со мной раньше никогда не случалось, – сказал Лентини. – Это зарядило меня уверенностью.

Мондонико выжимал из меня максимум, а когда я злился – позволял посылать его к черту и не обижался».

Первые мячи в Серии А Лентини забил «Интеру» и «Милану». Свидетелем второго гола стал тренер сборной Италии Адзельо Вичини. Через два с половиной месяца он выпустил Лентини вместо Аттилио Ломбардо в товарищеской игре с Бельгией.

Дебют в сборной утвердил Джиджи в статусе главной молодой звезды итальянского футбола. Уходя на каникулы после сезона-90/91, он дал интервью туринским журналистам.

Говорил, шагая с тренировки к своему Porsche: «Я и не мечтал, что у меня будет столько денег. Могу исполнить любую мечту, но по-настоящему вкус успеха я ощутил в день, когда купил себе дом. Тогда я почувствовал себя важным и счастливым».

В Португалии вратаря «Торино» называли убийцей и бросили в голову елочной игрушкой

Но главная звезда того «Торино», что после возвращения в Серию А сразу взлетел на пятое место, – не Лентини и даже не Мартин Васкес, купленный в «Реале» летом 1990-го, а другой воспитанник клуба Джорджо Брешиани.

Уже знакомый с Мондонико по аренде в «Аталанте», он заиграл в старте из-за того, что Борзано не смог купить Гари Линекера, и как заиграл – забил в сезоне-90/91 больше ван Бастена, Феллера и Манчини!

Но после выхода в Кубок УЕФА Борзано вернул в «Торино» Моджи, а тот усилил атаку бельгийским плеймейкером Шифо и бразильским форвардом Казагранде.

Результативность Брешиани сократилась вдвое, но именно он – осенью 1991-го – открыл счет в ответном матче 1/32 Кубка УЕФА с «Рейкьявиком», за который играли полицейский, мясник, экономист, архитектор, плотник, летчик и другие любители.

От одного из них – бухгалтера Гуннара Скуласона – вратарь «Торино» Лука Маркеджани пропустил через минуту после гола Брешиани, но выход в перерыве Лентини вместо Казагранде обеспечил «Торино» крупную победу 6:1 – после 2:0 в Исландии.

Тот же Лентини открыл счет в первом матче следующего раунда – с «Боавиштой». Перед игрой тренер португальцев Мануэл Жозе пожаловался на поле, предоставленное хозяевами для тренировки («Огород! Даже в Албании с нами так не обращались»), а президент Валентин Лоурейру – на Джан Мауро Борзано, который пригласил в офис «Торино», но сам туда не явился.

После поражения прозвучали упреки и в адрес английского арбитра Кейта Хэккетта: «Откровенно домашнее судейство, – сказал Мануэл Жозе. – Отмена гола нашего венгра Эдуарда (на самом деле – болгарина Эдуарда Эраносяна) – сильнейший психологический удар».

Эраносян заменил во втором тайме Марлона Брандао, потерявшего сознание после столкновения с вратарем Маркеджани. Врач «Торино» Роберто Бьянчарди спас бразильского форварда, вовремя сделав массаж сердца, но в ответной игре болельщики «Боавишты» все равно обзывали Маркеджани убийцей и швырнули ему в голову елочную игрушку (Лука попросил судью Карлссона не останавливать из-за этого игру).

А фанаты «Торино» возмущались тем, что португальцы резали их баннеры (закрывавшие обзор), и кидались выломанными креслами, но президент Борзано угомонил их по мегафону.

Сам матч прошел спокойнее. Из-за удаления Лентини «Торино» больше тайма играл вдесятером, но отстоял нулевую ничью благодаря выдающейся игре защитника Роберто Краверо (еще один воспитанник клуба – в 1988-м отказался уходить в «Юве», хотя Герби с Де Финисом одобрили трансфер).

«Уверены ли мы теперь, что у Барези нет конкурентов в роли либеро сборной?» – написал в Tuttosport репортер Владимиро Каминити.

На следующий евровыезд – против АЕКа – фанаты «Торино», памятуя об обстреле монетами в игре с «Панатинаикосом» в сентябре 1985-го, взяли строительные каски и увидели устрашающий баннер: «Вас похоронят в Афинах».

