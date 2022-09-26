«В тот год вместились страх, свист, близость увольнения и взлет». Репортаж из города, где Анчелотти стал главным тренером

Денис Романцов съездил в Реджо-Эмилию.

В субботу я планировал вернуться из отпуска в Москву, но вместо Белорусского вокзала прибыл на этот.

Анчелотти тоже попал в Реджо-Эмилию внезапно.

В 28 он сменил «Рому» на «Милан», где тренер Арриго Сакки скрывал результаты скоростных тестов – чтобы Карло не осознал до конца, каким медленным стал после травм, и сохранил уверенность в себе.

Быстрее от этого Анчелотти не забегал, но, заняв важный пост в центре поля, по два раза выиграл с «Миланом» чемпионат Италии, Кубок чемпионов и Межконтинентальный Кубок. А в 32, когда колени болели не переставая, услышал от Сакки: «Ухожу в сборную. Хочу видеть тебя помощником».

Карло решил, что еще поиграет, но новый тренер «Милана» Фабио Капелло упрятал его в запас, сделав в центре поля ставку на молодого Деметрио Альбертини (через 10 лет тот покинул «Милан» из-за того, что тренер Анчелотти не поставил его на игру с «Юве»).

В последнем матче за «Милан» Карло забил два мяча «Вероне». Растроганный Берлускони предложил двухлетний контракт, но было поздно — Анчелотти хотел тренировать.

Карло три года ассистировал Сакки в сборной, а летом 1995-го его неожиданно нанял главным тренером босс «Реджаны» Франко Даль Чин – тот самый, что привез в «Удинезе» Зико и вошел в первый совет директоров «Динамо».

Он же – вместо старого «Мирабелло» на 14 000 мест – построил 30-тысячник «Джильо» (первый итальянский стадион, принадлежащий клубу, а не городу), открытый в апреле 1995-го матчем с «Ювентусом». На дубль Роберто Баджо «Реджана» ответила лишь голом будущего форварда «Юве» Микеле Падовано и, проиграв четыре следующих матча, вылетела.

А временный тренер Чезаре Витале вернулся в молодежку, уступив место Анчелотти. Впервые с конца 70-х Карло попал в команду из родного региона Эмилия-Романья.

«Реджана» отвергла Анчелотти, когда ему было 15, но теперь нуждалась именно в нем: «В громком имени, — уточнил Анчелотти в книге «Тихое лидерство». — Меня наняли только потому, что я был знаменитым футболистом, да к тому же местным пареньком».

В Серию А «Реджану» вернул поклонник классической музыки, провалившийся в «Милане»

Тот стадион и сегодня принадлежит клубу, но уже не «Реджане», которая в середине нулевых обанкротилась, а «Сассуоло» – эта команда базируется в часе езды на поезде от Реджо-Эмилии.

Владелец «Сассуоло» Джорджо Скуинци купил арену в декабре 2013-го, и после ремонта она принимала матчи не только бывшего и нового хозяев, но и «Аталанты» в Лиге Европы, и сборной, и финал женской ЛЧ-2016.

Стадион окрашен в цвета компании Скуинци Mapei, но встречаются и гранатовые тона «Реджаны» – например, на памятнике одному из основателей клуба Северино Таддеи, который играл и тренировал тут сто лет назад.

Тогда же – в двадцатые – «Реджана» на несколько лет проникла в Серию А, но потом простилась с ней на 64 года, а в 80-е увязла в третьей лиге.

Все изменилось в 1988-м. В тот год один бывший игрок «Реджаны» – Джанфранко Маттеоли – стал чемпионом с «Интером». Другой – партнер Марадоны в «Наполи» Андреа Карневале – дебютировал за сборную на сеульской Олимпиаде.

