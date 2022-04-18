Тренер ЦСКА Евгений Корешков – легенда «Металлурга»: в конце 90-х играл в советский хоккей и забивал даже зубами

Денис Романцов – о помощнике Сергея Федорова.

В конце сентября 1991-го на севере Москвы открылся Ледовый дворец ЦСКА.

«Разрешение на его создание получили от Минобороны аж десять лет назад, но потом стройку законсервировали, – отметил тогда еженедельник «Хоккей». – Основную работу на объекте выполняли военные строители, сделавшие все возможное, чтобы дворец соответствовал мировым стандартам. На трибунах смогут разместиться до 5600 зрителей».

На новоселье, правда, собралось только полторы тысячи. Дело, видно, в скромной афише – ЦСКА принимал дебютанта Высшей лиги тольяттинскую «Ладу» и уже в начале второго периода вел 4:0.

Первую шайбу в новом доме команда Виктора Тихонова пропустила на 26-й минуте – от центрфорварда второго звена гостей Евгения Корешкова.

В 17 лет Корешков играл с одной команде с Есмантовичем

Играл он в звене со звездами омского «Авангарда» 80-х Игорем Жилинским и Николаем Мариненко, а забил с паса свердловского защитника Александра Каменского.

Гол в ворота Максима Михайловского стал для 21-летнего Корешкова первым в Высшей лиге. До этого он четыре года забивал в первой и второй, вдали от старших братьев – Дмитрия, Игоря и Александра.

«Пока мы росли, они были сильнее, быстрее, но мне не хотелось им уступать. Мы вместе тренировались и смотрели, кто как катается, пасует, бросает, – вспоминал Евгений усть-каменогорское детство. – Я выходил на лед с каждым из братьев и за день участвовал в 4-5 тренировках. Так что быстро повзрослел и научился правильно кататься».

«Отец, работавший на металлургическом заводе, приучил нас вести дневники, – добавил Евгений в другом интервью. – Мы писали, когда и с кем играли – в «Золотой шайбе» или первенстве города. Статистику вели с детства (отец хранит дома эти тетради), но с годами стало не до этого, и записи прекратились».

К 1987-му трех братьев (четвертый во взрослом хоккее не состоялся и устроился на завод) раскидало по стране. Игорь играл в дальнегорском «Горняке», Александр – в свердловском СКА у Геннадия Цыганкова, а Евгений – в воронежском «Буране», куда уехал за тренером из Усть-Каменогорска Виктором Семыкиным.

«Подходил срок службы в армии, – рассказывал Евгений. – Тогда армейских команд было мало, а игроков в стране – очень много. И чтобы не ходить в кирзовых сапогах, а дальше играть в хоккей, я уехал из родного города».

В «Буране» его партнером был воронежский правый нападающий Игорь Есмантович, через 30 с лишним лет позвавший Корешкова в тренерский штаб ЦСКА. Их сотрудничество в «Буране» вышло коротким – клуб опекали «Крылья Советов», куда Игорь вскоре и перешел.

После тренировок в «Ладе» Корешков еле ноги передвигал

Евгений же задержался в Воронеже до конца 80-х. Поучаствовал в возвращении в первую лигу и после отлучки в калининский СКА МВО уехал с вратарем «Бурана» Андреем Болсуновским в Тольятти.

Тогда же «Лада» пополнилась форвардом усть-каменогорского «Торпедо» Сергеем Девятковым. Вскоре он переехал в Магнитогорск, а через четыре года переманил туда пятерых земляков из Устинки – Константина Шафранова, Михаила Бородулина, Андрей Соколова и братьев Корешковых.

В первом тольяттинском сезоне Корешков прибавил в результативности (26+27 в 56 матчах), но все равно забивал меньше главной звезды «Лады» – Николая Мариненко.

«Тот был как медведь на коньках. Набирал ход еще в своей зоне, получал шайбу, одной рукой отодвигал защитников, а другой – клюшку держал. Доедет до ворот, освободится – и бросает, – вспоминал администратор «Лады» Николай Барсуков. – Играл он в звене с Женей Корешковым и Володей Шихановым. Одна из сильнейших троек нападения была в стране.

Жене Корешкову, правда, трудно приходилось. Шиханов и особенно Мариненко – парни здоровые. Впахивали на тренировках – мама дорогая! А Женя не мог отставать, он никогда не халявил. Вот и уставал так, что ноги после тренировок еле передвигал».

В конце 90-х Корешковы играли в советский хоккей

После двух лет в «Ладе» Евгений вернулся в Усть-Каменогорск, и тренер «Торпедо» Владимир Гольц сразу поставил его в звено к брату Александру. Тот, правда, много пропускал из-за травм (перенес, например, операцию на почке), но Корешков-младший все равно стал на второй год лучшим снайпером команды и – в составе сборной Казахстана – лучшим бомбардиром дивизиона С чемпионата мира-1994.