Весной 1992-го акции «Торино» принадлежали Сильвио Берлускони

В предыдущем раунде АЕК прошел «Спартак» Мостового, Карпина и Черчесова, но споткнулся о команду Мондонико – 2:2, 0:1.

И это на фоне 607-минутной безголевой серии «Торино» в чемпионате. В последнем матче 1991-го – с «Фиорентиной» – ее прервал Лентини. Перед матчем директор тосканского клуба Маурицио Касаско, до весны 1991-го работавший в «Торино», дал громкое интервью, из которого выходило, что сильный состав и выход в Кубок УЕФА – его заслуга.

В ответ Борзано напомнил: «Когда агент предложил нам Васкеса, Касаско сказал, что «Торино» этот игрок не нужен. Тогда вмешался я».

А Моджи добавил: «Когда он ушел, «Торино» был седьмым, так что в Кубок УЕФА попали без него. Также он не имеет отношения к Лентини, Брешиани и [защитнику Сильвано] Бенедетти – это выпускники нашей школы, которых я собирал в первый заход в «Торино».

Видимо, Касаско не получает комплиментов – вот и делает их себе сам».

Через три с половиной месяца после 2:0 с «Фиорентиной» команда Мондонико шла четвертой в Серии А и с тем же счетом обыграла в первом четвертьфинале Кубка УЕФА «Копенгаген».

После матча журналисты снова призвали Борзано к ответу – теперь из-за обвинений в финансовых махинациях при трансфере Дино Баджо в «Юве», но Джан Мауро соскочил: «Давайте говорить о футболе, а не о деньгах».

О деньгах Борзано говорил с Берлускони, который в конце февраля 1992-го – после гола Лентини «Милану» в четвертьфинале Кубка Италии – захотел купить Джиджи.

Борзано готовился к парламентским выборам, а его строительная компания задыхалась от безденежья, и аванс Берлускони был очень кстати. Взамен Сильвио потребовал гарантий, что летом получит Лентини, и Борзано предоставил акции своего клуба. Так что с марта по июль 1992-го Берлускони владел, по сути, не только «Миланом», но и «Торино».

В марте Лентини об этом не знал и на вопросы о будущем отшучивался: «Знаю только, что если мы не пройдем «Копенгаген» – я закончу с футболом».

Тренер Мондонико называл «Торино» командой ультрас

До этого не дошло – повторно обыграв датчан, «Торино» вышел на мадридский «Реал», который лидировал в Ла Лиге, но в то же время сотрясался от скандалов: нападающий Эмилио Бутрагеньо публично жаловался, что схемы голландского тренера Лео Бенхаккера мешают игрокам.

Накалил обстановку и партнер Эмилио по «Реалу» 80-х Мартин Васкес, покинувший клуб из-за конфликта с президентом Рамоном Мендосой.

Накануне мадридского полуфинала он признался журналистам в детской любви к «Атлетико» и в итоге разминался до игры в спортзале, а не на поле, – чтобы лишний раз не мелькать перед болельщиками «Реала».

На подъезде к «Бернабеу» те закидали бутылками автобус «Торино», ранив тренера по физподготовке Джорджо Паретти, и нарвались на провокации игроков во время разминки: Роберто Поликано послал трибунам воздушный поцелуй, а другой крайний защитник Паскуале Бруно исполнил танец живота.

После прострела Поликано счет во втором тайме открыл Казагранде, но главным героем стал полузащитник «Реала» Георге Хаджи – он сравнял счет, травмировал Роберто Краверо, а потом за фол на нем удалили Поликано. «Торино» пропустил также от Йерро и проиграл 1:2.

Перед ответным матчем президент «Реала» Мендоса отправил просматривать соперника Радомира Антича, которого убрал двумя месяцами ранее ради возвращения Бенхаккера, но оставил на зарплате.

Антич увидел победу «Торино» в туринском дерби (2:0) и в отличие от Бенхаккера, считавшего команду Мондонико только оборонительной машиной, отметил и атакующую мощь: «Важно закрыть Лентини с Васкесом, бушующих на флангах», – сообщил Антич.

