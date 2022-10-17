Поговорили с «белорусским Нагельсманном» о работе с Кокориным, особенностях Вагнера Лава и отношениях с Бердыевым

Большое интервью Алексея Шпилевского.

Тренеры, не имеющие профессиональный игровой опыт – достаточно редкое явление, однако их становится все больше. Активней всего молодых специалистов поставляет Германия, а ее образцовыми выпускниками стали Юлиан Нагельсманн и Доменико Тедеско.

Белорус Алексей Шпилевский – еще один представитель этой школы. Свою тренерскую карьеру он начал в 19, и к 34 годам имеет уже 15 лет опыта. Он работал в академиях Штутгарта и Лейпцига, а после впервые за 16 лет делал Кайрат чемпионом и даже работал во второй Бундеслиге.

Алексей рассказал нам о трудностях своего опыта в Германии, о взаимоотношении с Кайратом Боранбаевым и о первых впечатлениях от Александра Кокорина.

«В работе с мячом у Кокорина видно сумасшедшее качество»

- Вы говорили, что Кокорин – топ игрок для чемпионата Кипра и будет приносить результат. Также вы отмечали, что его опыт может пригодиться молодым игрокам. Какая его потенциальная роль для вас важней?

- В идеале, чтобы он совмещал эти роли. Думаю, он на это способен. В разговорах мне показалось, что он сильно повзрослел. Все, что было в его игровой карьере, и помимо нее, сформировало личность Саши. У него здравое размышление о жизни, о подходе к ней. Мне это нравится. Я только познакомился с ним, и пока меня все устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще и как спортсмен приносил большую пользу нам.

- Подписание Кокорина – ваша инициатива или его предложило руководство?

- Руководство предлагало мне не только Кокорина на эту позицию. Там были и другие именитые российские футболисты. Но я хотел именно его, потому что здесь я вижу огромный талант и потенциал, подходящий нашему футболу.

- Как Кевин Кураньи способствовал подписанию Александра?

- Насколько сильно способствовал не знаю, потому что в подробности не вдавался. Они вместе играли и Кевин точно повлиял, убедил его, плюс обо мне рассказал, потому что мы с ним хорошо знакомы.

- Когда он прибыл в команду, насколько он был далек от оптимальной формы?

- Так как мы играем в очень энергозатратный футбол – был далек. В работе с мячом сразу было видно его сумасшедшее качество. Уже можно сказать, что с момента приезда он достаточно добавил. Хочется, чтобы этим не ограничивался.

- В матче с «Кармиотиссой» Кокорин вышел на позицию нападающего, заменив правого вингера Михлали Маямбелу. При этом Александр и сам успешно выступал на этой позиции в «Зените» и «Сочи». Вы думали над тем, чтобы попробовать его в этой зоне в будущем?

- Нет, я его на фланге не вижу. Мы в товарищеском матче пробовали слева его использовать, справа – точно не его позиция. Он себя комфортно чувствует в центре, и я уверен, что именно там он принесет больше пользы команде, и в первую очередь себя он сможет лучше раскрыть именно на этой позиции.

- А есть перспектива использования его в качестве единственного форварда?

- Если честно, я не люблю играть в одного нападающего. Если ты хочешь забивать голы, то надо насыщать определенные зоны, поэтому игра в одного форварда не соответствует моим представлениям.

«Ты встречаешь только свою девушку где-то на вокзале или в аэропорту, а мы активно оказываем давление»

- У «Ариса» три победы в четырех стартовых матча чемпионата. Насколько этот результат близок к вашим ожиданиям перед стартом?

- Было бы лучше, если б мы все матчи выиграли. С точки зрения набранных очков – нормальное начало. Для меня, как тренера, важно как мы побеждаем: видны ли наши принципы, видна ли наша философия, как мы хотим побеждать. Думаю, видна. Немного разочаровал последний матч против «Кармиотиссы». Но в целом я доволен.

- Два матча Лиги конференций и стартовый тур чемпионата команда отыграла по схеме 4-2-3-1, как и заканчивала предыдущий сезон. С чем связан переход на 4-4-2 в последних матчах?

