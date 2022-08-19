La Strada
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«В атаке мы творили все, что хотели». «Сельта» Карпина и Мостового громила «Реал» (5:1) и Анчелотти (4:0), но осталась без титулов

Сельта Сельта
Валерий Карпин Валерий Карпин
Клод Макелеле Клод Макелеле
Ла Лига Ла Лига
Хаим Ревиво
Виктор Фернандес Виктор Фернандес
Александр Мостовой Александр Мостовой
Футбол Футбол

Денис Романцов – об идолах Виго.

В начале августа 1998-го «Сельта» презентовала себя болельщикам на стадионе «Балаидос». Клубу стукнуло 75, к тому же предстояло второе участие в Кубке УЕФА (в 1971-м ограничились 0:2 и 0:1 от «Абердина»), и поглазеть на героев Виго – Мостового, Ревиво, Карпина, Мазиньо – пришло аж 15 тысяч болельщиков. Больше, чем на первый матч Ла Лиги-22/23, с «Эспаньолом».  

Встречу завершали фейерверком, но организовали его так же умело, как Карпин – строительный бизнес, и одна из ракет попала на трибуну, ранив тринадцать человек. Среди них – пять родственников тренера вратарей Алемани и будущая журналистка Cadena SER (а тогда – 12-летняя школьница) Лусия Табоада. 

«Президент «Сельты» Орасио Гомес примчался в госпиталь Повиса и произнес незабываемое: «Мы это не нарочно!» – вспоминала Лусия. – Он еще пообещал нам с сестрой пропуск на тренировки, и я неделями спала с радиотелефоном, впервые в жизни ожидая звонка от парня. От президента «Сельты». Но он не позвонил. 

А в сентябре началась школа, и все хвастались важными событиями лета. Кто-то сообщил, что коснулся чьей-то груди, кто-то – что целовался с языком. А я – что чуть не умерла за «Сельту».

Взрыв на «Балаидосе» повредил мне левую перепонку, так что любовь к клубу не только ослепила меня, но и оглушила».  

В середине 20 века «Сельтой» управлял табачный контрабандист 

Инцидентов на «Балаидосе» хватало. Начиная с того, что в чуть ли не самом дождливом городе Испании догадались построить стадион на болоте у реки Лагарес. Когда она выходила из берегов, арену затапливало и игроки шли к полю по мостикам, собранным из досок. 

Из-за реки между трибунами и полем появилась яма. Когда туда падал мяч, болбой тянулся за ним здоровенным сачком – под гудение трибун, переходившее в овацию. 

В яме скапливались газеты, бутылки, шелуха от семечек и куски хлеба, но главное – там обитали лягушки. Когда трибуны умолкали, слышалось кваканье. 

А на рубеже пятидесятых-шестидесятых в яме преобладали окурки и смятые пачки сигарет. Руливший клубом табачный контрабандист Селсо Вилья – бывший пилот-республиканец – во время матчей парил над «Балаидосом» на самолете и использовал выездные игры для продажи сигарет за пределами Виго. 

Вилья вытащил «Сельту» из долговой ямы, но не из Второй лиги и ушел посреди сезона-1961/62. 

Болельщики «Сельты» требовали перевести клуб в чемпионат Португалии 

Принявший клуб в 1995-м Орасио Гомес зарабатывал цивильнее (его компания Disgobe торговала напитками), но тоже любил эффектные жесты. Например, через несколько недель после назначения пригрозил голодовкой, если «Сельту» не вернут в Ла Лигу.  

Гомес стал президентом в конце июля, а в начале августа комиссия по спорту и финансам отправила «Севилью» и «Сельту» (13-е место в сезоне-94/95) во вторую лигу – за нехватку экономических гарантий. В случае с клубом из Виго речь шла о 45 млн песет (510 000 евро).   

Места пониженных заняли вылетевшие по итогам сезона-94/95 «Альбасете» и «Вальядолид», чей президент Маркос Фернандес входил в ту самую комиссию. В Виго с таким раскладом не смирились, и 20 тысяч болельщиков «Сельты» вышли на улицы: закидали камнями мэрию и потребовали перевести клуб в чемпионат соседней Португалии. 