Но из-за травмы спины на «Делле Альпи» не вышел Маноло Санчис, а другие защитники «Реала» с Лентини не справились. Джиджи спровоцировал автогол Рикардо Роши и отдал голевой пас опорнику Луке Фузи.

«Торино» победил 2:0, порадовав бывшего владельца Пьянелли, который с грустью вспоминал накануне проигрыш «Мюнхену-1860» в полуфинале Кубка Кубков-1965, и 60 тысяч других болельщиков на трибунах (еще 9 миллионов смотрели матч на Rai Uno). Фанаты потратили 22 миллиона лир на перфоманс (около $11 тысяч) и встретили команду огромным баннером Forza Ragazzi – «Давайте, ребята».

«Они задавили нас бешенными темпом, – признал лидер «Реала» Эмилио Бутрагеньо. – Думал, во втором тайме они устанут и мы сравняем, но «Торино» играл идеально все 90 минут».

«Этот «Торино» – команда ультрас, – сказал тренер Эмилиано Мондонико (четырьмя годами ранее он вывел в полуфинал Кубка Кубков команду Серии В «Аталанту», но в финал еврокубка вышел впервые – как и «Торино»). – Это банда таких же диких пацанов, как те, что болеют на трибунах, воодушевленные самыми искренними идеалами».

«Это самый важный матч в нашей истории, – добавил президент Джан Мауро Борзано. – Я победил в туринском дерби, выиграл выборы – прекрасное время».

За несколько дней до финала с «Аяксом» случилась ничья с «Миланом» благодаря автоголу Анчелотти. После игры Лентини снова терзали вопросами о трансфере: «Только Борзано знает, что будет дальше, – ответил Джиджи. – Я же мечтаю о еврокубке в этом году и скудетто – в следующем.

На месте президента я бы поступил, как Паоло Мантовани в «Сампдории». Он никого не продал и выиграл чемпионат».

На 15-й минуте туринской части финала Лентини потерял мяч на своей половине, что привело к голу Вима Йонка, но в конце матча – при счете 1:2 – ассистировал Валтеру Казагранде, который эффектно разобрался с Данни Блиндом и забил.

И это был последний гол турнира. В Амстердаме «Торино» обстрелял штанги и перекладины, но «Аякс» не пропустил и с ничьей 0:0 добился итоговой победы. Пока Фузи с Вентурином плакали в центре поля, Маркеджани говорил в телеинтервью: «Хватит ныть. Главное, что мы ны ни разу не проиграли «Аяксу» и осознали свою силу».

В аэропорту Казелли сотни болельщиков встретили «Торино» словами Grazie lo stesso: «Все равно спасибо».

Покинув «Торино», Лентини на 4 года стал самым дорогим футболистом мира

«Приглашая меня, Борзано говорил о скудетто, – вспоминал Мондонико. – В его трехлетнюю программу входила борьба за чемпионство.

Перед моим назначением он позвонил и сказал, что приготовил подарок. Я думал, речь о бутылке шампанского, но он имел в виду Мартина Васкеса.

Испанец поразил меня в первой же товарищеской игре.

Я решил: «Нужно просто почаще пасовать ему – и дело в шляпе». Это одна из моих ошибок. Теряя мяч, Васкес не возвращался назад. Но, к счастью, мы обеспечили ему прикрытие в лице Луки Фузи.

С Васкесом и Шифо мы получили прекрасную полузащиту и в год борьбы за Кубок УЕФА стали третьими в Серии А (пропустив меньше всех в Италии – Sports.ru).

У нас было все для чемпионства, о котором мечтал Борзано. После выборов он отказался от своих компаний, сосредоточившись на «Торино» и Gazzetta del Piemonte, но в конце сезона-91/92 сказал мне: «У меня неприятности. Для исправления ситуации я должен продавать игроков».

Мондонико смирился с этим. Попросил только не обманывать фанатов рассказами про скудетто. А вот Лентини заупрямился и отказался уходить в «Милан».

Узнав об этом, Берлускони приказал доставить игрока на виллу в Аркоре вертолетом. Через полтора месяца, на пресс-конференции по случаю трансфера в «Милан», Лентини признался: «Конечно, именно деньги заставили меня передумать. И еще очаровали вертолет и вилла Берлускони».