- Не знаю, почему вы решили, что мы 4-2-3-1 играли. Эта структура, которую я терпеть не могу. У нас всегда структура против мяча одна, с мячом – другая. Образно она та же, принципы те же, но под каждого соперника выбираем определенные задумки.

- «Арис» одна из самых молодых команд чемпионата Кипра, но при этом дает хороший результат. За счет чего ему это удается?

- За счет талантливых футболистов, которые вносят не только свои техническо-тактические знания и способности. Это симбиоз – именно жажда побеждать и помогать друг другу на поле. После недавнего товарищеского матча я ребятам сказал, что мне понравился не только их перформанс («Арис» обыграл АЕЗ 7:1 – прим. Sports.ru) или какие-то тактические нюансы, а именно желание выполнять все на спринтах, все закрывать, переключаться максимально активно, помогать друг другу. Это мне больше всего понравилось. Дай Бог, чтобы все так и продолжалось.

- Как на Кипре обстоят дела с футбольными школами? Есть ли потенциал у местных воспитанников?

- Если честно, я пока увлечен только первой командой. Мы следим за местными ребятами. Наш клуб только два года назад вернулся на высокий уровень, до этого существуя много лет на грани банкротства. Тяжело пока что-то сказать, но наше руководство хочет открыть большую академию и сделать ее одной из ведущих в стране – приглашать не только местных футболистов, но и русскоязычных ребят. Нужно делать клуб популярным не только за счет первой команды, но и прославленной академии.

- Руководство ставит перед вами задачи, касающиеся выращивания и использования молодых футболистов?

- Сейчас в первую очередь нужно решать главные цели и задачи. Да, я сторонник того, что молодым игрокам нужно давать шанс и развивать их, погружать их в сложные моменты игры, чтобы они получали опыт. В нашем тренировочном процессе участвует много местных ребят – мы этого не боимся. Но в первую очередь важно соответствовать качеству. А делать это только ради того, чтобы сказать: «Мы даем своим шанс». Такого у нас не будет, я не хочу этого. Они должны давать результат, и тогда будут играть.

- С основой тренируется шестнадцатилетний Иван Чавдаров Панков. Чем он выделяется?

- С этого сезона он полноценный игрок первого состава. Он получает игровую практику во второй команде – там у нас ребята 18-19 лет в основном. Стараемся давать ему 90 минут отыграть за дубль, но в спаррингах и товарищеских матчах он участвует как игрок первого состава. На сборах он тоже проводил матчи против топ команд.

Он выделяется своим огромным сердцем, желанием всегда прогрессировать. У него был день, когда он сыграл 90 минут утром за U-19, и вечером я ему хотел дать отдохнуть. Но он сказал, что хочет тренироваться – это показатель его характера Я очень ценю это. Да, технически он еще уступает, но тот прогресс, которого он достиг после перевода во взрослую команду – это круто.

- Какой у вас подход к таким молодым футболистам?

- Нужно, чтобы они чувствовали, что давая им шанс, мы их вознаграждаем за показанный результат в прошлом. Они его заслужили – внушаем это доверием. Легче всего убить желание молодого футболиста, если ты будешь на него кричать. То же самое я требую от футболистов постарше. Если я чувствую, что идет какой-то дизреспект с чьей-то стороны – это не приветствуется мной. Терпеть не могу.

Нужно, чтобы они чувствовали поддержку, но при этом сами понимали, что должны себя показывать и ценить шанс, который им предоставлен. У нас интересный состав с большим количеством талантливых футболистов, и гораздо больше одиннадцати игроков, заслуживающих шанс выйти в основном составе.

- Схему 4-4-2 с двумя опорниками вы использовали и до «Ариса». Откуда такая любовь к этой расстановке?

- Нужно отталкиваться от футболистов, которые есть в составе. Я считаю, что это расположение на поле дает максимально хорошее закрывание при игре против мяча. Когда соперник атакует, получается создавать максимальное давление.