Под давлением народа и председателя правительства (а заодно – севильца) Фелипе Гонсалеса совет Ла Лиги экстренно собрался в Мадриде, куда прибыло 4000 болельщиков «Сельты» (в том числе – на 50 автобусах, выделенных мэром Виго Мануэлем Пересом). 

Они пять часов дежурили на 37-градусной жаре у офиса Ла Лиги, а узнав, что «Сельту» с «Севильей» помиловали (чтоб не обижать «Вальядолид» с «Альбасете», Примеру расширили до 22 команд), устроили праздник в центре Мадрида. 

Скандировали, правда, не только «Чемпионы! Чемпионы!», но и «Орасио, ублюдок, тебя расстреляют». Гомеса винили в бюрократической ошибке, чуть не утопившей клуб.   

В первый месяц работы новый президент «Сельты» вылетел из Ла Лиги и вернулся. И это было только начало. 

Первые месяцы в Виго Мостовой только и думал: скорей бы уехать

Гомес еще и команду толком не усилил. Летом-1995 договорился с «Црвеной Звездой» о трансфере полузащитника Петковича, но того перехватил «Реал». А там Деян не пригодился: дебютировал только в декабре (как раз против «Сельты»), а в январе 1996-го уехал в аренду.   

«Сельта» же стартовала без атакующих звезд, и после одной победы в восьми турах аргентинского тренера Карлоса Аймара сменил Фернандо Кастро, которого Мостовой в автобиографии описал так: «Без имени, без достижений, работал за копейки. В Испании его по большому счету никто не уважал». 

Неуважаемый тренер поднял «Сельту» с 20 места на 11-е, и летом 1996-го Гомес купил ему чемпиона мира Мазиньо – отца Тиаго Алькантары

По словам Мостового, бразильского опорника «сгноили в «Валенсии» – поссорившись с ее тренером Арагонесом, Мазиньо улетел в отпуск и две недели отвергал контракт с «Сельтой». Но сдался под давлением Гомеса, прилетевшего в Бразилию. 

Орасио потом сообщил, что согласие Мазиньо – «результат значительных экономических усилий».  

Еще больше усилий потребовал трансфер Мостового. Он обошелся Гомесу в три миллиона долларов и стал самым дорогим игроком в истории «Сельты». 

Как и Мазиньо, Мостовой не хотел в Галисию: во Франции встретил новую любовь (19-летнюю студентку Стефани) и рассчитывал остаться в «Страсбуре», но не дождался от президента повышения зарплаты. 

Гомес же принял его условия, и Мостовой прилетел на подписание контракта, но вдруг услышал: «Сейчас по плану твоя презентация». – «А контракт?» – «Народ уже собрался на стадионе. Два часа ждут. Контракт – потом». – «Нет, ребята, сначала подпишем бумаги».

В контракте Мостовой увидел куда меньшую зарплату, чем обещал Гомес, и уехал с агентом в отель, чтобы наутро вернуться в Страсбург. Вечером из «Сельты» позвонили: «Приезжай, подпишем на твоих условиях».   

Но Царь все равно был недоволен. «У вас что, война была? Бомбардировки?» – поинтересовался Мостовой, увидев обшарпанные раздевалки без горячей воды и поле с коровьими лепешками. 

Бесила и примитивная тактика тренера Кастро. Он задвигал налево, партнеры не делились мячом, и Мостовой несколько раз уходил с тренировок, а потом признался: «Первые 3-4 месяца в Виго я только и думал: скорей бы уехать». 

Болельщики «Сельты» написали на доме Мостового: «Заткнись и играй в футбол!» 

Другой новичок лета-1996 – полузащитник «Маккаби» (Хайфа) Хаим Ревиво – тоже боялся ехать в Виго, но освоился быстрее. 