Подписав 4-летний контракт с «Миланом», Джиджи стал самым дорогим футболистом мира ($10,5 млн – рекорд держался четыре года, до трансфера Роналдо в «Барсу») и конференц-зал на туринской улице Кавура покинул под присмотром полиции, спасавшей его от ярости болельщиков.

Годом ранее Лентини говорил в интервью La Stampa: «Я родился в Карманьоле, но только потому, что там есть больница. Так-то я из Вилластеллоне – это деревня в Пьемонте. Из достопримечательностей там только несколько фабрик. Моему отцу словосочетание «миллион лир» все еще внушает уважение. Миллиард же вообще не входит в его словарный запас».

«Милан» заплатил за него 18,5 миллиарда, и вечером первого июля 1992-го к офису «Торино» на проспекте Витторио Эмануэле стянулось две тысячи болельщиков, несогласных с продажей Джиджи.

В половине десятого болельщики штурмом взяли здание, но не нашли президента Борзано и двинулись к офису GIMA на улице Тренто. Забросав его камнями, болельщики поджигали потом мусорные баки, крушили витрины, машины и телефонные будки. Полиция уняла их слезоточивым газом лишь спустя четыре часа.

«Стыдно, что весь этот ужас из-за меня, – признался Джиджи. – Я не знал, что меня продали еще в феврале-марте и несколько месяцев говорил, что не уйду, а потом сделал наоборот. Получается, не оправдал доверие тысяч людей».

Летом 1993-го карьеру Лентини разрушила автокатастрофа

Лентини долго осваивался в «Милане», но в итоге стал третьим снайпером команды в сезоне-92/93. В ночь со второго на третье августа 1993-го он ехал по трассе Турин – Пьяченца на своем канареечном Porsche Carrera 3600. Возвращался с предсезонного турнира в Генуе.

Когда дом был совсем близко, лопнуло левое заднее колесо, только что установленное в автосервисе вместо проколотого. Машина улетела в кювет и загорелась. Выбравшись из нее, Лентини сделал несколько шагов и упал посреди шоссе.

Его спас дальнобойщик Джанфранко Профессьоне. Он остановил грузовик перед Джиджи, чтобы того не раздавили, и стал звать на помощь. Помог игрок «Чезены» Давиде Леони, знавший Лентини по молодежке «Торино» и ехавший по тому же шоссе.

Он отвез Джиджи в больницу города Асти. «Парень, менявший мне колесо, советовал ехать помедленнее, – говорил Лентини. – Но максимальная скорость моей машины 270 км/ч – и я не знал, что для нее «помедленнее». Я разогнался до 120-130 км/ч, но, оказалось, нельзя было превышать 70 км/ч. Очнулся я уже в больнице».

Два дня он провел в коме. Вертолетом санитарной авиации его доставили в миланскую клинику Сан-Раффаэле. Седьмого августа доктор Беррета заключил: после тяжелой черепно-мозговой травмы Лентини вернется на поле только в конце года.

«Сначала я говорил неразборчиво и был заторможен, – вспоминал Джиджи. – Ухудшилась память, я с трудом распознавал людей. Рядом всегда был психолог, следивший за моим прогрессом. В итоге я восстановился физически и технически, но потерял желание бороться, страдать, выгрызать место на поле. Я не хотел начинать все с нуля».

«Если бы не авария, он получил бы Золотой мяч», – добавил Мондонико. – В Джиджи я видел молодого себя и не хотел, чтобы он повторял мои ошибки. Он слушался меня и обеспечил нам победу над «Реалом», поведя команду за собой.

Он бы остался в «Торино», но проблемы с деньгами вынудили продать его».

Проблемы были такие, что однажды при выселении из отеля у администратора Нино Франко не хватило денег, и проживание оплатил Мондонико.

Игроки подолгу сидели без зарплаты, и в феврале 1993-го Борзано уступил клуб 35-летнему нотариусу Роберто Говеани.