Неважно, при какой схеме соперник действует. Мы играем против мяча, когда соперник атакует, смещаемся, активно ориентируясь на мяч, оказываем давление. Идет работа с тенью, то есть ребята реагируют на определенный триггер. Все спрашивают: «Твоя философия – это прессинг?» Я говорю: «Нет, прессинг – это реакция или действие, говорящие о том, как ты хочешь отбирать мяч, когда соперник начинает атаку. Нужно просто чего-то ждать, как говорят некоторые «пассивно». Коллеги говорят: «Мы «встречаем» соперника». У нас такого слова нет, потому что ты встречаешь только свою девушку где-то на вокзале или в аэропорту, а мы активно оказываем давление. Именно под этот стиль мы подбираем игроков.

- В прошлом сезоне «Арис» стал сенсацией, сходу попав в квалификацию Лиги конференций. Команды прыгнула выше головы или вы выполнили конкретную задачу?

- В первом же матче, после моего прихода, у нас получил травму ключевой игрок – Кевин Монне-Паке. Он порвал крестообразную связку после удара по ноге в игре с АПОЭЛом. Буквально через два-три матча выбыл наш топ-нападающий Мариуш Стемпиньски. После этого начались большие проблемы с кадрами, потому что не было глубины состава. С теми игроками, которые остались, мы выполнили максимальную задачу. Я уверен, если бы не травмы, мы могли побороться за чемпионство.

- В интернете мало информации о владельце клуба Владимире Федорове. Какой он человек и руководитель?

- Он очень открытый и амбициозный. Всегда слушает, принимает другое мнение. Очень любит все планировать – не в том плане, что указывает «надо делать так и так», а прислушивается к мнению других. Это прикольно.

- Кипр привлечет русскоговорящую аудиторию?

- Думаю, эта аудитория уже есть. В Лимасоле уже много русскоговорящих, многие здесь живут. Плюс приезд Саши Кокорина в положительном плане повлияет на это. Если это подкрепить хорошими результатами и впечатляющей игрой, то не только русская, но и кипрская аудитория обратит внимание.

Клуб растет – я это слышу и вижу. Заметна разница между тем моментом, когда я приехал и тем, что есть сейчас. Идешь по городу – тебя узнают, положительно отзываются об «Арисе». Мой видеоаналитик, работающий в сборной Кипра, говорит, что в сборной положительно отзываются о нас, хвалят наш футбол, и даже хотят к нам в команду. Значит, мы все правильно делаем.

- В прошлом году «Арис» подписал партнерство с сервисом аналитики. Как это помогает в работе?

- Это дополнительная информация для тренерского штаба, к которой надо прислушиваться. Технологии развиваются: видеоаналитики, gps-системы – когда футболист и сколько пробежал, на какой скорости. Можно создавать симбиоз с видеоприложением, чтобы была картинка. Это будущее. Полученную информацию нужно учитывать в своем анализе, в развитии команды, ее философии. Это очень важно.

- Первые плоды этого сотрудничества есть?

- Во всех компонентах это видно. Нельзя сказать, что только из-за этого сотрудничества, но мы улучшаемся благодаря полученной информации. Мы очень благодарны за это.

«Мы первые пять туров играли без нападающих. У нас их не было, потому что в клубе отсутствовал скаутинговый отдел»

- Как появился вариант поработать в «Эрцгебирге»?

- Я сказал Кайрату Советаевичу Боранбаеву (президент «Кайрата» – прим. Sports.ru), что мечтаю поработать в топ чемпионатах. Если это будет Англия или Германия, то я бы хотел обязательно туда уйти: не важно, на каких условиях, и не важно, как будет выступать «Кайрат». Он предоставил мне этот шанс. Мы стали чемпионами и у нас намечались матчи в квалификации Лиги чемпионов. Многие не понимали, почему я ухожу: меня ждут матчи в ЛЧ, а я ухожу во вторую Бундеслигу, в довольно маленький клуб. Но я видел в этом огромный шанс. Тем более, в тот момент вторая Бундеслига была сильна – там были «Шальке», «Гамбург», «Нюрнберг», «Санкт-Паули», «Ганновер». Хотелось себя попробовать там в качестве тренера. Я чувствовал, что готов. Плюс понимал, что это мог быть единственный шанс в жизни.