А в «Реджане» сменился владелец, и новый президент Эрмете Фиаккадори нанял экс-игрока и тренера «Милана» Пиппо Маркьоро. В конце 60-х тот помогал в «Монце» Нильсу Лидхольму и Джиджи Радиче, а в 70-е вывел в Кубок УЕФА скромную «Чезену», вдохновляя ее игроков классической музыкой и тренировками в стиле «Аякса».

После провала в «Милане» (8 побед в 25 матчах) Маркьоро не получал шансов на топ-уровне, но за два сезона вывел из Серии С в Серию А «Комо», в котором перед каждой тренировкой два часа работал с защитником Пьетро Верховодом и вывел его на уровень сборной.

Верховод и дальше прогрессировал, а Маркьоро в 80-е вернулся в Серию С и застрял в ней на 5 лет – до взлета с «Реджаной».

Взлетать помогал молодой форвард из «Авеллино» Фабрицио Раванелли. Заменив ушедшего в «Наполи» бомбардира Силенци, он забил почти треть – 16 – мячей «Реджаны» в сезоне-90/91, а потом год добивался трансфера в «Юве» и забивал вдвое реже.

30 лет назад «Реджана» стала фарм-клубом своего главного соперника

В Серию А команда Маркьоро поднялась через год после ухода Раванелли, в 1993-м – с более осторожной тактикой (в 1990-м перестреляли «Козенцу» 7:4, а в сезоне-92/93 – 1,07 гола за игру) и без звезд в атаке: лучшим снайпером стал хавбек Паоло Саккетти.

«В 1973-м мне было 8 лет, а мои родители владели рестораном и по выходным не могли водить меня на футбол, – вспоминал Паоло. – Но однажды отец все же отвел на игру «Чезена» – «Реджана». Единственный мяч за хозяев тогда забил Джованни Карневали.

А через 20 лет мой гол в ворота «Чезены» вывел «Реджану» в Серию А. Радость была неописуемой».

В Реджо-Эмилии начались народные гуляния. Болельщики уже знали, что однофамилец лучшего бомбардира и владелец «Реджаны» Вальтер Саккетти (коммунист, возглавлявший в городе движение Сопротивления) продал клуб братьям Фантинелям, которые и наняли консультанта «Динамо» Франко Даль Чину.

Но вряд ли они догадывались, что продажа спонсора клуба – компании «Джильо» – семейству Танци приведет к тому, что «Реджана» на несколько лет станет де-факто фарм-клубом «Пармы» – самого ненавистного соперника.

Вражда между жителями двух городов региона Эмилия-Романья зародилась из-за территориальных вопросов еще в Средневековье, а в середине 1950-х обострилась из-за жалобы менеджера «Пармы» Альберто Роньони на коллегу из «Реджаны».

Тот пытался подкупить соперников перед Дерби дель Энца (название реки, разделяющей Парму и Реджо-Эмилию) и спасти свой клуб от вылета из Серии С.

«Реджана» победила 2:1, но вскоре была оштрафована на 20 очков и сослана в четвертую лигу. Жители Реджо-Эмилии долго потом игнорировали пармские продукты, а фанаты из группировок Boys Parma 1977 и Ultras Ghetto яростно бились до весны 1990-го, когда команды на три года разлучились.

Именно победа в дерби 27 мая 1990-го обеспечила «Парме» первый в истории выход в Серию А.

А к давней ненависти фанатов «Реджаны» добавилась зависть.

«Реджану» тренирует правый латераль сборной Италии нулевых

Связь клубов ощущается и сегодня. В атаке «Реджаны» – арендованный у «Пармы» 28-летний форвард Эрик Ланини.

На международном юниорском Турнире Виареджо-2013 он забил за «Юве» больше Бальде из «Лацио» и Бернардески из «Фиорентины», но на взрослом уровне не блистал результативностью даже в Серии С – до прошлого сезона, когда попал к главному тренеру «Реджаны» Аймо Диане и забил 15 мячей.