В 1993-м «Торино» все же взял трофей – несмотря на 3 пенальти в свои ворота

Но и в таких условиях – без проданных Лентини, Краверо, Васкеса и Поликано – «Торино» обыграл в финале Кубка Италии-1993 «Рому»: 3:0 дома и 2:5 в гостях. Три из пяти мячей в Риме пропустили с пенальти, и Мондонико так увлекся выяснением отношений с соперниками и судьями, что пропустил церемонию награждения.

«Потом мне сказали, что фанаты «Торино» не покинут стадион, пока я к ним не выйду, – вспоминал Мондонико. – Мы поздравили друг друга, и я вернулся в Турин, а утром увидел фанатов перед своим домом на улице Джованни Серве. Мы долго разговаривали. Нас связывали сумасшедшие отношения».

«Из трех пенальти в финале-1993 мы заслужили один – за мой фол на Хесслере, – говорил защитник Роберто Мусси, в 1989-м нырнувший к «Торино» в Серию В с лавки «Милана». – Карло Сгуиццато обслуживал последний матч в судейской карьере и вел себя так, будто сверху поступил приказ отдать кубок «Роме».

Мусси был любимчиком Арриго Сакки и в 1987-м переехал вслед за ним из «Пармы». «Милан» провел мощную трансферную кампанию (ван Бастен, Анчелотти, Гуллит), а Сакки привез меня, – вспоминал Мусси. – Берлускони удивился, но Арриго сказал: «Президент, вот увидите, этот мальчик попадет в сборную».

Через 5 лет он возглавил сборную, вызвал меня из «Торино» и позвонил Берлускони: «Ну, что я вам говорил насчет Мусси?» – «Э, нет, это слишком просто».

За несколько лет до того вызова генменеджер «Торино» Моджи склонял Мусси к уходу в «Асколи», но Роберто отказался, хотя знал, что не больно-то нужен Мондонико, – и все же пробился в состав.

«С Эмилиано у нас были отношения любви и ненависти, – вспоминал Роберто в книге журналиста Eurosport Риккардо Бисти о команде Мондонико. – Я часто спорил с ним из-за моего места на поле, а он хлопал меня по спине и говорил:

«Ты мой джокер – можешь играть везде». Он не ставил меня только вратарем и центральным нападающим.

Характером и профессионализмом я изменил мнение о себе не только Мондонико, но и Моджи. Здорово разбираясь в футболе, Лучано проникся ко мне уважением.

История про его работу с судьями в том Кубке УЕФА показалась мне странной. Мы не получали никаких поблажек, и не помню, чтобы кто-то говорил: «Торино» победил благодаря арбитру».

В дневнике бухгалтера «Торино» нашли расходы на проституток для судей – Моджи назвал их переводчицами

В 1994-м, расследуя подозрительные трансферы Баджо, Лентини, Шифо и Маркеджани, следователи нашли дневник бухгалтера «Торино» Джованни Матты.

Выяснилось, что среди клубных расходов была статья «эскорт». «Торино» тратил десятки миллионов лир на драгоценности, часы, дорогую одежду и проституток для судей.

Например, в декабре 1991-го бухгалтер Матта отметил в дневнике: «Вчера заявилась некая Рива с внешностью высококлассной путаны. Она хотела 6,3 миллиона лир за работу ее сотрудниц с судьями на игре с АЕКом. Меня об этом никто не предупреждал, поэтому я выпроводил ее».

В суде Матта добавил: «Потом Моджи сказал, что даме следует заплатить. Я так и сделал».

Джан Мауро Борзано подтвердил, что развлечением судей заведовал Моджи, а исполнял его поручения Луиджи Паварезе, привезенный из Неаполя экс-секретарь владельца «Наполи» Ферлайно.

Адриана Рива признала, что Паварезе два или три раза нанимал ее для развлечения иностранных арбитров: она немного знала французский, что помогло в общении с бельгийским судьей матча «Торино» — «Боавишта» Ги Гуталсом, сыном знаменитого тренера, выигравшего с «Марселем» Кубок чемпионов-1993.

Моджи с Паварезе заявили в суде, что нанимали не проституток, а переводчиц для приезжих команд, судей и сотрудников УЕФА. А уж как переводчицы трактовали свою миссию, «Торино» не касается.