Мне позвонило руководство, но я думал, что это разговор на будущее и со мной хотят просто познакомиться. Несмотря на то, что у них в тот момент был подписан контракт с другим тренером, президент хотел обязательно со мной пообщаться. Мы поговорили, я провел анализ их сезона: рассказал, как я вижу ситуацию, что надо улучшить. И в этот же день мне позвонил агент и сказал, что президент настолько мной доволен, что хочет видеть меня как главного тренера. И после этого все быстро пошло своим чередом. Я даже не думал долго, несмотря на то, что пошел на финансовые уступки.

- Помог тот факт, что вы работали в академиях «Штутгарта» и «Лейпцига»?

- Да, президент «Ауэ» обращался к исполнительному директору «РБ Лейпциг» Оливеру Минцлаффу по поводу меня. Тот сказал только самые теплые слова, дал хорошую рекомендацию. Мне сразу об этом сказали. Плюс руководство заявило, что хочет выстроить другой стиль футбола. Я сказал, что с тем составом, который был – это будет тяжело, и его нужно обновлять и омолаживать. «Эрцгебирге» был самой возрастной командой, и мне пообещали, что постепенно предоставят семь-восемь футболистов, которые нас усилят. Но по факту было немножко по-другому.

- Какие отношения у вас были с руководством?

- Две недели назад президент подал в отставку, потому что клуб вылетел в третью Бундеслигу, и даже там идет на последнем месте. С одной стороны мне его жаль, так как он очень хороший человек. Не могу ничего плохого про него сказать, но было обидно. Это потом прошло. Я видел в его глазах, что ему самому было неприятно принимать это решение (об увольнении – прим. Sports.ru) и говорить мне о нем сразу после игры. Он чувствовал давление – он не единственный владелец, плюс фанаты играют большую роль. Он почувствовал, что может что-то не так пойти, что клуб может вылететь. Хотя я ему с первого дня сказал, что нам нужно усиление, а с этим составом выполнять большие задачи нереально. Плюс он очень предан футболистам, которых 10 лет назад подписал. Но футболисты стареют и нам нужно было омоложение. Он с одной стороны хотел этого, но в жизнь не воплотил. Получилось так, как получилось. Это не случайность. Я предвидел, что так пойдет, к сожалению.

- Какие задачи ставил перед вами клуб-аутсайдер второй Бундеслиги?

- Я после всего этого узнал, что они меня видели как товар для дальнейшей продажи. Оказывается, у меня в контракте был пункт, который гласил, что если я покажу определенный уровень с командой, то через шесть месяцев меня можно перепродать. После этого было не столько огорчение… я просто понимал, что долгосрочно что-то строить там было бы очень тяжело, если стоит такой пункт в контракте.

- Но ведь это могло сыграть и в вашу пользу.

- Да, мы хорошо начали, на самом деле. В первых трех турах мы отобрали очки у всех лидеров, в том числе у «Шальке», который в итоге в Бундеслигу вышел. В моей команде играли ребята, которых сейчас даже в третьей лиге нет. А я играл ими против топ команд. Это тоже надо правильно оценивать. Выше головы прыгнуть я просто не мог с этой командой. Да, были хорошие молодые ребята, но в целом был слишком возрастной состав. Качества не хватало. Все равно было неприятно, потому что ты приходишь после клуба, где у тебя все получалось и ребята были как одна семья. И когда ты приходишь в другую команду и понимаешь, что не так все быстро развивается, как бы ты хотел, плюс те футболисты, которых ты хотел подписать – их не подписали, то это тоже по самолюбию бьет. Но каждый опыт важен, и этот для меня тоже был таким, потому что сформировал меня как тренера.