– Ощущаете себя гражданами Казахстана?

– Нет, – с улыбкой ответил Александр Корешков в интервью журналу «Спортклуб» в 1998-м.

– А можете сказать хотя бы несколько слов по-казахски?

– Ни одного не знаю.

– А гимн Казахстана?

– Ну если заиграет, узнаю, наверное. А так, конечно, не помню. Мы же не казахи, а обыкновенные русские люди. Когда я жил в Усть-Каменогорске, там большинство населения составляли русские (отец Корешковых попал туда по распределению из Томска – Sports.ru).

– Никогда не жалели, что согласились играть за сборную Казахстана?

– Меня в российскую-то сборную не звали. Да если бы и позвали, не было смысла один-два раза приезжать. А за Казахстан я все время играю. Посмотрите: мы поучаствовали в Олимпиаде и чемпионате мира. А за российскую сборную в лучшем случае вышел бы в Евротуре.

Журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Мозговой, в 90-е близкий к «Магнитке», добавил: «Устинка отличается особой хоккейной породой. Там крепкие, кряжистые мужики, которые носят обувь на пару размеров больше, чем полагалось бы по росту. А на коньки становятся, едва начиная ходить.

На льду стоят как влитые, цепкость просто невероятная. Конечно, и хоккейная школа – великое дело, но природа и, вероятно, демографическая ситуация очень даже сказываются.

В 90-е феномен усть-каменогорской школы максимально проявился в братьях Корешковых. Неспроста они, помотавшись по клубам и вроде бы снова прочно осев в «Торпедо», попали в «Магнитку». Братья оказались именно в том клубе, где им не пришлось пересиливать себя, перестраиваться на иной лад.

Они играли в свой, советский хоккей. Иногда на фоне скоростно-силового стиля – с толкотней и неразберихой – их действия выглядели анахронизмом: мол, так уже не играют. Но они играли и побеждали».

В Магнитогорск Корешковы ходили друг к другу в гости – уминали тазик пельменей и пили пиво

В 1994-м «Торпедо» финишировало девятым (выше недавних фаворитов – ЦСКА, «Химика» и «Крыльев»), но содержать команду Ульбинский металлургический завод уже не мог.

«Настали тяжелые времена, нужно было как-то выживать, – вспоминал Евгений Корешков. – И все перспективные ребята уезжали. Трощинский и Набоков – в «Динамо», Никитин – в Тольятти.

У нас были предложения из Москвы, Омска и Тольятти, но туда звали порознь. Мы решили, что раз в «Металлург» приглашают целой пятеркой – надо ехать. Так будет веселее».

Корешковы переехали с женами (лучшими подругами), которые открыли в Магнитогорске несколько магазинов. Алексей Микушин писал в «Советском спорте»: «Неудивительно, что во дворе нередко можно видеть двух отцов, присматривающих за детьми.

– Мы живем совсем рядом, – говорит Евгений. – Каждый день в гости друг к другу ходим. Александр по части застолья любит оторваться, тазик пельменей, например, умять. Приходится составлять ему компанию, чтобы лишний вес не набрал».

«По московским меркам брат живет недалеко – 20 минут ходьбы, – добавил Александр Корешков в интервью «Спортклубу». – Иногда ходим друг к другу после тяжелой игры. По бутылочке пивка выпить».

После каждого сезона Корешковы подписывали с «Металлургом» новые годичные контракты. Так и задержались на десять лет.

«В Магнитогорске я прижился очень быстро, потому что на родной Усть-Каменогорск он очень похож, – говорил Евгений. – Тоже металлургический, небольшой город. И люди такие же добродушные».

Александр был в меньшем восторге: «Для хоккея в городе очень много делается, – говорил он в интервью Станиславу Гуще. – Но жизнь уж очень однообразная. Сходить с женой некуда. Да и в окно страшно посмотреть. Особенно в сторону завода».

Меньше всех в тройке Корешковых продержался брат Игорь

В первом магнитогорском сезоне тройка Евгения Корешкова стала самой результативной в чемпионате. Когда Константин Шафранов уехал в Америку, где стал лучшим новичком ИХЛ, партнеры стали меняться: Гомоляко, Попов, Карпов, Петраков, Гусманов, Кузнецов.

Со взрывными Карповым и Поповым получалось лучше, чем с Гомоляко.