«Я совсем не знал испанского, к тому же на руках был двухмесячный сын, – вспоминал Хаим. – Но из молодежки подняли Хави Гонсалеса, который говорил по-английски и помогал, а президент Гомес дал мне машину своей дочери, так что жизнь наладилась». 

Кстати, Ревиво и Гонсалес так подружились, что, уже играя за «Атлетик», Хави после гола показал майку с изображением Ревиво, а в нулевые перешел вслед за Хаимом в «Ашдод».

Ревиво стал для «Сельты» так важен, что ради него на час сдвинули сентябрьский матч с лидером чемпионата «Бетисом» – чтобы Хаим успел поужинать дома перед иудейским праздником Йом-Киппур, который подразумевает молитвы и 25-часовое голодание.

Ревиво-то успел, но «Сельта» впервые за 11 месяцев уступила на «Балаидосе» и откатилась в зону вылета, где болталась почти весь сезон-96/97 (к проблемам с игрой добавился полугодовой бан за нандролон защитника Агирретсу).   

«Ну это вообще невозмутимо просто», – подумал, вероятно, Мостовой, когда «Сельта» – в мае 1997-го – пропустила в Хихоне второй мяч от «Спортинга», шедшего еще ниже. Забыв, что все замены сделаны, Мостовой попытался уйти с поля. 

«Во втором тайме у них выходит на замену совсем молодой пацан, метр с кепкой, по моим ощущениям, лет шестнадцати. Следует длинный заброс в нашу штрафную, и этот малыш сравнивает счет. Я стою в центре поля, чешу в затылке: «Может, «сдают»?

Потом два наших чудо-защитника сталкиваются лбами и падают. Маленький смотрит: о, мяч! Берет и с трех метров расстреливает – 2:1 в пользу «Спортинга». И тут я психанул». 

Так Царь описал дубль 183-сантиметрового полузащитника Рикардо Банго, который в начале 90-х играл за сборную Испании против Бразилии и Франции – Мостового он младше всего на несколько недель.

После второго гола Банго Александра не отпустил с поля капитан «Сельты» Пачи Салинас. Мостового оштрафовали и на 10 дней отстранили от тренировок, а болельщики залили ворота его дома черной краской и написали: «Заткнись и играй в футбол!» 

С Карпиным атака «Сельты» стала одной из самых ярких в Ла Лиге 

Молчать он и не думал, а в футбол заиграл. 

В последнем туре сезона-96/97 «Сельта» разгромила (4:0) «Реал», расслабленный досрочным чемпионством, и осталась в Ла Лиге, а Гомес нанял баскского тренера Хавьера Ирурету, который в начале 90-х внезапно вывел в Кубок УЕФА «Овьедо».    

Чтобы оживить Мостового, Ирурета позвал Карпина, с которым работал в Сан-Себастьяне. Летом 1996-го Валерий стал самым дорогим игроком в истории «Валенсии», но 8 миллионов долларов не отработал. 

«Смотрели на меня поначалу как на гения, который должен брать мяч, обводить 11 игроков соперника и закатывать его в сетку, – говорил Валерий. – Валенсийцы верили, что в клубе появился второй Марадона. 

А я не Марадона и даже не Зидан, а командный игрок, который не может сотворить чудо без помощи партнеров. В общем, в какой-то момент я опустил руки, решив, что «Валенсия» – не моя команда. В этом и есть моя вина. Нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах». 

Дальше Карпин отказал «Бешикташу» и сомневался насчет Виго, но после бесед с Мостовым и Ируретой одобрил годичную аренду. 

Потом, по словам Мостового, они вместе с Карпиным жаловались Гомесу на инфраструктуру и добились покупки автобуса и строительства нормальной базы. 

А главное – с приходом Карпина, защитника «Црвены Звезды» Джоровича, опорника «Эстремадуры» Ито и форварда «Селтика» Кадете – «Сельта» взлетела после пятого тура на третье место.