- Интересная закономерность: первые две игры команда сыграла 0:0, а как только начала забивать – стала проигрывать.

- Мы и в первых матчах ставили задачу забить. Просто мы первые пять туров играли без нападающих. У нас их не было, потому что в клубе отсутствовал скаутинговый отдел как таковой. Главными скаутами были я и мой ассистент вместе с правой рукой президента. Я должен был проводить и тренировочную работу с командой, и просматривать футболистов, а это занимает много времени. Тем более, я обожаю свою профессию, посвящаю ей большую часть, и когда появляется дополнительная нагрузка с ответственностью, то это тяжело.

- За четыре года до вашего прихода в клубе работал другой молодой тренер – Доменико Тедеско. Вас часто сравнивали?

- Сравнивали, надеялись, что получится та же история (Тедеско занял с командой 14 место – прим. Sports.ru), но надо понимать, что это было четыре-пять лет назад. Состав уже постарел. Даже перед моим приходом двух лидеров продали. Это был правильный поступок, потому что они были талантливыми футболистами и пошли на повышение в Бундеслигу. Но нельзя забывать о своих задачах и нужно быстрее искать замену.

Было разочарование, что не получилось так, как хотелось. У Доменико тогда сошлись все звезды. Где-то присутствовала фортуна: если посмотреть, какие они матчи вытягивали, как много забивали со стандартных положений, то неправильно будет сравнивать. Это были разные команды, и даже соперники были разные.

- Как относитесь к подобным сравнениям и формулировкам в духе «белорусский Нагельсманн»?

- Приятно, когда специалисты ценят и видят, что я вношу какие-то особенности, команда прогрессирует. Но не придаю этому значение. Не сказать, что я сижу и горжусь или кайфую от этого. Я еще ничего не добился. Я молодой еще тренер… Хотя я бы не сказал, что я молодой тренер – я молодой по возрасту, но не молод в этой сфере. Мне 34, а тренером я стал в 19. После 15 лет работы сказать, что я молодой специалист… Хочется дальше прогрессировать, добиваться результатов, показывать, что моя идея не самая плохая – можно в любой стране так играть, футболистов развивать. Для меня главная ценность, когда футболист уходит в более сильный чемпионат, а потом самыми теплыми словами про тебя вспоминает.

- Есть пример, когда вам было максимально тепло от таких слов?

- Моей первой взрослой командой было брестское «Динамо» и у нас на просмотре был Жонатан Клосс, который сейчас играет в «Марселе» и сборной Франции. Он на тот момент приехал из третьей французской лиги и был не в самых лучших физических кондициях. Но я сразу увидел, что у него огромный потенциал, и такого футболиста надо брать. Тем более, он был согласен на копеечную зарплату. Я его даже убеждал, чтобы он на просмотр приехал, и он все-таки согласился. Я ему описал кто я, где я работал, какая у меня философия. Но руководство сказало, что он для нас слишком слабый. И много лет спустя ты видишь, что человек играет в сборной Франции. Он мне писал: «Огромное вам спасибо, я так хотел с вами работать». Это приятно.

Таких примеров много: Нуралы Алип, играющий в «Зените», такие вещи пишет мне, Абат Аймбетов из «Астаны», Яцек Гуральски, который сейчас в Бундеслиге выступает. Он буквально пару дней назад выпустил интервью, где у него спрашивали про карьеру и влияние тренеров. Среди перечисленных был я, и он сказал, что хочет сделать татуировку с моими именем и фамилией на плече. Это даже нельзя описать, чего это стоит.

- Какие условия в команде второй Бундеслиги?

- Были скромные условия, особенно после «Кайрата». Там было вообще топ 10 в мире в плане того, что у нас было. Я был им избалован. А в «Ауэ» были скромные условия: маленький кабинет, тренерский штаб 2-3 человека – это для меня был небольшой шок. У нас был водитель автобуса, и он же был администратор команды, он же на скамейке запасных поднимал табличку с номером игрока, который выходит на поле. Маленький клуб, семейная атмосфера.

- Какие ошибки вы допустили в «Эрцгебирге»?