«Сергей по габаритам такой, что ему тяжело успевать и вперед, и назад, – говорил Александр Корешков. – Если нас обрезали в чужой зоне, на наши ворота шла опасная атака. Но иногда Валерий Константинович [Белоусов] чувствовал, что к нам нужно поставить именно Сергея, – и это приносило пользу».

«Белоусов постоянно менял сочетания, когда не шла игра. Я был как затычка – где дырочка, туда я, – говорил мне Гомоляко. – Если кто-то травму получал, на освободившееся место ставили меня. Я всегда спрашивал Белоусова: «Почему я-то?» – «А больше некому. Ты можешь и справа, и слева, и в центре». Я начинал с братьями Корешковыми, потом долго выходил с Кудиновым и Варицким, потом с Поповым и Разиным, Кудиновым и Карповым».

Удивительно, но меньше всего Корешковы играли с братом Игорем.

«В сезоне-1996/1997 его пригласили из «Автомобилиста», – вспоминал Евгений. – И на домашнюю игру с Хабаровском нас поставили в одно звено. Мы играли в академичный хоккей, каждый стремился забить, а в обороне никто не отрабатывал. После той игры решили, что тройке Корешковых одного матча достаточно».

Болельщики чувствовали в игре Корешковых эхо молодости

В 1998-м главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов поставил к Корешковым Равиля Гусманова, отыгравшего четыре сезона в Америке. «Он спокойный, – объяснил главный тренер «Металлурга», намекая на импульсивность Евгения. – Как и братья, принимает неординарные решения».

Тройка Корешкова снова стала лучшей в России, а «Металлург» выиграл чемпионат и Евролигу. Евгений добавил к этому титул самого ценного игрока РХЛ, который уже получал двумя годами ранее.

«Мальчишки сегодня играют во дворе в Корешковых, – говорил в 1999-м генменеджер «Металлурга» Геннадий Величкин. – И спорят: кто из них Сашка, кто Женька. Они настолько пришлись ко двору, что я их считаю коренными магнитогорцами».

«Корешковы превыше всего ставили командный успех, – добавил журналист Владимир Мозговой. – Про то, что догнали по результативности братьев Голиковых, они узнали только от «Спорт-Экспресса».

Порой братья запутывали не только соперников, но и себя. И зал вопил: «Да бросайте уже в конце концов!» Но их прощали. Потому что болельщики при всей зацикленности на результате ценили красоту эпизода. И чувствовали в игре Корешковых эхо нашей молодости».

«Бывает, задумал на тренировке интересное задание и думаешь – выполнят или нет. Предлагаешь им – и они с первого раската все понимают, – восхищался Белоусов. – Настолько тонкие игроки».

Перед самым успешным сезоном в карьере Корешков отказался от зарубежных предложений

За год до первого триумфа в Евролиге Евгений Корешков пошумел со сборной на Олимпиаде-1998.

«Там так стоял вопрос. Если мы в Нагано неудачно выступим, то весь хоккей в Казахстане окончательно загнется, – вспоминал в интервью «Спортклубу» Александр Корешков. – А сейчас вроде появилась надежда, что начнут давать деньги на развитие».

Казахстан не пустил в основной турнир Словакию с Петером Бондрой (тренер Борис Александров признался тогда на пресс-конференции, что не знает, кто это), а в четвертьфинале пару периодов играл на равных с Канадой. Но это не приблизило Евгения к НХЛ.

«Не подошел по росту, – признал Корешков-младший. – Туда брали либо людей из Москвы, известных по играм за сборную, либо ребят не ниже 180-185 см. Я не обладал ни столичной пропиской, ни подходящими габаритами».

Магнитогорский журналист Владислав Рыбаченко писал в еженедельнике «Хоккей», что и в Нагано, и в финале РХЛ-98/99 Евгений играл с недолеченной травмой колена. А летом 1998-го, перед самым успешным сезоном в карьере, отверг зарубежные предложения.

Например, от швейцарского «Фрибура», который «Металлург» разнес потом в Евролиге 7:0.

На Олимпиаде-2006 больше Корешкова забили только Йокинен и Селянне

В 2001-м тройка Корешковых (теперь с Юрием Кузнецовым) опять стала лучшей в России, а Евгений одну из шайб в победном финале суперлиги забил «Авангарду» зубами.

«Последовал прострел вдоль ворот. Я занял позицию у дальней штанги, готовясь подставить клюшку, – вспоминал Евгений. – Но вратарь перехватил передачу. После контакта с ним шайба срикошетила мне в лицо.

Удар был довольно сильным. Я первым делом проверил зубы. Думал, повыбивало. Но обошлось. И вдруг вся команда подъезжает, хлопают по плечу, поздравляют. Оказалось, что я еще и забил».