«Если бы мы подкупали судей, вряд ли в наши ворота назначили бы пенальти в туринской игре с «Аяксом», – заявил левый защитник Роберто Поликано (после того Кубка УЕФА он потерял почти все сбережения, вложившись в одну из компаний Борзано). – А может, судьи хитрили – принимали подарки, но не помогали нам».

Моджи и Паварезе избежали обвинений в пособничестве проституции и спортивном мошенничестве. Итальянский закон № 401, принятый в 1989-м после букмекерских скандалов, распространялся только на матчи под эгидой местных спортивных организаций, а не УЕФА.

16 апреля 1994-го Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА тоже провел заседание по делу «Торино», где судья Гуталс и Моджи все отрицали. Дело закрыли. Через два месяца Моджи стал генеральным директором «Ювентуса».

В нулевые один игрок «Торино»-1992 провел 2 месяца в коме, другой – три недели в тюрьме

Между увольнением из «Торино» и назначением в «Юве» Моджи не только травил в суде байки про переводчиц, но и консультировал совладельца «Ромы» Пьетро Меццарому.

Но тот не ужился с другим боссом Франко Сенси и покинул клуб, а Моджи увлек в «Юве» защитника Чиро Феррару, с которым уже согласовал переход из «Наполи» в «Рому».

Вместо Феррары «Рома» взяла брутального защитника «Торино» Энрико Аннони по прозвищу Тарзан – сына мотомеханика из Джуссано, в чьей мастерской висел постер «Юве».

Сам Аннони в восемь лет, приехав с классом в Турин, сфотографировался с легендами «Торино» 70-х Пуличи и Салой, а потом предпочел футболу теннис. Но отец не мог возить его на турниры, и Аннони вернулся в футбол, а в 16 лет перешел в «Комо».

«К концу 80-х я женился, ждал рождения дочери, но с деньгами было худо, – вспоминал Аннони. – В тот момент помощник Мондонико Анджело Перени, которого я знал по молодежке «Комо», позвал меня в «Торино».

Я согласился, даже не обсудив контракт. В «Торино» сразу ощутил, что попал в родную стихию. Сравнил бы нашу команду с героями фильма «Отряд самоубийц» (про суперзлодеев, получивших шанс на искупление – Sports.ru).

Перед матчами мы занимались кто чем – кто-то укладывал волосы, Поликано шутил с тренером, я растягивался, а на поле все бились ради общей цели. Совладать с такими сукиными детьми, как мы, было непросто, но Мондонико это удалось».

«Как хороший психолог он умело создавал конфликты, – добавил левый защитник Роберто Поликано. – Часто Эмилиано нападал на игрока, который больше всего нравился болельщикам «Торино».

А понравиться им не так сложно – достаточно покинуть поле в мокрой от пота майке».

Поликано играл также за «Дженоа», «Рому», «Наполи» и много других клубов, а сейчас работает скаутом «Удинезе», но признается, что именно болельщики «Торино» вспоминают его чаще всего.

Не забыли они и другого участника финала Кубка УЕФА, полузащитника Джанлуку Сордо. Живет он на севере Тосканы, но помолвлен с туринкой Кристиной, так что часто бывает в Пьемонте. И, по его словам, каждый болельщик напоминает ему о попаданиях в перекладину в конце второго матча с «Аяксом». Забей Сордо – и «Торино» победил бы.

Джанлука c детства болел за «Юве», но провел десять лет в «Торино» и стал лучшим другом Лентини (вместе жили и клубились). Чтобы взбодрить Джиджи после аварии, «Милан» даже купил Сордо в 1994-м, но получилось так себе.

Если Лентини потом играл у Мондонико в «Аталанте» с «Торино», который вернул из Серии В, и даже вернулся в сборную на один матч, то Сордо после двух лет на лавке «Милана» быстро скатился в третью лигу.

Весной 2005-го он случайно задел девушку в ночном клубе, дважды извинился, но все равно был избит ее парнем и на два месяца впал в кому. В больнице его навещали Лентини и партнер по «Бари» Дзамбротта, но не Макс Аллегри:

«В 2004-м он был моими тренером в команде Серии С2 «Альянезе», – рассказал Сордо. – Макс дебютировал как тренер и просил помочь ему наладить контакт с молодыми игроками. Тогда я был ему нужен, а когда лежал в больнице в 10 минутах от его дома – нет.