- Я не люблю слово «ошибка». Это был очень ценный опыт. Без «Динамо» не было бы «Кайрата», без «Кайрата» – «Ауэ», без «Ауэ» – «Ариса». Я всегда на это так смотрю. Я всегда говорю в интервью, что есть твой человек, а есть чужой. Наверное, это что-то чужое было. То, что я сейчас испытываю в «Арисе»: взаимодействие, любовь со стороны футболистов, руководства. В «Кайрате» было также. Я шел к этому, искал такой вариант, и когда получил – очень ценю это.

- Прошлым летом появлялась информация, что Шапи-Сулейманов мог перейти в «Ауэ». Насколько это близко к правде?

- Да, агенты предлагали нам его услуги. Мы его просматривали. Но на тот момент у него был не самый хороший период в его карьере. Хотя я его считаю очень талантливым футболистом, следил за ним, и в свое время он был на пике. Но тогда он был недоступен для многих клубов. Когда нам его предложили, я посчитал, что лучше остановиться на другой кандидатуре.

- Расставание с клубом было напряженным?

- Да, к сожалению, так и было. Когда меня подписали, я ушел из «Кайрата» с надеждой. Я понимаю, что тренерская сфера она такая. Как сказал Анчелотти: «Каждый тренер не распаковывает свои чемоданы до конца». К этому нужно быть готовым. Но все равно есть какой-то «gentlemen agreement» (джентльменское соглашение – прим. Sports.ru), тем более, клуб выкупает меня за деньги не для того, чтобы через три месяца разойтись. Плюс надо учитывать, что у меня есть семья, и мне пришлось пойти на существенное понижение зарплаты. И говорить мне: «Возьмите определенную сумму денег или несколько зарплат». Это неуважение ко мне как к тренеру и как к человеку. Пришлось потом в судебном порядке договариваться, и в клубе поняли, что надо было изначально так поступать. Я сам этого не хотел, но у меня есть обязанности в семье. Хочется закрыть эту историю.

- Было обидно, что в соц.сетях вас даже не поблагодарили за работу?

- Если честно, я по окончании последнего матча («Ауэ» проиграл «Падерборну» 1:4 – прим. Sports.ru) понял, что это не моя команда. Я даже не расстроен был, наоборот, у меня было облегчение. Я с первого дня почувствовал, что будет тяжело, сказал отцу: «Пап, наверное, мы какую-то ошибку допустили. Слишком поторопились». Хотя это был прекрасный шанс попробовать себя в Бундеслиге. Кто еще из русскоязычных тренеров за границей работал? Очень мало. Для меня важно, чтобы была атмосфера в команде. В первую очередь, я ее должен создавать. Но тот подбор футболистов просто не соответствовал моему представлению. Так и сложилось: все очень тяжело давалось. Поэтому было больше облегчения после увольнения.

«При всем уважении, при мне в Казахстане хороший уровень был у трех-четырех команд»

- Как вам работалось с Кайратом Боранбаевым?

- Кайрат Советаевич для меня один из тех людей, кто сильно мне помог вырасти как тренеру. Он дал мне шанс поработать в именитом клубе. Он мне позвонил лично, когда приглашал. На тот момент я находился у родителей и мне позвонили. Мама взяла телефон и начала с ним разговаривать. Она мне говорит: «Алексей, тебе Кайрат Советаевич, владелец «Кайрата» звонит». Мне было приятно, что президент лично позвонил, потому что обычно это делают агенты или спортивные директора. Я сразу посмотрел в интернете кто это. И когда тебе говорят, что хотят пригласить на долгий срок, что хотят иметь у академии философию по типу «Ред Булла», то это сразу подкупает. А когда мы полетели с мамой в Алматы посмотреть на условия и город, то сразу поняли, что все будет классно. Это мой второй дом, потому что дочка родилась там. Самые теплые воспоминания.

- В «Кайрате» под вашим руководством играли Владимир Плотников и Вагнер Лав, которые старше вас. Как вы выстраивали общение с такими футболистами?