Именно с Дианой в роли правого латераля «Парма» взяла последний трофей – Кубок Италии-2002. Перейдя потом в «Сампдорию», Аймо достиг сборной, но победный ЧМ пропустил из-за травмы паха.

10 лет назад Диана стал тренером и прошлым летом сменил в вылетевшей из Серии В «Реджане» Макса Альвини, который сейчас работает в Серии А с «Кремонезе». Бывший спортивный директор «Пармы» Дориано Този привел Диане не только Ланини, но и – прямиком из Серии А – Луку Чигарини, основного опорника Италии на пекинской Олимпиаде.

Большую часть карьеры Лука посвятил «Аталанте», но вырос и прославился в «Парме» – еще играя в молодежке, заслужил от тренера основы Чезаре Пранделли прозвище Профессор.

Мудрость Чигарини и голы Ланини помогли Диане пройти 21 тур без поражений, но потом пара осечек откинула «Реджану» на второе место. На нем же команда шла и перед субботним матчем с середняком Серии С «Сан-Донато».

В этой лиге нет международных пауз, поэтому «Реджана» обходилась без арендованного у «Пармы» 19-летнего вратаря Мартина Турка, вызванного в сборную Словении. Его дублер Джакомо Вентури травмирован, поэтому в старте (впервые с января) вышел третий вратарь – 26-летний воспитанник клуба Маттео Вольтолини.

Он местный, из Реджо-Эмилии, и перед разминкой отвечал на все приветствия фанатов с Курвы Суд. Колоритно выглядело и то, как сотрудник клуба сачком доставал мячи, улетавшие в яму между полем и трибуной.

Другие мячи часто улетали на наш сектор. Точности игрокам «Реджаны» не хватало и в игре. Беспрерывно атакуя первые полчаса, они до перерыва так и не забили. А могли и пропустить, но трижды выручил Вольтолини.

В Серии А за «Реджану» играли чемпион мира-1994 и второй игрок Европы-1987

За несколько лет до рождения Вольтолини «Реджана» урвала Клаудио Таффарела, который через год стал чемпионом мира, а сегодня тренирует вратарей «Ливерпуля».

В 1990-м «Парма» перехватила Таффарела у «Реала» (благо мадридцев тоже спонсировал «Пармалат»), что поразило Италию – тут не привыкли отдавать одно из трех легионерских мест вратарю, тем более бразильцу.

Но трансфер требовался «Пармалату» в том числе для выхода на южноамериканский рынок (с той же целью заключили рекламный контракт с автогонщиком Нельсоном Пике), да и Таффарел оказался вполне подходящим для Серии А вратарем – в первом сезоне выдал 19 игр на ноль.

А потом, с приходом колумбийского форварда Асприльи, Таффарел все реже вписывался в лимит, и, выиграв Кубок Кубков-1993 с Марко Баллоттой воротах, «Парма» отдала Клаудио «Реджане», вернув оттуда Луку Буччи.

В Реджо-Эмилии Таффарел начал с голевого паса нападающему Дарио Морелло в игре с «Пьяченцей».

Этот сумасшедший гол принес «Реджане» ничью, а первой победы в Серии А прождали два с половиной месяца – ее в игре с «Кремонезе» обеспечил еще один звездный новичок Паулу Футре, победитель Кубка чемпионов-1987 и второй игрок Европы того года по опросу France Football (после Руда Гуллита).

«18 ноября 1993-го его под присмотром карабинеров привезли в отель Posta, где представили как игрока «Реджаны», – вспоминал журналист Фабрицио Габриэлли. – Казалось, он не до конца понимал, куда попал, но ждал чего-то хорошего».

«Он был убежден, что приехал бороться за скудетто», – добавил Франко Даль Чин.

Перед дебютной игрой Футре фанатская трибуна стадиона «Мирабелло» окрасилась в цвета флагов Португалии и Румынии (в честь Дорина Матеуца, взятого из «Брешии»), и в ближайшие к ней ворота Паулу в середине второго тайма забил победный мяч. А через 20 минут – травмировал колено после подножки Алессандро Педрони и выбыл почти на год.