«При системе 4-4-2 играть справа – одно удовольствие, сразу вспоминаю «Спартак», – говорил Карпин. – В Виго все безумно рады появлению нашего дуэта с Мостовым. Газеты пишут, что двое русских понимают друг друга с полувзгляда. У нас даже статистические показатели одинаковые: по 2+4 в пяти матчах».  

Карпин делил правый фланг с Мичелом Сальгадо, который летом 1997-го вернулся из аренды: «В «Сельте» сильно сомневались насчет него, и агент тянул Мичела в «Саламанку», – вспоминал Ирурета. – Но я не пустил. Знал, что команде нужен такой перспективный воспитанник».   

«Связка Карпина и Сальгадо очень опасна, – писал галисийский журналист Пабло Кампос. – Карпин – квинтэссенция трансферных успехов «Сельты» 1997-го. Он воскресил Мостового, классно работает без мяча и взаимодействует с партнерами, делая атаку «Сельты» одной из самых ярких в Ла Лиге».  

Осенью 1997-го Карпин с Мостовым – в отличие от других наших испанцев – не отвлекались на сборную. Тренер Игнатьев обвинил их в мартовской ничьей с Кипром и больше не звал. Но если Мостовой возвращения не исключал, то Карпин заявил: «На чемпионат мира, даже если сборная там окажется, я не поеду».

Россия боролась в стыках с Италией, а Карпин и Мостовой били в Ла Лиге «Спортинг», «Мальорку» и «Тенерифе» Виктора Фернандеса. 

В 1994-м Виктор во главе «Сарагосы» обыграл «Сельту» в финале Кубка Испании, через год взял Кубок Кубков, а из-за 1:3 от Карпина с Мостовым остался без работы. «Виноваты мы, но тренера убрать проще, чем игроков», – отметил полузащитник «Тенерифе» Славиша Йоканович. 

Через 7 месяцев Фернандес сменит в «Сельте» Ирурету. 

Болельщики «Сельты» вышли на улицы и отменили дисквалификацию Сальгадо 

В эти месяцы уместилось многое. Например, в феврале на просмотр в Виго привезли трех юных нигерийцев – Кеннеди, Асуву и Ойелакина. 

На контракты парни не наработали, а в последний день признались: нет денег на обратную дорогу. Тогда Мазиньо с Ревиво насобирали в команде нужную сумму. «Не хотим, чтобы они вернулись в Африку с плохими воспоминаниями о Виго», – объяснил Хаим.  

Заметка со словами Ревиво соседствует в номере El País за 12 февраля 1998-го с не менее захватывающей публикацией под заголовком «Сумасшедшая поездка Жириновского в Ирак». 

В ней сообщалось: «лидер российских ультранационалистов» махнул в Багдад с 14 тоннами гумпомощи, чтобы защитить Саддама Хусейна от нападения США. Спикер Госдумы Селезнев назвал это хулиганской акцией, а Жириновский, не получив во Внуково разрешение на полет над Ираном, рванул в Ереван, где под угрозой голодовки добился вылета в Багдад. 

В Виго тоже было тревожно. В том же феврале на «Балаидосе» случился пожар. Загорелись электрогенераторы, и без света остался не только стадион, но и весь район. 

Пожарные вовремя вмешались, и матч с «Атлетико» все же состоялся. Во втором тайме – при счете 1:1 – Сальгадо сломал ногу Жуниньо. Под давлением бразильской футбольной федерации, потерявшей перед ЧМ-1998 основного полузащитника, Мичела забанили аж на 4 матча. 

Капитан «Реала» Йерро назвал наказание варварским: «В этом сезоне я видел около десяти не менее опасных подкатов». 8 тысяч фанатов «Сельты» устроили демонстрацию, и наказание отменили, но через пару недель Мичел сломал мизинец на левой ноге и выбыл на два месяца. 

В том чемпионате он застал только последние 10 минут матча с «Меридой». Победив 2:0, «Сельта» отправила бывшую команду Николая Писарева во Вторую лигу, а сама – впервые за 27 лет – прорвалась в еврокубки. 