- В «Кайрате» было полегче, чем в «Динамо». В Алматы у футболистов ментальность другая: больше принимали и лучше понимали, что я хочу. Они понимали, что я для них в первую очередь помощник. Про Владимира Плотникова могу сказать, что для меня это фантастический человек во всех отношениях. Мы с первого дня нашли общий язык. Мне тяжело было ему говорить, что он не будет основным вратарем, но он это принял. Он мне помогал как тренеру, показал себя как очень умный человек.

Вагнер приехал, когда был мой второй сезон в клубе. Кайрат Советаевич мне позвонил: «Алексей, есть такая кандидатура. Как на это смотришь?» Я посмотрел его последние матчи и понял, что со спортивной точки зрения он нам точно поможет. Он приехал не в идеальных кондициях, лишний вес был. Я ему несколько недель не давал играть, а когда он набрал форму, то мы вместе написали историю и впервые за 16 лет стали чемпионами. Он был изумительным лидером и человеком, выкладывался на каждой тренировке. Он умудрялся перебегать даже молодых футболистов и был большим примером для всех.

- При вас «Кайрат» дважды вылетел во втором квалификационном раунде Лиги Европы и оба раза от израильских команд. Почему израильтяне были не по зубам?

- В первый год моей работы мы делали перестановку, потому что решили с Кайратом Советаевичем, что для того футбола, в который мы хотим играть, нужно избавиться от некоторых футболистов. Он пошел на это, и на второй год результаты перестроения были видны. К чему я это говорю: в первом сезоне мы играли «Хапоэлем» из Беер-Шевы – на их поле проиграли 0:2, а у себя дома играли уверенно, вели 1:0, и буквально на 50-й минуте центральный защитник Елдос Ахметов, имея желтую карточку, фолит еще раз. Его удаляют и нам оставалось еще 40 минут играть вдесятером. Но я убежден, что если бы мы продолжили играть 11 на 11, то второй гол забили бы. Мы здорово начали второй тайм и сильно давили. Но в итоге сыграли 1:1 и вылетели.

Во втором сезоне был ковидный год и мы играли с «Маккаби», который сейчас попал в групповую стадию Лиги чемпионов, и в команде до сих пор много игроков из того состава. По жребию нам выпало играть единственный матч в Израиле. Мы проиграли 1:2, но я считаю, что незаслуженно. Нас убил их нападающий Никита Рукавица двумя фантастическими моментами. Если бы у нас был второй матч, то я уверен, что мы бы дома поправили результат.

Говорить о какой-то систематике трудно. Да, было желание не попасть на клуб из Израиля, Турции или Кипра, потому что влияют климат и долгий перелет. Все это тяжело переносилось.

- Почему казахстанским клубам стабильно не везет в еврокубках?

- При всем уважении, при мне в Казахстане хороший уровень был у трех-четырех команд. Всем остальным не хватало его. Здесь нечего лукавить. Тот же представитель Израиля сейчас в групповом этапе ЛЧ, там много игроков из сборной играет, плюс иностранцы хорошие. Видна разница в уровне.

- Вы сделали «Кайрат» чемпионом впервые за 16 лет. Какой момент в период празднования запомнился сильнее всего?

- Весь год. В тот день запомнилась радость Кайрата Советаевича, который много лет к этому событию шел. После игры он спонтанно организовал для команды вечеринку, и на ней он подошел ко мне, обнял и сказал такие слова, что у меня мурашки пошли.

- После поражения «Акжайыку» в одном из матчей вы сказали, что злитесь на команду. В чем это выражается?

- Бросаю в кого-то бутсы, мячи, бутылки. Кричу вульгарными словами… шучу, конечно (смеется). Всегда надо понимать и чувствовать, когда приемлемо устроить разнос. Что сказать, как сказать. Потому что горячиться после какого-то отрицательного события нужно с пониманием, проанализировав, какой матч был, как футболисты выполняли свои обязанности на поле, было ли желание побеждать. Все зависит от этого. И уже потом, на следующий день, когда ты провел ночь с этой мыслью, нужно с тренерским штабом понять, что именно не пошло. Всегда нужно доносить до ребят свои мысли разумно. Я не любитель кого-то лично атаковать, особенно вульгарными словами. Это неуважение. Ребята не специально ошибаются. Тем более, ребята уважают тренера, а после конфликта всегда осадок остается.

