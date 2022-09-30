Клуб Фабрегаса и Анри на дне Серии B. Репортаж из Комо

0 побед в 6 турах, выгорание тренера и дубль Кутроне.

Зрители на стадионе «Джузеппе Синигалья» свободны в передвижениях, так что на последних минутах матча «Комо» – СПАЛ я устроился за спиной Патрика Кутроне. В середине второго тайма он под овацию заменился и сидел рядом с Сеском Фабрегасом, с паса которого оформил дубль.

Это первые голы Кутроне в сезоне-2022/23. А для «Комо» – первые за месяц: в трех предыдущих турах проиграли 0:1 «Брешии» и 0:2 – «Фрозиноне» с «Зюдтиролем». Ранее были две ничьи, так что благодаря Кутроне «Комо» приблизился к первой победе в чемпионате.

После «Милана» Кутроне нигде не заиграл, а в начале 2022-го потерял отца

В 20 лет Патрик дебютировал в сборной и стал лучшим бомбардиром «Милана», через год – вторым после Пентека, но сменился тренер, купили Рафаэла Леау, и Кутроне продали «Вулверхэмптону». «Всегда одна и та же история – в Серии А больше предпочитают иностранцев», – говорил Патрик.

В следующие три года – даже с учетом молодежной сборной – он забил меньше, чем в первом сезоне за «Милан» (17 против 18). Не заиграв ни в «Вулвз», ни в «Фиорентине», ни в «Валенсии», ни в «Эмполи», Кутроне вернулся домой.

– После сезонов без регулярной игровой практики я сомневался в своем будущем, – признался Патрик. – Заглянул на выходных в Комо и сказал своей девушке Грете: «Может, мне начать все сначала именно отсюда?»

Агент предложил и другие варианты, но я хотел только в «Комо». Мне важно вернуться в родной город – где близкие, где я спокоен. Мой голевой инстинкт никуда не пропал, но нужно подходящее место, чтобы доказать это.

Я люблю свой город – центр, озеро, суши-бар возле фуникулера. Я странный итальянец – не люблю пиццу и лазанью.

– Чего тебе не хватало после фантастического периода в «Милане»?

– Постоянного места в составе. Для нападающего это очень важно. Но никого не виню – возможно, проблема в том, что я часто был в состоянии арендованного.

В «Эмполи» год назад я начал неплохо, но вмешались семейные проблемы.

– В январе-2022 умер твой отец Паскуале, известный адвокат из Комо.

– Он был для меня всем – другом, болельщиком, советником. Я обсуждал с ним любое решение.

– Ты уехал в «Милан» в 8 лет. Что чувствуешь после возвращения?

– Спокойствие и уверенность – ведь у меня контракт на 3 года. В «Комо» меня хорошо приняли. Забавно, что я встретил в команде полузащитника Алессио Иовине – он подавал пиццу и фокаччу в баре города Канту, где я учился. Он тогда играл за «Ольджинатезе», а я – за молодежку «Милана».

В 80-е «Комо» был середняком Серии А, а 5 лет назад лишился профессионального статуса

Матч со СПАЛом Иовине провел в запасе. В «Комо» хватает более статусных полузащитников: слева вышел Алекс Бланко (экс-молодежка «Барсы», «Валенсия» и Испания-U17), справа Паоло Фараго (экс-«Кальяри» и Италия-U20), а в центре с Фабрегасом – Даниэле Базелли, которого Манчини выпустил вместо Жоржиньо в одном из первых матчей во главе сборной, против Голландии.

Амбициозный шопинг-2022 – часть плана индонезийских братьев Хартоно (состояние – более $40 миллиардов) по превращению «Комо», несколько лет назад пережившего банкротство и падение в четвертую лигу, в заметный итальянский клуб.

Каким он был, например, в 80-е. Тогда «Комо» четыре года подряд финишировал на 9-11 местах в Серии А, только из-за фанатской выходки лишился финала Кубка-86 и засветил группу будущих чемпионов – Луку Фузи («Наполи»-90, «Юве»-95), Джанфранко Маттеоли («Интер»-88), Джованни Инверницци («Сампдория»-91) и Стефано Боргоново с Марко Симоне («Милан»).

Почти все 90-е «Комо» проторчал в третьей лиге (но и там раскрыл Джанлуку Дзамбротту), а с приходом нового владельца – будущего хозяина «Дженоа» Энрико Прециози – за пару лет прорвался в Серию А и, набрав именитых ветеранов, сразу вылетел, а следующие 20 лет провел в основном в третьей-четвертой лигах.

В прошлом году братья Хартоно назначили директором «Комо» своего футбольного консультанта Денниса Уайза (капитана «Челси» времен Виалли и Раньери), а тренер Джакомо Гаттузо, в 90-е игравший тут с Дзамброттой, вернул команду в Серию В.