Но и без него «Реджана» сохранила место в Серии А – обыграв в последнем туре резервистов чемпионского «Милана» 1:0. Через год Футре ушел в тот же «Милан», а вскоре повредил колено и пропустил почти весь сезон.

Месяц назад Паулу пережил сердечный приступ на похоронах матери, но быстро всех успокоил: его жизнь спас лиссабонский хирург Педру Кардозу. Узнав об этом, Франко Даль Чин предложил вернуть Футре в Реджо-Эмилию и провести в его честь товарищеский матч.

За два года Паулу забил всего 5 мячей в 15 матчах, но его любят тут до сих пор. В первой половине 90-х матчи «Реджаны» можно было смотреть с балконов соседних домов, и появление на маленьком «Мирабелло» большой звезды было ого-го каким праздником.

Писал же Шукшин: «Конечно, где праздник, там и похмелье, это так. Но праздник-то был? Был. Ну и все».

После субботней победы «Реджана» лидирует в группе Серии C

В субботу праздник болельщикам «Реджаны» устроил другой полузащитник – 28-летний Марко Розафио. Выйдя на замену после первого тайма, он уже через пять минут выдал шикарный пас Адриано Монтальто, для которого «Реджана» – 17-й клуб за 15 лет карьеры.

Два предыдущих матча Монтальто пропустил из-за дисквалификации, а гол в ворота «Сан-Донато» стал для него первым в команде Дианы.

Второй мяч «Реджана» забила сразу после замены Монтальто. Воспитанник «Интера» Давиде Гульельмотти влетел в штрафную с правого фланга, прострелил, а капитан «Сан-Донато» Маттео Горелли срезал мяч в свои ворота.

Гости ответили темпераментными атаками, но третий вратарь «Реджаны» справился с угрозами.

В это же время конкурент «Реджаны» – «Каррарезе» (клуб, где 100% акций раньше принадлежали Буффону, и который сейчас тренирует экс-защитник «Уралана» Даль Канто) – проиграл «Алессандрии» 1:2, и команда Дианы поднялась на первое место.

Серия В все ближе.

Поднять «Реджану» в Серию А молодому тренеру Анчелотти помог Игорь Симутенков

Но пока не так близко, как летом 1995-го, когда после вылета из Серии А Франко Даль Чин позвал в команду, потерявшую Падовано, Футре и других звезд, начинающего тренера Анчелотти.

За три года в штабе Сакки Карло научился неплохо анализировать матчи с трибуны, но теперь ему самому понадобился помощник — непременно с тренерской лицензией, которой не было у самого Анчелотти.

Открыв справочник итальянских тренеров, он остановился на Джорджо Часкини, два года сидевшем без работы, и тот на 20 лет стал правой рукой Карло (помогал в «Парме», «Юве» и «Милане», работал скаутом в «Челси» и «Реале»).

Тренером по физподготовке Анчелотти взял метателя диска Клеанте Дзата, и вот результат: 4 очка в 7 турах, дно таблицы, оскорбления фанатов и увольнение — его, правда, босс «Реджаны» через два часа дезавуировал, дав Анчелотти последний шанс.

Тот на неделю запер команду на базе и добился крупной победы над «Венецией» (3:0), руководимой Пиппо Маркьоро. С того матча начался взлет «Реджаны», увенчанный возвращением в Серию А.

Спасительные для карьеры Анчелотти два мяча в игре с «Венецией» забил левый полузащитник Пьетро Страда — Карло потом прихватил его в «Парму» на место Ривалдо, с которым не договорились по зарплате. С восемью голами Страда стал одним из двух лучших бомбардиров «Реджаны» в дебютном тренерском сезоне Анчелотти.