«Со стадиона болельщики отправились на центральную площадь, где празднование продолжалось всю ночь, – вспоминал Карпин. – Туда же повезли и нашу команду в открытом автобусе. Веселились мы до 3 часов ночи. Гулять в Испании умеют. 

Такой радости я еще никогда не испытывал, даже когда побеждал со «Спартаком» в чемпионатах и Кубке России. 

Что же до игры с «Меридой», то нам помог быстрый гол, после которого у соперников опустились руки». 

Автор гола – 26-летний форвард Мойзес Гарсия. Посреди предыдущего сезона он лидировал в списке бомбардиров Сегунды, но не дождался предложений из Примеры и махнул в «Шеффилд Уэнсдей». Испанцев в АПЛ тогда не было, и это привлекло к нему внимание. 

Узнав, что Мойзес вот-вот подпишет контракт в Англии, «Севилья» его перехватила. Но при Ирурете форвард играл редко и зимой 1998-го собрался в «Дженоа». «А тренер не отпустил: сказал, что пригожусь на финише, – вспоминал Мойзес. – В итоге в последних 8 турах сезона-97/98 я забил 5 мячей. 

После исторической победы над «Меридой» Ирурета схватил меня в раздевалке: «Помнишь, что я тебе говорил?! Помнишь?!»

Оба вскоре покинули «Сельту». Ирурету переманил «Депортиво», а Мойзес узнал, что приходит ненавидимый с «Сарагосы» Фернандес, и ушел в «Вильярреал».

Фернандес сделал Макелеле опорником, а тот принес первую за полвека гостевую победу над «Реалом» 

Фернандес не был скандалистом или диктатором, но как игрок выше Третьей лиги не забрался, получил высшее образование на факультете философии и литературы, рано стал тренером и футболистами «Сарагосы» сперва воспринимался как самонадеянный теоретик.

«Говорили, что ему не хватает характера, – писал испанский журналист Хосе Мигелес. – Однажды он решил заменить нападающего «Сарагосы» Рамберта, но тот отказался уходить и остался на поле».  

В «Сельту» Фернандес пришел 37-летним титулованным тренером и быстро расположил к себе другую неуправляемую звезду: 

«Фернандес – лучший тренер в моей жизни, – отметил Мостовой в автобиографии. – Давал полную свободу, не загонял в рамки. За четыре года с ним ни разу не слышал, что он недоволен моей игрой».  

Фернандес отговорил Ревиво с Карпиным от ухода в «Депортиво» за Ируретой (Валерия выкупили у «Валенсии») и неожиданно заменил опорника Ито, ушедшего в «Бетис», Клодом Макелеле. Тот приходил из «Олимпика» – за 6 миллионов франков (900 тысяч евро) – правым полузащитником.  

«Я покидал один из самых знаменитых клубов Европы ради малоизвестной испанской команды и думал, что совершаю профессиональное самоубийство, – признался Макелеле. – Но на первой же тренировке ко мне подошел Мостовой, знавший французский по «Кану» и «Страсбуру»: «Добро пожаловать, Клод. Тебе здесь понравится». 

Он не ошибся. Впервые я попал к тренеру, который верил в меня не только как в футболиста, но и как в лидера. В конце первой недели сборов Фернандес сказал: «Справа у нас Карпин. Я сделаю тебя опорником». 

Я боялся, что буду меньше касаться мяча, но Мазиньо успокоил: «Мяч улетает то направо, то налево, но всегда возвращается в центр. Это основа всего». Мазиньо часами посвящал меня в нюансы новой роли. Когда сыграть в два касания, когда в одно, и вскоре я стал кайфовать от позиции опорника. 

В Виго я попал в футбол, который люблю –  свободный, атакующий, без давления извне и с дружеской обстановкой в команде. Никогда не получал от игры столько удовольствия, как в те два года с «Сельтой». 

В ноябре 1998-го гол Клода обеспечил «Сельте» первую за полвека гостевую победу над «Реалом». «Мы уступили команде, которая играет в Ла Лиге лучше всех», – признал тренер «Мадрида» Гус Хиддинк. 