Заодно началась реконструкция стадиона «Джузеппе Синигалья», который после прихода в клуб отдельно упомянул предшественник Уайза Майкл Гандлер: «Сидя на трибуне, вы видите не обветшалый стадион. Вы видите возможность.

Комо – один из самых известных и красивых городов Италии. Это город мечты. Мечты, которая может стать реальностью.

Мы пришли в атмосфере недоверия к иностранным владельцам (недолгое правление экс-жены Майкла Эссьена привело в 2017-м к потере профессионального статуса – Sports.ru). К нам относились с подозрением, но потом настороженные взгляды сменились улыбками и похлопываниями по спине.

Я работал в «Интере», и там не было такого контакта с болельщиками. Здесь же ты встречаешь их за ужином, чувствуешь их настроение. Это здорово».

Настроение болельщиков после хилого финиша-2021/22 (5 поражений в 6 турах), наверняка улучшило подписание в начале августа 2-летнего контракта с Фабрегасом – самым звездным новичком «Комо» с лета-2002, когда пришли Бенуа Коэ (чернорабочий «Интера» Роналдо), Даниэль Фонсека (чемпион-97/98 с «Юве») и победитель Евро-1994 U21 Бенни Карбоне.

Но их спортивный директор Кармине Джентиле привлекал под Серию А, а тут чемпион мира – и Серия В. Сеск объяснил, что проект братьев Хартоно ему интересней MLS, куда тоже звали, а Деннис Уайз добавил: «Он пришел и для того, чтобы стать акционером клуба. Сеска привлекли наши амбиции: отремонтировать стадион, открыть новый спортивный центр и выйти в Серию А».

В Комо пришел и Анри. Он хочет, чтобы об игре «Комо» говорили так же много, как о красоте города

В конце августа миноритарным акционером «Комо» стал и партнер Сеска по «Арсеналу» Тьерри Анри – это его второе пришествие в Италию после полугода в «Юве»-1999.

«Я очень любил «Юве» и остался бы в Италии, если бы не один человек (видимо, Лучано Моджи – Sports.ru), – сказал Анри. – Знаю, сколько страсти в Италии, поэтому не колебался, когда меня позвали. Посоветовался с агентом, Сеском, Дзамброттой и согласился.

Люди привыкли восхищаться красотой Комо, но сейчас пора говорить и о местном футболе».

За эффектными акциями последовал провальный старт и эмоциональное выгорание Джакомо Гаттузо. В начале сентября его проводили в бессрочный отпуск, и на матч со СПАЛом «Комо» вывел второй тренер Массимилиано Гвидетти. Зато – впервые с Фабрегасом в стартовом составе (и в роли капитана!).

Правда, почти сразу пропустили, но через несколько минут Кутроне сравнял счет с передачи другого воспитанника «Милана» Леонардо Манкузо. Это заметно оживило болельщиков.

Местные дети любят Патрика точно не меньше Фабрегаса. Футболку у него просили даже во время игры – за 10 минут до перерыва, когда Кутроне подошел к тренеру.

А майка Фабрегаса понадобилась капитану СПАЛа Сальваторе Эспозито, который летом дебютировал в сборной Италии. После первого тайма он догнал Сеска по пути в раздевалку и легким движением руки договорился об обмене.

Игроки ушли в раздевалку, а болельщики – за напитками и закусками. Многие еще не расселись по местам, когда Кутроне забил второй мяч.

Вскоре СПАЛ сравнял, а через 10 минут Гвидетти заменил уставшего Кутроне. Тот продолжал обсуждать игру с тренерами и не заметил мальчишек, просивших майку.

Замененный позже (уже при счете 3:2 в пользу «Комо»: после контратаки забил кипрский латераль Николас Иоанну) Даниэле Базелли оказался отзывчивее и, уступив место Томмазо Арригони, бросил футболку через забор. А ее обладатель, одетый в интеровскую майку Бареллы, на всякий случай убежал.

Предвкушая первую победу в сезоне, Сеск с Кутроне очень эмоционально переживали последние минуты и постоянно что-то подсказывали.

А на 90+3-й минуте «Комо» пропустил, и Кутроне в отчаянии бухнулся на газон. А потом – врезал кулаком по креслу.

Забив столько же, сколько в 5 предыдущих турах, «Комо» упустил победу и остался 19-м, а вскоре – определился с новым тренером. Им стал Морено Лонго, работавший в Серии А с «Фрозиноне» и «Торино». Там он добился 4 побед в 32 матчах.

«Стабильность – ключ к прогрессу, – сообщил болельщикам «Комо» Тьерри Анри. – Надеюсь, вы присоединитесь ко мне и пожелаете Морено удачи в работе. Спасибо вам за поддержку и надеюсь увидеть вас в ближайшее время.

Forza Como!»

Фото: автора; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Stringer; comofootball.com; globallookpress.com/Matteo Bazzi/Keystone Press Agency