Второй бомбардир – будущий ассистент Капелло в сборной России Игорь Симутенков. Два его гола принесли победу над «Брешией» в одном из решающих матчей в борьбе за путевку в Серию А.

Игорь до сих пор с теплотой вспоминает, как Карло поддерживал его после безголевых матчей («ты хорошо прессинговал и создавал глубину атаки»), хвалил в газетах самого слабого игрока команды и курил после тренировки с вратарем Баллоттой.

«Не помню, чтобы кого-то из нашей команды оштрафовали, – говорил Симутенков про сезон с Анчелотти. – Однажды в автобус ворвался опоздавший игрок и прямо с деньгами в руках подбежал к Анчелотти: «Виноват! Сколько с меня?»

Но Карло его простил, сказав, что если человек вот так вбегает с деньгами, значит, он действительно признает неправоту. Атмосфера в команде была настолько потрясающей, что никто не хотел подставляться».

Вместо Анчелотти пришел Луческу, и, по словам Симутенкова, в «Реджане» не стало команды

«У меня очень приятные воспоминания о «Реджане», – отметил Карло в автобиографии. – Сначала было непросто, но в целом я думал, что первый год в качестве тренера будет сложнее. Футболисты оказались фантастическими, они во всем мне помогали, как и руководство. Спасибо, парни.

В тот год вместилось многое: страх, свист, радость, падение, взлет, близость увольнения, воскрешение и проваленная трансферная кампания. Невероятный чудесный опыт. И полезный, ведь впервые мне захотелось поблагодарить Капелло – ворчуна, который не выпускал меня на поле.

Он отказался возглавить «Парму», хотя соглашение уже было достигнуто. Дал заднюю в последний момент, и они позвали меня. В Серию А. Люблю Эмилиевую дорогу – по ней я возвращался к своим корням, в клуб, где вырос как футболист. Я родился в Реджоло, но жил в Фелгаре, так что Парма была моим вторым домом».

Проводив Анчелотти в «Парму», Даль Чин нанял Мирчу Луческу, с которым «Реджана» ни разу не победила и опустилась на последнее место.

«С приходом Луческу у нас не стало команды, – заявил Симутенков. – Особенно это бросалось в глаза тем, кто знал и видел «Реджану» при Анчелотти. Вот это тренер! Что особенно поражало – его естественность и скромность.

Человек за «Милан» играл, за сборную, но ни разу об этом не заикнулся. Для меня он был как старший товарищ».

Замена Луческу на Франческо Оддо не помогла – «Реджана» снова вылетела. В последнем Дерби дель Энца фанаты «Реджаны» закидали поле кранами из туалетов южной трибуны, и стадион «Джильо» дисквалифицировали.

Следующее дерби состоялось аж через двадцать лет, когда «Парма» докатилась до третьей лиги. «Реджана» дважды уступила, и общий счет в дерби сравнялся: 26 побед, 26 ничьих и 26 поражений.

6 лет назад «Реджану» купил знаменитый бейсболист

На игру с «Сан-Донато» я шел от вокзала Реджо-Эмилии минут 25 и первых людей встретил только у стадиона, когда заглянул на матч детской команды «Фальк Галилео».

Куда все запропастились – я понял, когда заглянул в торговый центр, примыкающий к стадиону. Там было не протолкнуться. Интересно, что именно отказом в строительстве ТЦ во второй половине 90-х Франко Даль Чин объяснял финансовый закат «Реджаны».

Шесть лет назад встряхнуть клуб пытался бейсболист Майк Пьяцца (12 раз участвовал в Матче Звезд MLB), но через два года его энтузиазм угас, и «Реджана» осталась без владельца и без места в Серии С.

Потом: перерождение, прорыв из четвертой лиги во вторую, вылет и новое карабканье наверх. Жизнь сложная и бурная, но лучше же так, чем совсем никак.

Фото: Gettyimages.ru/Grazia Neri, Steve Morton, Simon Bruty