- Когда вы покидали «Кайрат», то в прощальном посте в соц.сетях отдельно обратились к хейтерам клуба, пожелав им оставаться «злыми и несчастливыми». Что вы имели в виду?

- Не секрет, что когда я пришел в «Кайрат», то меня восприняли как ноунейма. Мне тогда был 31 год, и когда я начинал делать что-то новое и непонятное для посторонних, то этого не замечали. Будем честны: фанаты видят только выигрыши и поражения, не вдаваясь в какие-то детали. Поэтому были люди, которые приходили на стадион покричать какой-то бред в адрес команды, в сторону тренера. Надо какой-то порог уважения иметь. Я от себя максимально много требую и от своих ребят, знаю, что мы играем для фанатов, потому что они платят за это деньги. У них присутствуют эмоции, огорчение – это спорт, все нормально. Сейчас все умеют играть в футбол, тренеры очень тактически подкованы, поэтому побеждать тяжелее. И надо понимать, что ты не можешь всегда выигрывать. Но когда это понимание у некоторых отсутствует, и я чувствую несправедливость к себе или своей семье, тогда я должен это высказать, где-то с сарказмом даже.

- После вас главным тренером назначили Курбана Бердыева. Когда у вас спрашивали о его назначении, было ощущение, что вы не очень ему рады.

- Это тоже особенная тема. Кайрат Советаевич сказал, что Курбан Бердыев может стать у нас консультантом и спросил, как я на это смотрю. Я его уважаю как человека и специалиста, но он проповедует совершенно другой футбол. Я бы выслушал его советы, но все равно сделал собственные выводы. После разговора я понимал, что у нас разные взгляды на определенные ситуации и мне будет тяжело принимать его требования, тем более, я тоже упертый. Если у меня есть собственное мнение, то меня сложно переубедить. Я ведь тоже много где стажировался, работал в Германии, в том числе в одном из ведущих клубов, и у меня тоже был багаж. Однажды слушал интервью Курбана Бекиевича, и когда он сказал: «Кто такой Рангник?»… Рангник дал футболу вместе с Пепом очень много в последние 10-15 лет. Я честно сказал, что мне тяжело будет.

«Если я буду о чем-то жалеть, то покажу, что даю слабинку»

- В разное время вас сватали в ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». В нынешних реалиях вас в России ждать не стоит, ведь еврокубков нет?

- Я безумно счастлив в «Арисе», и сейчас другие варианты даже не рассматриваю, хотя они были. Я бы даже задумался, если бы команда из топ чемпионата сделала предложение, потому что я долго стремился к таким отношениям с владельцем, с командой. Я наконец-то могу строить команду под свой стиль – это дорогого стоит. Я уже один раз обжегся, и теперь буду анализировать тщательнее.

- Вы бы хотели себя попробовать в качестве тренера сборной?

- Не могу сейчас этого представить, тем более в таком возрасте. Тренеру сборной трудно выстроить какую-то свою идею. Я больше тот тренер, который хочет долгосрочно что-то выстраивать.

- Есть ли какое-то решение в вашей карьере, о котором вы жалеете?

- Если я буду о чем-то жалеть, то покажу, что даю слабинку. Любую неудачу я вижу не как сожаление, а как полученный опыт – плохой или хороший. Из всего я сделал выводы и благодарен каждому опыту, что у меня был.

- О чем вы мечтаете как тренер?

- Сейчас у меня мечта стать чемпионом Кипра. А в будущем хотелось бы не просто поучаствовать в Лиге чемпионов, а чего-то там добиться.

Фото: Aris FC; РИА Новости/Алексей Филиппов; ФК «Кайрат»