Та победа подняла «Сельту» на первое место.

Болельщики «Сельты» интересовались погодой в Москве – не сомневались, что клуб сыграет в российском финале Кубка УЕФА-1999

Через три недели Ревиво эффектно забил «Ливерпулю» в 1/8 Кубка УЕФА.

Когда Хаим получил мяч от Макелеле, журналист El País Хосе Эрмида расслышал в шуме «Энфилда» слова Фернандеса: «Иди сам, иди!»: «Тренеры не забивают мячи, но могут убедить игрока, что любая идея хороша, если ты талантлив и уверен в себе».

В четвертьфинале «Сельта» наткнулась на «Олимпик», но Макелеле не сыграл в Марселе из-за травмы. Гола Мостового оказалось мало – Флориан Морис забил два. А Карпин провел ответный матч после гриппа и заменился в середине второго тайма: итог – 0:0. 

Московский финал Кубка УЕФА остался без самой популярной тогда в России зарубежной команды.   

«Дико разозлил наш нападающий Любослав Пенев, – жаловался Мостовой в автобиографии. – Все бились, как черти, а он расслабленно стоял и ждал мяча – не открывался, не делал рывков. 

На следующий день после матча с «Марселем» не хотелось никуда выходить из дома. Так я стремился сыграть в Москве! Карп тоже очень расстроился. 

Болельщики «Сельты» уже интересовались погодой в Москве! Не сомневались, что обыграем французов. Следом предстояло играть с «Болоньей», которую в любом случае прошли бы. До сих пор поражение от «Марселя» сидит занозой в сердце».

Через несколько недель «Сельта» разнесла на «Балаидосе» «Реал» – 5:1. Пенев сделал хет-трик, а Гути, замененный в середине первого тайма при 0:3, в ярости ударил кулаком по навесу над скамейкой. 

Это один из двенадцати матчей сезона-98/99, где «Сельта» забила три или больше мячей. С Фернандесом команда играла куда изысканнее, чем при Ирурете, и после 5:1 с «Реалом» шла второй, но из-за травмы Мазиньо смазала финиш и в последнем туре боролась за четвертое место. 

Дома с «Атлетико» хватало ничьей. «Сельта» почти два года не проигрывала на «Балаидосе», но команде Радомира Антича, которому молодой Фернандес ассистировал в конце 80-х, уступила 0:1 и пролетела мимо Лиги чемпионов.

Игрок «Бенфики» просил Мостового при 0:5: «Остановитесь, иначе нас домой не пустят!»

Опередившая «Сельту» «Валенсия» хантила Макелеле, но президент Гомес ограничился продажей Сальгадо и сохранил остальных лидеров. Почти всех. 

В разгар июльского сбора в Цюрихе форвард Пенев (15 голов в сезоне-98/99) сообщил, что получил повестку из военкомата, и свинтил в Софию, где внезапно завершил карьеру и стал президентом ЦСКА. 

Без него результативность «Сельты» упала, но только в чемпионате (45 мячей в сезоне-99/00 после 69 в предыдущем). В Кубке УЕФА же громили всех подряд, а новые форварды – Бенни Маккарти и Марио Турдо – забивали там чаще, чем в Ла Лиге. 

В конце ноября 1999-го 9 тысяч болельщиков «Бенфики» приехали в Виго на первый матч 1/16 финала, и Карпин (2 гола) с Мостовым (1+3) играли так, что кто-то из соперников попросил при счете 0:5, показывая на гостевую трибуну: «Остановитесь, иначе нас домой не пустят!»

Вспомнив это в автобиографии, Царь добавил: «В тот вечер у нас получалось практически все. Попадись нам в соперники «Милан», мы бы и ему 4-5 забили. Все знали: если играет «Сельта», спектакль гарантирован. У нас не все в порядке было в обороне, зато в атаке мы творили все, что хотели». 

После 0:7 на «Балаидосе» президента «Бенфики» Жоау Вале Азеведу оплевали фанаты, а он, по словам вратаря Энке, перестал платить защитникам и тренеру Хайнкесу.    