Через несколько лет, когда я снова мог ходить, он встретил меня в Форте-деи-Марми и захотел обнять, но было уже поздно».

Сордо – не единственный воспитанник «Торино», кого винят в поражении от «Аякса» в 1992-м. В конце туринской части финала – при счете 2:2 – Джорджо Брешиани пожадничал у ворот Стэнли Менцо и вместо паса Казагранде неудачно пробил.

В оставшихся матчах сезона голы Джорджо в ворота «Дженоа» и «Аталанты» способствовали итоговому третьему месту, но летом 1992-го он покинул Турин и со временем осел в Болонье, где в 2008-м оказался под домашним арестом – по делу о фальшивой счет-фактуре.

Через семь лет Брешиани добился оправдания, но в 2016-м отсидел три недели по другому делу – о продаже госимущества ниже себестоимости.

«Меня арестовали как [босса сицилийской мафии] Бернардо Провенцано, – говорил Джорджо. – Думали, в тюрьме я в чем-то признаюсь, но такие вещи только озлобляют людей и вынуждают задуматься о переезде в другую страну. В итоге суд оправдал меня».

В воскресенье в старте «Торино» не было ни одного итальянца

Италию Брешиани не покинул и продолжил заниматься бизнесом в Болонье. Его партнер по «Торино»-1992 Сильвано Бенедетти – единственный из того состава, кто и сегодня в клубе: с 2001-го работает в молодежном секторе.

Правда, в стартовом составе на воскресный матч с «Эмполи» не оказалось не то что воспитанников «Торино» – но даже итальянцев. Сербы Милинкович-Савич с Лукичем, ивуариец Джиджи, швейцарец Родригес, голландец Схюрс, австриец Лазаро, нигериец Айна, поляк Линетти, хорват Влашич, парагваец Санабрия и наш Миранчук.

После трех подряд поражений главный тренер Иван Юрич устроил командный обед, на котором каждый из новичков что-то пел (Эмирхан Ильхан – Таркана, Лазаро – Боба Марли), но уже на 11-й минуте матча с «Эмполи» позитив рассеялся.

Миранчук упустил мяч у чужой штрафной, а Санабрия пошел в борьбу, наступил на ногу Камбьяги и увидел перед собой красную карточку. Отлегло только через несколько минут, когда судья Франческо Фурно, посмотрев повтор, заменил удаление на предупреждение.

Но уважением у болельщиков «Торино» Фурно пользовался недолго – до перерыва он отменил голы Миранчука и Санабрии: оба – из-за офсайдов парагвайца.

В начале второго тайма «Торино» умудрился пропустить от Маттиа Дестро, который не забивал 15 матчей, а тут попал ударом через себя с 15 метров.

Дальше команда Паоло Дзанетти с каждой минутой все наглее тянула время, что привело к потасовке у штрафной «Эмполи» – прибежал даже вратарь «Торино» Милинкович-Савич.

Тем сильнее были эмоции болельщиков «Торино», когда Лукич на 90-й минуте все же сравнял.

1:1 с аутсайдером после месяца без очков – хоть какой-то повод для оптимизма перед субботней игрой с «Ювентусом». Правда, экс-полузащитник и тренер «Торино» Серино Рампанти нашел еще один: «Конечно, эта команда слабее прошлогодней. Проблемы и с защитой, и с реализацией.

Но что хорошо и что может обеспечить нам качественный скачок – присутствие Миранчука. Когда он с мячом, чувствуется – может что-то создать. Полностью восстановившись, Алексей улучшит нашу результативность.

У «Торино» отличный шанс на успех в дерби, потому что «Юве» никогда не был в таком кризисе, как сейчас».

В последние 30 лет «Торино» выиграл лишь три туринских дерби. Все – с минимальной разницей. Последняя победа посерьезней – это апрель 1992-го и 2:0 с дублем Казагранде.

Матч состоялся в день голосования – и шутили, что бразилец помог Борзано пройти в парламент. Тогда-то оптимизма было через край.

Фото: Денис Романцов; facebook.com/TorinoFootballClub; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; Gettyimages.ru/Ben Radford/Allsport