В той же серии омич Субботин травмировал защитника «Металлурга» Андрея Соколова, за которого Евгений Корешков заступился как капитан. «Он сказал мне: надо играть в хоккей, а не калечить, – вспоминал тренер «Авангарда» Геннадий Цыгуров. – Обращение у Жени, к сожалению, было слишком эмоциональным».

А Корешков-старший эмоционально отреагировал на решение следующего тренера «Металлурга» Марека Сикоры отказаться от братьев в 2004-м.

«На установках он требовал играть в откат, как принято в Чехии, – заявил Александр. – У Белоусова же мы очень долго играли в совершенно другой хоккей. Хоккей, который неизменно давал отличный результат. За долгие годы мы, по-моему, всего раз остались без медалей. После того чемпионата нас как раз и покинул Белоусов».

«Мы провели очень хороший сезон, здорово отыграли плей-офф. А руководство не продлило контракты. Мы были в шоке, – признался Евгений. – Ушли в «Сибирь», но там решили: раз приехали Корешковы, то вдвоем всех обыграют. А нам нужна была поддержка. В итоге не удалось выйти на свой уровень, и команда не показывала результатов. А если нет результата, виноваты лидеры. В Череповце случилось то же самое.

В швейцарский «Мартиньи» я поехал без брата. Допускалось только два легионера, а один там уже был».

Евгений махнул в Швейцарию после еще одной отличной Олимпиады – в Турине больше него забили только Селянне с Йокиненом. В первом матче за «Мартиньи» Корешков набрал 5 очков и до конца сезона играл в свитере с надписью Top Scorer.

Корешков вернулся в Магнитогорск и выиграл Кубок Харламова, но Величкин уволил его за прогул

После года в Швейцарии Евгений по приглашению Величкина вернулся в Магнитогорск уже как тренер и в 2010-м выиграл с молодежкой «Металлурга» Кубок Харламова. А вскоре как помощник Брагина – молодежный чемпионат мира-2011.

«Сейчас хоккей запрограммированный, нет творчества. А когда я работал в «Стальных Лисах», люди говорили: «Молодцы твои ребята, играют в тот же хоккей, что и «Магнитка» Белоусова», – хвастался Корешков.

– В чем разница между Корешковым в «лисах» и Хейккиля в «Металлурге»? – спрашивали в 2010-м форварда Павла Здунова.

– У Хейккиля хоккей базируется на вбросах в зону и силовом давлении на чужие ворота со множеством бросков. Современный взрослый хоккей. В «лисах» же ценилась комбинационная игра.

– Говорят, Евгений Корешков никогда не ругается.

– Правда. Он в целом спокойный на лавке. Не орет и не унижает. И это здорово! Ведь обматюкай молодого, так его трясти всю игру будет. Глупо это и непедагогично. Хотя накричать в раздевалке, если плохо играем, Евгений Геннадьевич может.

Через несколько лет Корешков добавил бы к титулам Кубок Гагарина, но в ноябре 2013-го вдруг покинул штаб Майка Кинэна.

«Клуб хотел уволить Корешкова вообще без компенсации, – говорил глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко. – Якобы за нарушение производственной дисциплины. Женя действительно не появился на работе в один из дней. Потому что накануне всем в клубе объявили выходной.

Причем конкретно Корешкову сказали: «Можешь не приходить». А наутро всем миром бросились искать его на арене. Как так, почему не явился, выходной только у хоккеистов, а тренерам было дано задание собраться на совещание.

В общем, повод поспорить с «Металлургом» был. Но в итоге договорились. Корешкову выплатили две зарплаты вперед – за ноябрь и декабрь. Плюс все премиальные за октябрьские победы команды».

«Инициатива в расторжении контракта была совместной, – добавил Геннадий Величкин. – Всякие бывают ситуации семейные. Вот и в нашей семье случилось так, что мы развелись».

В 2017-м Корешков стал главным в «Барысе» и, потеряв Бойда с Боченски, собрал новую прекрасную пятерку: Дитц – Дэллман – Доус – Вей – Фрэттин. В ноябре 2017-го Корешков новаторски заменил вратаря в овертайме и обыграл «Витязь», но после декабрьских поражений потерял работу.

«За 7 лет у нас сменилось 11 тренеров! – возмущался Найджел Доус. – В какой-то момент нужно понять, что дело не в тренере».

P.S. До развода Евгений Корешков и «Металлург» выиграли вместе два чемпионата, две Евролиги, Кубок страны и Суперкубок Европы. В апреле 2022-го у кого-то из них станет на один титул больше.

Фото:РИА Новости/Антон Денисов, Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Clive Rose; ХК «Металлург» (Магнитогорск)