В «Сельте» же пока еще платили хорошо, но мало, так что игроков разбирали посреди сезона. 

Макелеле все же подписал контракт на будущий сезон с «Валенсией» (Гомес обещал отпустить за 1,8 млн евро). Селадес, только-только пришедший из «Барсы» на место Мазиньо, – с «Реалом». А вратарь Дютрюэль, взятый с лавки «ПСЖ» и становившийся летом 2000-го свободным агентом, – с «Барсой».    

Последнее особенно возмутило болельщиков. В январе 2000-го они освистали Дютрюэля после 0:2 от «Барсы» и потребовали выпустить второго вратаря – Пинто. 

То поражение отбросило «Сельту» на седьмое место, хотя еще в середине декабря она боролась за лидерство с «Депором». Но проиграла в Ла-Корунье 0:1 – в матче, полном инцидентов. 

Автобус «Сельты» при подъезде к стадиону закидали камнями, соперники грубили и симулировали, Мостовой на последних минутах cцепился с Джалминьей, а фанаты «Депора» – с комментатором Пачи Салинасом, игравшим раньше в Виго.

Макелеле забил «Юве» на 28 секунде и очаровал Флорентино Переса  

После шести матчей без побед в чемпионате «Сельта» вышла на трансферный рынок и почти договорилась о трансфере Колыванова из «Болоньи». 

«Агент сообщил, что Фернандес заинтересован во мне, – говорил Игорь в январе 2000-го, – но я понимаю: в ситуации, когда у нас серьезные проблемы с нападающими, меня не отпустят. Да и времени для обсуждения контракта мало – уже в понедельник ночью в Испании заканчивается период дозаявок».  

От Колыванова отказались, потому что Турдо сделал хет-трик в игре с «Овьедо», но вскоре Марио выбыл на два месяца из-за травмы, и в это время «Сельта» выдала 6 матчей без забитых мячей – немыслимо для одной из самых ярких атак Европы. 

К проблемам с атакой добавилось то, что центральный защитник Джорович отказался в феврале играть с «Райо» на левом фланге и нарвался на штраф – 3 миллиона песет (35 тысяч евро).

Но Мостовой был невозмутим и после туринских 0:1 в 1/8 Кубка УЕФА царил в домашней игре с «Юве» Анчелотти: на 27 секунде выкрутил позвонки Ферраре и отдал голевой пас Макелеле. 

Кстати, Клод сообщил в автобиографии, что именно тогда заинтересовал будущего президента «Реала» Флорентино Переса, и ради переезда в Мадрид уговорил «Валенсию» аннулировать предварительный контракт.   

После гола Макелеле Конте быстро получил две желтые, «Юве» пропустил от своего же защитника Биринделли, а перед перерывом на удаление нарвался еще и Монтеро. 

«Уругваец разбил мне губу, – говорил Карпин после победы 4:0. – Идиотский поступок. Твоя же команда в меньшинстве, да еще и проигрывает!

Накануне матча игроки и тренер «Ювентуса» [Анчелотти] обещали разорвать «Сельту». А против нас вышли такие же люди, как и мы. Только более раскрученные и богатые. Ни одной звезды у «Ювентуса» я что-то не увидел. 

После победы уехать со стадиона было невозможно – болельщики устроили на площади демонстрацию. Домой я попал только в первом часу ночи».

После свиста на «Петровском» Карпин задумался, стоит ли дальше играть за сборную 

В четвертьфинале «Сельта» попала на «Ланс». Мостовой пропустил оба матча из-за надрыва мышцы, а его страсбургские друзья Нума и Исмаэль обеспечили французам победу. Единственный мяч галисийцев забил Ревиво, который летом 2000-го пополнил список потерь «Сельты». 

«После того, как меня не отпустили в «Барселону», я ушел «Фенербахче». И заработал за год столько, сколько в «Барсе» обещали за три», – признался Ревиво. 

У Мостового тоже хватало предложений. Но в «Реал» не ушел из-за цены (20 млн долларов), а в «Ливерпуль» – из-за повышения зарплаты в «Сельте». 

«Ливерпуль» купил на мое место Гари Макаллистера и выиграл в сезоне-00/01 несколько трофеев – в том числе Кубок УЕФА, – констатировал Мост в автобиографии. – В финале англичане победили (5:4) «Алавес», и большой вклад в успех внес именно Макаллистер».

«Сельта» в тот Кубок УЕФА проникла через Кубок Интертото, где в финальном раунде поборола «Зенит», а наши галисийцы нарвались на свист питерских болельщиков.

«Я был в шоке, – говорил Карпин, забивший «Зениту» в Виго и Питере . – После визита на «Петровский» даже серьезно задумывался, стоит ли продолжать играть за сборную (он снова играл за нее после ухода Игнатьева – Sports.ru). 

Но потом решил такой радикальный шаг не делать: Россия – очень и очень большая страна. И не все болельщики такие, как те 200 – 300 человек, что освистали меня».

В середине сезона-00/01 «Сельта» опустилась аж на 16 место, но Карпин был прекрасен. Его гол «Штутгарту» Рангника обеспечил выход в четвертьфинал Кубка УЕФА (где в этот раз споткнулись на «Барсе»), а хет-трик в матче с «Валенсией» стал главной сенсацией третьего мартовского уик-энда 2001-го.

Мало того, что «Валенсия» в том сезоне достигла финала ЛЧ, так еще и до поездки в Виго не пропускала больше двух мячей. А Карпин забил Канисаресу три за 15 минут!   

В остальном – обычный сезон «Сельты» Фернандеса. Яркие победы над «Реалом» (3:0) и «Барсой» (3:1 и 3:2), а потом разочарование на финише. В том сезоне «Сельта» проиграла «Сарагосе» финал Кубка («Говорят, проиграли еще в отеле – споря о премиальных», – писала журналистка Cadena SER Лусия Табоада), а в следующем – провалила два последних тура и выпала из зоны ЛЧ, хотя в феврале лидировала.        

В отличие от Мостового – любителя мегаполисов – Карпин полюбил Виго и хотел играть там до конца карьеры, но в 2002-м Гомес предложил оскорбительный контракт (на год – с необходимостью провести 25 матчей для продления), и великий русский дуэт распался. 

После вылета из ЛЧ Мостовой придумывал себе травмы и отлынивал от игр с тренировками

С «Реал Сосьедадом» Карпин лидировал за два тура до конца сезона-02/03, но упустил чемпионство в Виго (2:3 с 1+1 Мостового). «Сельте» же та победа обеспечила место в ЛЧ.

Мостовой долго этого ждал, но все уже было не то: настроение портили оборонительная тактика нового тренера Лотины, развод со Стефани и задержки зарплаты (из-за долгов игроки покинули отель Hesperia перед игрой ЛЧ с «Миланом», и тренер остался в видеозале в одиночестве). 

«После того как в 1/8 финала Лиги чемпионов мы уступили «Арсеналу», футбол потерял для меня интерес, – признался Мостовой в автобиографии. – Надоело, что руководство постоянно кормило завтраками. Не чувствуя уважения, я и вел себя соответствующе. Отлынивал от тренировок и игр, придумывал себе травмы».

«Сельта» тонула, и весной 2004-го Орасио Гомес позвал спасателем Христо Стоичкова. Тот оставил ради такого шанса сборную Болгарии, но вскоре узнал, что долги клуба достигли 80 миллионов евро и перед последним туром нет денег на стимулирование «Леванте» и «Расинга», которые играли с конкурентами «Сельты».     

Потом «Сельта» возвращалась, вылетела, воскресала и выходила в полуфинал Лиги Европы. Вот только «Реал» уже не громила так лихо, как с Карпиным и Мостовым.    

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Shaun Botterill /Allsport, Firo Foto/ALLSPORT, Stu Forster/Allsport, Grazia Neri; РИА Новости/Владимир Федоренко

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